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Тоттенхэм - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.12.2021
Тоттенхэм – Кристал Пэлас: Прогноз и анонс матча ⋉ 26 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 19-й тур
26 декабря 2021. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 17:00 “Кристал Пэлас”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Тоттенхэм” проведет шестой подряд домашний матч во внутренних соревнованиях – предыдущие пять команда Антонио Конте выиграла, отдав очки только “Ливерпулю”. В воскресенье Конте в качестве тренера впервые будет противостоять Патрику Виейра.
Тоттенхэм
“Тоттенхэм” вышел из карантина в хорошей форме. После увлекательного матча с “Ливерпулем” (2:2) “шпоры” переиграли в Кубке лиги “Вест Хэм” (2:1) и вышли в полуфинал, где им предстоит встреча с “Челси”.
За исключением травмированных защитников Ромеро и Сессеньона, в расположении Конте доступны все игроки “Тоттенхэма”, поэтому в игре с “Вест Хэмом” ему удалось провести ротацию, весьма кстати было и правило пять замен, которое действует в Кубке лиги, в отличии от АПЛ.
“Тоттенхэм” все больше напоминает команду Антонио Конте, не только по схеме (итальянец варьирует 3-4-3, 3-5-2 и 3-4-1-2), но по исполнению футболистами своих ролей и общекомандному движению. Улучшается и игра “шпор” в атаке. После дебюта Конте с “Эвертоном” (0:0) его команда забивает в чемпионате не менее двух голов за матч.
В игре с “Ливерпулем” наконец-то отметился забитым мячом и Харри Кейн. Гол в ворота “красных” стал для него всего лишь вторым в чемпионате.
Кристал Пэлас
“Кристал Пэлас” не играл в прошлом туре против “Уотфорда”, поэтому между его последним матчем против “Саутгемптона” и игрой против “Тоттенхэма” в воскресенье образовалась пауза в 11 дней. Но и команде Виейра не удалось избежать новых случаев заражения. По словам тренер “Пэлас” позитивные тесты были у нескольких членов персонала и игроков, но их имена он не назвал.
Виейра провел 18 матчей в качестве тренера “Кристал Пэлас” и по его словам он продолжает каждый день узнавать что-то новое о своих футболистах. Совсем недавно у “орлов” был непростой период (ничья, три поражения подряд) и Виейра был важно увидеть реакцию футболистов и желание вернуться к победам. В итоге “Кристал Пэлас” смог победить “Эвертон” (3:1), а затем был близок к тому, чтобы взять три очка в игре с “Сотоном” (2:2).
“Кристал Пэлас” в АПЛ проиграл только один домашний матч, но на выезде уступил четыре раза, выиграв всего раз – но у “Манчестер Сити” (2:0).
Виейра по-прежнему не может рассчитывать на травмированного опорника Макартура, какой-то еще информации по кадрам “Пэлас” нет.
Статистика команд, цифры и факты
- По набранным очкам на своем поле “Кристал Пэлас” шестой в АПЛ, но на выезде 14-й.
- “Тоттенхэм” не проигрывает “Кристал Пэлас” в матчах чемпионата на своем поле с 1997 года.
- “Тоттенхэм” не проигрывает 14 матчей в Боксинг Дэй (11 побед, три ничьи).
- Харри Кейн забил восемь голов в матчах Боксинг Дэй. Лучше результат в истории АПЛ только у Робби Фаулера (девять).
- “Кристал Пэлас” не проигрывал в последних четырех лондонских дерби (одна победа, три ничьи).
- В качестве игрока Патрик Виейра сыграл восемь матчей 26 декабря и все выиграл.
- С Нуну Эшпириту Санту “Тоттенхэм” забил девять голов в десяти матчах АПЛ, с Антонио Конте столько же – в пяти.
Последние пять матчей Тоттенхэма и Кристал Пэлас
Тоттенхэм
- 22.12 “Вест Хэм” 2:1 (Кубок лиги)
- 19.12 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)
- 05.12 “Норвич” 3:0 (АПЛ)
- 02.12 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)
- 25.11 “Мура” 1:2 (Лига конференций)
Кристал Пэлас
- 15.12 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)
- 12.12 “Эвертон” 3:1 (АПЛ)
- 05.12 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)
- 30.11 “Лидс” 0:1 (АПЛ)
- 27.11 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)
Личные встречи
Победа “Кристал Пэлас” 3:0 в первом круге стала первой для Патрика Виейра в качестве тренера “орлов”. Для “Тоттенхэма” это было первое за 12 матчей поражение “Пэлас” в АПЛ. Общая история встреч в пользу “Тоттенхэма”: 32 победы (14 в АПЛ), 15 ничьих (7), 13 поражений (4).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|18
|14
|2
|2
|44-9
|+35
|44
|2
|"Ливерпуль"
|18
|12
|5
|1
|50-15
|+35
|41
|3
|"Челси"
|18
|11
|5
|2
|39-12
|+27
|38
|4
|"Арсенал"
|18
|10
|2
|6
|27-23
|+4
|32
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|17
|8
|4
|5
|28-21
|+7
|28
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|16
|8
|3
|5
|26-24
|+2
|27
|7
|"Тоттенхэм"
|15
|8
|2
|5
|18-19
|-1
|26
|8
|"Вулверхэмптон"
|18
|7
|4
|7
|13-14
|-1
|25
|9
|"Лестер Сити"
|16
|6
|4
|6
|27-27
|0
|22
|10
|"Астон Вилла"
|17
|7
|1
|9
|23-25
|-2
|22
|11
|"Кристал Пэлас"
|17
|4
|8
|5
|24-24
|0
|20
|12
|"Брентфорд"
|16
|5
|5
|6
|21-22
|-1
|20
|13
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|16
|4
|8
|4
|14-17
|-3
|20
|14
|"Эвертон"
|17
|5
|4
|8
|21-29
|-8
|19
|15
|"Саутгемптон"
|17
|3
|8
|6
|16-26
|-10
|17
|16
|"Лидс Юнайтед"
|18
|3
|7
|8
|18-36
|-18
|16
|17
|"Уотфорд"
|16
|4
|1
|11
|21-31
|-10
|13
|18
|"Бернли"
|15
|1
|8
|6
|14-21
|-7
|11
|19
|"Ньюкасл"
|18
|1
|7
|10
|18-41
|-23
|10
|20
|"Норвич Сити"
|17
|2
|4
|11
|8-34
|-26
|10
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Ориентировочные составы
“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Уинкс, Хейбьерг, Регилон – Моура, Сон – Кейн
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Хьюз, Куяте, Галлахер – Заа, Эдуар, Айю
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Тоттенхэм – Кристал Пэлас от UA-Football
“Тоттенхэм” не проигрывает с Антонио Конте в АПЛ, и за исключением матча против “Ливерпуля”, “шпоры” выиграли все домашние игры с итальянским тренером. “Кристал Пэлас” не так удачно действует на выезде, как на своем поле, и победа над “Манчестер Сити” – это исключение, подтверждающее правило. “Тоттенхэм” прибавляет, и “Пэлас” сложно будет выдержать давление “шпор”. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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