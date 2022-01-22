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Гвардиола идет за очередной победой. Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.01.22
И снова без Зинченко
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 23-й тур
22 января, 19:30. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)
Главный арбитр: Свен Хупер
Прямая трансляция: Сетанта Спортс +
Сити уже очень комфортно чувствует себя на вершине чемпионата Англии. "Саутгемптон" тоже неплохо идет, занимая место в центральной части турнирной таблицы. "Святые" - одна из двух команд (второй после “Кристал Пелас”), которая отобрала очки у "горожан" на "Этихаде" в текущем чемпионате. Подопечным Гвардиолы есть не только доказывать в этом матче, но и кому мстить – менталитет победителей всегда в команде испанского наставника.
Саутгемптон
В прошлом розыгрыше чемпионата "святые" кусали топов АПЛ – это продолжается до сих пор. Несмотря на весенний спад, в текущий сезон подопечные Ральфа Хазенхюттля вошли достаточно уверенно для своего уровня. А в последних восьми матчах "Саутгемптон" уступил всего дважды, да и то – гораздо более сильным соперникам ("Арсеналу" 0:3 и "Вулверхэмптону" 1:3). В то же время святые в гостях одолели "Вест Хэм" и завоевали ничейные результаты против "Лестера", "Брайтона", "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма".
На данный момент "Саутгемптон" расположился на 12-й позиции чемпионата. Если посмотреть на состав, то положение команды еще неплохое. Да и к зоне еврокубков ближе, чем к тройке аутсайдеров – девять очков против десяти. Наверное, у команды нет каких-то определенных целей, кроме того, чтобы остаться в АПЛ, однако это не повод уже расслабляться. И матч против “Ман Сити” продемонстрирует то, что “святые” будут бороться всегда.
Кадры хозяев
Лидер и капитан команды Уорд-Праус в этом сезоне расцвел. В его активе 11 (6+5) результативных действий в этом сезоне во всех турнирах – лучший показатель команды. А вот среди других важных звеньев “Саутгемптона” есть определенные потери: основной голкипер Маккарти и правый защитник Ливраменто сейчас в лазарете. Также травмирован и Смолбоун. Среди "святых" есть и представитель сборной Кубка Африки - Дженепо играет в составе Мали.
Concentration faces: ???? pic.twitter.com/yMkU0Fbqq2— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 21, 2022
Манчестер Сити
Снова поезд Гвардиолы набрал ход и сбивает всех на своем пути. В активе "горожан" 12 побед в АПЛ подряд, а в частности "Ман Сити" одержал верх в 15 матчах из последних 16 при одном поражении - отличный результат. Да, порой победы были одержаны очень тяжело, как против “Арсенала” (2:1) или “Брентфорда” (1:0), однако три очка с каждого матча пошли в копилку команды испанского тренера. Теперь "Сити" лидирует в чемпионате с 11-очковым отрывом от второго "Ливерпуля".
Даже коронавирус не сбил темп "Манчестер Сити". Несколько исполнителей, в том числе Зинченко и Фоден, вылетели из состава, однако у Гвардиолы есть неплохая скамья для запасных – благодаря этому может тасовать склад даже при определенных потерях. Также отметим, что с матча против “Саутгемптона” у горожан начинается легкий календарь, поэтому стоит надеяться, что сегодня появятся несколько резервистов.
Кадры гостей
Точно не выйдет на поле “Сент-Мерис Стедиум” украинец Александр Зинченко – Гвардиола сообщил, что он еще не готов вернуться после коронавируса. А вот Аке уже в общей группе. Кроме Зинченко игру пропустит Марез, который только что приехал из Кубка Африки. Испанский наставник дал алжирцу неделю отпуска – вот как Хосеп разбрасывается кадрами.
Saints in our sights! ????#ManCity pic.twitter.com/0S7NfVcABR— Manchester City (@ManCity) January 21, 2022
Последние матчи Саутгемптона и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 15.01.22. Вулверхэмптон – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
- 11.01.22. Саутгемптон – Брентфорд 4:1 (АПЛ)
- 08.01.22. Суонси – Саутгемптон 2:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
- 28.12.21. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)
- 26.12.21. Вест Хэм – Саутгемптон 2:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 15.01.22. Манчестер Сити – Челси 1:0 (АПЛ)
- 07.01.22. Свиндон – Манчестер Сити 1:4 (Кубок Англии)
- 01.01.22. Арсенал – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
- 29.12.21. Брентфорд – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
- 26.12.21. Манчестер Сити – Лестер 6:3 (АПЛ)
Турнирное положение команд в Английской Премьер-лиге
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|22
|18
|2
|2
|54-13
|+41
|56
|2
|"Ливерпуль"
|21
|13
|6
|2
|55-18
|+37
|45
|3
|"Челси"
|23
|12
|8
|3
|46-18
|+28
|44
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|11
|4
|7
|41-30
|+11
|37
|5
|"Тоттенхэм"
|19
|11
|3
|5
|26-22
|+4
|36
|6
|"Арсенал"
|20
|11
|2
|7
|33-25
|+8
|35
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|21
|10
|5
|6
|35-30
|+5
|35
|8
|"Вулверхэмптон"
|20
|9
|4
|7
|17-15
|+2
|31
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|6
|11
|4
|22-22
|0
|29
|10
|"Лестер Сити"
|19
|7
|4
|8
|33-36
|-3
|25
|11
|"Кристал Пэлас"
|21
|5
|9
|7
|30-31
|-1
|24
|12
|"Саутгемптон"
|21
|5
|9
|7
|25-33
|-8
|24
|13
|"Астон Вилла"
|20
|7
|2
|11
|27-32
|-5
|23
|14
|"Брентфорд"
|22
|6
|5
|11
|25-36
|-11
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|20
|5
|7
|8
|24-39
|-15
|22
|16
|"Эвертон"
|19
|5
|4
|10
|24-34
|-10
|19
|17
|"Уотфорд"
|19
|4
|2
|13
|23-37
|-14
|14
|18
|"Норвич Сити"
|21
|3
|4
|14
|10-45
|-35
|13
|19
|"Ньюкасл"
|20
|1
|9
|10
|20-43
|-23
|12
|20
|"Бернли"
|17
|1
|8
|8
|16-27
|-11
|11
Последние пять личных встреч команд
18.09.21. Манчестер Сити – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)
10.03.21. Манчестер Сити – Саутгемптон 5:2 (АПЛ)
19.12.20. Саутгемптон – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
05.07.20. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
02.11.19. Манчестер Сити – Саутгемптон 2:1 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Саутгемптон" не уступает дома семь матчей – с конца сентября прошлого года. Во всех этих поединках он забивал.
- "Сити" всего дважды сыграл вничью в этом сезоне. В последний раз это случилось 3 октября против "Ливерпуля" (2:2), а перед тем - в поединке с "Саутгемптоном" 18 сентября (0:0).
- За последние 12 гостевых встреч "горожане" не забили всего однажды.
- У "Манчестер Сити" вторая лучшая атака в чемпионате: 54 гола против 55 у "Ливерпуля".
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Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Манчестер Сити
Прогноз матча Саутгемптон – Манчестер Сити от UA-Football
"Святые" довольно мощно играют дома. Против таких атакующих команд, как "Ман Сити", подопечные австрийского наставника выставляют хорошую защиту и надеются на контратаки. В таком темпе много голов увидеть невозможно. Прогноз: ТМ 3,5 за коэффициент 1,7.
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