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Арсенал - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.12.2021
Арсенал – Саутгемптон: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 16-й тур
11 декабря 2021. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 17:00 “Саутгемптон”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Реальность в том, что нам нужно больше забивать”, – недвусмысленно указывает на недостатки своей команды Микель Артета перед матчем чемпионата с “Саутгемптоном”. “Арсенал” проиграл три из четырех последних поединков АПЛ и болельщики “канониров” снова впадают в пессимизм.
Арсенал
Во втором матче подряд “Арсенал” забивал первым, но позволял сопернику себя дожать после перерыва. Вслед за поражению “Манчестер Юнайтед”, команда Микеля Артеты уступила и “Эвертону”, который не мог победить в чемпионате Англии в восьми турах подряд.
В защите “Арсенала” появилось немного солидности благодаря покупке вратаря Аарона Рэмсдейла, который во втором месяце подряд признается болельщиками “канониров” лучшим игроком команды, но в атаке все те же проблемы. Ляказетт и Обамеянг слишком нестабильны, у Нкетии через полгода заканчивается контракт, и Артете во всей ситуацию с форвардами не удается найти какую-то последовательность. Тренер “Арсенала” призывает игроков почаще рисковать, смелее идти вперед, и создавать моменты, но в матчах что-то идет не так.
Но нужно сказать, что все три поражения “Арсенала” были в выездных матчах, а на своем поле “канонирам” удается стабильно брать очки против команд из нижней половины турнирной таблицы.
У “Арсенала” нет больших кадровых проблем. Точно не сыграет против “Саутгемптона” резервист Колашинац, под вопросом Мартинелли и Смит-Роу.
Саутгемптон
Из-за травм вратарей Маккарти и Форстера “Саутгемптону” в срочном порядке пришлось подписывать контракт на один месяц с 40-летним экс-кипером “Манчестер Сити” и “Челси” Вилли Кабальеро.
Это не единственная кадровая проблема “святых”. Перебрали карточки и пропустят игру с “Арсеналом” основный центрбек Салису и основной центрхав Ромеу, восстанавливаются от травм Стюарт Армстронг и Ян Беднарек.
“Саутгемптон” не может выиграть в четырех матчах подряд, и в трех этих поединках (за исключением игры с “Ливерпулем”), “святые” забивали первыми, но затем пропускали. В матче с “Брайтоном” гол в ответ прилетел на 90+8 минуте, и “чайки” доигрывали этот матч в меньшинстве из-за травмы Троссарда. Но это старая проблема “Саутгемптона” с Хазенхюттлем. После назначения австрийца “святые” потеряли 71 очка в матчах, когда они забивали первыми. Это больше на 15 пунктов, чем у любой другой команды за данный отрезок.
Статистика команд, цифры и факты
- После поражения “Челси” во втором туре, “Арсенал” выиграл шесть из семи домашних матчей в АПЛ.
- “Арсенал” ни разу не проигрывал “Саутгемптону” в домашнем матче Премьер-лиги (15 побед, семь ничьих).
- “Арсенал” не проигрывал 27 последних матчей на “Эмирейтс”, которые проводятся в субботу в 3PM по местному времени (22 победы, пять ничьих).
- В 2021 году “Саутгемптон” проиграл 14 выездных матчей. По количеству очков на выезде в сезоне 2021/22 “Саутгемптон” – четвертая с конца команда (пять пунктов).
- “Арсенал” пропустил один в гол в трех последних домашних матчах Премьер-лиги.
Последние пять матчей Арсенала и Саутгемптона
Арсенал
- 06.12 “Эвертон” 1:2 (АПЛ)
- 02.12 “Манчестер Юнайтед” 2:3 (АПЛ)
- 27.11 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)
- 20.11 “Ливерпуль” 0:4 (АПЛ)
- 07.11 “Уотфорд” 1:0 (АПЛ)
Саутгемптон
- 04.12 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)
- 01.12 “Бернли” 0:0 (АПЛ)
- 27.11 “Норвич” 0:0 (АПЛ)
- 20.11 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
- 06.11 “Кристал Пэлас” 0:2 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды встречались трижды. “Арсенал” взял четыре очка в матчах Премьер-лиги (на своем поле 1:1, в гостях – 3:1), но уступил “Саутгемптону” в четвертом раунде Кубка Англии (0:1).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|15
|11
|2
|2
|32-9
|+23
|35
|2
|"Ливерпуль"
|15
|10
|4
|1
|44-12
|+32
|34
|3
|"Челси"
|15
|10
|3
|2
|35-9
|+26
|33
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|15
|8
|3
|4
|28-19
|+9
|27
|5
|"Тоттенхэм"
|14
|8
|1
|5
|16-17
|-1
|25
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|15
|7
|3
|5
|25-24
|+1
|24
|7
|"Арсенал"
|15
|7
|2
|6
|18-22
|-4
|23
|8
|"Вулверхэмптон"
|15
|6
|3
|6
|12-13
|-1
|21
|9
|"Брентфорд"
|16
|5
|5
|6
|21-22
|-1
|20
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|15
|4
|8
|3
|14-16
|-2
|20
|11
|"Астон Вилла"
|15
|6
|1
|8
|21-24
|-3
|19
|12
|"Лестер Сити"
|15
|5
|4
|6
|23-27
|-4
|19
|13
|"Эвертон"
|15
|5
|3
|7
|19-25
|-6
|18
|14
|"Кристал Пэлас"
|15
|3
|7
|5
|19-21
|-2
|16
|15
|"Лидс Юнайтед"
|15
|3
|7
|5
|15-22
|-7
|16
|16
|"Саутгемптон"
|15
|3
|7
|5
|14-21
|-7
|16
|17
|"Уотфорд"
|16
|4
|1
|11
|21-31
|-10
|13
|18
|"Бернли"
|14
|1
|7
|6
|14-21
|-7
|10
|19
|"Ньюкасл"
|15
|1
|7
|7
|17-30
|-13
|10
|20
|"Норвич Сити"
|15
|2
|4
|9
|8-31
|-23
|10
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Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Смит-Роу – Обамеянг
“Саутгемптон”: Кабальеро – Уокер-Питерс, Стивенс, Лянко, Ливраменто – Телла, Диалло, Уорд-Проуз, Редмонд – Броя, Адамс
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Арсенал – Саутгемптон от UA-Football
“Арсенал” не выигрывал у “Саутгемптона” в двух домашних матчах АПЛ, но кадровые проблемы гостей, а также появившейся умение команды Артеты брать очки на “Эмирейтс” против соперников из второго десятка должны делать “канониров” фаворитами матча. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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