Манчестер Сити - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на финальный матч Кубка лиги на 25.04.21

Финал Кубка английской лиги

25 апреля 2021. Лондон, “Уэмбли”

“Манчестер Сити” 18:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

“Манчестер Сити” может повторить достижение “Ливерпуля”, если выиграет свой четвертый Кубок Лиги подряд и восьмой – всего в истории. В финале серийному победителю Гвардиоле и его команде будет противостоять бестрофейный на протяжении 13 лет “Тоттенхэм” и 29-летний тренер-дебютант.

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Манчестер Сити

В среду “Манчестер Сити” красиво переиграл “Астон Виллу” в матче АПЛ. “Горожане” уступали в счете уже на первой минуте, но Фоден и Родри еще до перерыва перевернули ситуацию. В конце первого тайма “Сити” остался в меньшинстве из-за удаления Стоунза (из-за которого он пропустит финал), но команда Гвардиоле настолько уверенно контролировала игру, что вопросов с победителем не было, несмотря на скользкий счет (2:1). После финала Кубка лиги “горожане” сыграют в полуфинале Лиги чемпионов с “ПСЖ”, поэтому от Гвардиолы можно ожидать ротации. Готов вернуться Агуэро, здоровьем де Брюйне рисковать, наверное, не будут.

Тоттенхэм

Даниэль Леви лишил Жозе Моуриньо шанса выиграть хотя бы один Кубок с “Тоттенхэмом” и доверил команду до конца сезона Райану Мэйсону. Первая игра Мэйсона во главе “шпор” была малопоказательна. “Тоттенхэм” уступал в первом тайме “Саутгемптону”, демонстрируя очень хаотичный футбол, но во второй половине опытные футболисты атаки “шпор” (в частности Гарет Бэйл, который старше главного тренера на два года), сумели перевернуть игру – 2:1. Харри Кейн смотрел этот матч с трибун, но к финалу он восстановился.

Статистика команд

“Манчестер Сити” выиграл 29 из 32 матчей, но проиграл два из последних четырех. В частности, тактический мастер-класс команде Гвардиоле продемонстрировали Томас Тухель и его “Челси” в полуфинале Кубке Англии на прошлых выходных. Примечательно, что в этих двух матчах “Сити” играл полуосновным составом. Такие футболисты как Стерлинг, Торрес, Канселу, Жезус проводят конец сезона не лучшим образом.

В этом сезоне многое говорится о том, как улучшилась игра “Сити” в обороне, но в последних 13 матчах у “горожан” было только четыре клиншита.

Моуриньо был уволен не просто так. Помимо того, что он традиционно потерял раздевалку в конце своего правления, у “шпор” значительно ухудшились результаты. До назначения Мэйсона “Тоттенхэм” выиграл всего один матч из шести (две ничьи, три поражения)

Личные встречи

Пару месяцев назад “Манчестер Сити” уверенно переиграл “Тоттенхэм” (3:0), но до этого две победы подряд одерживали “шпоры”. Если учитывать только эпоху АПЛ, преимущество у “шпор” – 25 побед, 7 ничьих, 16 поражений.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Стеффен – Менди, Лапорт, Диаш, Канселу – Гюндоган, Фернандиньо, Бернарду Силва – Стерлинг, Жезус, Торрес

“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Дайер, Алдервейрелд, Орье – Ндомбеле, Хейбьерг – Сон, Моура, Бэйл – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм от UA-Football

В одном финале может произойти все что угодно, но “Сити” остается фаворитом со значительным перевесом. Ожидается, что это будет не самый результативный матч (“обе забьют – нет в 1.81”, Тотал 2.5 М – 2.06). “Манчестер Сити” был в финалах Кубка Лиги и проиграл всего лишь раз, в далеком 1974 году. Это турнир для “горожан”. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.