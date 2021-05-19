Вест Бром - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.05.21

Английская Премьер-лига, 37-й тур

19 мая 2021. Вест Бромвич, “Хоторнс”

“Вест Бромвич Альбион” 22:15 “Вест Хэм”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

“Вест Хэм” долгое время вел борьбу за первую четверку, но серия неудачных результатов привела к тому, что команда Дэвида Мойеса выпала из топ-6 и может совсем остаться без еврокубков. Однако календарь у “хаммерс” не сложный – впереди матчи с вылетевшим “Вест Бромом” и “Саутгемптоном”.

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ВБА

У “Вест Брома” и “Фулхэма” всего по пять побед, у “дроздов” также третья с конца атака и худшая в чемпионате защита. Сэму Эллардайсу не удалось спасти “ВБА” от вылета, но он не махнул рукой на клуб из Уэст-Мидлендс. Игроки “Вест Брома” были хорошо подготовлены к матчам против “Арсенала” и “Ливерпуля”, у них многое получалось, за исключением голов. В игре против “Ливерпуля” вообще случилось нечто экстраординарное. ВБА удерживал “красных” и счет был 1:1 до последних секунд, но на 90+5 минуте кипер “Ливерпуля” Алиссон подключился к угловому и забил гол головой. ВБА не выигрывает в последних пяти матчах. Возможно долгожданное возвращение болельщиков поможет “дроздам” взять три очка.

Вест Хэм

Стал редко побеждать и “Вест Хэм”. Команда Дэвида Мойеса взяла всего четыре очка из 15 возможных в последних пяти турах. После фантастической игры в марте сильно сдал Джесси Лингард, не получается игра у Боуэна, Антонио никогда не был забивным форвардом. В целом кажется, что “хаммерс” просто устали в конце сезона или же они не справились с напряжением в борьбе за топ-4. Как бы там не было, шансы попасть в еврокубки остаются очень хорошими.

Статистика команд, цифры и факты

“Вест Бромвич” проиграл всего два матча АПЛ из последних восьми на своем стадионе “Хоторнс”.

После поражения “Лестеру” (22 апреля) “Вест Бромвич” забивал как минимум один гол в четырех матчах подряд.

В последний раз “Вест Хэм” сыграл на ноль еще восьмого марта, переиграв “Лидс” (2:0). В последних девяти поединках команда Дэвида Мойеса пропустила 15 голов.

Результаты трех последних матчей “Вест Хэма” на выезде: поражение “Ньюкаслу” (2:3), победа над “Бернли” (2:1), ничья с “Брайтоном” 1:1.

Личные встречи

В первом круге “Вест Хэм” выиграл 2:1 и Андрей Ярмоленко отметился ассистом. Интересно, что Дэвид Мойес выиграл семь последних матчей у Сэма Эллардайса. Статистика личных встреч команд в АПЛ: восемь побед “Вест Хэма”, девять ничьих, четыре победы “Вест Брома”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 37 26 5 6 78-32 +46 83 2 "Манчестер Юнайтед" 37 20 11 6 71-43 +28 71 3 "Челси" 37 19 10 8 57-34 +23 67 4 "Лестер Сити" 37 20 6 11 66-46 +20 66 5 "Ливерпуль" 36 18 9 9 63-42 +21 63 6 "Тоттенхэм" 36 17 8 11 63-41 +22 59 7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 17 8 11 56-46 +10 59 8 "Лидс Юнайтед" 37 17 5 15 59-53 +6 56 9 "Эвертон" 36 16 8 12 46-43 +3 56 10 "Арсенал" 36 16 7 13 50-38 +12 55 11 "Астон Вилла" 36 14 7 15 51-44 +7 49 12 "Вулверхэмптон" 36 12 9 15 35-49 -14 45 13 "Кристал Пэлас" 36 12 8 16 40-61 -21 44 14 "Саутгемптон" 37 12 7 18 47-65 -18 43 15 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 9 14 14 40-44 -4 41 16 "Бернли" 36 10 9 17 33-51 -18 39 17 "Ньюкасл" 36 10 9 17 43-62 -19 39 18 "Фулхэм" 37 5 13 19 27-51 -24 28 19 "Вест Бромвич Альбион" 36 5 11 20 33-70 -37 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 36 6 2 28 19-62 -43 20

Ориентировочные составы

“ВБА”: Джонстон – Таунсенд, Бартли, Аджайи, Ферлонг – Диангана, Йокушлу, Галлахер, Филлипс – Перейра – Робсон-Кану

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Лингард, Бенрахма – Антонио

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вест Бром – Вест Хэм от UA-Football

“Вест Хэм” много ошибается у своих ворот в последних матчах, не может не пропустить в игре против “хаммерс” и “Вест Бром”. “Обе забьют да” в 1.68 – не самый рискованный вариант. Обе команды не так часто побеждают в последних матчах, но еврокубковые амбиции гостей должны придать их игре дополнительный стимул. Прогноз – победа “Вест Хэма” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.