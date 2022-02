Бернли – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.02.22

Английская Премьер-лига, 25-й тур

13 февраля, 16:00. "Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Прямая телетрансляция на территории Украины отсутствует

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Официальный телевещатель АПЛ в Украине "Сетанта Спортс" снова удивляет. Среди матчей "Бернли" - "Ливерпуль", "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл" - "Астон Вилла" канал выбрал для трансляции последний поединок. Ну и пусть рубят рейтинги бессмысленными решениями.

В паре "бордовых" и "мерсисайдцев" не только подопечные Клоппа интересны. Команда Шона Дайча наконец-то поняла в каком положении она сейчас находится и всеми силами пытается выбраться из него. Тем более, что “Бернли” за последние два с лишним месяца узнал, как отбирать очки у команд Большой шестерки, сделав это трижды. Повторят ли это "бордовые" и сейчас, или "Ливерпуль" продолжит свою погоню за "Манчестер Сити"?

Подопечные Шона Дайча неожиданно оказались в самом дне турнирной таблицы. “Бордовые” туда скатились вместе с “Уотфордом”, в то время как “Норвич” и “Ньюкасл” параллельно начали набирать очки. Правда, в отличие от “шершней”, у “Бернли” более лучшее положение, ведь впереди команду ожидают перенесенные матчи, которые не состоялись в декабре-январе то из-за коронавируса, то из-за погоды. На данный момент у "бордовых" на три поединка больше, чем у "Уотфорда". Но это не самое главное.

Неважно, сколько у тебя матчей в запасе, если скорее всего ты в них проиграешь, ведь на поле действуешь ужасно. Это касается больше именно команды Ходжсона, но не “Бернли”. "Бордовые" играют интересный футбол, часто содержательный, но и без провалов некуда – от этого такое место в турнирной таблице. Правда, в последних трех матчах команда трижды сыграла вничью, в том числе два из них были против "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Также подопечные Дайча отобрали очки у “Челси” в ноябре, но вот поражения в матчах типа против “Ньюкасла” и “Лидса” дали возможность только догонять других. Нестабильность.

Трое игроков “Бернли” находятся в лазарете: Выдра, Гудмундссон и Тейлор. Последний, левый защитник, уже на финальном этапе восстановления от травмы лодыжки, однако вряд ли он сразу выйдет из старта. Попасть в заявку будет ему уже радостью.

????‍????‍????‍???? The support we've had has been outstanding - more of the same tomorrow, Clarets? ???? #UTC pic.twitter.com/vdcLs5OLwD