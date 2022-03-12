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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.03.2022
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 29-й тур
12 марта 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 19:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В последний раз "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" встречались на "Олд Траффорд" 15 месяцев назад - "шпоры" выиграли 6:1. Обе команды с того времени сильно изменились, пригласили новых тренеров, но все так же остаются в полукризисном состоянии.
Манчестер Юнайтед
Нет ничего зазорного в поражении "Манчестер Сити" - в конечном итоге команде Гвардиоле, вероятно, нет равных в мире, но манера, в которой "Юнайтед" уступил в дерби в прошлом туре вызвала сильный гнев и неудоволетворение у ее болельщиков. Пропустив третий гол во втором тайме команда Рангника просто опустила руки и перестала играть. "Сити" не собирался избивать безвольного соперника и вкатил в ворота Де Хеа еще один мяч - поражение 4:1.
Это был третий подряд матч "Юнайтед" без победы, второй в Премьер-лиге. Команда Рангника потеряла четвертое место и не только уступает "канонирам" одно очко, но и сыграла на три матча меньше. Обилие большого количества экс-игроков МЮ в экспертных кругах футбольных СМИ только. способствует возрастанию давления на команду и роста ожидания от нее.
Поражение в игре "Сити" как-то можно еще оправдать отсутствием Шоу, Варана, Роналду и. Кавани. За исключением Шоу все вернулись к тренировкам и готовы сыграть против "Тоттенхэма". Но появилась очередная неудача - травмировался Мактомини, один из незаменимых игроков Рангника.
Тоттенхэм
Победа, поажение, победа, поражение, победа, поражение, победа, два поражения, победа, поражения, победа, поражение, победа. В последний раз "шпорам" удалось выиграть два матча подряд в конце декабря, затем - сплошая нестабильность. Сложно представить себе, как воспринимает изнутри эту ситуацию максималист Антонио Конте, готовый рассорится со всеми. На публике итальянскому алленаторе более-менее еще удается сдерживать себя. "Тоттенхэм" пока не теряет шансы на топ-4.
Но скачки "Тоттенхэма" объяснить сложно. Слабая игра и поражения против "Бернли" и "Мидлсбро", уверенные разгромы "Лидса" и "Эвертона", прекрасное исполнение плана в игре с "Манчестер Сити". Многое можно объяснить качеством игроков "шпор" - за исключением двух-трех игроков, мало кто в последние годы был способен играть стабильно на высоком уровне.
Например, позиция левого фулбека. В последних играх Райану Сессеньону удалось пробиться в основу и показывать хорошую игру, но в матче против "Эвертона" он травмировался, и на поле вновь вернется Регилон. Нет уверенности и на противоположном фланге, где конкурируют Эмерсон и Доэрти.
Помимо Сессеньона матч против "Манчестер Юнайтед" пропустят Танганга и Скипп.
Статистика команд, цифры и факты
- Харри Кейн забил 93 гола в 137 выездных матчах Премьер-лиги. Еще один гол - и он сравняется по этому показателю с рекордсменом лиги Уэйном Руни.
-
"Манчестер Юнайтед" может выиграть в трех подряд матчах АПЛ у "шпор" с 2010 года.
-
"Тоттенхэм" выиграл два из трех последних матчей Премьер-лиги на "Олд Траффорд", столько же было в 26 предыдущих поедиках на стадионе МЮ (две победы, три ничьи, 21 поражение).
-
"Тоттенхэму" только один раз в сезоне удалось выиграть два выездных матчах АПЛ подряд (общий результат - шесть побед, две ничьи, пять поражений).
-
"Манчестер Юнайтед" выиграл только половину домашних матчей в АПЛ 2021/22 (семь побед, три ничьи, четыре поражения)
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма
Манчестер Юнайтед
- 06.03 "Манчестер Сити" 1:4 (АПЛ)
- 26.02 "Уотфорд" 0:0 (АПЛ)
- 23.02 "Атлетико" 1:1 (Лига чемпионов)
- 20.02 “Лидс” 4:2 (АПЛ)
- 15.02 “Брайтон” 2:0 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 07.03 "Эвертон" 5:0 (АПЛ)
- 01.03 "Мидлсбро" 0:1 (Кубок Англии)
- 26.02 “Лидс” 4:0 (АПЛ)
- 23.02 “Бернли” 0:1 (АПЛ)
- 19.02 “Манчестер Сити” 2:3 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге "Манчестер Юнайтед" отправл в отставку Нуну Эшпириту Санту, переиграв "шпор" на выезде 3:0. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами - МЮ выиграл 3:1, "шпоры" 6:1.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|28
|22
|3
|3
|68-18
|+50
|69
|2
|"Ливерпуль"
|27
|19
|6
|2
|71-20
|+51
|63
|3
|"Челси"
|27
|16
|8
|3
|56-19
|+37
|56
|4
|"Арсенал"
|25
|15
|3
|7
|41-29
|+12
|48
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|28
|13
|8
|7
|45-38
|+7
|47
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|28
|13
|6
|9
|46-35
|+11
|45
|7
|"Тоттенхэм"
|26
|14
|3
|9
|40-32
|+8
|45
|8
|"Вулверхэмптон"
|28
|13
|4
|11
|28-23
|+5
|43
|9
|"Астон Вилла"
|27
|11
|3
|13
|40-37
|+3
|36
|10
|"Саутгемптон"
|28
|8
|11
|9
|35-44
|-9
|35
|11
|"Кристал Пэлас"
|28
|7
|12
|9
|39-38
|+1
|33
|12
|"Лестер Сити"
|25
|9
|6
|10
|40-43
|-3
|33
|13
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|27
|7
|12
|8
|26-32
|-6
|33
|14
|"Ньюкасл"
|27
|7
|10
|10
|33-47
|-14
|31
|15
|"Брентфорд"
|28
|7
|6
|15
|30-45
|-15
|27
|16
|"Лидс Юнайтед"
|28
|5
|8
|15
|29-64
|-35
|23
|17
|"Эвертон"
|25
|6
|4
|15
|28-46
|-18
|22
|18
|"Бернли"
|26
|3
|12
|11
|22-36
|-14
|21
|19
|"Уотфорд"
|28
|5
|4
|19
|27-54
|-27
|19
|20
|"Норвич Сити"
|28
|4
|5
|19
|17-61
|-44
|17
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Ориентировочные составы
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Уан-Биссака, Магуайр, Варан, Теллес - Погба, Фред, Фернандеш - Рэшфорд, Роналду, Санчо
"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Регилон, Хейбьерг, Бентанкур, Доэрти - Сон, Кулусевски - Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм от UA-Football
Обе команды имеют заметные проблемы с организацией у своих ворот, но "Тоттенхэм" интереснее с Антонио Конте смотрится в атаке. Конечно, не в каждом матче. Но все же "шпоры" оставляют более целостное впечатление. Наконец-то стал забивать Харри Кейн - восемь голов в последних восьми матчах Премьер-лиги. У МЮ таких стабильных голеадоров нет. Прогноз - победа "Тоттенхэма" 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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