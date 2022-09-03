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Астон Вилла - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.09.2022
Астон Вилла – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 03 сентября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, шестой тур
3 сентября 2022. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” 19:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Встреча второй с девятнадцатой командой чемпионата интриги в себе таит мало. “Сити” играет убедительно и забивает много голов, у “Виллы” кризис. Но иногда именно такие матчи дарят яркие и незабываемые сенсации.
Астон Вилла
Проиграв четыре из пяти матчей “Астон Вилла” выдала свой худший старт в лиге за 25 лет. Стивен Джеррард понимает, что доверие к нему руководство не безгранично. Но одновременно ни клубу, ни тренеру, ни, наверное, самим футболистам, не хочется резких потрясений.
Поэтому Джеррард говорит о необходимости веры, чтобы вместе выбраться из этого состояния. “Вера очень важна на этом уровне. Нужно верить в себя и в друг друга в раздевалке. Придет время, когда игра вернется, и вера в этом случае будет очень нужна. У игроков есть мое доверие. Мы должны отключиться от стороннего шума и сосредоточиться на предстоящем матче”.
Психология очень важна, но сможет ли найти Джеррард новые тактические решения?
У его команды нет проблем с желанием или энергией. В игре против “Арсенала” у “Виллы” были проблемы в обороне, против “Вест Хэма” – отсутствие креативности в атаке, против “Борнмута” – слабая игра при стандартах, против “Кристал Пэлас” неприятности были во всех линиях.
Джеррарду нужно как можно раньше найти схему, в которой его разносторонние футболисты атаки смогли бы проявлять свои лучшие качестве. Пока тренеру “Астон Виллы” это не удается.
Новичок Дендокер под вопросом перед игрой с “Манчестер Сити”, Диего Карлос еще долго будет оставаться вне игры.
Манчестер Сити
В среду “Манчестер Сити” провел лучший матч в новом сезоне, разгромив “Ноттингем Форест” 6:0. Можно говорить о том, что новичок лиги находится в процессе перестройки из-за огромного количества новых футболистов, но не нужно принижать силу и мощь “Манчестер Сити”. Команда Гвардиолы была просто великолепна.
Конечно же, больше всего говорят о голах Эрлинга Холанда. Норвежец уже забил девять голов в пяти турах. Менеджеры клубов АПЛ в общении между собой теряются в догадках, как остановить Холанда, а эксперты пытаются предугадать какое будет итоговое количество голов 22-летнего бомбардира в конце сезона. 40? 50?
Гвардиола говорит, что Холанд способен провести три матча за неделю, поэтому и против “Виллы” он выйдет в старте. Остаются в проблеме в центре защиты. Лапорт по-прежнему травмирован, только недавно вернулся к тренировкам Аке. Под вопросом участие в матче Грилиша.
В последние дни трансферного окна “Сити” подписал центрбека “Боруссии” Мануэля Аканджи и возможно в игре с “Виллой” швейцарец получит свои первые минуты.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” забил 19 голов в стартовых пяти турах – для команды Гвардиолы это рекорд.
- Рекорд лиги установил и Эрлинг Холанд, став первым футболистом АПЛ, который забил девять голов в пяти матчах.
- “Манчестер Сити” не проигрывает на выезде в АПЛ в 20 матчах подряд.
- “Астон Вилла” проиграла десять из 11 последних матчей против “Сити”. Последние семь – с общей разницей 22:5.
- Только “Эвертон” (15) проиграл в 2022 году больше матчей Премьер-лиги, чем “Астон Вилла” (13).
Последние пять матчей Астон Виллы и Манчестер Сити
Астон Вилла
- 31.08 “Арсенал” 1:2 (АПЛ)
- 28.08 “Вест Хэм” 0:1 (АПЛ)
- 23.08 “Болтон” 4:1 (Кубок лиги)
- 20.08 “Кристал Пэлас” 1:3 (АПЛ)
- 13.08 “Эвертон” 2:1 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 31.08 “Ноттингем Форест” 6:0 (АПЛ)
- 27.08 “Кристал Пэлас” 4:2 (АПЛ)
- 24.08 “Барселона” 3:3 (Товарищеский матч)
- 21.08 “Ньюкасл” 3:3 (АПЛ)
- 13.08 “Борнмут” 4:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|5
|5
|0
|0
|13-4
|+9
|15
|2
|"Манчестер Сити"
|5
|4
|1
|0
|19-5
|+14
|13
|3
|"Тоттенхэм"
|5
|3
|2
|0
|10-4
|+6
|11
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|5
|3
|1
|1
|6-3
|+3
|10
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|3
|0
|2
|5-7
|-2
|9
|6
|"Ливерпуль"
|5
|2
|2
|1
|15-6
|+9
|8
|7
|"Лидс Юнайтед"
|5
|2
|2
|1
|8-5
|+3
|8
|8
|"Фулхэм"
|5
|2
|2
|1
|8-7
|+1
|8
|9
|"Саутгемптон"
|5
|2
|1
|2
|7-9
|-2
|7
|10
|"Челси"
|5
|2
|1
|2
|6-8
|-2
|7
|11
|"Брентфорд"
|5
|1
|3
|1
|10-7
|+3
|6
|12
|"Ньюкасл"
|5
|1
|3
|1
|7-6
|+1
|6
|13
|"Кристал Пэлас"
|5
|1
|2
|2
|7-9
|-2
|5
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|5
|1
|1
|3
|2-6
|-4
|4
|15
|"Ноттингем Форест"
|5
|1
|1
|3
|2-11
|-9
|4
|16
|"Борнмут"
|5
|1
|1
|3
|2-16
|-14
|4
|17
|"Эвертон"
|5
|0
|3
|2
|4-6
|-2
|3
|18
|"Вулверхэмптон"
|5
|0
|3
|2
|2-4
|-2
|3
|19
|"Астон Вилла"
|5
|1
|0
|4
|4-9
|-5
|3
|20
|"Лестер Сити"
|5
|0
|1
|4
|6-11
|-5
|1
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Личные встречи
В последний раз “Астон Вилла” останавливала “Манчестер Сити” в ноябре 2015 года. Затем были только победы “горожан”, включая незабываемые 3:2 в 38-м туре прошлого сезона, когда “Сити” забил три гола за последние минут и взял очередной чемпионский титул.
Ориентировочные составы
“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Динь – Макгинн, Камара, Дуглас Луис – Бэйли, Уоткинс, Коутиньо
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Силва, Родри, Де Брюйне – Фоден, Холанд, Альварес
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Сити от UA-Football
Пеп Гвардиола говорит, что в своем состоянии “Астон Вилла” очень опасна, но тренер “Манчестер Сити” в последние сезон-два часто льстит своим соперникам. Разница в качестве игры команд просто колоссальная. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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