Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.05.2022
Тоттенхэм – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 22-й тур
12 мая 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 21:45 “Арсенал”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Победа в дерби Северного Лондона выведет "Арсенал" в Лигу чемпионов. Но "Тоттенхэм" после назначения Конте показывает себя крепким орешком, ни разу не проиграв "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". В игре с "канонирами" перед своими болельщиками "шпоры" намерены взять максимум, чтобы сохранить шансы на топ-4.
Тоттенхэм
Ничья на "Энфилде" (1:1) в прошлом туре фактически лишила "Ливерпуля" шансов на чемпионство. После матча главный тренер "красных" Юрген Клопп раскритиковал стиль игры "Тоттенхэма", он не понимает, зачем играть в настолько оборонительный футбол, когда у тебя столько хороших игроков.
Понять Клоппа можно, но все-таки странно от него слышать критику подобного рода. Да, большую часть матча "шпоры" провели в защите, но чтобы нивелировать сильнейшую атаку "Ливерпуля" нужно не просто поставить автобус, но и показать высочайшее футбольное мастерство, тактическую выучку и дисциплину. То, как оборонялся "Тоттенхэм" – это тоже было красиво. Кроме того, у "шпор" были хорошие выходы в атаку, и на 90+3 минуте Хейбьерг был близок к тому, чтобы принести победу команде Антонио Конте.
В последних четырех матчах Премьер-лиги "Тоттенхэм" победил всего раз, и ему нужно не только побеждать "Арсенал", но и надеяться, что "канониры" потеряют очки в последних двух турах, в поединках с "Ньюкаслом" или "Эвертоном".
Вероятно против "Арсенала" "Тоттенхэм" будет действовать в таком же ключе, как и в игре с "Ливерпулем". Команда Конте прекрасно действует без мяча, а "канониры" уязвимы при контратаках соперника, чем попытаются воспользоваться Кейн, Кулусевски, Сон и фулбеки "шпор".
Серхио Регилон, Мэтт Доэрти, Оливер Скипп и Джафет Танганга по-прежнему травмированы и с "Арсеналом" не сыграют.
Арсенал
"Если мы выиграем, мы будем в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Игрокам не нужно говорить что-то больше, этот факт их мотивирует сам по себе. Этот шанс – перед нами, и мы попытаемся им воспользоваться".
Микель Артета пользуется бесконечным доверием руководства "Арсенала" и недавно 40-летний тренер получил предложение продлить контракт. Мантра "Арсенала" «Trust the process», вызывавшая немало скеписа и насмешек со стороны недоброжелателей "Арсенала", похоже наконец-то сработает. Молодая команда Артеты выиграла четыре подряд матча ("Челси", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", "Лидс") в самый ответственнный отрезок сезона, но все же определяющей будет игра с "Тоттенхэмом".
И все же именно эта молодость, и связанная с ней неопытность иногда приводит к тому, что "Арсенал" едва не упускает победы в матчах, где не должно быть никаких вопросов. Так было в поединке с "Лидсом" в прошлом туре, когда "Арсенал" быстро забил два гола, "Лидс" остался в меньшинстве еще в первом тайме, но после перерыва отыграл один мяч и напряжение оставалось до последней секунды.
Томас Парти и Киран Тирни не сыграют до конца сезона. Под вопросом перед игрой с "Тоттенхэмом" Бен Уайт и Букайо Сака.
Статистика команд, цифры и факты
- Гостевые победи в дерби Северного Лондона бывают не так часто. В последний раз огорчить соперника на его поле удалось "Арсеналу" в 2015 году.
- Победа над "Тоттенхэмом" не только выведет "Арсенал" в Лигу чемпионов впервые с сезона 2015/16, но и впервые за шесть лет "канониры" могут закончить чемпионат выше "шпор".
-
"Тоттенхэм" не проигрывает "Арсеналу" в последних семи домашних матчах (пять побед, две ничьи).
-
Харри Кейн остается лучшим бомбардиром в истории дерби Северного Лондона (11 голов в 16 матчах), хотя он не забивал "Арсеналу" в последних двух матчах.
-
"Арсенал" не может сделать клиншит уже в семи турах АПЛ подряд.
-
В последних пяти домашних матчах Премьер-лиги "Тоттенхэм" забил шестнадцать голов.
-
"Арсенал" выиграл два последних гостевых матча чемпионата, переиграв соперников из Лондона ("Челси" 4:2 и "Вест Хэм" 2:1).
Последние пять матчей Тоттенхэма и Арсенала
Тоттенхэм
- 07.05 "Ливерпуль" 1:1 (АПЛ)
- 01.05 "Лестер" 3:1 (АПЛ)
- 23.04 "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)
- 16.04 "Брайтон" 0:1 (АПЛ)
- 09.04 "Астон Вилла" 4:0 (АПЛ)
Арсенал
- 08.05 "Лидс" 2:1 (АПЛ)
- 01.05 "Вест Хэм" 2:1 (АПЛ)
- 23.04 "Манчестер Юнайтед" 3:1 (АПЛ)
- 20.04 "Челси" 4:2 (АПЛ)
- 16.04 "Саутгемптон" 0:1 (АПЛ)
Личные встречи
Матч первого круга закончился громкой победа "Арсенала" со счетом 3:1. "Канониры" просто разносили "шпор" в первом тайме, но после перерыва немного расслабились и позволили "Тоттенхэму" вернуться в игру. В прошлом сезоне команды обменялись домашными победами ("Тоттенхэм" 2:0, "Арсенал" 2:1). Общая история в АПЛ – 22 побед "Арсенала", 14 "Тоттенхэма", 23 ничьи.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|27
|5
|3
|89-21
|+68
|86
|2
|"Ливерпуль"
|36
|26
|8
|2
|89-24
|+65
|86
|3
|"Челси"
|35
|19
|10
|6
|70-31
|+39
|67
|4
|"Арсенал"
|35
|21
|3
|11
|56-42
|+14
|66
|5
|"Тоттенхэм"
|35
|19
|5
|11
|60-40
|+20
|62
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|16
|10
|11
|57-56
|+1
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|16
|7
|13
|57-46
|+11
|55
|8
|"Вулверхэмптон"
|35
|15
|5
|15
|35-34
|+1
|50
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|11
|14
|11
|38-42
|-4
|47
|10
|"Кристал Пэлас"
|35
|10
|14
|11
|46-42
|+4
|44
|11
|"Астон Вилла"
|35
|13
|4
|18
|48-49
|-1
|43
|12
|"Брентфорд"
|36
|12
|7
|17
|44-52
|-8
|43
|13
|"Ньюкасл"
|36
|11
|10
|15
|41-61
|-20
|43
|14
|"Лестер Сити"
|34
|11
|9
|14
|49-56
|-7
|42
|15
|"Саутгемптон"
|36
|9
|13
|14
|41-62
|-21
|40
|16
|"Эвертон"
|34
|10
|5
|19
|37-56
|-19
|35
|17
|"Бернли"
|35
|7
|13
|15
|32-49
|-17
|34
|18
|"Лидс Юнайтед"
|35
|8
|10
|17
|39-74
|-35
|34
|19
|"Уотфорд"
|35
|6
|4
|25
|32-70
|-38
|22
|20
|"Норвич Сити"
|35
|5
|6
|24
|22-75
|-53
|21
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ориентировочные составы
"Тоттенхэм": Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон – Кулусевски, Кейн, Сон
"Арсенал": Рэмсдейл – Томиясу, Габриэл, Холдинг, Соареш – Джака, Эльнени – Мартинелли, Эдегор, Сака – Нкетиа
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Тоттенхэм – Арсенал от UA-Football
У "Арсенала" серия из четырех побед подряд, у "Тоттенхэма" всего одна победа в последних четырех турах. Но при этом команда Антонио Конте все же считается, с небольшим преимуществом, фаворитом перед дерби. Почему? Во-первых "шпоры" умеют противостоять "системным" командам, к которым можно отнести и "Арсенал", во-вторых потери Уайта и Тирни существенны для "Арсенала", в третьих история домашних результатов дерби. "Шпоры" сильно изменились после матча первого круга. Прогноз – победа "Тоттенхэма" 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Боруссия М - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной
- Сборная Украины назвала заявку на товарищеский матч с Боруссией М
- Стало известно, сколько билетов продано на матч Украины с Боруссией М
- Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.05.2022
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп