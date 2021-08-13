Брентфорд - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.08.2021 

Чемпионат Англии, первый тур

13 августа 2021. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” 22:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Новый сезон АПЛ откроется матчем на новеньком “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”, красивом и уютном 17-тысячнике, построенным “Брентфордом” на смену старому “Гриффин Парку” – единственному английскому стадиону, у которого на каждом из четырех углов был паб. “Брентфорд” вернулся в элиту впервые с 1947 года и в первой игре первого тура сыграет с лондонским “Арсеналом”.

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Брентфорд

“Брентфорд” основательно подготовился к новому сезону, сыграв шесть спаррингов. Среди них были победа над “Валенсией”, ничья с “Манчестер Юнайтед” и поражение “Вест Хэму”. Конечно, к результатам товарищеских матчей нужно относиться со скепсисом, но “Брентфорд”, как команда с меньшим количеством игроков топ-сборных, смогла рано собрать основную группу игроков и поработать над тактикой. В этом будет преимущество “Брентфорда” над “Арсеналом”.

Лучший игрок “Брентфорда” Айвен Тоуни, забивший 31 гол в прошлом сезоне Чемпионшипа, не играл против “Валенсии”, но по словам тренера “пчел” Томаса Франка, он готов сыграть против “Арсенала”. Вне игры остаются Дасилва и Йенсен.

Арсенал

Этот сезон может стать определяющим для Микеля Артета. “Арсенал” впервые за 26 лет останется без еврокубков. С одной стороны, это очередной имиджевый удар по “канонирам” и дополнительное свидетельство их упадка. С другой стороны, Артета получит недельный цикл и сможет лучше готовить свою команду к матчам. В свое время “Челси” с Антонио Конте выиграл АПЛ, не играя в евротурнирах. Никто не ждет от “Арсенала” чемпионства, и мало кто верит в финиш в топ-4. Если “Арсенал” сможет подняться выше восьмой позиции – это уже будет прогресс.

В предсезонке “Арсенал” проиграл “Тоттенхэму”, “Челси” и шотландскому “Хиберниану”, выиграл у “Уотфорда” и “Миллуолла” и сыграл вничью с “Рейнджером”. Работа на трансферном рынке оставляет неоднозначное впечатление: за 50 млн фунтов был подписан центрбек “Брайтона” и сборной Англии Бен Уайт, 21-летние Локонга и Нуну Тавареш – трансферы на перспективу. Но “Арсеналу” пока не даются продажи. Джака, Бельерин и Ляказетт остаются, хотя “канониры” были бы рады уменьшить зарплатную ведомость.

Против “Брентфорда” не сыграют Парти, Нкетиа, Габриэл и Холдинг.

Статистика команд, цифры и факты

В прошлом сезоне “Брентфорд” проиграл только дважды в двух матчах Чемпионшипа на своем стадионе (+12=9-2).

“Арсенал” стабильно брал очки на выезде в матчах против аутсайдеров в прошлом сезоне. “Канониры” взяли 19 пунктов из 21 возможных против последних семи команд лиги на их поле.

“Арсенал” в четвертый раз будет открывать сезон АПЛ своим матчем. Трижды “канониры” выигрывали (“Вест Бромвич” 2008/09, “Лестер” 2017/18 и “Фулхэм” 2020/21).

“Брентфорд” - “Арсенал” – это первая за 20 лет и третья в истории АПЛ игра, которая состоится в пятницу 13-го.

Личные встречи

В последний раз “Брентфорд” и “Арсенал” встречались в сентябре 2018-го, в третьем раунде Кубка Лиги. “Арсенал” выиграл со счетом 3:1. В чемпионате команды не пересекались с 1947 года. История лиговых встреч в пользу “Брентфорда” – пять побед, три ничьи и два поражения, на своем поле – четыре победы и одно поражение.

Ориентировочные составы

“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Айер, Янссон – Канос, Нергор, Янельт, Роэрслев – Фосу – Тоуни, Мбемо

“Арсенал”: Лено – Тирни, Мари, Уайт, Чамберс – Эльнени, Джака – Обамеянг, Смит-Роу, Пепе – Ляказетт

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Брентфорд – Арсенал от UA-Football

“Арсенал” подходит к своему первому матчу нового сезона в качестве фаворита, но в стартовых турах АПЛ всегда можно ожидать сюрпризы. Подготовка многих команд получилась скомканной из-за большого количества континентальных турниров, депрессивный трансферный маркет не дает возможности качественно обновить состав. “Брентфорд” – крепкая команда со своим стилем, и она мало изменилась после своего триумфа в плей-офф на “Уэмбли”. “Арсеналу” будет непросто, и вероятно, что команда Артеты потеряет очки в первом из многих лондонском дерби. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.