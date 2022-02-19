Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.02.2022
Манчестер Сити – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 19 февраля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 26-й тур
19 февраля 2022. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 19:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В первом туре Премьер-лиги “Тоттенхэм” смог на своем поле обыграть “Манчестер Сити” 1:0. В середине февраля “горожане” опережают “шпор” на 27 очков. “Сити” близок к четвертому чемпионскому титулу за последние пять лет, шансы “Тоттенхэма” на топ-4 уменьшаются с каждым поражением.
Манчестер Сити
Посреди недели “Манчестер Сити” фактически гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, переиграв на выезде “Спортинг” 5:0. Четыре гола были забиты в первом тайме. И при этом “Сити” даже не показал свою лучшую игру, об этом говорит и Гвардиола, после матча критиковал он свою команду за частые потери мяча в первом тайме. Но с другой стороны “горожане” сыграли очень эффективно у ворот португальского чемпиона.
“Манчестер Сити” взял 43 очка из 45 возможных в последних 15 турах АПЛ. Лучшая атака в лиге (вместе с “Ливерпулем”), лучшая защита, наибольшее количество побед – у “Сити” все работает просто идеально. В отдельных матчах соперникам удается создать проблемы “горожанам”, например дважды играл вничью с чемпионом “Саутгемптон”, но даже если в отдельной игре “Манчестер Сити” не удается добыть результат, Пеп не намерен отказываться от своего видения и философии и в долгосрочной перспективе его методы работают.
Гвардиола хвалил перед игрой Антонио Конте и он не забыл упомянуть, что именно итальянский специалист выиграл с “Челси” чемпионат в дебютном для Пепа сезоне в АПЛ. Нынешние проблемы “шпор” Гвардиола объясняет тем, что Конте возглавил команду посреди сезона, когда изменений добиться сложнее. “Из-за того, что они проиграли три раза подряд, нам будет только сложнее”, – говорит тренер “Манчестер Сити”.
Палмер и Жезус по-прежнему травмированы, Грилиш возможно появится на скамейке запасных. Должен вернуться в стартовый состав и Кайл Уокер, который пропускал матч против “Спортинга” из-за дисквалификации.
Тоттенхэм
Месяц назад “Тоттенхэм” добыл удивительный камбэк в матче с “Лестером” (3:2), и казалось, что весь мир будет под ногами “шпор”. Но это победа остается последней для команды Антонио Конте в чемпионате. В Кубке Англии “Тоттенхэм” обыграл “Брайтон”, но в АПЛ проиграл трижды: “Челси” (0:2), “Саутгемптону” (2:3) и “Вулверхэмптону” (0:2).
Травма Дайера стала слишком весомой потерей для “Тоттенхэма”. “Шпоры” не могут сделать клиншит уже в восьми матчах подряд, что очень нехарактерно для команд Антонио Конте. Сам Конте произвел фурор посреди недели своим интервью итальянскому телетранслятору, в котором он сказал, что “Тоттенхэм” стал слабее после зимнего трансферного окна. Позже ему пришлось объяснить, что у “шпор” стало меньше футболистов, и это действительно так, и за этих футболистов (Ндомбеле, Ло Чельсо, Хиль) “Тоттенхэм” отдал большие деньги, поэтому их аренды в другие клубы – это действительно потери для лондонцев, считает Конте.
Как бы там не было, у итальянца теперь есть экс-игроки “Ювентуса” Бентанкур и Кулусевски, вернулся после травмы Дайер. Вне игры по-прежнему остаются Танганга и Скипп.
Статистика команд, цифры и факты
- “Тоттенхэм” – одна из двух команд первой десятки АПЛ с отрицательной разницей мячей (вторая – “Саутгемптон”).
- Полузащитник “Манчестер Сити” Кевин Де Брюйне принял участие в семи голах в последних восьми матчах АПЛ (пять голов и два ассиста). Если он завтра забьет гол, то станет четвертым бельгийцем с 50 мячами в Премьер-лиге (Лукаку, Бентеке, Азар).
- “Тоттенхэм” выиграл три из четырех недавних матчей Премьер-лиги против “Манчестер Сити”, но все – на своем поле.
- Форвард “Тоттенхэма” Сон Хын Мин забил шесть голов в восьми матчах против “Манчестер Сити”.
- “Тоттенхэм” проиграл девять из 12 последних матчей на “Этихаде”.
- “Манчестер Сити” забивает первым в 80% матчах нынешнего сезона, и выиграл все поединки, где забил первым.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Тоттенхэма
Манчестер Сити
- 15.02 “Спортинг” 5:0 (Лига чемпионов)
- 12.02 “Норвич” 4:0 (АПЛ)
- 09.02 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)
- 05.02 “Фулхэм” 4:1 (Кубок Англии)
- 22.01 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 13.02 “Вулверхэмптон” 0:2 (АПЛ)
- 09.02 “Тоттенхэм” 2:3 (АПЛ)
- 05.02 “Брайтон” 3:1 (Кубок Англии)
- 23.01 “Челси” 0:2 (АПЛ)
- 19.01 “Лестер” 3:2 (АПЛ)
Личные встречи
“Тоттенхэм” выиграл в первом круге 1:0, в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами – 3:0 на “Этихаде” и 2:0 на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиуме”. Помимо этого, “Сити” обыграл “шпор” в финале Кубка Лиги (1:0). Всего в истории команды сыграли 165 матчей, 65 побед у “Сити”, 64 у “Тоттенхэма”, 36 ничьи.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|25
|20
|3
|2
|61-14
|+47
|63
|2
|"Ливерпуль"
|24
|16
|6
|2
|61-19
|+42
|54
|3
|"Челси"
|24
|13
|8
|3
|48-18
|+30
|47
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|25
|12
|7
|6
|40-32
|+8
|43
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|25
|12
|5
|8
|44-33
|+11
|41
|6
|"Арсенал"
|22
|12
|3
|7
|34-25
|+9
|39
|7
|"Вулверхэмптон"
|23
|11
|4
|8
|21-17
|+4
|37
|8
|"Тоттенхэм"
|22
|11
|3
|8
|28-29
|-1
|36
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|24
|7
|12
|5
|25-25
|0
|33
|10
|"Саутгемптон"
|24
|6
|11
|7
|30-37
|-7
|29
|11
|"Лестер Сити"
|22
|7
|6
|9
|36-41
|-5
|27
|12
|"Астон Вилла"
|23
|8
|3
|12
|31-36
|-5
|27
|13
|"Кристал Пэлас"
|24
|5
|11
|8
|32-35
|-3
|26
|14
|"Брентфорд"
|25
|6
|6
|13
|26-40
|-14
|24
|15
|"Лидс Юнайтед"
|23
|5
|8
|10
|27-46
|-19
|23
|16
|"Эвертон"
|22
|6
|4
|12
|28-38
|-10
|22
|17
|"Ньюкасл"
|23
|4
|9
|10
|25-44
|-19
|21
|18
|"Норвич Сити"
|24
|4
|5
|15
|14-50
|-36
|17
|19
|"Уотфорд"
|23
|4
|3
|16
|23-43
|-20
|15
|20
|"Бернли"
|21
|1
|11
|9
|17-29
|-12
|14
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Стерлинг, Силва, Фоден
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Родон – Эмерсон, Хейбьерг, Уинкс, Бентанкур, Дэвис – Кейн, Сон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм от UA-Football
Коэффициент в 1.30 на победу в матче против команды топ-6 – это очень красноречивый сигнал о том, что в успешный результат “Тоттенхэма” мало кто верит. “Сити” играет практически без ошибок и без шансов для соперника, “шпоры” все проигрывают и проигрывают, при этом много пропуская. Результат напрашивается сам собой – победа “Манчестер Сити” 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Металлист подписал капитана Десны Картушова
- Днепр-1 благодаря голу Довбика одолел чемпиона Казахстана
- Заслуженная победа. Шахтер на сборах разгромил Астану
- В одни ворота уже не выйдет? Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 19.02.2022
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО