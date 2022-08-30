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Лидс - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.08.2022
Лидс – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятый тур
30 августа 2022. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” 22:00 “Эвертон”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Эвертон” остается одним из трех клубов Премьер-лиги без побед. После двух поражений подряд на старте “ирискам” удалось свести два матча вничью, но оптимизма на “Гудисон Парке” пока мало. Впереди у “Эвертона” серия непростых поединков, начиная с “Лидса”.
Лидс
“Лидс” и “Эвертон” в прошлом сезоне до последних туров боролись за выживание, но в новой кампании обе команды движутся в совсем разных направлениях. “Лидс” заблаговременно поработал на трансферном рынке, купив во все линии усиление за счет продаж лидеров команды Рафиньи и Филлипса. Возможно, “белым” стоило бы подписать еще одного форварда, но в целом команда Джесси Марша укомплектована хорошо.
Американский тренер не отказывается от своих редбулловских принципов и воспитания, и в исполнении “Лидса” он хочет видеть быстрый, вертикальный футбол с агрессивным прессингом. Символом “нового Лидса” стала великолепная победа над “Челси” со счетом 3:0.
Но у этой модели игры есть недостатки, в частности отсутствие плана Б, кроме того Марш иногда опаздывает с чтением игры. Например, “Лидс” не смог удержать победу над “Саутгемптоном” (2:0) поскольку вовремя не среагировал на изменения соперника, а в матче с “Брайтоном” “Лидс” напротив стартовал плохо и слишком поздно нашел решения, которые позволили бы ему переломить игру.
После поражения “Брайтону” Марш сказал, что в игре с “Эвертоном” будут какие-то тактические и кадровые изменения. Даллас, Фирпо и Эйлинг по-прежнему травмированы, Бэмфорд под вопросом.
Эвертон
Хорошие новости для Лэмпарда – он все же кое-как, но получает усиление своей команды. В частности перед игрой с “Брентфордом” был подписан французский форвард Нил Мопе, прошлый тур он пропустил, но против “Лидса” препятствий появления его на поле быть не должно.
Кроме того, уже утвердились в качестве игроков основного состава Джеймс Тарковски, Конор Коуди, Дуайт Макнил и Амаду Онана.
Плохие новости – “Эвертон” пока не похож на команду, которая знает как и во что она намерена играть.
В игре с “Брентфордом” “ириски” провели неплохих 20-30 минут, забили один после лонгболла Коуди и острового действия Гордона, но в остальное время “Брентфорд” доминировал и должен был забивать не раз. Ничья – удачный результат для “ирисок”. Ранее команда Лэмпарда тоже с трудом взяла одно очко в матче с “Ноттингем Форест” и минимально проиграла “Астон Вилле” и “Челси”.
Обрести стабильность “Эвертону” мешают травмы. Помимо Мины и Годфри, вылетел еще один центрбек Холгейт. Кроме того, вне игры остаются Дукуре, Калверт-Льюин и Таунсенд.
Статистика команд, цифры и факты
- В 19 из 26 матчей с Фрэнком Лэмпардом “Эвертон” пропускал первым, в том числе в трех из четырех поединков АПЛ нынешнего сезона.
- В последних четырех матчах всех турниров “Эвертон” забивал по одному голу.
- Помимо “Эвертона”, ни одной победы в сезоне 2022/23 не одержали “Вулверхэмптон” и “Лестер”.
- “Лидс” забил в нынешнем сезоне АПЛ семь голов, три из них первом тайме, четыре – после перерыва.
- До матча с “Брайтоном” в прошлом туре “Лидс” забивал по меньшей мере два гола в каждой официальной игре нового сезона.
Последние пять матчей Лидса и Эвертона
Лидс
- 27.08 “Брайтон” 0:1 (АПЛ)
- 24.08 “Барнсли” 3:1 (Кубок лиги)
- 21.08 “Челси” 3:0 (АПЛ)
- 13.08 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)
- 06.08 “Вулверхэмптон” 2:1 (АПЛ)
Эвертон
- 27.08 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)
- 23.08 “Флитвуд Таун” 1:0 (Кубок лиги)
- 20.08 “Ноттингем Форест” 1:1 (АПЛ)
- 13.08 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)
- 06.08 “Челси” 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|4
|4
|0
|0
|11-3
|+8
|12
|2
|"Манчестер Сити"
|4
|3
|1
|0
|13-5
|+8
|10
|3
|"Тоттенхэм"
|4
|3
|1
|0
|9-3
|+6
|10
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|4
|3
|1
|0
|5-1
|+4
|10
|5
|"Лидс Юнайтед"
|4
|2
|1
|1
|7-4
|+3
|7
|6
|"Челси"
|4
|2
|1
|1
|5-6
|-1
|7
|7
|"Ньюкасл"
|4
|1
|3
|0
|6-4
|+2
|6
|8
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|2
|0
|2
|4-7
|-3
|6
|9
|"Ливерпуль"
|4
|1
|2
|1
|13-5
|+8
|5
|10
|"Брентфорд"
|4
|1
|2
|1
|9-6
|+3
|5
|11
|"Фулхэм"
|4
|1
|2
|1
|6-6
|0
|5
|12
|"Кристал Пэлас"
|4
|1
|1
|2
|6-8
|-2
|4
|13
|"Саутгемптон"
|4
|1
|1
|2
|5-8
|-3
|4
|14
|"Ноттингем Форест"
|4
|1
|1
|2
|2-5
|-3
|4
|15
|"Астон Вилла"
|4
|1
|0
|3
|3-7
|-4
|3
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|4
|1
|0
|3
|1-5
|-4
|3
|17
|"Борнмут"
|4
|1
|0
|3
|2-16
|-14
|3
|18
|"Эвертон"
|4
|0
|2
|2
|3-5
|-2
|2
|19
|"Вулверхэмптон"
|4
|0
|2
|2
|2-4
|-2
|2
|20
|"Лестер Сити"
|4
|0
|1
|3
|6-10
|-4
|1
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Личные встречи
После возвращения “Лидса” в АПЛ в 2020 году команды сыграли четыре матча: “ириски” выиграли дважды (в том числе 3:0 в прошлом сезоне), была одна ничьи и одна победа “Лидса”. Общая статистика в АПЛ – девять побед “Эвертона”, восемь “Лидса”, 11 ничьих.
Ориентировочные составы
“Лидс”: Мелье – Кристенсен, Кох, Льоренте, Стрейк – Клих, Адамс – Синистерра, Ааронсон, Харрисон – Родриго
“Эвертон”: Пикфорд – Тарковски, Коуди, Кин – Миколенко, Онана, Ивоби, Паттерсон – Макнил, Мопе, Гордон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лидс – Эвертон от UA-Football
“Лидс” выглядит более сыгранным и подготовленным на старте сезона, чем “Эвертон”. Кроме того, в пользу “Лидса” говорит фактор “Элланд Роуд”. Громкая поддержка трибун как воздух нужна энергозатратному стилю “Лидса”. “Эвертон” может рассчитывать на свою решительность и устойчивость, но эти факторы уже сыграли в матчах с “Форест” и “Брентфордом”. Три подряд – это будет перебор. Прогноз – победа “Лидса” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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