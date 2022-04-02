Ливерпуль - Уотфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.04.2022 

Чемпионат Англии, 31-й тур

2 апреля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 14:30 “Уотфорд”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Ливерпуль" может на несколько часов возглавить турнирную таблицу АПЛ, и создать на давление на "Манчестер Сити", который свой матч против "Бернли" сыграет позже. Для этого нужно обыграть "Уотфорд".

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Ливерпуль

Известно, что Юрген Клопп не любит субботние матчи в 14:30 (12:30 по местному времени), особенно после игр еврокубков посреди недели или международной паузы. Главный тренер "красных" говорит, что в игре против. "Уотфорда" его команде "нужна лучшая атмосфера, которая только возможно". И дело не только во времени матча, но и сопернике.

Клопп называет "Уотфорд" очень организованной командой. "Они чувствуют, что у них есть шанс остаться в лиге, они выиграли свой последний матч. У них очень опытный тренер и талантливые футболисты".

Голевая мощь "Ливерпуля" во многом зависит от пятерки форвардов. Четверо из них провели очень насыщенно поучаствовали в матчах сборных. Не все вернулись в расположение "красных" в хорошем настроении. Сборные Салаха и Диаса вылетели, команды Мане и Жота наоборот смогли выйти на Чемпионат мира. Смог отдохнуть Фирмино.

Матч против "Уотфорда" скорее всего пропустит Александер-Арнольд, вне игры останется и Наби Кейта.

Уотфорд

Перед международной паузой "Уотфорд" обыграл "Саутгемптон" (вторая победа Ходжсона), но позиции "шершней" все равно остаются крайне непрочными. "Уотфорд" остается третьим с конца, и 16-й "Эвертон" не только опережает своего конкурента на три очка, но и сыграл на два матча больше. Также запас в два матча есть и у 19-го "Бернли".

У Роя Ходжсона остались не самые приятные воспоминания о своей работе в "Ливерпуле" и эти чувства имеют взаимный характер. Но эта история осталась далеко в прошлом и на субботний матч никак не повлияет.

К матчу против "Ливерпуля" готовы практически все игроки "Уотфорда", даже вернулся после травмы Нкулу. Под вопросом остается Сарр, который провел 120 минут за Сенегал в матче против Египта.

Статистика команд, цифры и факты

Мохамед Салах поучаствовал в 11 голах в семи матчах Премьер-лиги против "Уотфорда". Египтянин забивает или отдает ассист каждые 57 минут против "шершней".

"Уотфорд" набрал восемь очков в шест выездных матчей АПЛ с Ходжсоном (две победы, две ничьи, два поражения).

"Ливерпуль" не пропускал в девяти из 12. своих последних матчей.

Победа над "Уотфордом" может стать десятой подряд для "Ливерпуля" в Премьер-лиге.

Салах, Мане, Жота, Диас и Фирмино забили 12 из 15 последних голов "Ливерпуля".

В 15 последних матчах между "Ливерпулем" и "Уотфордом" команды на двоих забили 53 гола.

"Ливерпуль" и "Уотфорд" ни разу не сыграли между собой в чемпионате безголевую ничью.

Последние пять матчей Ливерпуля и Уотфорд

Ливерпуль

20.03 "Ноттингем Форест" 1:0 (АПЛ)

16.03 "Арсенал" 2:0 (АПЛ)

12.03 "Брайтон" 2:0 (АПЛ)

08.03 "Интер" 0:1 (Лига чемпионов)

05.03 "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)

Уотфорд

13.03 "Саутгемптон" 2:1 (АПЛ)

10.03 "Вулверхэмптон" 0:4 (АПЛ)

06.03 "Арсенал" 2:3 (АПЛ)

26.02 "Манчестер Юнайтед" 0:0 (АПЛ)

23.02 "Кристал Пэлас" 1:4 (АПЛ)

Личные встречи

Пять из шести матчей между командами в АПЛ закончились победами "Ливерпуля". В первом круге "красные" выиграли 5:0. Во всех турнирах "Ливерпуль" выиграл 13 из 16 последних матчей против "шершней".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 29 22 4 3 68-18 +50 70 2 "Ливерпуль" 29 21 6 2 75-20 +55 69 3 "Челси" 28 17 8 3 57-19 +38 59 4 "Арсенал" 28 17 3 8 44-31 +13 54 5 "Тоттенхэм" 29 16 3 10 47-36 +11 51 6 "Манчестер Юнайтед" 29 14 8 7 48-40 +8 50 7 "Вест Хэм Юнайтед" 30 14 6 10 49-39 +10 48 8 "Вулверхэмптон" 30 14 4 12 31-26 +5 46 9 "Астон Вилла" 29 11 3 15 41-40 +1 36 10 "Лестер Сити" 27 10 6 11 42-46 -4 36 11 "Саутгемптон" 29 8 11 10 36-46 -10 35 12 "Кристал Пэлас" 29 7 13 9 39-38 +1 34 13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 7 12 10 26-36 -10 33 14 "Ньюкасл" 29 7 10 12 33-49 -16 31 15 "Брентфорд" 30 8 6 16 33-47 -14 30 16 "Лидс Юнайтед" 30 7 8 15 34-67 -33 29 17 "Эвертон" 27 7 4 16 29-47 -18 25 18 "Уотфорд" 29 6 4 19 29-55 -26 22 19 "Бернли" 27 3 12 12 22-38 -16 21 20 "Норвич Сити" 29 4 5 20 18-63 -45 17

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Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон - Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Тиаго - Салах, Фирмино, Диас

"Уотфорд": Фостер - Камара, Самир, Кабаселе, Фемения - Куцка, Луза, Сиссоко - Деннис, Кинг, Эрнандес

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Уотфорд от UA-Football

Матчи после международных пауз часто даются непросто крупным клубам с большим количеством сборников, но в целом "Ливерпуль" имеет солидный кадровый запас. "Ливерпуль" долгое время не проигрывает в чемпионате на своем поле, и не раз в этом сезоне добивался побед в матчах против крепких, неуступчивых соперников. Прогноз - победа "Ливерпуля" 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.