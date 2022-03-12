Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.03.2022 

Чемпионат Англии, 29-й тур

12 марта 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 19:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В последний раз "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" встречались на "Олд Траффорд" 15 месяцев назад - "шпоры" выиграли 6:1. Обе команды с того времени сильно изменились, пригласили новых тренеров, но все так же остаются в полукризисном состоянии.

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Манчестер Юнайтед

Нет ничего зазорного в поражении "Манчестер Сити" - в конечном итоге команде Гвардиоле, вероятно, нет равных в мире, но манера, в которой "Юнайтед" уступил в дерби в прошлом туре вызвала сильный гнев и неудоволетворение у ее болельщиков. Пропустив третий гол во втором тайме команда Рангника просто опустила руки и перестала играть. "Сити" не собирался избивать безвольного соперника и вкатил в ворота Де Хеа еще один мяч - поражение 4:1.

Это был третий подряд матч "Юнайтед" без победы, второй в Премьер-лиге. Команда Рангника потеряла четвертое место и не только уступает "канонирам" одно очко, но и сыграла на три матча меньше. Обилие большого количества экс-игроков МЮ в экспертных кругах футбольных СМИ только. способствует возрастанию давления на команду и роста ожидания от нее.

Поражение в игре "Сити" как-то можно еще оправдать отсутствием Шоу, Варана, Роналду и. Кавани. За исключением Шоу все вернулись к тренировкам и готовы сыграть против "Тоттенхэма". Но появилась очередная неудача - травмировался Мактомини, один из незаменимых игроков Рангника.

Тоттенхэм

Победа, поажение, победа, поражение, победа, поражение, победа, два поражения, победа, поражения, победа, поражение, победа. В последний раз "шпорам" удалось выиграть два матча подряд в конце декабря, затем - сплошая нестабильность. Сложно представить себе, как воспринимает изнутри эту ситуацию максималист Антонио Конте, готовый рассорится со всеми. На публике итальянскому алленаторе более-менее еще удается сдерживать себя. "Тоттенхэм" пока не теряет шансы на топ-4.

Но скачки "Тоттенхэма" объяснить сложно. Слабая игра и поражения против "Бернли" и "Мидлсбро", уверенные разгромы "Лидса" и "Эвертона", прекрасное исполнение плана в игре с "Манчестер Сити". Многое можно объяснить качеством игроков "шпор" - за исключением двух-трех игроков, мало кто в последние годы был способен играть стабильно на высоком уровне.

Например, позиция левого фулбека. В последних играх Райану Сессеньону удалось пробиться в основу и показывать хорошую игру, но в матче против "Эвертона" он травмировался, и на поле вновь вернется Регилон. Нет уверенности и на противоположном фланге, где конкурируют Эмерсон и Доэрти.

Помимо Сессеньона матч против "Манчестер Юнайтед" пропустят Танганга и Скипп.

Статистика команд, цифры и факты

Харри Кейн забил 93 гола в 137 выездных матчах Премьер-лиги. Еще один гол - и он сравняется по этому показателю с рекордсменом лиги Уэйном Руни.

"Манчестер Юнайтед" может выиграть в трех подряд матчах АПЛ у "шпор" с 2010 года.

"Тоттенхэм" выиграл два из трех последних матчей Премьер-лиги на "Олд Траффорд", столько же было в 26 предыдущих поедиках на стадионе МЮ (две победы, три ничьи, 21 поражение).

"Тоттенхэму" только один раз в сезоне удалось выиграть два выездных матчах АПЛ подряд (общий результат - шесть побед, две ничьи, пять поражений).

"Манчестер Юнайтед" выиграл только половину домашних матчей в АПЛ 2021/22 (семь побед, три ничьи, четыре поражения)

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма

Манчестер Юнайтед

06.03 "Манчестер Сити" 1:4 (АПЛ)

26.02 "Уотфорд" 0:0 (АПЛ)

23.02 "Атлетико" 1:1 (Лига чемпионов)

20.02 “Лидс” 4:2 (АПЛ)

15.02 “Брайтон” 2:0 (АПЛ)

Тоттенхэм

07.03 "Эвертон" 5:0 (АПЛ)

01.03 "Мидлсбро" 0:1 (Кубок Англии)

26.02 “Лидс” 4:0 (АПЛ)

23.02 “Бернли” 0:1 (АПЛ)

19.02 “Манчестер Сити” 2:3 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге "Манчестер Юнайтед" отправл в отставку Нуну Эшпириту Санту, переиграв "шпор" на выезде 3:0. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами - МЮ выиграл 3:1, "шпоры" 6:1.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 28 22 3 3 68-18 +50 69 2 "Ливерпуль" 27 19 6 2 71-20 +51 63 3 "Челси" 27 16 8 3 56-19 +37 56 4 "Арсенал" 25 15 3 7 41-29 +12 48 5 "Манчестер Юнайтед" 28 13 8 7 45-38 +7 47 6 "Вест Хэм Юнайтед" 28 13 6 9 46-35 +11 45 7 "Тоттенхэм" 26 14 3 9 40-32 +8 45 8 "Вулверхэмптон" 28 13 4 11 28-23 +5 43 9 "Астон Вилла" 27 11 3 13 40-37 +3 36 10 "Саутгемптон" 28 8 11 9 35-44 -9 35 11 "Кристал Пэлас" 28 7 12 9 39-38 +1 33 12 "Лестер Сити" 25 9 6 10 40-43 -3 33 13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 27 7 12 8 26-32 -6 33 14 "Ньюкасл" 27 7 10 10 33-47 -14 31 15 "Брентфорд" 28 7 6 15 30-45 -15 27 16 "Лидс Юнайтед" 28 5 8 15 29-64 -35 23 17 "Эвертон" 25 6 4 15 28-46 -18 22 18 "Бернли" 26 3 12 11 22-36 -14 21 19 "Уотфорд" 28 5 4 19 27-54 -27 19 20 "Норвич Сити" 28 4 5 19 17-61 -44 17

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Ориентировочные составы

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Уан-Биссака, Магуайр, Варан, Теллес - Погба, Фред, Фернандеш - Рэшфорд, Роналду, Санчо

"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Регилон, Хейбьерг, Бентанкур, Доэрти - Сон, Кулусевски - Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм от UA-Football

Обе команды имеют заметные проблемы с организацией у своих ворот, но "Тоттенхэм" интереснее с Антонио Конте смотрится в атаке. Конечно, не в каждом матче. Но все же "шпоры" оставляют более целостное впечатление. Наконец-то стал забивать Харри Кейн - восемь голов в последних восьми матчах Премьер-лиги. У МЮ таких стабильных голеадоров нет. Прогноз - победа "Тоттенхэма" 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.