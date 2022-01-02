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Челси - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.01.2022
Челси – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 2 января 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 21-й тур
2 января 2022. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” 18:30 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Сити” оторвался на 11 и 12 пунктов от “Челси” и “Ливерпуля” (сыграв на один-два матча больше) и в воскресенье его главные конкуренты, синхронно потерявшие очки в прошлом туре, встретятся между собой.
Челси
“Челси” дважды не смог удержать победный счет в игре с “Вест Хэм”, затем упустил три очка в домашних матчах против “Эвертона” и “Брайтона”. Перед стартом сезона о “Челси” говорили как о команде с самым глубоким составом в АПЛ, но и травмы и COVID-проблемы обрушились и на коллектив Томаса Тухеля. Тренер “Челси” не спешит задействовать игроков молодежной команды, и ряд футболистов проводят последние матчи, превозмогая сильную усталость.
Ни один декабрьский матч “Челси” не был перенесен, и у команды Тухеля не было возможности привести в порядок свою кадровую ситуацию. Как итог – в шести последних туров “Челси” взял девять очков из 18 возможных, в то время как “Сити” все свои матчи выиграл.
“Конечно, мы будем бороться за победу в матче против “Ливерпуля”. Мы будем стремиться к максимуму. Но на следующий день, получится ли у нас выиграть, или нет, кадровая ситуация нас настигнет”, – говорит Тухель.
Крайне не вовремя случилась и история с Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард дал интервью итальянскому телеканалу, в котором рассказал о своих проблемах в “Челси”. Тухель пообещал поговорить с нападающем наедине.
Лукаку, Зиеш и Канте смогут сыграть против “Ливерпуля”, под вопросом Силва и Кристенсен, травмированы основные фулбеки Рис Джеймс и Бен Чилуэлл.
Ливерпуль
“Единственный способ догнать кого-то – это выигрывать матчи, а сейчас это нелегко, – сокрушается Юрген Клопп. – Мы играем против “Челси”, хорошей команды, у которой похожие с нами проблемы. Да, я ожидаю реакции от своих игроков и уверен в их мотивации, я знаю их не первый год. Но даже если мы проведем топ-матч против “Челси”, нет гарантии, что мы его выиграем, хотя мы должны попробовать это сделать”, – рассказывает тренер “Ливерпуля”.
“Красные” по-прежнему не могут рассчитать из-за травм на Ориги, Филлипса, Эллиотта, Тьяго, дисквалифицированного Робертсона, и трех неназванных футболистов с позитивными тестами. Затем стало известно, что вирус подхватил и Юрген Клопп из-за чего он пропустит матч против “Челси”.
В прошлом туре “Ливерпуль” проиграл “Лестеру” 0:1. Команда Брендана Роджерса, двумя днями ранее игравшая против “Манчестер Сити” подошла к игре с “Ливерпулем” с настоящей футбольной жаждой, агрессией и желанием взять три очка любой ценой. По какой-то причине “Ливерпуль” оказался к этому не готов, а Салах даже не забил пенальти. “Ливерпуль” впервые в сезоне не забил и Клопп признал заслуженность поражения.
Статистика команд, цифры и факты
- Начиная с 2013 года “Челси” выиграл всего лишь один домашний матч у “Ливерпуля” в чемпионате.
- “Ливерпуль” выиграл семь из 13 последних поединков АПЛ на “Стэмфорд Бридж”.
- “Челси” вел в счете 21 раз в нынешнем сезоне, но девять раз позволял соперникам отыгрываться. Команда Тухеля потеряла 11 очков с выигрышных позиций.
- “Ливерпуль” забивал в 34 матчах подряд до поединка с “Лестером” в прошлом туре.
- “Челси” забивал “Ливерпулю” в 19 из 21 последних матчей АПЛ.
- "Челси” выиграл один из пяти последних домашних матчей в Премьер-лиге (четыре ничьи).
- “Ливерпуль” пропустил семь голов в последних четырех поединках во всех турнирах.
- Мохамед Салах забил восемь голов и сделал пять ассистов в 13 матчах Премьер-лиги в Лондоне.
Последние пять матчей Челси и Ливерпуля
Челси
- 29.12 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)
- 26.12 “Астон Вилла” 3:1 (АПЛ)
- 22.12 “Брентфорд” 2:0 (Кубок лиги)
- 19.12 “Вулверхэмптон” 0:0 (АПЛ)
- 16.12 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)
Ливерпуль
- 28.12 “Лестер” 0:1 (АПЛ)
- 22.12 “Лестер” 3:3 (Кубок лиги)
- 19.12 “Тоттенхэм” 2:2 (АПЛ)
- 16.12 “Ньюкасл” 3:1 (АПЛ)
- 11.12 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)
Личные встречи
В матче первого круга “Челси” забил первым после удара Хавертца, но “Ливерпуль” отыгрался перед перерывом после удаления Джеймса и пенальти Салаха – 1:1. В прошлом сезоне “Челси” выиграл на “Энфилде” 1:0, но в лондонском матче в первом круге победила команда Клоппа (2:0). Общая история встреч – 65 побед “Челси” (21 в АПЛ), 42 ничьи (15), 82 победы “Ливерпуля” (23).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|21
|17
|2
|2
|53-13
|+40
|53
|2
|"Челси"
|20
|12
|6
|2
|43-14
|+29
|42
|3
|"Ливерпуль"
|19
|12
|5
|2
|50-16
|+34
|41
|4
|"Арсенал"
|20
|11
|2
|7
|33-25
|+8
|35
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|20
|10
|4
|6
|37-27
|+10
|34
|6
|"Тоттенхэм"
|18
|10
|3
|5
|23-20
|+3
|33
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|18
|9
|4
|5
|30-26
|+4
|31
|8
|"Вулверхэмптон"
|18
|7
|4
|7
|13-14
|-1
|25
|9
|"Лестер Сити"
|18
|7
|4
|7
|31-33
|-2
|25
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|18
|5
|9
|4
|17-18
|-1
|24
|11
|"Кристал Пэлас"
|20
|5
|8
|7
|29-30
|-1
|23
|12
|"Астон Вилла"
|18
|7
|1
|10
|24-28
|-4
|22
|13
|"Саутгемптон"
|19
|4
|9
|6
|20-29
|-9
|21
|14
|"Брентфорд"
|18
|5
|5
|8
|21-25
|-4
|20
|15
|"Эвертон"
|17
|5
|4
|8
|21-29
|-8
|19
|16
|"Лидс Юнайтед"
|18
|3
|7
|8
|18-36
|-18
|16
|17
|"Уотфорд"
|18
|4
|1
|13
|22-36
|-14
|13
|18
|"Бернли"
|16
|1
|8
|7
|15-24
|-9
|11
|19
|"Ньюкасл"
|19
|1
|8
|10
|19-42
|-23
|11
|20
|"Норвич Сити"
|19
|2
|4
|13
|8-42
|-34
|10
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Ориентировочные составы
“Челси”: Менди – Силва, Чалоба, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт, Хавертц – Лукаку
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Фабиньо, Хендерсон, Кейта – Салах, Жота, Мане
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Челси – Ливерпуль от UA-Football
Это будет встреча двух уставших, но все же очень высококлассных команд. И “Челси” и “Ливерпуль” в последних демонстрируют нестабильность, но все же игровые проблемы “синих” глубже. За исключением матча с “Лестером”, “Ливерпуль” всегда показывал мощь в атаке, но иногда терял концентрацию в защите. “Челси” способен быть солидным и устойчивым у своих ворот, но это качество стало реже присутствовать в матчах “синих”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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