Вулверхэмптон - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.08.2021 

Чемпионат Англии, второй тур

22 августа 2021. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” 16:00 “Тоттенхэм”

Волею календаря, уже во втором туре Нуну Эшпириту Санту с “Тоттенхэмом” будет противостоять своей бывшей команде. На “Молинью” любят 47-летнего тренера, который дважды привел “Вулверхэмптон” к седьмому месту в АПЛ, но вся симпатия будет отдана команде Бруну Лаже, который пытается научить “вулвз” играть в атакующий футбол.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Вулверхэмптон

При Нуну Эшпириту Санте “Вулверхэмптон” был малорезультативной и одной из самых скучных команд в лиге. Бруну Лаже поставил перед собой цель изменить футбол “волков”. Уже в первой игре против “Лестера” было заметно, как команда экс-тренера “Бенфики” была нацелена на ворота хозяев. В итоге “Вулверхэмптон” нанес больше ударов (17 против 9), и превзошел “Лестер” по показателю xG (1.1 против 0.8), но “лисы” победили 1:0 благодаря голу Джейми Варди.

“Вулверхэмптону” нужно лучше реализовывать свои моменты. Это признает и сам Лаже, отметив, что его команда на тренировках усиленно работала над ударами. “Вулвз” возвращается на заполненный “Молинью”, один из самых громких стадионов Англии. Может это поможет точности в ударах.

“Вулвз” остается без травмированных Боли, Поденсе, Хонни, Москеры и Нету.

Тоттенхэм

“Тоттенхэм” идеально начал новый сезон, переиграв на своем поле чемпиона Англии. Нуну Эшпириту Санту сыграл от обороны против “Манчестер Сити” и переиграл “горожан” за счет продуманных контратак. Еще более ценной победу над “Сити” делает то, что в этом матче не играл лидер “шпор” Харри Кейн. Трансферная сага капитана сборной Англии далека от завершения, Кейн все еще хочет в “Сити”, а “Тоттенхэм” не спешит его продавать. 28-летний форвард готов сыграть против “Вулверхэмптона”, но вероятно, что Нуну оставит его в запасе, доверившись тройке Бергвейн - Сон - Моура, которая играла против “Сити”.

“Тоттенхэм” не может рассчитывать только на одного звездного игрока – Танги Ндомбеле выразил желание сменить клуб, и его форма оставляет желать лучшего. Летние новички “шпор” Брайан Хиль и Кристиан Ромеро играли в четверг в квалификации Лиги конференций, поэтому их тоже не стоит ожидать в старте. Также травмирован защитник

Статистика команд, цифры и факты

“Вулверхэмптон” выиграл только один из семи последних домашних матчей против “Тоттенхэма” в АПЛ (две ничьи, четыре поражения), и было это в феврале 2010.

Нуну Эшпириту Санту проработал главным тренером “Вулверхэмптона” четыре года. Его показатели: 199 матчей, 96 побед, 46 ничьих, 57 поражений.

Тренер “Тоттенхэма” в восьмой раз будет противостоять в АПЛ своему соотечественнику. Ранее в АПЛ Нуну Эшпириту Санту выиграл только два раза из семи у Марку Силвы и Жозе Моуриньо (три ничьи, два поражения).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 2 2 0 0 5-0 +5 6 2 "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 2 0 0 4-1 +3 6 3 "Эвертон" 2 1 1 0 5-3 +2 4 4 "Брентфорд" 2 1 1 0 2-0 +2 4 5 "Манчестер Юнайтед" 1 1 0 0 5-1 +4 3 6 "Манчестер Сити" 2 1 0 1 5-1 +4 3 7 "Челси" 1 1 0 0 3-0 +3 3 8 "Вест Хэм Юнайтед" 1 1 0 0 4-2 +2 3 9 "Астон Вилла" 2 1 0 1 4-3 +1 3 10 "Лестер Сити" 1 1 0 0 1-0 +1 3 11 "Тоттенхэм" 1 1 0 0 1-0 +1 3 12 "Уотфорд" 2 1 0 1 3-4 -1 3 13 "Кристал Пэлас" 2 0 1 1 0-3 -3 1 14 "Лидс Юнайтед" 2 0 1 1 3-7 -4 1 15 "Вулверхэмптон" 1 0 0 1 0-1 -1 0 16 "Саутгемптон" 1 0 0 1 1-3 -2 0 17 "Арсенал" 1 0 0 1 0-2 -2 0 18 "Бернли" 2 0 0 2 1-4 -3 0 19 "Ньюкасл" 2 0 0 2 2-6 -4 0 20 "Норвич Сити" 2 0 0 2 0-8 -8 0

Личные встречи

В прошлом сезоне “Тоттенхэм” выиграл у “Вулвз” в домашнем матче (2:0), а на “Молинью” команды сыграли вничью 1:1. Общая история встреч в АПЛ в пользу “шпор”: семь побед, три ничьи, четыре поражения.

Ориентировочные составы

“Вулверхэмптон”: Са – Килмен, Коуди, Саисс – Хувер, Моутинью, Невеш, Марсал – Тринкан, Траоре – Хименес

“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Дайер, Санчес, Танганга – Алли, Скипп, Хейбьерг – Бергвейн, Сон, Моура

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Тоттенхэм от UA-Football

“Тоттенхэм” давно имеет статус не самой стабильной команды, поэтому неудивительно, что коэффициент на победу “шпор” в игре против “вулвз” довольно-таки высок – 2.50. В какой-то степени “Манчестер Сити” был удобной командой для Нуну Эшпириту Санту и игра с “Вулверхэмптоном” – это совершенно другой вызов. “Тоттенхэму” будет нужно больше времени проводить в позиционной атаке, которая совершенно разладилась при Моуриньо. Вероятно, оба португальских тренера постараются в личном противостоянии прежде всего не пропустить (тотал 2.5 М в 1.77). Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.