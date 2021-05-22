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Лестер - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.05.21
Лестер – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 23 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 38-й тур
23 мая 2021. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 18:00 “Тоттенхэм”
“Лестер” был в первой четверке дольше всех команд в АПЛ, но выпал из нее в предпоследнем туре. Во втором сезоне подряд команде Брендана Роджерса может не хватить совсем немного, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. “Лисам” нужно в любом случае переигрывать “Тоттенхэм”, и надеяться, что либо “Челси”, либо “Ливерпуль” потеряют очки.
Лестер
“Лестер” впервые в своей истории выиграл Кубок Англии, переиграв в финале “Челси”, но затем в матче чемпионата “лисы” уступили команде Томаса Тухеля 1:2, и выпали из первой четверки после победы "Ливерпуля" над "Бернли". Теперь не все зависит от “Лестера”. Победа над вторым составом “Манчестер Юнайтед” в позапрошлом туре – единственная для “Лестера” в последних четырех матчах АПЛ. До поражения “Челси” на “Стэмфорд Бридж” были разочаровывающие матчи против “Саутгемптона” (1:1) и “Ньюкасла” (2:4). Именно из-за этих результатов “лисы” могут остаться без Лиги чемпионов. В игре против “Тоттенхэма” не сыграют травмированные Барнс, Джастин и Ундер, не успел восстановиться Джонни Эванс.
Тоттенхэм
“Лестер” хотя бы взял один трофей, и точно будет в еврокубках. Совсем другая ситуация у “Тоттенхэма”. Харри Кейн запросил трансфер, а в среду “шпоры” опозорились перед своими болельщиками, проиграв “Астон Вилле” 1:2. Бергвейн быстро вывел хозяев вперед, но затем “Тоттенхэм” остановился и “Вилле” удалось переломить игру. Если “Тоттенхэм” проиграет “Лестеру”, а “Арсенал” выиграет у “Брайтона”, “шпоры” не только не попадут в еврокубки, но останутся позади своего самого принципиального соперника. “Шпоры” в кризисе и Даниэлю Леви нужно очень тщательно выбрать нового тренера. Пока он только получает отказы.
Статистика команд, цифры и факты
- По результатам в выездных матчах “Тоттенхэм” – одиннадцатая команда чемпионата (семь побед, пять ничьих, шесть поражений).
- “Шпоры” взяли в трех последних матчах на выезде два очка (две ничьи, поражение), пропустив семь голов.
- “Лестер” проиграл в сезоне АПЛ 11 матчей, семь из них – на своем поле. По домашним показателям команда Роджерса седьмая в чемпионате.
- В пяти из семи последних матчей чемпионата “Лестер” забил два и больше голов.
- Форвард “Лестера” Келечи Ихеаначо забил 11 голов в последних 11 турах АПЛ.
- Лидер “Тоттенхэма” Харри Кейн лидирует в АПЛ по количеству голов (22, вместе с Салахом) и количеству ассистов (13, на один больше, чем у Бруну Фернадеша).
Личные встречи
В первом круге “Лестер” выиграл у “лис” 2:0 благодаря мячу Варди и автоголу Алдервейрелда. В АПЛ у команд полный баланс: по 12 побед и пять ничьих. Однако в недавней истории чаще “побеждали” шпоры: пять побед в последних восьми матчах.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|26
|5
|6
|78-32
|+46
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|20
|11
|6
|71-43
|+28
|71
|3
|"Челси"
|37
|19
|10
|8
|57-34
|+23
|67
|4
|"Ливерпуль"
|37
|19
|9
|9
|66-42
|+24
|66
|5
|"Лестер Сити"
|37
|20
|6
|11
|66-46
|+20
|66
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|18
|8
|11
|59-47
|+12
|62
|7
|"Тоттенхэм"
|37
|17
|8
|12
|64-43
|+21
|59
|8
|"Эвертон"
|37
|17
|8
|12
|47-43
|+4
|59
|9
|"Арсенал"
|37
|17
|7
|13
|53-39
|+14
|58
|10
|"Лидс Юнайтед"
|37
|17
|5
|15
|59-53
|+6
|56
|11
|"Астон Вилла"
|37
|15
|7
|15
|53-45
|+8
|52
|12
|"Вулверхэмптон"
|37
|12
|9
|16
|35-50
|-15
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|37
|12
|8
|17
|41-64
|-23
|44
|14
|"Саутгемптон"
|37
|12
|7
|18
|47-65
|-18
|43
|15
|"Ньюкасл"
|37
|11
|9
|17
|44-62
|-18
|42
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|9
|14
|14
|40-44
|-4
|41
|17
|"Бернли"
|37
|10
|9
|18
|33-54
|-21
|39
|18
|"Фулхэм"
|37
|5
|13
|19
|27-51
|-24
|28
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|37
|5
|11
|21
|34-73
|-39
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|37
|6
|2
|29
|19-63
|-44
|20
Ориентировочные составы
“Лестер”: Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджю – Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Томас – Перес – Варди, Ихеаначо
“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Дайер, Алдервейрелд, Доэрти – Ло Чельсо, Хейбьерг – Сон, Алли, Бэйл – Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лестер – Тоттенхэм от UA-Football
И “Лестер”, и “Тоттенхэм” давно не показывают качественного, убедительного футбола (если вынести за скобки разгромную победу “шпор” над вылетевшим “Шеффилдом”), набрав в последних трех турах всего по три очка. Спад “Лестера” можно объяснить травмами Эванса и Барнса, у “Тоттенхэма” проблемы скорее психологического характера. Обе команды часто ошибаются у своих ворот и коэффициент на “обе забьют – да” в 1.53 не удивляет. И все же “Лестер” играет с тренером, и команда производит целостное впечатление, хоть и качество игры не идеальное. “Тоттенхэмом” руководит 29-летний неопытный Райан Мейсон, а мысли Кейна заняты возможным трансфером. Прогноз – победа “Лестера” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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