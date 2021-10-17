Ньюкасл - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.10.2021 

Чемпионат Англии, восьмой тур

17 октября 2021. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 18:30 “Тоттенхэм”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Setanta Sports

Ожидалось, что к первому матчу саудовской эры у “Ньюкасла” будет новый тренер, но пока Стив Брюс остается во главе “сорок” – для него это будет 1000-й матч в качестве тренера. “Ньюкасл” все еще в поисках первой победы в сезоне, “Тоттенхэм” в поисках стабильности.

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Ньюкасл

“Все изменилось, но ничего не произошло”, – так прошла первая неделя “Ньюкасла” с новыми владельцами. Подавляющее большинство болельщиков “сорок” надеялись, что первым решением саудовцев или их представителей на месте будет увольнение Стива Брюса. Назывались имена Люсьена Фавра и Фрэнка Лэмпарда. Можно было на матч с “Тоттенхэмом” поставить ассистента Брюса Грэм Джонса. Но ничего не изменилось. Фанам “Ньюкасла” это немного портит ощущение от праздника.

Но и ситуации Брюса не позавидуешь. Все ожидают его увольнения, не только болельщики и пресса, но и игроки. Как в таких условиях проводить тренировки и готовиться к матчу? Неудивительно, что тренер “Ньюкасла” не предматчевой пресс-конференции наехал на журналистов и много говорил о чести.

“Ньюкасл” проведет матч с “Тоттенхэмом” без Дубравки и Дамметта, вернулись к тренировкам Ласселс, Шелви и главное – Каллум Уилсон.

Тоттенхэм

“Тоттенхэм” смог прийти в себя после кошмарного поражения “Арсеналу” в позапрошлом туре. В Лиге Европы “шпоры” разгромили словенскую “Муру” (5:1), затем команда Нуну Эшпириту Санту переиграла “Астон Виллу” (2:1), показав довольно-таки неплохой футбол.

Последний матч “Тоттенхэм” провел по схеме 4-2-3-1, Хейберг и Скипп хорошо действовали вместе в центре поля, великолепный матч провел Сон. В игре “Тоттенхэма” появился план, это совсем не было похоже на хаос в игре с “Арсеналом”. Харри Кейн пока еще не забил ни одного гола в чемпионате Англии, но это дело времени, он всегда сильнее проводит середину и конец сезона.

По словам Нуну, он еще не определился с участием южноамериканских футболистов в игре против “Ньюкасла”. Ло Чельсо и Ромеро сыграли три матча за Аргентину, Эмерсон провел одну игру за Бразилию, Санчес не играл за Колумбию. Под вопросом остается и Бергвейн, который только недавно восстановился после травмы.

Статистика команд, цифры и факты

У “Ньюкасла” худшая защита в чемпионате (вместе с “Норвичем”) – 16 пропущенных голов в семи турах.

Показатели Стива Брюса за 999 матчей в качестве тренера: 376 побед, 254 ничьих, 369 поражений. Тренер “Ньюкасла” выиграл только четыре из 26 своих противостояний с “Тоттенхэмом” (девять ничьих, 13 поражений).

Харри Кейн забил пять из шести своих голов “Ньюкаслу” на “Сент-Джеймс Парке”.

“Тоттенхэм” проиграл только один из 18 своих последних матчей АПЛ против команд из зоны вылета.

В среднем за матч “Тоттенхэм” позволяет наносить сопернику 16.4 удара – это второй показатель в лиге.

“Ньюкасл” забивает в 19 из последних 24 матчей АПЛ.

Последние пять матчей Ньюкасла и Тоттенхэма

Ньюкасл

02.10 “Вулверхэмптон” 1:2 (АПЛ)

25.09 “Уотфорд” 1:1 (АПЛ)

17.09 “Лидс” 1:1 (АПЛ)

11.09 “Манчестер Юнайтед” 1:4 (АПЛ)

28.08 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)

Тоттенхэм

03.10 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)

30.09 “Мура” 5:1 (Лига Конференций)

26.09 “Арсенал” 1:3 (АПЛ)

22.09 “Вулверхэмптон” 2:2 (Кубок лиги)

19.09 “Челси” 0:3 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью в АПЛ, и дважды “Ньюкасл” отыгрывался в конце игры – на 85-й минуте в домашнем матче (2:2), и на 90+7 на выезде (1:1). У “Ньюкасла” и “Тоттенхэма” равное количество побед в матчах друг против друга в АПЛ – по 22, еще восемь поединков закончились вничью.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 8 5 3 0 22-6 +16 18 2 "Манчестер Сити" 8 5 2 1 16-3 +13 17 3 "Челси" 7 5 1 1 15-3 +12 16 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 8 4 3 1 8-5 +3 15 5 "Манчестер Юнайтед" 8 4 2 2 16-10 +6 14 6 "Эвертон" 7 4 2 1 13-8 +5 14 7 "Брентфорд" 7 3 3 1 10-6 +4 12 8 "Вулверхэмптон" 8 4 0 4 8-8 0 12 9 "Тоттенхэм" 7 4 0 3 6-10 -4 12 10 "Вест Хэм Юнайтед" 7 3 2 2 14-10 +4 11 11 "Лестер Сити" 8 3 2 3 13-14 -1 11 12 "Астон Вилла" 8 3 1 4 12-12 0 10 13 "Арсенал" 7 3 1 3 5-10 -5 10 14 "Кристал Пэлас" 7 1 4 2 8-11 -3 7 15 "Саутгемптон" 8 1 4 3 6-10 -4 7 16 "Уотфорд" 8 2 1 5 7-15 -8 7 17 "Лидс Юнайтед" 8 1 3 4 7-15 -8 6 18 "Ньюкасл" 7 0 3 4 8-16 -8 3 19 "Бернли" 8 0 3 5 5-13 -8 3 20 "Норвич Сити" 8 0 2 6 2-16 -14 2

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Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Дарлоу – Манкильо, Фернандес, Кларк, Ритчи – Альмирон, Уиллок, Хайден, Шон Лонгстафф, Сен-Максимен – Уилсон

“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Дайер, Родон, Танганга – Скипп, Хейбьерг – Сон, Ндомбеле, Моура – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм от UA-Football

Будет потешно, если Стив Брюс наконец-то добудет первую победу “Ньюкасла” в новом сезоне в своей, возможно, последней игре на Тайнсайде. “Ньюкасл” иногда способен выдавать яркие отрезки, особенно, когда все получается у Сен-Максимена. В воскресенье еще может сыграть Уилсон. Но “Тоттенхэм” в прошлом туре показал признаки выздоровления. Вероятно, новая эра на “Сент-Джеймс Парке” начнется с неутешительного результата. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.