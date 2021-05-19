Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Бром - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.05.21
Вест Бром – Вест Хэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 19 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 37-й тур
19 мая 2021. Вест Бромвич, “Хоторнс”
“Вест Бромвич Альбион” 22:15 “Вест Хэм”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
“Вест Хэм” долгое время вел борьбу за первую четверку, но серия неудачных результатов привела к тому, что команда Дэвида Мойеса выпала из топ-6 и может совсем остаться без еврокубков. Однако календарь у “хаммерс” не сложный – впереди матчи с вылетевшим “Вест Бромом” и “Саутгемптоном”.
ВБА
У “Вест Брома” и “Фулхэма” всего по пять побед, у “дроздов” также третья с конца атака и худшая в чемпионате защита. Сэму Эллардайсу не удалось спасти “ВБА” от вылета, но он не махнул рукой на клуб из Уэст-Мидлендс. Игроки “Вест Брома” были хорошо подготовлены к матчам против “Арсенала” и “Ливерпуля”, у них многое получалось, за исключением голов. В игре против “Ливерпуля” вообще случилось нечто экстраординарное. ВБА удерживал “красных” и счет был 1:1 до последних секунд, но на 90+5 минуте кипер “Ливерпуля” Алиссон подключился к угловому и забил гол головой. ВБА не выигрывает в последних пяти матчах. Возможно долгожданное возвращение болельщиков поможет “дроздам” взять три очка.
Вест Хэм
Стал редко побеждать и “Вест Хэм”. Команда Дэвида Мойеса взяла всего четыре очка из 15 возможных в последних пяти турах. После фантастической игры в марте сильно сдал Джесси Лингард, не получается игра у Боуэна, Антонио никогда не был забивным форвардом. В целом кажется, что “хаммерс” просто устали в конце сезона или же они не справились с напряжением в борьбе за топ-4. Как бы там не было, шансы попасть в еврокубки остаются очень хорошими.
Статистика команд, цифры и факты
- “Вест Бромвич” проиграл всего два матча АПЛ из последних восьми на своем стадионе “Хоторнс”.
- После поражения “Лестеру” (22 апреля) “Вест Бромвич” забивал как минимум один гол в четырех матчах подряд.
- В последний раз “Вест Хэм” сыграл на ноль еще восьмого марта, переиграв “Лидс” (2:0). В последних девяти поединках команда Дэвида Мойеса пропустила 15 голов.
- Результаты трех последних матчей “Вест Хэма” на выезде: поражение “Ньюкаслу” (2:3), победа над “Бернли” (2:1), ничья с “Брайтоном” 1:1.
Личные встречи
В первом круге “Вест Хэм” выиграл 2:1 и Андрей Ярмоленко отметился ассистом. Интересно, что Дэвид Мойес выиграл семь последних матчей у Сэма Эллардайса. Статистика личных встреч команд в АПЛ: восемь побед “Вест Хэма”, девять ничьих, четыре победы “Вест Брома”.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|26
|5
|6
|78-32
|+46
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|20
|11
|6
|71-43
|+28
|71
|3
|"Челси"
|37
|19
|10
|8
|57-34
|+23
|67
|4
|"Лестер Сити"
|37
|20
|6
|11
|66-46
|+20
|66
|5
|"Ливерпуль"
|36
|18
|9
|9
|63-42
|+21
|63
|6
|"Тоттенхэм"
|36
|17
|8
|11
|63-41
|+22
|59
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|17
|8
|11
|56-46
|+10
|59
|8
|"Лидс Юнайтед"
|37
|17
|5
|15
|59-53
|+6
|56
|9
|"Эвертон"
|36
|16
|8
|12
|46-43
|+3
|56
|10
|"Арсенал"
|36
|16
|7
|13
|50-38
|+12
|55
|11
|"Астон Вилла"
|36
|14
|7
|15
|51-44
|+7
|49
|12
|"Вулверхэмптон"
|36
|12
|9
|15
|35-49
|-14
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|36
|12
|8
|16
|40-61
|-21
|44
|14
|"Саутгемптон"
|37
|12
|7
|18
|47-65
|-18
|43
|15
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|9
|14
|14
|40-44
|-4
|41
|16
|"Бернли"
|36
|10
|9
|17
|33-51
|-18
|39
|17
|"Ньюкасл"
|36
|10
|9
|17
|43-62
|-19
|39
|18
|"Фулхэм"
|37
|5
|13
|19
|27-51
|-24
|28
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|36
|5
|11
|20
|33-70
|-37
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|36
|6
|2
|28
|19-62
|-43
|20
Ориентировочные составы
“ВБА”: Джонстон – Таунсенд, Бартли, Аджайи, Ферлонг – Диангана, Йокушлу, Галлахер, Филлипс – Перейра – Робсон-Кану
“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Лингард, Бенрахма – Антонио
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вест Бром – Вест Хэм от UA-Football
“Вест Хэм” много ошибается у своих ворот в последних матчах, не может не пропустить в игре против “хаммерс” и “Вест Бром”. “Обе забьют да” в 1.68 – не самый рискованный вариант. Обе команды не так часто побеждают в последних матчах, но еврокубковые амбиции гостей должны придать их игре дополнительный стимул. Прогноз – победа “Вест Хэма” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- СМИ: Многолетний капитан Александрии покинул клуб
- Тенерифе хочет оставить у себя игрока Динамо. Будущее испанца зависит от киевского клуба
- Уход Милевского, новый тренер Александрии, возвращение Бензема. Главные новости от 18 мая
- Бернли - Ливерпуль. Анонс прогноз матча АПЛ на 19.05.2021
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет