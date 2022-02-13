Бернли – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.02.22

Английская Премьер-лига, 25-й тур

13 февраля, 16:00. "Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Прямая телетрансляция на территории Украины отсутствует

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Официальный телевещатель АПЛ в Украине "Сетанта Спортс" снова удивляет. Среди матчей "Бернли" - "Ливерпуль", "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл" - "Астон Вилла" канал выбрал для трансляции последний поединок. Ну и пусть рубят рейтинги бессмысленными решениями.

В паре "бордовых" и "мерсисайдцев" не только подопечные Клоппа интересны. Команда Шона Дайча наконец-то поняла в каком положении она сейчас находится и всеми силами пытается выбраться из него. Тем более, что “Бернли” за последние два с лишним месяца узнал, как отбирать очки у команд Большой шестерки, сделав это трижды. Повторят ли это "бордовые" и сейчас, или "Ливерпуль" продолжит свою погоню за "Манчестер Сити"?

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Бернли

Подопечные Шона Дайча неожиданно оказались в самом дне турнирной таблицы. “Бордовые” туда скатились вместе с “Уотфордом”, в то время как “Норвич” и “Ньюкасл” параллельно начали набирать очки. Правда, в отличие от “шершней”, у “Бернли” более лучшее положение, ведь впереди команду ожидают перенесенные матчи, которые не состоялись в декабре-январе то из-за коронавируса, то из-за погоды. На данный момент у "бордовых" на три поединка больше, чем у "Уотфорда". Но это не самое главное.

Неважно, сколько у тебя матчей в запасе, если скорее всего ты в них проиграешь, ведь на поле действуешь ужасно. Это касается больше именно команды Ходжсона, но не “Бернли”. "Бордовые" играют интересный футбол, часто содержательный, но и без провалов некуда – от этого такое место в турнирной таблице. Правда, в последних трех матчах команда трижды сыграла вничью, в том числе два из них были против "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Также подопечные Дайча отобрали очки у “Челси” в ноябре, но вот поражения в матчах типа против “Ньюкасла” и “Лидса” дали возможность только догонять других. Нестабильность.

Кадры хозяев

Трое игроков “Бернли” находятся в лазарете: Выдра, Гудмундссон и Тейлор. Последний, левый защитник, уже на финальном этапе восстановления от травмы лодыжки, однако вряд ли он сразу выйдет из старта. Попасть в заявку будет ему уже радостью.

????‍????‍????‍???? The support we've had has been outstanding - more of the same tomorrow, Clarets? ???? #UTC pic.twitter.com/vdcLs5OLwD — Burnley FC (@BurnleyOfficial) February 12, 2022

Ливерпуль

Атака, атака и еще раз атака! Приятно смотреть на такие команды, как “Ливерпуль”. Матчи с участием "мерсисайдцев" дают наслаждение нейтральным болельщикам за счет нацеления на ворота соперников - прекрасно это делают в последних поединках подопечные Клоппа. На данный момент у “Ливерпуля” пять побед подряд, да еще в этих матчах команда забила 13 голов.

Конечно, если постоянно идти в атаку, то сзади остаются дыры. И в первую очередь это касается Александера-Арнольда и Робертсона, синдром плохой игры в защите из-за частых походов в наступления которых продолжаются уже не первый сезон. К счастью для Клоппа сзади уже не пара Кабак-Филлипс, а ван Дейк-Матип, но нидерландец и камерунец хоть и мощные защитники, но не всемогущие. Часто они очень точно, четко и банально круто играют в единоборствах один в один, однако не всегда можно выходить из противостояний победителями.

Кадры гостей

Клопп - самый счастливый тренер в мире. Салах уже сыграл первый матч после Кубка Африки, Мане вернулся после празднований победы, да еще руководство купили классного вингера Луиса Диаса из “Порту”, который свой дебютный поединок в старте (против “Лестера”) провел на очень высоком уровне. Маленьким негативом является только отсутствие Дивока Ориги – бельгиец продолжает восстанавливаться от травмы колена, которую получил еще в начале декабря.

Последние матчи Бернли и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

08.02. Бернли – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

05.02. Бернли – Уотфорд 0:0 (АПЛ)

23.01. Арсенал – Бернли 0:0 (АПЛ)

08.01. Бернли – Хаддерсфилд 1:2 (Кубок Англии)

02.01. Лидс – Бернли 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

10.02. Ливерпуль – Лестер 2:0 (АПЛ)

06.02. Ливерпуль – Кардифф 3:1 (Кубок Англии)

23.01. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

20.01. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок лиги)

16.01. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 25 20 3 2 63 2 Ливерпуль 23 15 6 2 51 3 Челси 24 13 8 3 47 4 Вест Хэм Юнайтед 24 12 4 8 40 5 Манчестер Юнайтед 24 11 7 6 40 6 Арсенал 22 12 3 7 39 7 Тоттенхэм 21 11 3 7 36 8 Вулверхэмптон 22 10 4 8 34 9 Брайтон энд Хоув Альбион 23 7 12 4 33 10 Саутгемптон 24 6 11 7 29 11 Астон Вилла 22 8 3 11 27 12 Кристал Пэлас 24 5 11 8 26 13 Лестер Сити 21 7 5 9 26 14 Брентфорд 25 6 6 13 24 15 Лидс Юнайтед 23 5 8 10 23 16 Эвертон 22 6 4 12 22 17 Ньюкасл 22 3 9 10 18 18 Норвич Сити 24 4 5 15 17 19 Уотфорд 23 4 3 16 15 20 Бернли 20 1 11 8 14

Последние пять личных встреч между командами

21.08.21. Ливерпуль – Бернли 2:0 (АПЛ)

19.05.21. Бернли – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)

21.01.21. Ливерпуль – Бернли 0:1 (АПЛ)

11.07.20. Ливерпуль – Бернли 1:1 (АПЛ)

31.08.19. Бернли – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)

A clinical Jota header and a ???????????????????????????? Sadio strike helped us get all three points against Burnley earlier this season ⏪⚽️ #BURLIV pic.twitter.com/ubkQ7kyNbU — Liverpool FC (@LFC) February 12, 2022

Цифры и факты

"Бернли" не побеждает в течение 11 матчей. В последний раз команда одерживала верх над соперником еще 30 октября ("Брентфорд", 3:1).

В последних пяти из шести выездных поединков "Ливерпуль" забивал минимум дважды.

"Бордовые" уступили в последних четырех встречах с "мерсисайдцами" дома.

У подопечных Дайча одна из худших атак текущего чемпионата (17 голов). Меньше забил только "Норвич" (14).

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Ставки и коэффициенты на матч Бернли – Ливерпуль

Прогноз матча Бернли – Ливерпуль от UA-Football

Победа гостей более чем очевидна. Если против "манкунианцев" “Бернли” вырвал ничью, то против подопечных Клоппа это сделать будет очень тяжело. Хотя "бордовые" очень сильно постараются, однако атакующая мощь "Ливерпуля" слишком мощная. Прогноз: Победа “Ливерпуля” с форой -1,5.