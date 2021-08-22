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Вулверхэмптон - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.08.2021
Вулверхэмптон – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 22 августа 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, второй тур
22 августа 2021. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” 16:00 “Тоттенхэм”
Волею календаря, уже во втором туре Нуну Эшпириту Санту с “Тоттенхэмом” будет противостоять своей бывшей команде. На “Молинью” любят 47-летнего тренера, который дважды привел “Вулверхэмптон” к седьмому месту в АПЛ, но вся симпатия будет отдана команде Бруну Лаже, который пытается научить “вулвз” играть в атакующий футбол.
Вулверхэмптон
При Нуну Эшпириту Санте “Вулверхэмптон” был малорезультативной и одной из самых скучных команд в лиге. Бруну Лаже поставил перед собой цель изменить футбол “волков”. Уже в первой игре против “Лестера” было заметно, как команда экс-тренера “Бенфики” была нацелена на ворота хозяев. В итоге “Вулверхэмптон” нанес больше ударов (17 против 9), и превзошел “Лестер” по показателю xG (1.1 против 0.8), но “лисы” победили 1:0 благодаря голу Джейми Варди.
“Вулверхэмптону” нужно лучше реализовывать свои моменты. Это признает и сам Лаже, отметив, что его команда на тренировках усиленно работала над ударами. “Вулвз” возвращается на заполненный “Молинью”, один из самых громких стадионов Англии. Может это поможет точности в ударах.
“Вулвз” остается без травмированных Боли, Поденсе, Хонни, Москеры и Нету.
Тоттенхэм
“Тоттенхэм” идеально начал новый сезон, переиграв на своем поле чемпиона Англии. Нуну Эшпириту Санту сыграл от обороны против “Манчестер Сити” и переиграл “горожан” за счет продуманных контратак. Еще более ценной победу над “Сити” делает то, что в этом матче не играл лидер “шпор” Харри Кейн. Трансферная сага капитана сборной Англии далека от завершения, Кейн все еще хочет в “Сити”, а “Тоттенхэм” не спешит его продавать. 28-летний форвард готов сыграть против “Вулверхэмптона”, но вероятно, что Нуну оставит его в запасе, доверившись тройке Бергвейн - Сон - Моура, которая играла против “Сити”.
“Тоттенхэм” не может рассчитывать только на одного звездного игрока – Танги Ндомбеле выразил желание сменить клуб, и его форма оставляет желать лучшего. Летние новички “шпор” Брайан Хиль и Кристиан Ромеро играли в четверг в квалификации Лиги конференций, поэтому их тоже не стоит ожидать в старте. Также травмирован защитник
Статистика команд, цифры и факты
- “Вулверхэмптон” выиграл только один из семи последних домашних матчей против “Тоттенхэма” в АПЛ (две ничьи, четыре поражения), и было это в феврале 2010.
- Нуну Эшпириту Санту проработал главным тренером “Вулверхэмптона” четыре года. Его показатели: 199 матчей, 96 побед, 46 ничьих, 57 поражений.
- Тренер “Тоттенхэма” в восьмой раз будет противостоять в АПЛ своему соотечественнику. Ранее в АПЛ Нуну Эшпириту Санту выиграл только два раза из семи у Марку Силвы и Жозе Моуриньо (три ничьи, два поражения).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|2
|2
|0
|0
|5-0
|+5
|6
|2
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|2
|2
|0
|0
|4-1
|+3
|6
|3
|"Эвертон"
|2
|1
|1
|0
|5-3
|+2
|4
|4
|"Брентфорд"
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|1
|1
|0
|0
|5-1
|+4
|3
|6
|"Манчестер Сити"
|2
|1
|0
|1
|5-1
|+4
|3
|7
|"Челси"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|8
|"Вест Хэм Юнайтед"
|1
|1
|0
|0
|4-2
|+2
|3
|9
|"Астон Вилла"
|2
|1
|0
|1
|4-3
|+1
|3
|10
|"Лестер Сити"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|11
|"Тоттенхэм"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|12
|"Уотфорд"
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|13
|"Кристал Пэлас"
|2
|0
|1
|1
|0-3
|-3
|1
|14
|"Лидс Юнайтед"
|2
|0
|1
|1
|3-7
|-4
|1
|15
|"Вулверхэмптон"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|16
|"Саутгемптон"
|1
|0
|0
|1
|1-3
|-2
|0
|17
|"Арсенал"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|18
|"Бернли"
|2
|0
|0
|2
|1-4
|-3
|0
|19
|"Ньюкасл"
|2
|0
|0
|2
|2-6
|-4
|0
|20
|"Норвич Сити"
|2
|0
|0
|2
|0-8
|-8
|0
Личные встречи
В прошлом сезоне “Тоттенхэм” выиграл у “Вулвз” в домашнем матче (2:0), а на “Молинью” команды сыграли вничью 1:1. Общая история встреч в АПЛ в пользу “шпор”: семь побед, три ничьи, четыре поражения.
Ориентировочные составы
“Вулверхэмптон”: Са – Килмен, Коуди, Саисс – Хувер, Моутинью, Невеш, Марсал – Тринкан, Траоре – Хименес
“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Дайер, Санчес, Танганга – Алли, Скипп, Хейбьерг – Бергвейн, Сон, Моура
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вулверхэмптон – Тоттенхэм от UA-Football
“Тоттенхэм” давно имеет статус не самой стабильной команды, поэтому неудивительно, что коэффициент на победу “шпор” в игре против “вулвз” довольно-таки высок – 2.50. В какой-то степени “Манчестер Сити” был удобной командой для Нуну Эшпириту Санту и игра с “Вулверхэмптоном” – это совершенно другой вызов. “Тоттенхэму” будет нужно больше времени проводить в позиционной атаке, которая совершенно разладилась при Моуриньо. Вероятно, оба португальских тренера постараются в личном противостоянии прежде всего не пропустить (тотал 2.5 М в 1.77). Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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