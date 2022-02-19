Манчестер Сити - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.02.2022 

Чемпионат Англии, 26-й тур

19 февраля 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 19:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В первом туре Премьер-лиги “Тоттенхэм” смог на своем поле обыграть “Манчестер Сити” 1:0. В середине февраля “горожане” опережают “шпор” на 27 очков. “Сити” близок к четвертому чемпионскому титулу за последние пять лет, шансы “Тоттенхэма” на топ-4 уменьшаются с каждым поражением.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Манчестер Сити

Посреди недели “Манчестер Сити” фактически гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, переиграв на выезде “Спортинг” 5:0. Четыре гола были забиты в первом тайме. И при этом “Сити” даже не показал свою лучшую игру, об этом говорит и Гвардиола, после матча критиковал он свою команду за частые потери мяча в первом тайме. Но с другой стороны “горожане” сыграли очень эффективно у ворот португальского чемпиона.

“Манчестер Сити” взял 43 очка из 45 возможных в последних 15 турах АПЛ. Лучшая атака в лиге (вместе с “Ливерпулем”), лучшая защита, наибольшее количество побед – у “Сити” все работает просто идеально. В отдельных матчах соперникам удается создать проблемы “горожанам”, например дважды играл вничью с чемпионом “Саутгемптон”, но даже если в отдельной игре “Манчестер Сити” не удается добыть результат, Пеп не намерен отказываться от своего видения и философии и в долгосрочной перспективе его методы работают.

Гвардиола хвалил перед игрой Антонио Конте и он не забыл упомянуть, что именно итальянский специалист выиграл с “Челси” чемпионат в дебютном для Пепа сезоне в АПЛ. Нынешние проблемы “шпор” Гвардиола объясняет тем, что Конте возглавил команду посреди сезона, когда изменений добиться сложнее. “Из-за того, что они проиграли три раза подряд, нам будет только сложнее”, – говорит тренер “Манчестер Сити”.

Палмер и Жезус по-прежнему травмированы, Грилиш возможно появится на скамейке запасных. Должен вернуться в стартовый состав и Кайл Уокер, который пропускал матч против “Спортинга” из-за дисквалификации.

Тоттенхэм

Месяц назад “Тоттенхэм” добыл удивительный камбэк в матче с “Лестером” (3:2), и казалось, что весь мир будет под ногами “шпор”. Но это победа остается последней для команды Антонио Конте в чемпионате. В Кубке Англии “Тоттенхэм” обыграл “Брайтон”, но в АПЛ проиграл трижды: “Челси” (0:2), “Саутгемптону” (2:3) и “Вулверхэмптону” (0:2).

Травма Дайера стала слишком весомой потерей для “Тоттенхэма”. “Шпоры” не могут сделать клиншит уже в восьми матчах подряд, что очень нехарактерно для команд Антонио Конте. Сам Конте произвел фурор посреди недели своим интервью итальянскому телетранслятору, в котором он сказал, что “Тоттенхэм” стал слабее после зимнего трансферного окна. Позже ему пришлось объяснить, что у “шпор” стало меньше футболистов, и это действительно так, и за этих футболистов (Ндомбеле, Ло Чельсо, Хиль) “Тоттенхэм” отдал большие деньги, поэтому их аренды в другие клубы – это действительно потери для лондонцев, считает Конте.

Как бы там не было, у итальянца теперь есть экс-игроки “Ювентуса” Бентанкур и Кулусевски, вернулся после травмы Дайер. Вне игры по-прежнему остаются Танганга и Скипп.

Статистика команд, цифры и факты

“Тоттенхэм” – одна из двух команд первой десятки АПЛ с отрицательной разницей мячей (вторая – “Саутгемптон”).

Полузащитник “Манчестер Сити” Кевин Де Брюйне принял участие в семи голах в последних восьми матчах АПЛ (пять голов и два ассиста). Если он завтра забьет гол, то станет четвертым бельгийцем с 50 мячами в Премьер-лиге (Лукаку, Бентеке, Азар).

“Тоттенхэм” выиграл три из четырех недавних матчей Премьер-лиги против “Манчестер Сити”, но все – на своем поле.

Форвард “Тоттенхэма” Сон Хын Мин забил шесть голов в восьми матчах против “Манчестер Сити”.

“Тоттенхэм” проиграл девять из 12 последних матчей на “Этихаде”.

“Манчестер Сити” забивает первым в 80% матчах нынешнего сезона, и выиграл все поединки, где забил первым.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Тоттенхэма

Манчестер Сити

15.02 “Спортинг” 5:0 (Лига чемпионов)

12.02 “Норвич” 4:0 (АПЛ)

09.02 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)

05.02 “Фулхэм” 4:1 (Кубок Англии)

22.01 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)

Тоттенхэм

13.02 “Вулверхэмптон” 0:2 (АПЛ)

09.02 “Тоттенхэм” 2:3 (АПЛ)

05.02 “Брайтон” 3:1 (Кубок Англии)

23.01 “Челси” 0:2 (АПЛ)

19.01 “Лестер” 3:2 (АПЛ)

Личные встречи

“Тоттенхэм” выиграл в первом круге 1:0, в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами – 3:0 на “Этихаде” и 2:0 на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиуме”. Помимо этого, “Сити” обыграл “шпор” в финале Кубка Лиги (1:0). Всего в истории команды сыграли 165 матчей, 65 побед у “Сити”, 64 у “Тоттенхэма”, 36 ничьи.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 25 20 3 2 61-14 +47 63 2 "Ливерпуль" 24 16 6 2 61-19 +42 54 3 "Челси" 24 13 8 3 48-18 +30 47 4 "Манчестер Юнайтед" 25 12 7 6 40-32 +8 43 5 "Вест Хэм Юнайтед" 25 12 5 8 44-33 +11 41 6 "Арсенал" 22 12 3 7 34-25 +9 39 7 "Вулверхэмптон" 23 11 4 8 21-17 +4 37 8 "Тоттенхэм" 22 11 3 8 28-29 -1 36 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 24 7 12 5 25-25 0 33 10 "Саутгемптон" 24 6 11 7 30-37 -7 29 11 "Лестер Сити" 22 7 6 9 36-41 -5 27 12 "Астон Вилла" 23 8 3 12 31-36 -5 27 13 "Кристал Пэлас" 24 5 11 8 32-35 -3 26 14 "Брентфорд" 25 6 6 13 26-40 -14 24 15 "Лидс Юнайтед" 23 5 8 10 27-46 -19 23 16 "Эвертон" 22 6 4 12 28-38 -10 22 17 "Ньюкасл" 23 4 9 10 25-44 -19 21 18 "Норвич Сити" 24 4 5 15 14-50 -36 17 19 "Уотфорд" 23 4 3 16 23-43 -20 15 20 "Бернли" 21 1 11 9 17-29 -12 14

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Стерлинг, Силва, Фоден

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Родон – Эмерсон, Хейбьерг, Уинкс, Бентанкур, Дэвис – Кейн, Сон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм от UA-Football

Коэффициент в 1.30 на победу в матче против команды топ-6 – это очень красноречивый сигнал о том, что в успешный результат “Тоттенхэма” мало кто верит. “Сити” играет практически без ошибок и без шансов для соперника, “шпоры” все проигрывают и проигрывают, при этом много пропуская. Результат напрашивается сам собой – победа “Манчестер Сити” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.