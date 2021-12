Вулверхэмптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 04.12.2021

Английская Премьер-лига, 15-й тур

4 декабря, 17:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Сетанта Спортс+

Совсем скоро экватор сезона в чемпионате Англии. Три больших "кита" определены: "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" оторвались от всех и ведут борьбу за лидерство в АПЛ. А вот "Вулверхэмптон" после не слишком удачного старта оклемался и теперь даже идет вплотную к зоне еврокубков. Оба сегодняшних соперника сильны своими быстрыми атаками, однако каждый имеет свой козырь в рукаве и готов продемонстрировать его сопернику. Кто же все-таки получит для себя наилучший результат?

"Вулверхэмптон"

Смена тренера – это всегда тяжело, и нужно время на перестройку. После долгого наставничества Нуну Эшпириту Санту командой руководить пришел Бруно Лаже, и только спустя некоторое время "волки" начали давать результат. После неудачного старта его подопечные выбрались из нижней части турнирной таблицы и идут восьмыми, всего в трех очках от зоны Лиги чемпионов.

В конце сентября - начале ноября "Вулверхэмптон" имел очень хороший отрезок, в котором набрал 13 очков за пять встреч и впервые за долгое время вернулся в верхнюю часть турнирки АПЛ. После этого еще была важная и тяжелая победа над "Вест Хэмом" (1:0), где "волки" преобладали над соперником. Но в последних двух поединках против аутсайдеров турнирной таблицы подопечные Лаже поплыли: дважды по 0:0 с “Бернли” и “Норвичем”. Да еще и повезло, что "канарейки" не реализовали свои моменты, хотя вот во встрече против "бордовых" атакующая мощь "волков" вернулась, однако не в полную силу (гол же все-таки не забили).

Кадры хозяев

В лазарете сейчас сразу шесть игроков: Боли, Москера, Нету, Хонни, Поденсе и Марсаль. Только последних двух можно назвать более-менее важными звеньями командами, остальные в этом сезоне без игровой практики.

"Ливерпуль"

Ну, красиво же играют "мерсисайдцы", правда? Подопечные Клоппа вернулись к тому атакующему футбол, за который любят "Ливерпуль". Да, проблемы в обороне никуда не подевались – тот же поединок против "Вест Хэма" это показал (2:3). Тогда все решили стандарты, к которым “мерсисайдцы” банально не были готовы. Плохую игру в защите команда Клоппа перекрывает суператакирующим настроением, однако и здесь "молотобойцы" все испортили, выставив мощную защитную стену.

Это единственное поражение "мерсисайдцев" в этом сезоне. В общей сложности "Ливерпуль" победил в последних 9 из 11 матчей. Одна из потерь очков среди этих встреч была против “Брайтона” (2:2), когда подопечные Клоппа не только вели в два гола, но и обладали полноценным преимуществом. Слишком рано команда почувствовала запах трех очков и, в конце концов, потеряла два. Такое же было и с “Брентфордом” (3:3). Однако это единичные случаи. Сейчас у “Ливерпуля” четырехматчевая победная серия с 14 забитыми и всего одним пропущенным.

Кадры гостей

В настоящее время вне игры пятеро футболистов "Ливерпуля": Гомес, Джонс, Эллиот, Кейта и Фирмино. И без них Клоппу нетрудно. Даже потеря того же бразильского нападающего не ощущается – его удачно заменяет Жота. Правда, для глубины состава хорошо бы иметь таких исполнителей в игре.

Последние матчи "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля"

Последние пять встреч хозяев

01.12. "Вулверхэмптон" – "Бернли" 0:0 (АПЛ)

27.11. "Норвич" – "Вулверхэмптон" 0:0 (АПЛ)

20.11. "Вулверхэмптон" – "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)

06.11. "Кристалл Пэлас" – "Вулверхэмптон" 2:0 (АПЛ)

01.11. "Вулверхэмптон" – "Эвертон" 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

01.12. "Эвертон" - "Ливерпуль" 1:4 (АПЛ)

27.11. "Ливерпуль" – "Саутгемптон" 4:0 (АПЛ)

24.11. "Ливерпуль" – "Порту" 2:0 (ЛЧ)

20.11. "Ливерпуль" – "Арсенал" 4:0 (АПЛ)

07.11. "Вест Хэм" – "Ливерпуль" 3:2 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Челси" 14 10 3 1 33-6 +27 33 2 "Манчестер Сити" 14 10 2 2 29-8 +21 32 3 "Ливерпуль" 14 9 4 1 43-12 +31 31 4 "Вест Хэм Юнайтед" 14 7 3 4 25-17 +8 24 5 "Арсенал" 14 7 2 5 17-20 -3 23 6 "Тоттенхэм" 13 7 1 5 13-17 -4 22 7 "Манчестер Юнайтед" 14 6 3 5 24-24 0 21 8 "Вулверхэмптон" 14 6 3 5 12-12 0 21 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 14 4 7 3 13-15 -2 19 10 "Лестер Сити" 14 5 4 5 22-25 -3 19 11 "Кристал Пэлас" 14 3 7 4 19-20 -1 16 12 "Брентфорд" 14 4 4 6 17-19 -2 16 13 "Астон Вилла" 14 5 1 8 19-23 -4 16 14 "Эвертон" 14 4 3 7 17-24 -7 15 15 "Саутгемптон" 14 3 6 5 13-20 -7 15 16 "Лидс Юнайтед" 14 3 6 5 13-20 -7 15 17 "Уотфорд" 14 4 1 9 19-26 -7 13 18 "Бернли" 13 1 7 5 14-20 -6 10 19 "Норвич Сити" 14 2 4 8 8-28 -20 10 20 "Ньюкасл" 14 0 7 7 16-30 -14 7

Последние пять личных встреч между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем"

15.03.21. "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)

06.12.20. "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 4:0 (АПЛ)

23.01.20. "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" 1:2 (АПЛ)

29.12.19. "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)

12.05.19. "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 2:0 (АПЛ)

Цифры и факты

У "Ливерпуля" лучшая атака в лиге - 43 забитых гола.

У обеих команд по 12 пропущенных в чемпионате, правда у "вулвз" на 31 забитый мяч меньше, чем у "мерсисайдцев".

"Ливерпуль" победил в последних пяти поединках против "Вулверхэмптона".

В этом сезоне подопечные Клоппа в гостях еще никому меньше двух не забивали. В общей сложности 38 голов в 11 матчах (во всех турнирах).

Прогноз матча “Вулверхэмптон” – “Ливерпуль” от UA-Football

“Вулвз” в последних матчах создает моменты нечасто, однако и их мало реализует. “Мерсисайдцы” не дают сопернику часто подходить к своим воротам, ведь постоянно атакуют: лучшая оборона – это нападение. Если "Норвич" нанес аж 15 ударов по воротам Са, то подопечные Клоппа способны на минимум такое же количество, однако реализация будет желать лучшего. "Волкам" будет очень тяжело сегодня. Прогноз: Победа “Ливерпуля” с форой -1,5.