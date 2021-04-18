Арсенал - Фулхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.04.21

Английская Премьер-лига, 32-й тур

18 апреля 2021. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 15:30 “Фулхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

Внезапное возрождение “Ньюкасла” оставляет “Фулхэм” глубоко в зоне вылета. У “дачников” осталось шесть матчей, чтобы исправить ситуацию, но ближайшая игра с “Арсеналом” не сулит “Фулхэму” ничего хорошего. Команда Микеля Артета выиграла два последних матча с разгромным счетом и прибавила в уверенности перед финалом сезона.

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Арсенал

После разгрома над “Шеффилдом” в прошлое воскресенье, “Арсенал” отправился в Прагу, где не оставил камня на камне от “Славии”. Это был превосходный матч “канониров”. Четверка нападения Пепе - Сака - Смит-Роу - Ляказетт демонстрирует великолепную сыгранность, набрал форму Парти, Холдинг и Мари в центре защиты не способны так продвигать мяч, как Давид Луиз, но отлично справляются со своими оборонительными функциями. Помимо бразильского центрбека, против “Фулхэма” не сыграют Тирни, Эдегор и Обамеянг. Итоговый результат матча с “Фулхэмом” во многом будет зависеть от того, удалось ли игрокам “Арсеналам” восстановиться после игры в четверг.

Фулхэм

С середины декабря по середину марта “Фулхэм” проиграл в АПЛ четыре раза в 17 матчах, и чаще всего делил очки со соперниками (три победы, десять ничьих). Но в последних четырех турах “Фулхэм” проиграл четырежды, серьезно ухудшив свои шансы на спасение. В поединках с “Лидсом” (1:2), “Астон Виллой” (1:3) и “Вулверхэмптоном” (0:1) “дачники” были близки к тому, чтобы выиграть или хотя бы не проиграть, но конце матчей команда Паркера пропускала необязательные голы. Ключ к игре с “Арсеналом” – нужно провести ровные 90 минут. Но “Фулхэм” в нынешней форме на это не способен.

Личные встречи и Статистика команд

В первом круге на “Крейвен Коттедж” команда Артеты добыла разгромную победу со счетом 3:0. Перед этим были разгромные победы 5:1 и 4:1. “Фулхэм” не может победить “Арсенал” уже в 29 матчах подряд во всех турнирах (пять ничьих, 24 поражения). В рамках АПЛ “дачникам” всего три разв в 29 встречах удалось переиграть “Арсенал” (пять ничьих, 21 поражение).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 32 23 5 4 67-23 +44 74 2 "Манчестер Юнайтед" 31 18 9 4 61-34 +27 63 3 "Лестер Сити" 31 17 5 9 55-37 +18 56 4 "Вест Хэм Юнайтед" 32 16 7 9 53-42 +11 55 5 "Челси" 31 15 9 7 50-31 +19 54 6 "Ливерпуль" 31 15 7 9 53-37 +16 52 7 "Тоттенхэм" 32 14 8 10 54-37 +17 50 8 "Эвертон" 31 14 7 10 43-40 +3 49 9 "Арсенал" 31 13 6 12 43-35 +8 45 10 "Лидс Юнайтед" 31 14 3 14 49-49 0 45 11 "Астон Вилла" 30 13 5 12 43-33 +10 44 12 "Вулверхэмптон" 31 10 8 13 31-41 -10 38 13 "Кристал Пэлас" 31 10 8 13 33-52 -19 38 14 "Саутгемптон" 31 10 6 15 39-56 -17 36 15 "Ньюкасл" 32 9 8 15 35-53 -18 35 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 7 12 12 33-38 -5 33 17 "Бернли" 31 8 9 14 25-42 -17 33 18 "Фулхэм" 32 5 11 16 24-42 -18 26 19 "Вест Бромвич Альбион" 31 5 9 17 28-59 -31 24 20 "Шеффилд Юнайтед" 31 4 2 25 17-55 -38 14

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Лено – Бельерин, Холдинг, Мари, Джака – Парти, Себальос – Виллиам, Смит-Роу, Мартинелли – Ляказетт

“Фулхэм”: Ареоля – Адарабийо, Андерсен, Эйна – Робинсон, Харрисон Рид, Лемина, Тете – Лукман, Бобби Рид – Митрович

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Фулхэм от UA-Football

Для “Фулхэма” это подходящий момент для того, чтобы впервые обыграть “Арсенал” на выезде, но нынешнее соотношение сил указывает не на пользу “дачников”. Возможно команда Скотта Паркера не играет так плохо, как указывает ее место в турнирной таблице, но “Фулхэму” не хватает класса, характера и везения, чтобы выбраться из зоны вылета. Не будет “дачникам” хватать этих качеств и в матче на “Эмирейтс”. Прогноз – победа “Арсенала” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.