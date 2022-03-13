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Эвертон – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.03.22
Выйдет ли Миколенко на этот раз?
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 29-й тур
13 марта, 16:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая телетрансляция: –
Противостояние “ирисок” и “волков”, в отличие от прошлого сезона, теперь не носит такой боевой характер. В то время как одни борются за еврокубки, другие – барахтаются у зоны выживания. Кто же сегодня улучшит свои позиции?
Эвертон
С приходом Лэмпарда результаты пока не пришли. Это логично, ведь редко кто сразу дает, например, серию из десяти побед. Первое задание для команды – это остаться в АПЛ. В идеале, завершить чемпионат в середине турнирной таблицы – так хотя бы будет не очень сильно стыдно перед своими болельщиками.
Команда проиграла в четырех матчах АПЛ под Лэмпардом из пяти. При этом вряд ли можно сказать, что незаслуженно, ведь во всех случаях соперник выглядел сильнее на голову. "Ириски" смогли справиться только с полуподбитым "Лидсом", да и пройти в Кубке Англии "Брентфорд" и "Борем Вуд". На данный момент у Фрэнки есть только потенциал – пока без результатов.
Кадры хозяев
Собственно, даже постоянный состав молодой английский специалист еще не выбрал себе. У Миколенко пока есть возможность участвовать только в кубковых играх, хотя, откровенно говоря, Кенни, которого Лэмпард ставит на левый фланг обороны, выступает на низком уровне. Но имеем, что имеем. А вот трое футболистов “Эвертона” вообще не имеют возможности сейчас играть: Дэвис, Делф и Мина находится в лазарете.
Think you know @Donny_beek6? Tackle our quiz to test your knowledge! ????#EFC ????— Everton (@Everton) March 10, 2022
Вулверхэмптон
"Волки" в 2022-м стали бескомпромиссными: либо победа, либо поражение. Команду немного начало качать, ведь сначала она дома уступает “Арсеналу”, а затем берет верх в гостях над “Тоттенхэмом”; проигрывает на "Молинью" у "Кристал Пэласа", однако сразу же громит "Уотфорд". Нейтральным болельщикам такая непредсказуемость точно нравится.
Подопечные Лаже играют в очень интенсивный футбол, который не всегда по силам командам-соперницам. "Эвертон" как раз такой тип, ведь физическая готовность "ирисок" не позволяет поддерживать темп на протяжении всей встречи, как это делают "волки". Благодаря этому у "Вулверхэмптона" большое количество контратак.
Кадры гостей
Важной потерей для гостей является правый защитник Нелсона Семеду. Также в лазарете находится молодой защитник Хувер. Остальные – готовы к поединку.
???????? pic.twitter.com/lhe6zQUYay— Wolves (@Wolves) March 12, 2022
Последние пять матчей Эвертона и Вулверхэмптона
Последние пять встреч хозяев
- 07.03. Тоттенхэм - Эвертон 5:0 (АПЛ)
- 03.03. Эвертон – Борем Вуд 2:0 (Кубок Англии)
- 26.02. Эвертон – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
- 19.02. Саутгемптон – Эвертон 2:0 (АПЛ)
- 12.02. Эвертон – Лидс 3:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 10.03. Вулверхэмптон – Уотфорд 4:0 (АПЛ)
- 05.03. Вулверхэмптон – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
- 27.02. Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
- 24.02. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
- 20.02. Вулверхэмптон – Лестер 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|22
|3
|3
|69
|2
|Ливерпуль
|28
|20
|6
|2
|66
|3
|Челси
|27
|16
|8
|3
|56
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|14
|8
|7
|50
|5
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|48
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|13
|6
|9
|45
|7
|Тоттенхэм
|27
|14
|3
|10
|45
|8
|Вулверхэмптон
|28
|13
|4
|11
|43
|9
|Астон Вилла
|27
|11
|3
|13
|36
|10
|Саутгемптон
|28
|8
|11
|9
|35
|11
|Кристал Пэлас
|28
|7
|12
|9
|33
|12
|Лестер Сити
|25
|9
|6
|10
|33
|13
|Брайтон енд Хоув Альбіон
|28
|7
|12
|9
|33
|14
|Ньюкасл
|27
|7
|10
|10
|31
|15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|30
|16
|Лидс Юнайтед
|28
|5
|8
|15
|23
|17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|22
|18
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|21
|19
|Уотфорд
|28
|5
|4
|19
|19
|20
|Норвич Сити
|28
|4
|5
|19
|17
Последние пять личных встреч между командами
01.11.21. Вулверхэмптон – Эвертон 2:1 (АПЛ)
19.05.21. Эвертон – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
12.01.21. Вулверхэмптон – Эвертон 1:2 (АПЛ)
12.07.20. Вулверхэмптон – Эвертон 3:0 (АПЛ)
01.09.19. Эвертон – Вулверхэмптон 3:2 (АПЛ)
RJ9 has scored 5️⃣ in 5️⃣ against the Toffees!— Wolves (@Wolves) March 12, 2022
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Цифры и факты
- Из последних восьми матчей в АПЛ “Эвертон” проиграл в семи при одной победе.
- Обе команды забили в чемпионате по 28 голов, правда "волки" пропустили вдвое меньше (23 против 46).
- “Вулвз” занимает четвертое место в турнирке по очкам, набранным на выезде.
- У лучшего бомбардира среди обоих коллективов в активе шесть голов в чемпионате (Рауль Хименес).
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Ставки и коэффициенты на матч Эвертон - Вулвергемптон
Прогноз на матч Эвертон - Вулвергемптон от UA-Football
Удивительно, почему букмекеры предпочитают именно хозяев. У них сейчас такая форма в противовес сопернику, что разве чудо может помочь им взять три очка. "Волки" играют более качественно и структурированно. Лаже у руля команды находится с начала сезона и он успел уже “подружиться” с игроками. Лэмпард еще нет. Прогноз: "Вулверхэмптон" не проиграет.
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