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Брайтон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.03.22

Англия
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Смогут ли "чайки" и на этот раз насолить "мерсисайдцам"?

Брайтон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.03.22

Фото: twitter.com/LFC

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 29-й тур

12 марта, 14:30. "Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

"Ливерпуль" продолжает преследовать "Манчестер Сити": между первыми двумя командами чемпионата разрыв всего в шесть очков, да еще и с игрой в запасе у "мерсисайдцев". Сегодня на долю Клоппа выпал крепкий орешек, любящий бороться с топами. Подтверждением тому является ничья между этими же командами в первом круге. Смогут ли повторить "чайки" это достижение и сейчас?

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Брайтон

После долгого отрезка матчей без побед, который случился в конце прошлого года, подопечные Поттера одержали уже очень ожидаемые две победы в АПЛ над “Брентфордом” и “Эвертоном” и прошли “Вест Бром” в Кубке. После того поединка с представителем Чемпионшипа "Брайтон" взял верх всего один раз - "Уотфорд" дома сложил оружие при двух пропущенных мячах всухую. С 8 января на счету команды три ничьих и пять поражений. Более того, на данный момент длится четырехматчевая проигрышная серия. Очень неярко.

Собственно, “Брайтон” никогда не отличался своей стабильностью, поэтому такие прыжки в результатах для него норма. В то же время в таблице команда хорошо себя чувствует: и до зоны вылета далеко (12 очков), и на еврокубки вряд ли сил хватит. "Чайки" уже который сезон подряд имеют статус крепкого середняка, готового надрать задницу топам. Однако в этот раз у них вряд ли это получится.

Кадры хозяев

Центральный защитник Уэбстер не сыграет сегодня из-за травмы паха – очень важная потеря для Брайтона. В то же время один из ключевых полузащитников Мвепу (который, кстати, забил шедевральный гол в ворота "мерсисайдцев" в первом круге) на финальном этапе восстановления. Вряд ли он сыграет в старте – появление на скамье для запасных будет для него за счастье.

Ливерпуль

Во вторник "мерсисайдцы" столкнулись с первым в этом году поражением. Да, "Интер" взял верх на "Энфилде", да, этого не было уже очень долго, однако в 1/4 финала английский коллектив все же прошел. При этом имел минимум три голевых шанса, расстреляв весь каркас ворот Хандановича. Миланцам очень везло.

В последний раз подопечные Клоппа теряли очки в чемпионате еще 2 января, сыграв вничью против "Челси" в гостях. С тех пор – постоянные победы в АПЛ, а также проход дальше в Кубке Англии, Лиге чемпионов. Ну и про победу в Кубке лиги не забываем. Неплохой тонус набрали "мерсисайдцы".

Кадры гостей

Хорошим результатам помогает почти пустой лазарет. Сейчас там только Фирмино - он залечивает травму мышцы. Остальные – здоровы и на ходу.

Последние пять матчей Брайтона и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

  • 05.03. Ньюкасл – Брайтон 2:1 (АПЛ)
  • 26.02. Брайтон – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)
  • 19.02. Брайтон – Бернли 0:3 (АПЛ)
  • 15.02. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0 (АПЛ)
  • 12.02. Уотфорд – Брайтон 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 08.03. Ливерпуль – Интер 0:1 (ЛЧ)
  • 05.03. Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
  • 02.03. Ливерпуль – Норвич 2:1 (Кубок Англии)
  • 27.02. Челси – Ливерпуль 0:0 (с. п. 10:11) (Кубок лиги)
  • 23.02. Ливерпуль – Лидс 6:0 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О
1 Манчестер Сити 28 22 3 3 69
2 Ливерпуль 27 19 6 2 63
3 Челси 27 16 8 3 56
4 Арсенал 25 15 3 7 48
5 Манчестер Юнайтед 28 13 8 7 47
6 Вест Хэм Юнайтед 28 13 6 9 45
7 Тоттенхэм 26 14 3 9 45
8 Вулверхэмптон 28 13 4 11 43
9 Астон Вилла 27 11 3 13 36
10 Саутгемптон 28 8 11 9 35
11 Кристал Пэлас 28 7 12 9 33
12 Лестер Сити 25 9 6 10 33
13 Брайтон энд Хоув Альбион 27 7 12 8 33
14 Ньюкасл 27 7 10 10 31
15 Брентфорд 28 7 6 15 27
16 Лидс Юнайтед 28 5 8 15 23
17 Эвертон 25 6 4 15 22
18 Бернли 26 3 12 11 21
19 Уотфорд 28 5 4 19 19
20 Норвич Сити 28 4 5 19 17

Последние пять личных встреч команд

30.10.21. Ливерпуль - Брайтон 2:2 (АПЛ)

03.02.21. Ливерпуль – Брайтон 0:1 (АПЛ)

28.11.20. Брайтон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

08.07.20. Брайтон – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

30.11.19. Ливерпуль - Брайтон 2:1 (АПЛ)

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Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Ливерпуль

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Прогноз матча Брайтон - Ливерпуль от UA-Football

Учитывая последние поединки "чаек", важным пунктом для хозяев сегодня будет оборона. Гости, безусловно, претендуют на победу и, скорее всего, ее и добудут, однако три очка будут тяжелыми. По крайней мере, разгрома не будет. Прогноз: ТМ 3.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Грэм Поттер
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