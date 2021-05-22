Лестер - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.05.21

Английская Премьер-лига, 38-й тур

23 мая 2021. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 18:00 “Тоттенхэм”

“Лестер” был в первой четверке дольше всех команд в АПЛ, но выпал из нее в предпоследнем туре. Во втором сезоне подряд команде Брендана Роджерса может не хватить совсем немного, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. “Лисам” нужно в любом случае переигрывать “Тоттенхэм”, и надеяться, что либо “Челси”, либо “Ливерпуль” потеряют очки.

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Лестер

“Лестер” впервые в своей истории выиграл Кубок Англии, переиграв в финале “Челси”, но затем в матче чемпионата “лисы” уступили команде Томаса Тухеля 1:2, и выпали из первой четверки после победы "Ливерпуля" над "Бернли". Теперь не все зависит от “Лестера”. Победа над вторым составом “Манчестер Юнайтед” в позапрошлом туре – единственная для “Лестера” в последних четырех матчах АПЛ. До поражения “Челси” на “Стэмфорд Бридж” были разочаровывающие матчи против “Саутгемптона” (1:1) и “Ньюкасла” (2:4). Именно из-за этих результатов “лисы” могут остаться без Лиги чемпионов. В игре против “Тоттенхэма” не сыграют травмированные Барнс, Джастин и Ундер, не успел восстановиться Джонни Эванс.

Тоттенхэм

“Лестер” хотя бы взял один трофей, и точно будет в еврокубках. Совсем другая ситуация у “Тоттенхэма”. Харри Кейн запросил трансфер, а в среду “шпоры” опозорились перед своими болельщиками, проиграв “Астон Вилле” 1:2. Бергвейн быстро вывел хозяев вперед, но затем “Тоттенхэм” остановился и “Вилле” удалось переломить игру. Если “Тоттенхэм” проиграет “Лестеру”, а “Арсенал” выиграет у “Брайтона”, “шпоры” не только не попадут в еврокубки, но останутся позади своего самого принципиального соперника. “Шпоры” в кризисе и Даниэлю Леви нужно очень тщательно выбрать нового тренера. Пока он только получает отказы.

Статистика команд, цифры и факты

По результатам в выездных матчах “Тоттенхэм” – одиннадцатая команда чемпионата (семь побед, пять ничьих, шесть поражений).

“Шпоры” взяли в трех последних матчах на выезде два очка (две ничьи, поражение), пропустив семь голов.

“Лестер” проиграл в сезоне АПЛ 11 матчей, семь из них – на своем поле. По домашним показателям команда Роджерса седьмая в чемпионате.

В пяти из семи последних матчей чемпионата “Лестер” забил два и больше голов.

Форвард “Лестера” Келечи Ихеаначо забил 11 голов в последних 11 турах АПЛ.

Лидер “Тоттенхэма” Харри Кейн лидирует в АПЛ по количеству голов (22, вместе с Салахом) и количеству ассистов (13, на один больше, чем у Бруну Фернадеша).

Личные встречи

В первом круге “Лестер” выиграл у “лис” 2:0 благодаря мячу Варди и автоголу Алдервейрелда. В АПЛ у команд полный баланс: по 12 побед и пять ничьих. Однако в недавней истории чаще “побеждали” шпоры: пять побед в последних восьми матчах.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 37 26 5 6 78-32 +46 83 2 "Манчестер Юнайтед" 37 20 11 6 71-43 +28 71 3 "Челси" 37 19 10 8 57-34 +23 67 4 "Ливерпуль" 37 19 9 9 66-42 +24 66 5 "Лестер Сити" 37 20 6 11 66-46 +20 66 6 "Вест Хэм Юнайтед" 37 18 8 11 59-47 +12 62 7 "Тоттенхэм" 37 17 8 12 64-43 +21 59 8 "Эвертон" 37 17 8 12 47-43 +4 59 9 "Арсенал" 37 17 7 13 53-39 +14 58 10 "Лидс Юнайтед" 37 17 5 15 59-53 +6 56 11 "Астон Вилла" 37 15 7 15 53-45 +8 52 12 "Вулверхэмптон" 37 12 9 16 35-50 -15 45 13 "Кристал Пэлас" 37 12 8 17 41-64 -23 44 14 "Саутгемптон" 37 12 7 18 47-65 -18 43 15 "Ньюкасл" 37 11 9 17 44-62 -18 42 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 9 14 14 40-44 -4 41 17 "Бернли" 37 10 9 18 33-54 -21 39 18 "Фулхэм" 37 5 13 19 27-51 -24 28 19 "Вест Бромвич Альбион" 37 5 11 21 34-73 -39 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 37 6 2 29 19-63 -44 20

Ориентировочные составы

“Лестер”: Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджю – Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Томас – Перес – Варди, Ихеаначо

“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Дайер, Алдервейрелд, Доэрти – Ло Чельсо, Хейбьерг – Сон, Алли, Бэйл – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лестер – Тоттенхэм от UA-Football

И “Лестер”, и “Тоттенхэм” давно не показывают качественного, убедительного футбола (если вынести за скобки разгромную победу “шпор” над вылетевшим “Шеффилдом”), набрав в последних трех турах всего по три очка. Спад “Лестера” можно объяснить травмами Эванса и Барнса, у “Тоттенхэма” проблемы скорее психологического характера. Обе команды часто ошибаются у своих ворот и коэффициент на “обе забьют – да” в 1.53 не удивляет. И все же “Лестер” играет с тренером, и команда производит целостное впечатление, хоть и качество игры не идеальное. “Тоттенхэмом” руководит 29-летний неопытный Райан Мейсон, а мысли Кейна заняты возможным трансфером. Прогноз – победа “Лестера” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.