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Ньюкасл - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.10.2021
Ньюкасл – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 17 октября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, восьмой тур
17 октября 2021. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 18:30 “Тоттенхэм”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Телетрансляция – Setanta Sports
Ожидалось, что к первому матчу саудовской эры у “Ньюкасла” будет новый тренер, но пока Стив Брюс остается во главе “сорок” – для него это будет 1000-й матч в качестве тренера. “Ньюкасл” все еще в поисках первой победы в сезоне, “Тоттенхэм” в поисках стабильности.
Ньюкасл
“Все изменилось, но ничего не произошло”, – так прошла первая неделя “Ньюкасла” с новыми владельцами. Подавляющее большинство болельщиков “сорок” надеялись, что первым решением саудовцев или их представителей на месте будет увольнение Стива Брюса. Назывались имена Люсьена Фавра и Фрэнка Лэмпарда. Можно было на матч с “Тоттенхэмом” поставить ассистента Брюса Грэм Джонса. Но ничего не изменилось. Фанам “Ньюкасла” это немного портит ощущение от праздника.
Но и ситуации Брюса не позавидуешь. Все ожидают его увольнения, не только болельщики и пресса, но и игроки. Как в таких условиях проводить тренировки и готовиться к матчу? Неудивительно, что тренер “Ньюкасла” не предматчевой пресс-конференции наехал на журналистов и много говорил о чести.
“Ньюкасл” проведет матч с “Тоттенхэмом” без Дубравки и Дамметта, вернулись к тренировкам Ласселс, Шелви и главное – Каллум Уилсон.
Тоттенхэм
“Тоттенхэм” смог прийти в себя после кошмарного поражения “Арсеналу” в позапрошлом туре. В Лиге Европы “шпоры” разгромили словенскую “Муру” (5:1), затем команда Нуну Эшпириту Санту переиграла “Астон Виллу” (2:1), показав довольно-таки неплохой футбол.
Последний матч “Тоттенхэм” провел по схеме 4-2-3-1, Хейберг и Скипп хорошо действовали вместе в центре поля, великолепный матч провел Сон. В игре “Тоттенхэма” появился план, это совсем не было похоже на хаос в игре с “Арсеналом”. Харри Кейн пока еще не забил ни одного гола в чемпионате Англии, но это дело времени, он всегда сильнее проводит середину и конец сезона.
По словам Нуну, он еще не определился с участием южноамериканских футболистов в игре против “Ньюкасла”. Ло Чельсо и Ромеро сыграли три матча за Аргентину, Эмерсон провел одну игру за Бразилию, Санчес не играл за Колумбию. Под вопросом остается и Бергвейн, который только недавно восстановился после травмы.
Статистика команд, цифры и факты
- У “Ньюкасла” худшая защита в чемпионате (вместе с “Норвичем”) – 16 пропущенных голов в семи турах.
- Показатели Стива Брюса за 999 матчей в качестве тренера: 376 побед, 254 ничьих, 369 поражений. Тренер “Ньюкасла” выиграл только четыре из 26 своих противостояний с “Тоттенхэмом” (девять ничьих, 13 поражений).
- Харри Кейн забил пять из шести своих голов “Ньюкаслу” на “Сент-Джеймс Парке”.
- “Тоттенхэм” проиграл только один из 18 своих последних матчей АПЛ против команд из зоны вылета.
- В среднем за матч “Тоттенхэм” позволяет наносить сопернику 16.4 удара – это второй показатель в лиге.
- “Ньюкасл” забивает в 19 из последних 24 матчей АПЛ.
Последние пять матчей Ньюкасла и Тоттенхэма
Ньюкасл
- 02.10 “Вулверхэмптон” 1:2 (АПЛ)
- 25.09 “Уотфорд” 1:1 (АПЛ)
- 17.09 “Лидс” 1:1 (АПЛ)
- 11.09 “Манчестер Юнайтед” 1:4 (АПЛ)
- 28.08 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 03.10 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)
- 30.09 “Мура” 5:1 (Лига Конференций)
- 26.09 “Арсенал” 1:3 (АПЛ)
- 22.09 “Вулверхэмптон” 2:2 (Кубок лиги)
- 19.09 “Челси” 0:3 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью в АПЛ, и дважды “Ньюкасл” отыгрывался в конце игры – на 85-й минуте в домашнем матче (2:2), и на 90+7 на выезде (1:1). У “Ньюкасла” и “Тоттенхэма” равное количество побед в матчах друг против друга в АПЛ – по 22, еще восемь поединков закончились вничью.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|8
|5
|3
|0
|22-6
|+16
|18
|2
|"Манчестер Сити"
|8
|5
|2
|1
|16-3
|+13
|17
|3
|"Челси"
|7
|5
|1
|1
|15-3
|+12
|16
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|8
|4
|3
|1
|8-5
|+3
|15
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|8
|4
|2
|2
|16-10
|+6
|14
|6
|"Эвертон"
|7
|4
|2
|1
|13-8
|+5
|14
|7
|"Брентфорд"
|7
|3
|3
|1
|10-6
|+4
|12
|8
|"Вулверхэмптон"
|8
|4
|0
|4
|8-8
|0
|12
|9
|"Тоттенхэм"
|7
|4
|0
|3
|6-10
|-4
|12
|10
|"Вест Хэм Юнайтед"
|7
|3
|2
|2
|14-10
|+4
|11
|11
|"Лестер Сити"
|8
|3
|2
|3
|13-14
|-1
|11
|12
|"Астон Вилла"
|8
|3
|1
|4
|12-12
|0
|10
|13
|"Арсенал"
|7
|3
|1
|3
|5-10
|-5
|10
|14
|"Кристал Пэлас"
|7
|1
|4
|2
|8-11
|-3
|7
|15
|"Саутгемптон"
|8
|1
|4
|3
|6-10
|-4
|7
|16
|"Уотфорд"
|8
|2
|1
|5
|7-15
|-8
|7
|17
|"Лидс Юнайтед"
|8
|1
|3
|4
|7-15
|-8
|6
|18
|"Ньюкасл"
|7
|0
|3
|4
|8-16
|-8
|3
|19
|"Бернли"
|8
|0
|3
|5
|5-13
|-8
|3
|20
|"Норвич Сити"
|8
|0
|2
|6
|2-16
|-14
|2
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Ориентировочные составы
“Ньюкасл”: Дарлоу – Манкильо, Фернандес, Кларк, Ритчи – Альмирон, Уиллок, Хайден, Шон Лонгстафф, Сен-Максимен – Уилсон
“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Дайер, Родон, Танганга – Скипп, Хейбьерг – Сон, Ндомбеле, Моура – Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм от UA-Football
Будет потешно, если Стив Брюс наконец-то добудет первую победу “Ньюкасла” в новом сезоне в своей, возможно, последней игре на Тайнсайде. “Ньюкасл” иногда способен выдавать яркие отрезки, особенно, когда все получается у Сен-Максимена. В воскресенье еще может сыграть Уилсон. Но “Тоттенхэм” в прошлом туре показал признаки выздоровления. Вероятно, новая эра на “Сент-Джеймс Парке” начнется с неутешительного результата. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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