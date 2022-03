Эвертон – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.03.22

Английская Премьер-лига, 29-й тур

13 марта, 16:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая телетрансляция: –

Противостояние “ирисок” и “волков”, в отличие от прошлого сезона, теперь не носит такой боевой характер. В то время как одни борются за еврокубки, другие – барахтаются у зоны выживания. Кто же сегодня улучшит свои позиции?

С приходом Лэмпарда результаты пока не пришли. Это логично, ведь редко кто сразу дает, например, серию из десяти побед. Первое задание для команды – это остаться в АПЛ. В идеале, завершить чемпионат в середине турнирной таблицы – так хотя бы будет не очень сильно стыдно перед своими болельщиками.

Команда проиграла в четырех матчах АПЛ под Лэмпардом из пяти. При этом вряд ли можно сказать, что незаслуженно, ведь во всех случаях соперник выглядел сильнее на голову. "Ириски" смогли справиться только с полуподбитым "Лидсом", да и пройти в Кубке Англии "Брентфорд" и "Борем Вуд". На данный момент у Фрэнки есть только потенциал – пока без результатов.

Собственно, даже постоянный состав молодой английский специалист еще не выбрал себе. У Миколенко пока есть возможность участвовать только в кубковых играх, хотя, откровенно говоря, Кенни, которого Лэмпард ставит на левый фланг обороны, выступает на низком уровне. Но имеем, что имеем. А вот трое футболистов “Эвертона” вообще не имеют возможности сейчас играть: Дэвис, Делф и Мина находится в лазарете.

