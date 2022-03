Брайтон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.03.22

Английская Премьер-лига, 29-й тур

12 марта, 14:30. "Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

"Ливерпуль" продолжает преследовать "Манчестер Сити": между первыми двумя командами чемпионата разрыв всего в шесть очков, да еще и с игрой в запасе у "мерсисайдцев". Сегодня на долю Клоппа выпал крепкий орешек, любящий бороться с топами. Подтверждением тому является ничья между этими же командами в первом круге. Смогут ли повторить "чайки" это достижение и сейчас?

После долгого отрезка матчей без побед, который случился в конце прошлого года, подопечные Поттера одержали уже очень ожидаемые две победы в АПЛ над “Брентфордом” и “Эвертоном” и прошли “Вест Бром” в Кубке. После того поединка с представителем Чемпионшипа "Брайтон" взял верх всего один раз - "Уотфорд" дома сложил оружие при двух пропущенных мячах всухую. С 8 января на счету команды три ничьих и пять поражений. Более того, на данный момент длится четырехматчевая проигрышная серия. Очень неярко.

Собственно, “Брайтон” никогда не отличался своей стабильностью, поэтому такие прыжки в результатах для него норма. В то же время в таблице команда хорошо себя чувствует: и до зоны вылета далеко (12 очков), и на еврокубки вряд ли сил хватит. "Чайки" уже который сезон подряд имеют статус крепкого середняка, готового надрать задницу топам. Однако в этот раз у них вряд ли это получится.

Центральный защитник Уэбстер не сыграет сегодня из-за травмы паха – очень важная потеря для Брайтона. В то же время один из ключевых полузащитников Мвепу (который, кстати, забил шедевральный гол в ворота "мерсисайдцев" в первом круге) на финальном этапе восстановления. Вряд ли он сыграет в старте – появление на скамье для запасных будет для него за счастье.

Во вторник "мерсисайдцы" столкнулись с первым в этом году поражением. Да, "Интер" взял верх на "Энфилде", да, этого не было уже очень долго, однако в 1/4 финала английский коллектив все же прошел. При этом имел минимум три голевых шанса, расстреляв весь каркас ворот Хандановича. Миланцам очень везло.

В последний раз подопечные Клоппа теряли очки в чемпионате еще 2 января, сыграв вничью против "Челси" в гостях. С тех пор – постоянные победы в АПЛ, а также проход дальше в Кубке Англии, Лиге чемпионов. Ну и про победу в Кубке лиги не забываем. Неплохой тонус набрали "мерсисайдцы".

Хорошим результатам помогает почти пустой лазарет. Сейчас там только Фирмино - он залечивает травму мышцы. Остальные – здоровы и на ходу.

