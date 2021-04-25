Лидс - Ман Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.04.2021

Английская Премьер Лига, 33-й тур

25 апреля, 16:00. "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Крэйг Поусон (Шеффилд)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Хороший ход набрали оба коллектива. Регулярно зарабатывают очки и закрепляются в турнирной таблице АПЛ. Если с позицией "МЮ" все более-менее ясно, то "Лидс" качается в середине турнирки. Кто сможет улучшить свое положение после этого матча?

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"Лидс"

"Павлины" - одна из самых результативных команд Англии. Подопечные Бьелсы как и забивают много, так и пропускают не меньше. В прямом смысле не меньше. Сейчас статистика - 50:50, "Лидс" - первая команда в этом сезоне АПЛ, которая достигла отметки в 100 забитых-пропущенных. Ближайший преследователь - тот же "МЮ", у которого этот показатель составляет 99 (64:35). Даешь атакующий футбол!

В последних пяти матчах "Лидс" одержал три победы при двух ничьих. Кроме аутсайдеров "Шеффилда" и "Фулхэма", битым был лидер "МС"; также команда отобрала очки у "Ливерпуля" и "Челси". По набору зачетных пунктов в последних пяти матчах "павлины" идут четвертыми в АПЛ. Какого-то единого объяснения таким результатам нет. Можно собрать только общую картину, ведь поочередно (или вместе) лидировали в подопечных аргентинского наставника: дисциплина, реализация, фарт, организация или комбинационный футбол.

Кадры хозяев

Капитан "павлинов" Купер продолжает отбывать дисквалификацию за удаление, которое получил двумя турами ранее в матче против "Ман Сити". В лазарете находятся Родриго и Форшоу, а вот Рафинья уже вышел из него, однако не появится в основном составе, ведь еще не готов к игре на все 100 процентов.

"Манчестер Юнайтед"

В статистике последних пяти матчей подопечных Сульшера еще лучше, чем в сегодняшних соперников - пять побед из пяти (правда, дважды - в Лиге Европы). Отрыв от "Манчестер Сити" слишком большой, чтобы надеяться на чемпионство (пока 11 очков), а от "Лестера" комфортный, чтобы не потерять вторую позицию (семь пунктов), поэтому завершающие шесть туров для "красных" дьяволов должны стать обычной оплатой чека, когда на карте почти безлимит.

Впереди у "манкунианцев" поединки с "Ромой" в полуфинале ЛЕ, а также дерби против "Ливерпуля". Среди этих всех матчей, сегодняшний выглядит наиболее простым, однако Сульшер заверил, что ставки на определенный турнир нету - "красные дьяволы" борются везде.

Кадры гостей

Марсьяль и Джонс продолжаются находиться в лазарете из-за травмы колена. Эрик Байи наконец вернулся в общую группу после перенесенного коронавируса. Один из самых звездных футболистов команды Маркус Рашфорд еще не приступил к тренировкам после повреждения, однако Сульшер надеется увидеть его сегодня хотя бы со скамейки запасных.

Последние матчи "Лидса" и "Манчестер Юнайтед"

Последние пять встреч хозяев

19.04.2021. "Лидс" - "Ливерпуль" 1:1 (АПЛ)

10.04.2021. "Манчестер Сити" - "Лидс" 1:2 (АПЛ)

03.04.2021. "Лидс" - "Шеффилд Юнайтед" 2:1 (АПЛ)

19.03.2021. "Фулхэм" - "Лидс" 1:2 (АПЛ)

13.03.2021. "Лидс" - "Челси" 0:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

18.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 3:1 (АПЛ)

15.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Гранада" 2:0 (ЛЕ)

11.04.2021. "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 (АПЛ)

08.04.2021. "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (ЛЕ)

04.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)

Турнирное положение

Личные встречи "Лидса" и "Манчестер Юнайтед"

108 раз вообще играли между собой команды. За победами значительное преимущество в пользу "красных дьяволов" - 47:26. Еще 35 раз была зафиксирована ничья. В первом круге на "Олд Траффорд" коллективы выдали между собой огненный матч, в котором "МЮ" победил со счетом 6:2.

Последние пять матчей между командами

20.12.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 6:2 (АПЛ)

20.09.2011. "Лидс" - "Манчестер Юнайтед" 0:3 (Кубок Лиги)

03.01.2010. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 0:1 (Кубок Англии)

21.02.2004. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 1:1 (АПЛ)

28.10.2003. "Лидс" - "Манчестер Юнайтед" 2:3 (после д.в.) (Кубок Лиги)

Ставки и коэффициенты матча "Лидс" - "Манчестер Юнайтед"

Прогноз на матч "Лидс" - "Манчестер Юнайтед" от UA-Football

"Павлины" в этом сезоне сыграли четыре матча против "Большой шестерки" дома и в одном не уступили, четыре раза закончив матч ничейным результатом. Беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" на выезде достигла 23 встречи. Для продолжения обеих серий возможен только один результат. Прогноз: ничья.