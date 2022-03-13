Эвертон – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.03.22

Английская Премьер-лига, 29-й тур

13 марта, 16:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая телетрансляция: –

Противостояние “ирисок” и “волков”, в отличие от прошлого сезона, теперь не носит такой боевой характер. В то время как одни борются за еврокубки, другие – барахтаются у зоны выживания. Кто же сегодня улучшит свои позиции?

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Эвертон

С приходом Лэмпарда результаты пока не пришли. Это логично, ведь редко кто сразу дает, например, серию из десяти побед. Первое задание для команды – это остаться в АПЛ. В идеале, завершить чемпионат в середине турнирной таблицы – так хотя бы будет не очень сильно стыдно перед своими болельщиками.

Команда проиграла в четырех матчах АПЛ под Лэмпардом из пяти. При этом вряд ли можно сказать, что незаслуженно, ведь во всех случаях соперник выглядел сильнее на голову. "Ириски" смогли справиться только с полуподбитым "Лидсом", да и пройти в Кубке Англии "Брентфорд" и "Борем Вуд". На данный момент у Фрэнки есть только потенциал – пока без результатов.

Кадры хозяев

Собственно, даже постоянный состав молодой английский специалист еще не выбрал себе. У Миколенко пока есть возможность участвовать только в кубковых играх, хотя, откровенно говоря, Кенни, которого Лэмпард ставит на левый фланг обороны, выступает на низком уровне. Но имеем, что имеем. А вот трое футболистов “Эвертона” вообще не имеют возможности сейчас играть: Дэвис, Делф и Мина находится в лазарете.

Think you know @Donny_beek6? Tackle our quiz to test your knowledge! ????#EFC ???? — Everton (@Everton) March 10, 2022

Вулверхэмптон

"Волки" в 2022-м стали бескомпромиссными: либо победа, либо поражение. Команду немного начало качать, ведь сначала она дома уступает “Арсеналу”, а затем берет верх в гостях над “Тоттенхэмом”; проигрывает на "Молинью" у "Кристал Пэласа", однако сразу же громит "Уотфорд". Нейтральным болельщикам такая непредсказуемость точно нравится.

Подопечные Лаже играют в очень интенсивный футбол, который не всегда по силам командам-соперницам. "Эвертон" как раз такой тип, ведь физическая готовность "ирисок" не позволяет поддерживать темп на протяжении всей встречи, как это делают "волки". Благодаря этому у "Вулверхэмптона" большое количество контратак.

Кадры гостей

Важной потерей для гостей является правый защитник Нелсона Семеду. Также в лазарете находится молодой защитник Хувер. Остальные – готовы к поединку.

Последние пять матчей Эвертона и Вулверхэмптона

Последние пять встреч хозяев

07.03. Тоттенхэм - Эвертон 5:0 (АПЛ)

03.03. Эвертон – Борем Вуд 2:0 (Кубок Англии)

26.02. Эвертон – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

19.02. Саутгемптон – Эвертон 2:0 (АПЛ)

12.02. Эвертон – Лидс 3:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

10.03. Вулверхэмптон – Уотфорд 4:0 (АПЛ)

05.03. Вулверхэмптон – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)

27.02. Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

24.02. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

20.02. Вулверхэмптон – Лестер 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 28 22 3 3 69 2 Ливерпуль 28 20 6 2 66 3 Челси 27 16 8 3 56 4 Манчестер Юнайтед 29 14 8 7 50 5 Арсенал 25 15 3 7 48 6 Вест Хэм Юнайтед 28 13 6 9 45 7 Тоттенхэм 27 14 3 10 45 8 Вулверхэмптон 28 13 4 11 43 9 Астон Вилла 27 11 3 13 36 10 Саутгемптон 28 8 11 9 35 11 Кристал Пэлас 28 7 12 9 33 12 Лестер Сити 25 9 6 10 33 13 Брайтон енд Хоув Альбіон 28 7 12 9 33 14 Ньюкасл 27 7 10 10 31 15 Брентфорд 29 8 6 15 30 16 Лидс Юнайтед 28 5 8 15 23 17 Эвертон 25 6 4 15 22 18 Бернли 27 3 12 12 21 19 Уотфорд 28 5 4 19 19 20 Норвич Сити 28 4 5 19 17

Последние пять личных встреч между командами

01.11.21. Вулверхэмптон – Эвертон 2:1 (АПЛ)

19.05.21. Эвертон – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

12.01.21. Вулверхэмптон – Эвертон 1:2 (АПЛ)

12.07.20. Вулверхэмптон – Эвертон 3:0 (АПЛ)

01.09.19. Эвертон – Вулверхэмптон 3:2 (АПЛ)

RJ9 has scored 5️⃣ in 5️⃣ against the Toffees!



???????????? pic.twitter.com/YKIMrim8MU — Wolves (@Wolves) March 12, 2022

Цифры и факты

Из последних восьми матчей в АПЛ “Эвертон” проиграл в семи при одной победе.

Обе команды забили в чемпионате по 28 голов, правда "волки" пропустили вдвое меньше (23 против 46).

“Вулвз” занимает четвертое место в турнирке по очкам, набранным на выезде.

У лучшего бомбардира среди обоих коллективов в активе шесть голов в чемпионате (Рауль Хименес).

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Ставки и коэффициенты на матч Эвертон - Вулвергемптон

Прогноз на матч Эвертон - Вулвергемптон от UA-Football

Удивительно, почему букмекеры предпочитают именно хозяев. У них сейчас такая форма в противовес сопернику, что разве чудо может помочь им взять три очка. "Волки" играют более качественно и структурированно. Лаже у руля команды находится с начала сезона и он успел уже “подружиться” с игроками. Лэмпард еще нет. Прогноз: "Вулверхэмптон" не проиграет.