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Ливерпуль - Уотфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.04.2022
Ливерпуль – Уотфорд: Прогноз и анонс матча ⋉ 2 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 31-й тур
2 апреля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 14:30 “Уотфорд”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Ливерпуль" может на несколько часов возглавить турнирную таблицу АПЛ, и создать на давление на "Манчестер Сити", который свой матч против "Бернли" сыграет позже. Для этого нужно обыграть "Уотфорд".
Ливерпуль
Известно, что Юрген Клопп не любит субботние матчи в 14:30 (12:30 по местному времени), особенно после игр еврокубков посреди недели или международной паузы. Главный тренер "красных" говорит, что в игре против. "Уотфорда" его команде "нужна лучшая атмосфера, которая только возможно". И дело не только во времени матча, но и сопернике.
Клопп называет "Уотфорд" очень организованной командой. "Они чувствуют, что у них есть шанс остаться в лиге, они выиграли свой последний матч. У них очень опытный тренер и талантливые футболисты".
Голевая мощь "Ливерпуля" во многом зависит от пятерки форвардов. Четверо из них провели очень насыщенно поучаствовали в матчах сборных. Не все вернулись в расположение "красных" в хорошем настроении. Сборные Салаха и Диаса вылетели, команды Мане и Жота наоборот смогли выйти на Чемпионат мира. Смог отдохнуть Фирмино.
Матч против "Уотфорда" скорее всего пропустит Александер-Арнольд, вне игры останется и Наби Кейта.
Уотфорд
Перед международной паузой "Уотфорд" обыграл "Саутгемптон" (вторая победа Ходжсона), но позиции "шершней" все равно остаются крайне непрочными. "Уотфорд" остается третьим с конца, и 16-й "Эвертон" не только опережает своего конкурента на три очка, но и сыграл на два матча больше. Также запас в два матча есть и у 19-го "Бернли".
У Роя Ходжсона остались не самые приятные воспоминания о своей работе в "Ливерпуле" и эти чувства имеют взаимный характер. Но эта история осталась далеко в прошлом и на субботний матч никак не повлияет.
К матчу против "Ливерпуля" готовы практически все игроки "Уотфорда", даже вернулся после травмы Нкулу. Под вопросом остается Сарр, который провел 120 минут за Сенегал в матче против Египта.
Статистика команд, цифры и факты
- Мохамед Салах поучаствовал в 11 голах в семи матчах Премьер-лиги против "Уотфорда". Египтянин забивает или отдает ассист каждые 57 минут против "шершней".
-
"Уотфорд" набрал восемь очков в шест выездных матчей АПЛ с Ходжсоном (две победы, две ничьи, два поражения).
-
"Ливерпуль" не пропускал в девяти из 12. своих последних матчей.
-
Победа над "Уотфордом" может стать десятой подряд для "Ливерпуля" в Премьер-лиге.
-
Салах, Мане, Жота, Диас и Фирмино забили 12 из 15 последних голов "Ливерпуля".
-
В 15 последних матчах между "Ливерпулем" и "Уотфордом" команды на двоих забили 53 гола.
- "Ливерпуль" и "Уотфорд" ни разу не сыграли между собой в чемпионате безголевую ничью.
Последние пять матчей Ливерпуля и Уотфорд
Ливерпуль
- 20.03 "Ноттингем Форест" 1:0 (АПЛ)
- 16.03 "Арсенал" 2:0 (АПЛ)
- 12.03 "Брайтон" 2:0 (АПЛ)
- 08.03 "Интер" 0:1 (Лига чемпионов)
- 05.03 "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)
Уотфорд
- 13.03 "Саутгемптон" 2:1 (АПЛ)
- 10.03 "Вулверхэмптон" 0:4 (АПЛ)
- 06.03 "Арсенал" 2:3 (АПЛ)
- 26.02 "Манчестер Юнайтед" 0:0 (АПЛ)
- 23.02 "Кристал Пэлас" 1:4 (АПЛ)
Личные встречи
Пять из шести матчей между командами в АПЛ закончились победами "Ливерпуля". В первом круге "красные" выиграли 5:0. Во всех турнирах "Ливерпуль" выиграл 13 из 16 последних матчей против "шершней".
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|29
|22
|4
|3
|68-18
|+50
|70
|2
|"Ливерпуль"
|29
|21
|6
|2
|75-20
|+55
|69
|3
|"Челси"
|28
|17
|8
|3
|57-19
|+38
|59
|4
|"Арсенал"
|28
|17
|3
|8
|44-31
|+13
|54
|5
|"Тоттенхэм"
|29
|16
|3
|10
|47-36
|+11
|51
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|29
|14
|8
|7
|48-40
|+8
|50
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|30
|14
|6
|10
|49-39
|+10
|48
|8
|"Вулверхэмптон"
|30
|14
|4
|12
|31-26
|+5
|46
|9
|"Астон Вилла"
|29
|11
|3
|15
|41-40
|+1
|36
|10
|"Лестер Сити"
|27
|10
|6
|11
|42-46
|-4
|36
|11
|"Саутгемптон"
|29
|8
|11
|10
|36-46
|-10
|35
|12
|"Кристал Пэлас"
|29
|7
|13
|9
|39-38
|+1
|34
|13
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|7
|12
|10
|26-36
|-10
|33
|14
|"Ньюкасл"
|29
|7
|10
|12
|33-49
|-16
|31
|15
|"Брентфорд"
|30
|8
|6
|16
|33-47
|-14
|30
|16
|"Лидс Юнайтед"
|30
|7
|8
|15
|34-67
|-33
|29
|17
|"Эвертон"
|27
|7
|4
|16
|29-47
|-18
|25
|18
|"Уотфорд"
|29
|6
|4
|19
|29-55
|-26
|22
|19
|"Бернли"
|27
|3
|12
|12
|22-38
|-16
|21
|20
|"Норвич Сити"
|29
|4
|5
|20
|18-63
|-45
|17
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Ориентировочные составы
"Ливерпуль": Алиссон - Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Тиаго - Салах, Фирмино, Диас
"Уотфорд": Фостер - Камара, Самир, Кабаселе, Фемения - Куцка, Луза, Сиссоко - Деннис, Кинг, Эрнандес
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Уотфорд от UA-Football
Матчи после международных пауз часто даются непросто крупным клубам с большим количеством сборников, но в целом "Ливерпуль" имеет солидный кадровый запас. "Ливерпуль" долгое время не проигрывает в чемпионате на своем поле, и не раз в этом сезоне добивался побед в матчах против крепких, неуступчивых соперников. Прогноз - победа "Ливерпуля" 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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