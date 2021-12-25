Тоттенхэм - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.12.2021 

Чемпионат Англии, 19-й тур

26 декабря 2021. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 17:00 “Кристал Пэлас”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Тоттенхэм” проведет шестой подряд домашний матч во внутренних соревнованиях – предыдущие пять команда Антонио Конте выиграла, отдав очки только “Ливерпулю”. В воскресенье Конте в качестве тренера впервые будет противостоять Патрику Виейра.

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Тоттенхэм

“Тоттенхэм” вышел из карантина в хорошей форме. После увлекательного матча с “Ливерпулем” (2:2) “шпоры” переиграли в Кубке лиги “Вест Хэм” (2:1) и вышли в полуфинал, где им предстоит встреча с “Челси”.

За исключением травмированных защитников Ромеро и Сессеньона, в расположении Конте доступны все игроки “Тоттенхэма”, поэтому в игре с “Вест Хэмом” ему удалось провести ротацию, весьма кстати было и правило пять замен, которое действует в Кубке лиги, в отличии от АПЛ.

“Тоттенхэм” все больше напоминает команду Антонио Конте, не только по схеме (итальянец варьирует 3-4-3, 3-5-2 и 3-4-1-2), но по исполнению футболистами своих ролей и общекомандному движению. Улучшается и игра “шпор” в атаке. После дебюта Конте с “Эвертоном” (0:0) его команда забивает в чемпионате не менее двух голов за матч.

В игре с “Ливерпулем” наконец-то отметился забитым мячом и Харри Кейн. Гол в ворота “красных” стал для него всего лишь вторым в чемпионате.

Кристал Пэлас

“Кристал Пэлас” не играл в прошлом туре против “Уотфорда”, поэтому между его последним матчем против “Саутгемптона” и игрой против “Тоттенхэма” в воскресенье образовалась пауза в 11 дней. Но и команде Виейра не удалось избежать новых случаев заражения. По словам тренер “Пэлас” позитивные тесты были у нескольких членов персонала и игроков, но их имена он не назвал.

Виейра провел 18 матчей в качестве тренера “Кристал Пэлас” и по его словам он продолжает каждый день узнавать что-то новое о своих футболистах. Совсем недавно у “орлов” был непростой период (ничья, три поражения подряд) и Виейра был важно увидеть реакцию футболистов и желание вернуться к победам. В итоге “Кристал Пэлас” смог победить “Эвертон” (3:1), а затем был близок к тому, чтобы взять три очка в игре с “Сотоном” (2:2).

“Кристал Пэлас” в АПЛ проиграл только один домашний матч, но на выезде уступил четыре раза, выиграв всего раз – но у “Манчестер Сити” (2:0).

Виейра по-прежнему не может рассчитывать на травмированного опорника Макартура, какой-то еще информации по кадрам “Пэлас” нет.

Статистика команд, цифры и факты

По набранным очкам на своем поле “Кристал Пэлас” шестой в АПЛ, но на выезде 14-й.

“Тоттенхэм” не проигрывает “Кристал Пэлас” в матчах чемпионата на своем поле с 1997 года.

“Тоттенхэм” не проигрывает 14 матчей в Боксинг Дэй (11 побед, три ничьи).

Харри Кейн забил восемь голов в матчах Боксинг Дэй. Лучше результат в истории АПЛ только у Робби Фаулера (девять).

“Кристал Пэлас” не проигрывал в последних четырех лондонских дерби (одна победа, три ничьи).

В качестве игрока Патрик Виейра сыграл восемь матчей 26 декабря и все выиграл.

С Нуну Эшпириту Санту “Тоттенхэм” забил девять голов в десяти матчах АПЛ, с Антонио Конте столько же – в пяти.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Кристал Пэлас

Тоттенхэм

22.12 “Вест Хэм” 2:1 (Кубок лиги)

19.12 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

05.12 “Норвич” 3:0 (АПЛ)

02.12 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)

25.11 “Мура” 1:2 (Лига конференций)

Кристал Пэлас

15.12 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)

12.12 “Эвертон” 3:1 (АПЛ)

05.12 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)

30.11 “Лидс” 0:1 (АПЛ)

27.11 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)

Личные встречи

Победа “Кристал Пэлас” 3:0 в первом круге стала первой для Патрика Виейра в качестве тренера “орлов”. Для “Тоттенхэма” это было первое за 12 матчей поражение “Пэлас” в АПЛ. Общая история встреч в пользу “Тоттенхэма”: 32 победы (14 в АПЛ), 15 ничьих (7), 13 поражений (4).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 18 14 2 2 44-9 +35 44 2 "Ливерпуль" 18 12 5 1 50-15 +35 41 3 "Челси" 18 11 5 2 39-12 +27 38 4 "Арсенал" 18 10 2 6 27-23 +4 32 5 "Вест Хэм Юнайтед" 17 8 4 5 28-21 +7 28 6 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27 7 "Тоттенхэм" 15 8 2 5 18-19 -1 26 8 "Вулверхэмптон" 18 7 4 7 13-14 -1 25 9 "Лестер Сити" 16 6 4 6 27-27 0 22 10 "Астон Вилла" 17 7 1 9 23-25 -2 22 11 "Кристал Пэлас" 17 4 8 5 24-24 0 20 12 "Брентфорд" 16 5 5 6 21-22 -1 20 13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 16 4 8 4 14-17 -3 20 14 "Эвертон" 17 5 4 8 21-29 -8 19 15 "Саутгемптон" 17 3 8 6 16-26 -10 17 16 "Лидс Юнайтед" 18 3 7 8 18-36 -18 16 17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13 18 "Бернли" 15 1 8 6 14-21 -7 11 19 "Ньюкасл" 18 1 7 10 18-41 -23 10 20 "Норвич Сити" 17 2 4 11 8-34 -26 10

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Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Уинкс, Хейбьерг, Регилон – Моура, Сон – Кейн

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Хьюз, Куяте, Галлахер – Заа, Эдуар, Айю

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Тоттенхэм – Кристал Пэлас от UA-Football

“Тоттенхэм” не проигрывает с Антонио Конте в АПЛ, и за исключением матча против “Ливерпуля”, “шпоры” выиграли все домашние игры с итальянским тренером. “Кристал Пэлас” не так удачно действует на выезде, как на своем поле, и победа над “Манчестер Сити” – это исключение, подтверждающее правило. “Тоттенхэм” прибавляет, и “Пэлас” сложно будет выдержать давление “шпор”. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.