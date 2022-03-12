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Брайтон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.03.22
Смогут ли "чайки" и на этот раз насолить "мерсисайдцам"?
Фото: twitter.com/LFC
Английская Премьер-лига, 29-й тур
12 марта, 14:30. "Амекс Стедиум" (Брайтон)
Главный арбитр: Майк Дин
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
"Ливерпуль" продолжает преследовать "Манчестер Сити": между первыми двумя командами чемпионата разрыв всего в шесть очков, да еще и с игрой в запасе у "мерсисайдцев". Сегодня на долю Клоппа выпал крепкий орешек, любящий бороться с топами. Подтверждением тому является ничья между этими же командами в первом круге. Смогут ли повторить "чайки" это достижение и сейчас?
Брайтон
После долгого отрезка матчей без побед, который случился в конце прошлого года, подопечные Поттера одержали уже очень ожидаемые две победы в АПЛ над “Брентфордом” и “Эвертоном” и прошли “Вест Бром” в Кубке. После того поединка с представителем Чемпионшипа "Брайтон" взял верх всего один раз - "Уотфорд" дома сложил оружие при двух пропущенных мячах всухую. С 8 января на счету команды три ничьих и пять поражений. Более того, на данный момент длится четырехматчевая проигрышная серия. Очень неярко.
Собственно, “Брайтон” никогда не отличался своей стабильностью, поэтому такие прыжки в результатах для него норма. В то же время в таблице команда хорошо себя чувствует: и до зоны вылета далеко (12 очков), и на еврокубки вряд ли сил хватит. "Чайки" уже который сезон подряд имеют статус крепкого середняка, готового надрать задницу топам. Однако в этот раз у них вряд ли это получится.
Кадры хозяев
Центральный защитник Уэбстер не сыграет сегодня из-за травмы паха – очень важная потеря для Брайтона. В то же время один из ключевых полузащитников Мвепу (который, кстати, забил шедевральный гол в ворота "мерсисайдцев" в первом круге) на финальном этапе восстановления. Вряд ли он сыграет в старте – появление на скамье для запасных будет для него за счастье.
"Mwepu... OH MY WORD!" ????️???? #BHALIV pic.twitter.com/KmmAhyLR7j— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 10, 2022
Ливерпуль
Во вторник "мерсисайдцы" столкнулись с первым в этом году поражением. Да, "Интер" взял верх на "Энфилде", да, этого не было уже очень долго, однако в 1/4 финала английский коллектив все же прошел. При этом имел минимум три голевых шанса, расстреляв весь каркас ворот Хандановича. Миланцам очень везло.
В последний раз подопечные Клоппа теряли очки в чемпионате еще 2 января, сыграв вничью против "Челси" в гостях. С тех пор – постоянные победы в АПЛ, а также проход дальше в Кубке Англии, Лиге чемпионов. Ну и про победу в Кубке лиги не забываем. Неплохой тонус набрали "мерсисайдцы".
Кадры гостей
Хорошим результатам помогает почти пустой лазарет. Сейчас там только Фирмино - он залечивает травму мышцы. Остальные – здоровы и на ходу.
"Washing machine" - @JamesMilner ????— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2022
Watch more in the latest edition of Inside Training ????
Последние пять матчей Брайтона и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 05.03. Ньюкасл – Брайтон 2:1 (АПЛ)
- 26.02. Брайтон – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)
- 19.02. Брайтон – Бернли 0:3 (АПЛ)
- 15.02. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0 (АПЛ)
- 12.02. Уотфорд – Брайтон 0:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 08.03. Ливерпуль – Интер 0:1 (ЛЧ)
- 05.03. Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
- 02.03. Ливерпуль – Норвич 2:1 (Кубок Англии)
- 27.02. Челси – Ливерпуль 0:0 (с. п. 10:11) (Кубок лиги)
- 23.02. Ливерпуль – Лидс 6:0 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|22
|3
|3
|69
|2
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|63
|3
|Челси
|27
|16
|8
|3
|56
|4
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|48
|5
|Манчестер Юнайтед
|28
|13
|8
|7
|47
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|13
|6
|9
|45
|7
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|45
|8
|Вулверхэмптон
|28
|13
|4
|11
|43
|9
|Астон Вилла
|27
|11
|3
|13
|36
|10
|Саутгемптон
|28
|8
|11
|9
|35
|11
|Кристал Пэлас
|28
|7
|12
|9
|33
|12
|Лестер Сити
|25
|9
|6
|10
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|7
|12
|8
|33
|14
|Ньюкасл
|27
|7
|10
|10
|31
|15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|27
|16
|Лидс Юнайтед
|28
|5
|8
|15
|23
|17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|22
|18
|Бернли
|26
|3
|12
|11
|21
|19
|Уотфорд
|28
|5
|4
|19
|19
|20
|Норвич Сити
|28
|4
|5
|19
|17
Последние пять личных встреч команд
30.10.21. Ливерпуль - Брайтон 2:2 (АПЛ)
03.02.21. Ливерпуль – Брайтон 0:1 (АПЛ)
28.11.20. Брайтон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
08.07.20. Брайтон – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
30.11.19. Ливерпуль - Брайтон 2:1 (АПЛ)
A superb first-time strike from the skipper ????— Liverpool FC (@LFC) March 11, 2022
Enjoy ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????? ???? @OfficialBHAFC ???? #BHALIV pic.twitter.com/NrigEB3caj
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Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Ливерпуль
Прогноз матча Брайтон - Ливерпуль от UA-Football
Учитывая последние поединки "чаек", важным пунктом для хозяев сегодня будет оборона. Гости, безусловно, претендуют на победу и, скорее всего, ее и добудут, однако три очка будут тяжелыми. По крайней мере, разгрома не будет. Прогноз: ТМ 3.
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