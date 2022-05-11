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Тоттенхэм - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.05.2022

Англия
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Тоттенхэм – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Тоттенхэм - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.05.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 22-й тур

12 мая 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 21:45 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Победа в дерби Северного Лондона выведет "Арсенал" в Лигу чемпионов. Но "Тоттенхэм" после назначения Конте показывает себя крепким орешком, ни разу не проиграв "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". В игре с "канонирами" перед своими болельщиками "шпоры" намерены взять максимум, чтобы сохранить шансы на топ-4.

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Тоттенхэм

Ничья на "Энфилде" (1:1) в прошлом туре фактически лишила "Ливерпуля" шансов на чемпионство. После матча главный тренер "красных" Юрген Клопп раскритиковал стиль игры "Тоттенхэма", он не понимает, зачем играть в настолько оборонительный футбол, когда у тебя столько хороших игроков.

Понять Клоппа можно, но все-таки странно от него слышать критику подобного рода. Да, большую часть матча "шпоры" провели в защите, но чтобы нивелировать сильнейшую атаку "Ливерпуля" нужно не просто поставить автобус, но и показать высочайшее футбольное мастерство, тактическую выучку и дисциплину. То, как оборонялся "Тоттенхэм" – это тоже было красиво. Кроме того, у "шпор" были хорошие выходы в атаку, и на 90+3 минуте Хейбьерг был близок к тому, чтобы принести победу команде Антонио Конте.

В последних четырех матчах Премьер-лиги "Тоттенхэм" победил всего раз, и ему нужно не только побеждать "Арсенал", но и надеяться, что "канониры" потеряют очки в последних двух турах, в поединках с "Ньюкаслом" или "Эвертоном".

Вероятно против "Арсенала" "Тоттенхэм" будет действовать в таком же ключе, как и в игре с "Ливерпулем". Команда Конте прекрасно действует без мяча, а "канониры" уязвимы при контратаках соперника, чем попытаются воспользоваться Кейн, Кулусевски, Сон и фулбеки "шпор".

Серхио Регилон, Мэтт Доэрти, Оливер Скипп и Джафет Танганга по-прежнему травмированы и с "Арсеналом" не сыграют.

Арсенал

"Если мы выиграем, мы будем в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Игрокам не нужно говорить что-то больше, этот факт их мотивирует сам по себе. Этот шанс – перед нами, и мы попытаемся им воспользоваться".

Микель Артета пользуется бесконечным доверием руководства "Арсенала" и недавно 40-летний тренер получил предложение продлить контракт. Мантра "Арсенала" «Trust the process», вызывавшая немало скеписа и насмешек со стороны недоброжелателей "Арсенала", похоже наконец-то сработает. Молодая команда Артеты выиграла четыре подряд матча ("Челси", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", "Лидс") в самый ответственнный отрезок сезона, но все же определяющей будет игра с "Тоттенхэмом".

И все же именно эта молодость, и связанная с ней неопытность иногда приводит к тому, что "Арсенал" едва не упускает победы в матчах, где не должно быть никаких вопросов. Так было в поединке с "Лидсом" в прошлом туре, когда "Арсенал" быстро забил два гола, "Лидс" остался в меньшинстве еще в первом тайме, но после перерыва отыграл один мяч и напряжение оставалось до последней секунды.

Томас Парти и Киран Тирни не сыграют до конца сезона. Под вопросом перед игрой с "Тоттенхэмом" Бен Уайт и Букайо Сака.

Статистика команд, цифры и факты

  • Гостевые победи в дерби Северного Лондона бывают не так часто. В последний раз огорчить соперника на его поле удалось "Арсеналу" в 2015 году.
  • Победа над "Тоттенхэмом" не только выведет "Арсенал" в Лигу чемпионов впервые с сезона 2015/16, но и впервые за шесть лет "канониры" могут закончить чемпионат выше "шпор".

  • "Тоттенхэм" не проигрывает "Арсеналу" в последних семи домашних матчах (пять побед, две ничьи).

  • Харри Кейн остается лучшим бомбардиром в истории дерби Северного Лондона (11 голов в 16 матчах), хотя он не забивал "Арсеналу" в последних двух матчах.

  • "Арсенал" не может сделать клиншит уже в семи турах АПЛ подряд.

  • В последних пяти домашних матчах Премьер-лиги "Тоттенхэм" забил шестнадцать голов.

  • "Арсенал" выиграл два последних гостевых матча чемпионата, переиграв соперников из Лондона ("Челси" 4:2 и "Вест Хэм" 2:1).

Последние пять матчей Тоттенхэма и Арсенала

Тоттенхэм

  • 07.05 "Ливерпуль" 1:1 (АПЛ)
  • 01.05 "Лестер" 3:1 (АПЛ)
  • 23.04 "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)
  • 16.04 "Брайтон" 0:1 (АПЛ)
  • 09.04 "Астон Вилла" 4:0 (АПЛ)

Арсенал

  • 08.05 "Лидс" 2:1 (АПЛ)
  • 01.05 "Вест Хэм" 2:1 (АПЛ)
  • 23.04 "Манчестер Юнайтед" 3:1 (АПЛ)
  • 20.04 "Челси" 4:2 (АПЛ)
  • 16.04 "Саутгемптон" 0:1 (АПЛ)

Личные встречи

Матч первого круга закончился громкой победа "Арсенала" со счетом 3:1. "Канониры" просто разносили "шпор" в первом тайме, но после перерыва немного расслабились и позволили "Тоттенхэму" вернуться в игру. В прошлом сезоне команды обменялись домашными победами ("Тоттенхэм" 2:0, "Арсенал" 2:1). Общая история в АПЛ – 22 побед "Арсенала", 14 "Тоттенхэма", 23 ничьи.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 35 27 5 3 89-21 +68 86
2 "Ливерпуль" 36 26 8 2 89-24 +65 86
3 "Челси" 35 19 10 6 70-31 +39 67
4 "Арсенал" 35 21 3 11 56-42 +14 66
5 "Тоттенхэм" 35 19 5 11 60-40 +20 62
6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58
7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 16 7 13 57-46 +11 55
8 "Вулверхэмптон" 35 15 5 15 35-34 +1 50
9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 11 14 11 38-42 -4 47
10 "Кристал Пэлас" 35 10 14 11 46-42 +4 44
11 "Астон Вилла" 35 13 4 18 48-49 -1 43
12 "Брентфорд" 36 12 7 17 44-52 -8 43
13 "Ньюкасл" 36 11 10 15 41-61 -20 43
14 "Лестер Сити" 34 11 9 14 49-56 -7 42
15 "Саутгемптон" 36 9 13 14 41-62 -21 40
16 "Эвертон" 34 10 5 19 37-56 -19 35
17 "Бернли" 35 7 13 15 32-49 -17 34
18 "Лидс Юнайтед" 35 8 10 17 39-74 -35 34
19 "Уотфорд" 35 6 4 25 32-70 -38 22
20 "Норвич Сити" 35 5 6 24 22-75 -53 21

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Ориентировочные составы

"Тоттенхэм": Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон – Кулусевски, Кейн, Сон

"Арсенал": Рэмсдейл – Томиясу, Габриэл, Холдинг, Соареш – Джака, Эльнени – Мартинелли, Эдегор, Сака – Нкетиа

Ставки и Коэффициенты на матч

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3.55
3.45
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3.41
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Прогноз на матч Тоттенхэм – Арсенал от UA-Football

У "Арсенала" серия из четырех побед подряд, у "Тоттенхэма" всего одна победа в последних четырех турах. Но при этом команда Антонио Конте все же считается, с небольшим преимуществом, фаворитом перед дерби. Почему? Во-первых "шпоры" умеют противостоять "системным" командам, к которым можно отнести и "Арсенал", во-вторых потери Уайта и Тирни существенны для "Арсенала", в третьих история домашних результатов дерби. "Шпоры" сильно изменились после матча первого круга. Прогноз – победа "Тоттенхэма" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Арсенал (Лондон) Антонио Конте Английская Премьер-лига Микель Артета Тоттенхэм (Лондон) АПЛ ставки Прогнозы
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