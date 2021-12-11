Арсенал - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.12.2021 

Чемпионат Англии, 16-й тур

11 декабря 2021. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 17:00 “Саутгемптон”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Реальность в том, что нам нужно больше забивать”, – недвусмысленно указывает на недостатки своей команды Микель Артета перед матчем чемпионата с “Саутгемптоном”. “Арсенал” проиграл три из четырех последних поединков АПЛ и болельщики “канониров” снова впадают в пессимизм.

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Арсенал

Во втором матче подряд “Арсенал” забивал первым, но позволял сопернику себя дожать после перерыва. Вслед за поражению “Манчестер Юнайтед”, команда Микеля Артеты уступила и “Эвертону”, который не мог победить в чемпионате Англии в восьми турах подряд.

В защите “Арсенала” появилось немного солидности благодаря покупке вратаря Аарона Рэмсдейла, который во втором месяце подряд признается болельщиками “канониров” лучшим игроком команды, но в атаке все те же проблемы. Ляказетт и Обамеянг слишком нестабильны, у Нкетии через полгода заканчивается контракт, и Артете во всей ситуацию с форвардами не удается найти какую-то последовательность. Тренер “Арсенала” призывает игроков почаще рисковать, смелее идти вперед, и создавать моменты, но в матчах что-то идет не так.

Но нужно сказать, что все три поражения “Арсенала” были в выездных матчах, а на своем поле “канонирам” удается стабильно брать очки против команд из нижней половины турнирной таблицы.

У “Арсенала” нет больших кадровых проблем. Точно не сыграет против “Саутгемптона” резервист Колашинац, под вопросом Мартинелли и Смит-Роу.

Саутгемптон

Из-за травм вратарей Маккарти и Форстера “Саутгемптону” в срочном порядке пришлось подписывать контракт на один месяц с 40-летним экс-кипером “Манчестер Сити” и “Челси” Вилли Кабальеро.

Это не единственная кадровая проблема “святых”. Перебрали карточки и пропустят игру с “Арсеналом” основный центрбек Салису и основной центрхав Ромеу, восстанавливаются от травм Стюарт Армстронг и Ян Беднарек.

“Саутгемптон” не может выиграть в четырех матчах подряд, и в трех этих поединках (за исключением игры с “Ливерпулем”), “святые” забивали первыми, но затем пропускали. В матче с “Брайтоном” гол в ответ прилетел на 90+8 минуте, и “чайки” доигрывали этот матч в меньшинстве из-за травмы Троссарда. Но это старая проблема “Саутгемптона” с Хазенхюттлем. После назначения австрийца “святые” потеряли 71 очка в матчах, когда они забивали первыми. Это больше на 15 пунктов, чем у любой другой команды за данный отрезок.

Статистика команд, цифры и факты

После поражения “Челси” во втором туре, “Арсенал” выиграл шесть из семи домашних матчей в АПЛ.

“Арсенал” ни разу не проигрывал “Саутгемптону” в домашнем матче Премьер-лиги (15 побед, семь ничьих).

“Арсенал” не проигрывал 27 последних матчей на “Эмирейтс”, которые проводятся в субботу в 3PM по местному времени (22 победы, пять ничьих).

В 2021 году “Саутгемптон” проиграл 14 выездных матчей. По количеству очков на выезде в сезоне 2021/22 “Саутгемптон” – четвертая с конца команда (пять пунктов).

“Арсенал” пропустил один в гол в трех последних домашних матчах Премьер-лиги.

Последние пять матчей Арсенала и Саутгемптона

Арсенал

06.12 “Эвертон” 1:2 (АПЛ)

02.12 “Манчестер Юнайтед” 2:3 (АПЛ)

27.11 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)

20.11 “Ливерпуль” 0:4 (АПЛ)

07.11 “Уотфорд” 1:0 (АПЛ)

Саутгемптон

04.12 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)

01.12 “Бернли” 0:0 (АПЛ)

27.11 “Норвич” 0:0 (АПЛ)

20.11 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)

06.11 “Кристал Пэлас” 0:2 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды встречались трижды. “Арсенал” взял четыре очка в матчах Премьер-лиги (на своем поле 1:1, в гостях – 3:1), но уступил “Саутгемптону” в четвертом раунде Кубка Англии (0:1).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 15 11 2 2 32-9 +23 35 2 "Ливерпуль" 15 10 4 1 44-12 +32 34 3 "Челси" 15 10 3 2 35-9 +26 33 4 "Вест Хэм Юнайтед" 15 8 3 4 28-19 +9 27 5 "Тоттенхэм" 14 8 1 5 16-17 -1 25 6 "Манчестер Юнайтед" 15 7 3 5 25-24 +1 24 7 "Арсенал" 15 7 2 6 18-22 -4 23 8 "Вулверхэмптон" 15 6 3 6 12-13 -1 21 9 "Брентфорд" 16 5 5 6 21-22 -1 20 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 4 8 3 14-16 -2 20 11 "Астон Вилла" 15 6 1 8 21-24 -3 19 12 "Лестер Сити" 15 5 4 6 23-27 -4 19 13 "Эвертон" 15 5 3 7 19-25 -6 18 14 "Кристал Пэлас" 15 3 7 5 19-21 -2 16 15 "Лидс Юнайтед" 15 3 7 5 15-22 -7 16 16 "Саутгемптон" 15 3 7 5 14-21 -7 16 17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13 18 "Бернли" 14 1 7 6 14-21 -7 10 19 "Ньюкасл" 15 1 7 7 17-30 -13 10 20 "Норвич Сити" 15 2 4 9 8-31 -23 10

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Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Смит-Роу – Обамеянг

“Саутгемптон”: Кабальеро – Уокер-Питерс, Стивенс, Лянко, Ливраменто – Телла, Диалло, Уорд-Проуз, Редмонд – Броя, Адамс

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Саутгемптон от UA-Football

“Арсенал” не выигрывал у “Саутгемптона” в двух домашних матчах АПЛ, но кадровые проблемы гостей, а также появившейся умение команды Артеты брать очки на “Эмирейтс” против соперников из второго десятка должны делать “канониров” фаворитами матча. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.