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Брентфорд - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.08.2021
Брентфорд – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 августа 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, первый тур
13 августа 2021. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” 22:00 “Арсенал”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Новый сезон АПЛ откроется матчем на новеньком “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”, красивом и уютном 17-тысячнике, построенным “Брентфордом” на смену старому “Гриффин Парку” – единственному английскому стадиону, у которого на каждом из четырех углов был паб. “Брентфорд” вернулся в элиту впервые с 1947 года и в первой игре первого тура сыграет с лондонским “Арсеналом”.
Брентфорд
“Брентфорд” основательно подготовился к новому сезону, сыграв шесть спаррингов. Среди них были победа над “Валенсией”, ничья с “Манчестер Юнайтед” и поражение “Вест Хэму”. Конечно, к результатам товарищеских матчей нужно относиться со скепсисом, но “Брентфорд”, как команда с меньшим количеством игроков топ-сборных, смогла рано собрать основную группу игроков и поработать над тактикой. В этом будет преимущество “Брентфорда” над “Арсеналом”.
Лучший игрок “Брентфорда” Айвен Тоуни, забивший 31 гол в прошлом сезоне Чемпионшипа, не играл против “Валенсии”, но по словам тренера “пчел” Томаса Франка, он готов сыграть против “Арсенала”. Вне игры остаются Дасилва и Йенсен.
Арсенал
Этот сезон может стать определяющим для Микеля Артета. “Арсенал” впервые за 26 лет останется без еврокубков. С одной стороны, это очередной имиджевый удар по “канонирам” и дополнительное свидетельство их упадка. С другой стороны, Артета получит недельный цикл и сможет лучше готовить свою команду к матчам. В свое время “Челси” с Антонио Конте выиграл АПЛ, не играя в евротурнирах. Никто не ждет от “Арсенала” чемпионства, и мало кто верит в финиш в топ-4. Если “Арсенал” сможет подняться выше восьмой позиции – это уже будет прогресс.
В предсезонке “Арсенал” проиграл “Тоттенхэму”, “Челси” и шотландскому “Хиберниану”, выиграл у “Уотфорда” и “Миллуолла” и сыграл вничью с “Рейнджером”. Работа на трансферном рынке оставляет неоднозначное впечатление: за 50 млн фунтов был подписан центрбек “Брайтона” и сборной Англии Бен Уайт, 21-летние Локонга и Нуну Тавареш – трансферы на перспективу. Но “Арсеналу” пока не даются продажи. Джака, Бельерин и Ляказетт остаются, хотя “канониры” были бы рады уменьшить зарплатную ведомость.
Против “Брентфорда” не сыграют Парти, Нкетиа, Габриэл и Холдинг.
Статистика команд, цифры и факты
- В прошлом сезоне “Брентфорд” проиграл только дважды в двух матчах Чемпионшипа на своем стадионе (+12=9-2).
- “Арсенал” стабильно брал очки на выезде в матчах против аутсайдеров в прошлом сезоне. “Канониры” взяли 19 пунктов из 21 возможных против последних семи команд лиги на их поле.
- “Арсенал” в четвертый раз будет открывать сезон АПЛ своим матчем. Трижды “канониры” выигрывали (“Вест Бромвич” 2008/09, “Лестер” 2017/18 и “Фулхэм” 2020/21).
- “Брентфорд” - “Арсенал” – это первая за 20 лет и третья в истории АПЛ игра, которая состоится в пятницу 13-го.
Личные встречи
В последний раз “Брентфорд” и “Арсенал” встречались в сентябре 2018-го, в третьем раунде Кубка Лиги. “Арсенал” выиграл со счетом 3:1. В чемпионате команды не пересекались с 1947 года. История лиговых встреч в пользу “Брентфорда” – пять побед, три ничьи и два поражения, на своем поле – четыре победы и одно поражение.
Ориентировочные составы
“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Айер, Янссон – Канос, Нергор, Янельт, Роэрслев – Фосу – Тоуни, Мбемо
“Арсенал”: Лено – Тирни, Мари, Уайт, Чамберс – Эльнени, Джака – Обамеянг, Смит-Роу, Пепе – Ляказетт
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Брентфорд – Арсенал от UA-Football
“Арсенал” подходит к своему первому матчу нового сезона в качестве фаворита, но в стартовых турах АПЛ всегда можно ожидать сюрпризы. Подготовка многих команд получилась скомканной из-за большого количества континентальных турниров, депрессивный трансферный маркет не дает возможности качественно обновить состав. “Брентфорд” – крепкая команда со своим стилем, и она мало изменилась после своего триумфа в плей-офф на “Уэмбли”. “Арсеналу” будет непросто, и вероятно, что команда Артеты потеряет очки в первом из многих лондонском дерби. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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