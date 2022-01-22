Гвардиола идет за очередной победой. Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.01.22

Английская Премьер-лига, 23-й тур

22 января, 19:30. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Свен Хупер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Сити уже очень комфортно чувствует себя на вершине чемпионата Англии. "Саутгемптон" тоже неплохо идет, занимая место в центральной части турнирной таблицы. "Святые" - одна из двух команд (второй после “Кристал Пелас”), которая отобрала очки у "горожан" на "Этихаде" в текущем чемпионате. Подопечным Гвардиолы есть не только доказывать в этом матче, но и кому мстить – менталитет победителей всегда в команде испанского наставника.

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Саутгемптон

В прошлом розыгрыше чемпионата "святые" кусали топов АПЛ – это продолжается до сих пор. Несмотря на весенний спад, в текущий сезон подопечные Ральфа Хазенхюттля вошли достаточно уверенно для своего уровня. А в последних восьми матчах "Саутгемптон" уступил всего дважды, да и то – гораздо более сильным соперникам ("Арсеналу" 0:3 и "Вулверхэмптону" 1:3). В то же время святые в гостях одолели "Вест Хэм" и завоевали ничейные результаты против "Лестера", "Брайтона", "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма".

На данный момент "Саутгемптон" расположился на 12-й позиции чемпионата. Если посмотреть на состав, то положение команды еще неплохое. Да и к зоне еврокубков ближе, чем к тройке аутсайдеров – девять очков против десяти. Наверное, у команды нет каких-то определенных целей, кроме того, чтобы остаться в АПЛ, однако это не повод уже расслабляться. И матч против “Ман Сити” продемонстрирует то, что “святые” будут бороться всегда.

Кадры хозяев

Лидер и капитан команды Уорд-Праус в этом сезоне расцвел. В его активе 11 (6+5) результативных действий в этом сезоне во всех турнирах – лучший показатель команды. А вот среди других важных звеньев “Саутгемптона” есть определенные потери: основной голкипер Маккарти и правый защитник Ливраменто сейчас в лазарете. Также травмирован и Смолбоун. Среди "святых" есть и представитель сборной Кубка Африки - Дженепо играет в составе Мали.

Манчестер Сити

Снова поезд Гвардиолы набрал ход и сбивает всех на своем пути. В активе "горожан" 12 побед в АПЛ подряд, а в частности "Ман Сити" одержал верх в 15 матчах из последних 16 при одном поражении - отличный результат. Да, порой победы были одержаны очень тяжело, как против “Арсенала” (2:1) или “Брентфорда” (1:0), однако три очка с каждого матча пошли в копилку команды испанского тренера. Теперь "Сити" лидирует в чемпионате с 11-очковым отрывом от второго "Ливерпуля".

Даже коронавирус не сбил темп "Манчестер Сити". Несколько исполнителей, в том числе Зинченко и Фоден, вылетели из состава, однако у Гвардиолы есть неплохая скамья для запасных – благодаря этому может тасовать склад даже при определенных потерях. Также отметим, что с матча против “Саутгемптона” у горожан начинается легкий календарь, поэтому стоит надеяться, что сегодня появятся несколько резервистов.

Кадры гостей

Точно не выйдет на поле “Сент-Мерис Стедиум” украинец Александр Зинченко – Гвардиола сообщил, что он еще не готов вернуться после коронавируса. А вот Аке уже в общей группе. Кроме Зинченко игру пропустит Марез, который только что приехал из Кубка Африки. Испанский наставник дал алжирцу неделю отпуска – вот как Хосеп разбрасывается кадрами.

Последние матчи Саутгемптона и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

15.01.22. Вулверхэмптон – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

11.01.22. Саутгемптон – Брентфорд 4:1 (АПЛ)

08.01.22. Суонси – Саутгемптон 2:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

28.12.21. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

26.12.21. Вест Хэм – Саутгемптон 2:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

15.01.22. Манчестер Сити – Челси 1:0 (АПЛ)

07.01.22. Свиндон – Манчестер Сити 1:4 (Кубок Англии)

01.01.22. Арсенал – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

29.12.21. Брентфорд – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

26.12.21. Манчестер Сити – Лестер 6:3 (АПЛ)

Турнирное положение команд в Английской Премьер-лиге

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 22 18 2 2 54-13 +41 56 2 "Ливерпуль" 21 13 6 2 55-18 +37 45 3 "Челси" 23 12 8 3 46-18 +28 44 4 "Вест Хэм Юнайтед" 22 11 4 7 41-30 +11 37 5 "Тоттенхэм" 19 11 3 5 26-22 +4 36 6 "Арсенал" 20 11 2 7 33-25 +8 35 7 "Манчестер Юнайтед" 21 10 5 6 35-30 +5 35 8 "Вулверхэмптон" 20 9 4 7 17-15 +2 31 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 6 11 4 22-22 0 29 10 "Лестер Сити" 19 7 4 8 33-36 -3 25 11 "Кристал Пэлас" 21 5 9 7 30-31 -1 24 12 "Саутгемптон" 21 5 9 7 25-33 -8 24 13 "Астон Вилла" 20 7 2 11 27-32 -5 23 14 "Брентфорд" 22 6 5 11 25-36 -11 23 15 "Лидс Юнайтед" 20 5 7 8 24-39 -15 22 16 "Эвертон" 19 5 4 10 24-34 -10 19 17 "Уотфорд" 19 4 2 13 23-37 -14 14 18 "Норвич Сити" 21 3 4 14 10-45 -35 13 19 "Ньюкасл" 20 1 9 10 20-43 -23 12 20 "Бернли" 17 1 8 8 16-27 -11 11

Последние пять личных встреч команд

18.09.21. Манчестер Сити – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)

10.03.21. Манчестер Сити – Саутгемптон 5:2 (АПЛ)

19.12.20. Саутгемптон – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

05.07.20. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

02.11.19. Манчестер Сити – Саутгемптон 2:1 (АПЛ)

Цифры и факты

"Саутгемптон" не уступает дома семь матчей – с конца сентября прошлого года. Во всех этих поединках он забивал.

"Сити" всего дважды сыграл вничью в этом сезоне. В последний раз это случилось 3 октября против "Ливерпуля" (2:2), а перед тем - в поединке с "Саутгемптоном" 18 сентября (0:0).

За последние 12 гостевых встреч "горожане" не забили всего однажды.

У "Манчестер Сити" вторая лучшая атака в чемпионате: 54 гола против 55 у "Ливерпуля".

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Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Манчестер Сити

Прогноз матча Саутгемптон – Манчестер Сити от UA-Football

"Святые" довольно мощно играют дома. Против таких атакующих команд, как "Ман Сити", подопечные австрийского наставника выставляют хорошую защиту и надеются на контратаки. В таком темпе много голов увидеть невозможно. Прогноз: ТМ 3,5 за коэффициент 1,7.