Лидс - Ман Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.04.2021

Английская Премьер Лига, 33-й тур

25 апреля, 16:00. "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Крэйг Поусон (Шеффилд)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Хороший ход набрали оба коллектива. Регулярно зарабатывают очки и закрепляются в турнирной таблице АПЛ. Если с позицией "МЮ" все более-менее ясно, то "Лидс" качается в середине турнирки. Кто сможет улучшить свое положение после этого матча?

"Павлины" - одна из самых результативных команд Англии. Подопечные Бьелсы как и забивают много, так и пропускают не меньше. В прямом смысле не меньше. Сейчас статистика - 50:50, "Лидс" - первая команда в этом сезоне АПЛ, которая достигла отметки в 100 забитых-пропущенных. Ближайший преследователь - тот же "МЮ", у которого этот показатель составляет 99 (64:35). Даешь атакующий футбол!

В последних пяти матчах "Лидс" одержал три победы при двух ничьих. Кроме аутсайдеров "Шеффилда" и "Фулхэма", битым был лидер "МС"; также команда отобрала очки у "Ливерпуля" и "Челси". По набору зачетных пунктов в последних пяти матчах "павлины" идут четвертыми в АПЛ. Какого-то единого объяснения таким результатам нет. Можно собрать только общую картину, ведь поочередно (или вместе) лидировали в подопечных аргентинского наставника: дисциплина, реализация, фарт, организация или комбинационный футбол.

Капитан "павлинов" Купер продолжает отбывать дисквалификацию за удаление, которое получил двумя турами ранее в матче против "Ман Сити". В лазарете находятся Родриго и Форшоу, а вот Рафинья уже вышел из него, однако не появится в основном составе, ведь еще не готов к игре на все 100 процентов.

В статистике последних пяти матчей подопечных Сульшера еще лучше, чем в сегодняшних соперников - пять побед из пяти (правда, дважды - в Лиге Европы). Отрыв от "Манчестер Сити" слишком большой, чтобы надеяться на чемпионство (пока 11 очков), а от "Лестера" комфортный, чтобы не потерять вторую позицию (семь пунктов), поэтому завершающие шесть туров для "красных" дьяволов должны стать обычной оплатой чека, когда на карте почти безлимит.

Впереди у "манкунианцев" поединки с "Ромой" в полуфинале ЛЕ, а также дерби против "Ливерпуля". Среди этих всех матчей, сегодняшний выглядит наиболее простым, однако Сульшер заверил, что ставки на определенный турнир нету - "красные дьяволы" борются везде.

Марсьяль и Джонс продолжаются находиться в лазарете из-за травмы колена. Эрик Байи наконец вернулся в общую группу после перенесенного коронавируса. Один из самых звездных футболистов команды Маркус Рашфорд еще не приступил к тренировкам после повреждения, однако Сульшер надеется увидеть его сегодня хотя бы со скамейки запасных.

108 раз вообще играли между собой команды. За победами значительное преимущество в пользу "красных дьяволов" - 47:26. Еще 35 раз была зафиксирована ничья. В первом круге на "Олд Траффорд" коллективы выдали между собой огненный матч, в котором "МЮ" победил со счетом 6:2.

Last time we played Leeds, we scored six ⚽#MUFC #LEEMUN pic.twitter.com/RolMCq3mFb