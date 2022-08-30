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Лидс - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.08.2022

Англия
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Лидс – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Лидс - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.08.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, пятый тур

30 августа 2022. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” 22:00 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Эвертон” остается одним из трех клубов Премьер-лиги без побед. После двух поражений подряд на старте “ирискам” удалось свести два матча вничью, но оптимизма на “Гудисон Парке” пока мало. Впереди у “Эвертона” серия непростых поединков, начиная с “Лидса”.

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Лидс

“Лидс” и “Эвертон” в прошлом сезоне до последних туров боролись за выживание, но в новой кампании обе команды движутся в совсем разных направлениях. “Лидс” заблаговременно поработал на трансферном рынке, купив во все линии усиление за счет продаж лидеров команды Рафиньи и Филлипса. Возможно, “белым” стоило бы подписать еще одного форварда, но в целом команда Джесси Марша укомплектована хорошо.

Американский тренер не отказывается от своих редбулловских принципов и воспитания, и в исполнении “Лидса” он хочет видеть быстрый, вертикальный футбол с агрессивным прессингом. Символом “нового Лидса” стала великолепная победа над “Челси” со счетом 3:0.

Но у этой модели игры есть недостатки, в частности отсутствие плана Б, кроме того Марш иногда опаздывает с чтением игры. Например, “Лидс” не смог удержать победу над “Саутгемптоном” (2:0) поскольку вовремя не среагировал на изменения соперника, а в матче с “Брайтоном” “Лидс” напротив стартовал плохо и слишком поздно нашел решения, которые позволили бы ему переломить игру.

После поражения “Брайтону” Марш сказал, что в игре с “Эвертоном” будут какие-то тактические и кадровые изменения. Даллас, Фирпо и Эйлинг по-прежнему травмированы, Бэмфорд под вопросом.

Эвертон

Хорошие новости для Лэмпарда – он все же кое-как, но получает усиление своей команды. В частности перед игрой с “Брентфордом” был подписан французский форвард Нил Мопе, прошлый тур он пропустил, но против “Лидса” препятствий появления его на поле быть не должно.

Кроме того, уже утвердились в качестве игроков основного состава Джеймс Тарковски, Конор Коуди, Дуайт Макнил и Амаду Онана.

Плохие новости – “Эвертон” пока не похож на команду, которая знает как и во что она намерена играть.

В игре с “Брентфордом” “ириски” провели неплохих 20-30 минут, забили один после лонгболла Коуди и острового действия Гордона, но в остальное время “Брентфорд” доминировал и должен был забивать не раз. Ничья – удачный результат для “ирисок”. Ранее команда Лэмпарда тоже с трудом взяла одно очко в матче с “Ноттингем Форест” и минимально проиграла “Астон Вилле” и “Челси”.

Обрести стабильность “Эвертону” мешают травмы. Помимо Мины и Годфри, вылетел еще один центрбек Холгейт. Кроме того, вне игры остаются Дукуре, Калверт-Льюин и Таунсенд.

Статистика команд, цифры и факты

  • В 19 из 26 матчей с Фрэнком Лэмпардом “Эвертон” пропускал первым, в том числе в трех из четырех поединков АПЛ нынешнего сезона.
  • В последних четырех матчах всех турниров “Эвертон” забивал по одному голу.
  • Помимо “Эвертона”, ни одной победы в сезоне 2022/23 не одержали “Вулверхэмптон” и “Лестер”.
  • “Лидс” забил в нынешнем сезоне АПЛ семь голов, три из них первом тайме, четыре – после перерыва.
  • До матча с “Брайтоном” в прошлом туре “Лидс” забивал по меньшей мере два гола в каждой официальной игре нового сезона.

Последние пять матчей Лидса и Эвертона

Лидс

  • 27.08 “Брайтон” 0:1 (АПЛ)
  • 24.08 “Барнсли” 3:1 (Кубок лиги)
  • 21.08 “Челси” 3:0 (АПЛ)
  • 13.08 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)
  • 06.08 “Вулверхэмптон” 2:1 (АПЛ)

Эвертон

  • 27.08 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)
  • 23.08 “Флитвуд Таун” 1:0 (Кубок лиги)
  • 20.08 “Ноттингем Форест” 1:1 (АПЛ)
  • 13.08 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)
  • 06.08 “Челси” 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 4 4 0 0 11-3 +8 12
2 "Манчестер Сити" 4 3 1 0 13-5 +8 10
3 "Тоттенхэм" 4 3 1 0 9-3 +6 10
4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 1 0 5-1 +4 10
5 "Лидс Юнайтед" 4 2 1 1 7-4 +3 7
6 "Челси" 4 2 1 1 5-6 -1 7
7 "Ньюкасл" 4 1 3 0 6-4 +2 6
8 "Манчестер Юнайтед" 4 2 0 2 4-7 -3 6
9 "Ливерпуль" 4 1 2 1 13-5 +8 5
10 "Брентфорд" 4 1 2 1 9-6 +3 5
11 "Фулхэм" 4 1 2 1 6-6 0 5
12 "Кристал Пэлас" 4 1 1 2 6-8 -2 4
13 "Саутгемптон" 4 1 1 2 5-8 -3 4
14 "Ноттингем Форест" 4 1 1 2 2-5 -3 4
15 "Астон Вилла" 4 1 0 3 3-7 -4 3
16 "Вест Хэм Юнайтед" 4 1 0 3 1-5 -4 3
17 "Борнмут" 4 1 0 3 2-16 -14 3
18 "Эвертон" 4 0 2 2 3-5 -2 2
19 "Вулверхэмптон" 4 0 2 2 2-4 -2 2
20 "Лестер Сити" 4 0 1 3 6-10 -4 1

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Личные встречи

После возвращения “Лидса” в АПЛ в 2020 году команды сыграли четыре матча: “ириски” выиграли дважды (в том числе 3:0 в прошлом сезоне), была одна ничьи и одна победа “Лидса”. Общая статистика в АПЛ – девять побед “Эвертона”, восемь “Лидса”, 11 ничьих.

Ориентировочные составы

“Лидс”: Мелье – Кристенсен, Кох, Льоренте, Стрейк – Клих, Адамс – Синистерра, Ааронсон, Харрисон – Родриго

“Эвертон”: Пикфорд – Тарковски, Коуди, Кин – Миколенко, Онана, Ивоби, Паттерсон – Макнил, Мопе, Гордон

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
2.132
3.72
3.58
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Favbet
2.14
3.60
3.50
Сделать ставку
VBET
2.14
3.61
3.55
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Parimatch
2.14
3.55
3.45
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Прогноз на матч Лидс – Эвертон от UA-Football

“Лидс” выглядит более сыгранным и подготовленным на старте сезона, чем “Эвертон”. Кроме того, в пользу “Лидса” говорит фактор “Элланд Роуд”. Громкая поддержка трибун как воздух нужна энергозатратному стилю “Лидса”. “Эвертон” может рассчитывать на свою решительность и устойчивость, но эти факторы уже сыграли в матчах с “Форест” и “Брентфордом”. Три подряд – это будет перебор. Прогноз – победа “Лидса” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) АПЛ ставки Лидс Юнайтед Прогнозы Виталий Миколенко
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