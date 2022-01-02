Челси - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.01.2022 

Чемпионат Англии, 21-й тур

2 января 2022. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 18:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” оторвался на 11 и 12 пунктов от “Челси” и “Ливерпуля” (сыграв на один-два матча больше) и в воскресенье его главные конкуренты, синхронно потерявшие очки в прошлом туре, встретятся между собой.

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Челси

“Челси” дважды не смог удержать победный счет в игре с “Вест Хэм”, затем упустил три очка в домашних матчах против “Эвертона” и “Брайтона”. Перед стартом сезона о “Челси” говорили как о команде с самым глубоким составом в АПЛ, но и травмы и COVID-проблемы обрушились и на коллектив Томаса Тухеля. Тренер “Челси” не спешит задействовать игроков молодежной команды, и ряд футболистов проводят последние матчи, превозмогая сильную усталость.

Ни один декабрьский матч “Челси” не был перенесен, и у команды Тухеля не было возможности привести в порядок свою кадровую ситуацию. Как итог – в шести последних туров “Челси” взял девять очков из 18 возможных, в то время как “Сити” все свои матчи выиграл.

“Конечно, мы будем бороться за победу в матче против “Ливерпуля”. Мы будем стремиться к максимуму. Но на следующий день, получится ли у нас выиграть, или нет, кадровая ситуация нас настигнет”, – говорит Тухель.

Крайне не вовремя случилась и история с Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард дал интервью итальянскому телеканалу, в котором рассказал о своих проблемах в “Челси”. Тухель пообещал поговорить с нападающем наедине.

Лукаку, Зиеш и Канте смогут сыграть против “Ливерпуля”, под вопросом Силва и Кристенсен, травмированы основные фулбеки Рис Джеймс и Бен Чилуэлл.

Ливерпуль

“Единственный способ догнать кого-то – это выигрывать матчи, а сейчас это нелегко, – сокрушается Юрген Клопп. – Мы играем против “Челси”, хорошей команды, у которой похожие с нами проблемы. Да, я ожидаю реакции от своих игроков и уверен в их мотивации, я знаю их не первый год. Но даже если мы проведем топ-матч против “Челси”, нет гарантии, что мы его выиграем, хотя мы должны попробовать это сделать”, – рассказывает тренер “Ливерпуля”.

“Красные” по-прежнему не могут рассчитать из-за травм на Ориги, Филлипса, Эллиотта, Тьяго, дисквалифицированного Робертсона, и трех неназванных футболистов с позитивными тестами. Затем стало известно, что вирус подхватил и Юрген Клопп из-за чего он пропустит матч против “Челси”.

В прошлом туре “Ливерпуль” проиграл “Лестеру” 0:1. Команда Брендана Роджерса, двумя днями ранее игравшая против “Манчестер Сити” подошла к игре с “Ливерпулем” с настоящей футбольной жаждой, агрессией и желанием взять три очка любой ценой. По какой-то причине “Ливерпуль” оказался к этому не готов, а Салах даже не забил пенальти. “Ливерпуль” впервые в сезоне не забил и Клопп признал заслуженность поражения.

Статистика команд, цифры и факты

Начиная с 2013 года “Челси” выиграл всего лишь один домашний матч у “Ливерпуля” в чемпионате.

“Ливерпуль” выиграл семь из 13 последних поединков АПЛ на “Стэмфорд Бридж”.

“Челси” вел в счете 21 раз в нынешнем сезоне, но девять раз позволял соперникам отыгрываться. Команда Тухеля потеряла 11 очков с выигрышных позиций.

“Ливерпуль” забивал в 34 матчах подряд до поединка с “Лестером” в прошлом туре.

“Челси” забивал “Ливерпулю” в 19 из 21 последних матчей АПЛ.

"Челси” выиграл один из пяти последних домашних матчей в Премьер-лиге (четыре ничьи).

“Ливерпуль” пропустил семь голов в последних четырех поединках во всех турнирах.

Мохамед Салах забил восемь голов и сделал пять ассистов в 13 матчах Премьер-лиги в Лондоне.

Последние пять матчей Челси и Ливерпуля

Челси

29.12 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

26.12 “Астон Вилла” 3:1 (АПЛ)

22.12 “Брентфорд” 2:0 (Кубок лиги)

19.12 “Вулверхэмптон” 0:0 (АПЛ)

16.12 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

Ливерпуль

28.12 “Лестер” 0:1 (АПЛ)

22.12 “Лестер” 3:3 (Кубок лиги)

19.12 “Тоттенхэм” 2:2 (АПЛ)

16.12 “Ньюкасл” 3:1 (АПЛ)

11.12 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)

Личные встречи

В матче первого круга “Челси” забил первым после удара Хавертца, но “Ливерпуль” отыгрался перед перерывом после удаления Джеймса и пенальти Салаха – 1:1. В прошлом сезоне “Челси” выиграл на “Энфилде” 1:0, но в лондонском матче в первом круге победила команда Клоппа (2:0). Общая история встреч – 65 побед “Челси” (21 в АПЛ), 42 ничьи (15), 82 победы “Ливерпуля” (23).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 21 17 2 2 53-13 +40 53 2 "Челси" 20 12 6 2 43-14 +29 42 3 "Ливерпуль" 19 12 5 2 50-16 +34 41 4 "Арсенал" 20 11 2 7 33-25 +8 35 5 "Вест Хэм Юнайтед" 20 10 4 6 37-27 +10 34 6 "Тоттенхэм" 18 10 3 5 23-20 +3 33 7 "Манчестер Юнайтед" 18 9 4 5 30-26 +4 31 8 "Вулверхэмптон" 18 7 4 7 13-14 -1 25 9 "Лестер Сити" 18 7 4 7 31-33 -2 25 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 18 5 9 4 17-18 -1 24 11 "Кристал Пэлас" 20 5 8 7 29-30 -1 23 12 "Астон Вилла" 18 7 1 10 24-28 -4 22 13 "Саутгемптон" 19 4 9 6 20-29 -9 21 14 "Брентфорд" 18 5 5 8 21-25 -4 20 15 "Эвертон" 17 5 4 8 21-29 -8 19 16 "Лидс Юнайтед" 18 3 7 8 18-36 -18 16 17 "Уотфорд" 18 4 1 13 22-36 -14 13 18 "Бернли" 16 1 8 7 15-24 -9 11 19 "Ньюкасл" 19 1 8 10 19-42 -23 11 20 "Норвич Сити" 19 2 4 13 8-42 -34 10

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Ориентировочные составы

“Челси”: Менди – Силва, Чалоба, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт, Хавертц – Лукаку

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Фабиньо, Хендерсон, Кейта – Салах, Жота, Мане

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Челси – Ливерпуль от UA-Football

Это будет встреча двух уставших, но все же очень высококлассных команд. И “Челси” и “Ливерпуль” в последних демонстрируют нестабильность, но все же игровые проблемы “синих” глубже. За исключением матча с “Лестером”, “Ливерпуль” всегда показывал мощь в атаке, но иногда терял концентрацию в защите. “Челси” способен быть солидным и устойчивым у своих ворот, но это качество стало реже присутствовать в матчах “синих”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.