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Астон Вилла - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.09.2022

Англия
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Астон Вилла – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 03 сентября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Астон Вилла - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.09.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, шестой тур

3 сентября 2022. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” 19:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Встреча второй с девятнадцатой командой чемпионата интриги в себе таит мало. “Сити” играет убедительно и забивает много голов, у “Виллы” кризис. Но иногда именно такие матчи дарят яркие и незабываемые сенсации.

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Астон Вилла

Проиграв четыре из пяти матчей “Астон Вилла” выдала свой худший старт в лиге за 25 лет. Стивен Джеррард понимает, что доверие к нему руководство не безгранично. Но одновременно ни клубу, ни тренеру, ни, наверное, самим футболистам, не хочется резких потрясений.

Поэтому Джеррард говорит о необходимости веры, чтобы вместе выбраться из этого состояния. “Вера очень важна на этом уровне. Нужно верить в себя и в друг друга в раздевалке. Придет время, когда игра вернется, и вера в этом случае будет очень нужна. У игроков есть мое доверие. Мы должны отключиться от стороннего шума и сосредоточиться на предстоящем матче”.

Психология очень важна, но сможет ли найти Джеррард новые тактические решения?

У его команды нет проблем с желанием или энергией. В игре против “Арсенала” у “Виллы” были проблемы в обороне, против “Вест Хэма” – отсутствие креативности в атаке, против “Борнмута” – слабая игра при стандартах, против “Кристал Пэлас” неприятности были во всех линиях.

Джеррарду нужно как можно раньше найти схему, в которой его разносторонние футболисты атаки смогли бы проявлять свои лучшие качестве. Пока тренеру “Астон Виллы” это не удается.

Новичок Дендокер под вопросом перед игрой с “Манчестер Сити”, Диего Карлос еще долго будет оставаться вне игры.

Манчестер Сити

В среду “Манчестер Сити” провел лучший матч в новом сезоне, разгромив “Ноттингем Форест” 6:0. Можно говорить о том, что новичок лиги находится в процессе перестройки из-за огромного количества новых футболистов, но не нужно принижать силу и мощь “Манчестер Сити”. Команда Гвардиолы была просто великолепна.

Конечно же, больше всего говорят о голах Эрлинга Холанда. Норвежец уже забил девять голов в пяти турах. Менеджеры клубов АПЛ в общении между собой теряются в догадках, как остановить Холанда, а эксперты пытаются предугадать какое будет итоговое количество голов 22-летнего бомбардира в конце сезона. 40? 50?

Гвардиола говорит, что Холанд способен провести три матча за неделю, поэтому и против “Виллы” он выйдет в старте. Остаются в проблеме в центре защиты. Лапорт по-прежнему травмирован, только недавно вернулся к тренировкам Аке. Под вопросом участие в матче Грилиша.

В последние дни трансферного окна “Сити” подписал центрбека “Боруссии” Мануэля Аканджи и возможно в игре с “Виллой” швейцарец получит свои первые минуты.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Манчестер Сити” забил 19 голов в стартовых пяти турах – для команды Гвардиолы это рекорд.
  • Рекорд лиги установил и Эрлинг Холанд, став первым футболистом АПЛ, который забил девять голов в пяти матчах.
  • “Манчестер Сити” не проигрывает на выезде в АПЛ в 20 матчах подряд.
  • “Астон Вилла” проиграла десять из 11 последних матчей против “Сити”. Последние семь – с общей разницей 22:5.
  • Только “Эвертон” (15) проиграл в 2022 году больше матчей Премьер-лиги, чем “Астон Вилла” (13).

Последние пять матчей Астон Виллы и Манчестер Сити

Астон Вилла

  • 31.08 “Арсенал” 1:2 (АПЛ)
  • 28.08 “Вест Хэм” 0:1 (АПЛ)
  • 23.08 “Болтон” 4:1 (Кубок лиги)
  • 20.08 “Кристал Пэлас” 1:3 (АПЛ)
  • 13.08 “Эвертон” 2:1 (АПЛ)

Манчестер Сити

  • 31.08 “Ноттингем Форест” 6:0 (АПЛ)
  • 27.08 “Кристал Пэлас” 4:2 (АПЛ)
  • 24.08 “Барселона” 3:3 (Товарищеский матч)
  • 21.08 “Ньюкасл” 3:3 (АПЛ)
  • 13.08 “Борнмут” 4:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 5 5 0 0 13-4 +9 15
2 "Манчестер Сити" 5 4 1 0 19-5 +14 13
3 "Тоттенхэм" 5 3 2 0 10-4 +6 11
4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 5 3 1 1 6-3 +3 10
5 "Манчестер Юнайтед" 5 3 0 2 5-7 -2 9
6 "Ливерпуль" 5 2 2 1 15-6 +9 8
7 "Лидс Юнайтед" 5 2 2 1 8-5 +3 8
8 "Фулхэм" 5 2 2 1 8-7 +1 8
9 "Саутгемптон" 5 2 1 2 7-9 -2 7
10 "Челси" 5 2 1 2 6-8 -2 7
11 "Брентфорд" 5 1 3 1 10-7 +3 6
12 "Ньюкасл" 5 1 3 1 7-6 +1 6
13 "Кристал Пэлас" 5 1 2 2 7-9 -2 5
14 "Вест Хэм Юнайтед" 5 1 1 3 2-6 -4 4
15 "Ноттингем Форест" 5 1 1 3 2-11 -9 4
16 "Борнмут" 5 1 1 3 2-16 -14 4
17 "Эвертон" 5 0 3 2 4-6 -2 3
18 "Вулверхэмптон" 5 0 3 2 2-4 -2 3
19 "Астон Вилла" 5 1 0 4 4-9 -5 3
20 "Лестер Сити" 5 0 1 4 6-11 -5 1

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Личные встречи

В последний раз “Астон Вилла” останавливала “Манчестер Сити” в ноябре 2015 года. Затем были только победы “горожан”, включая незабываемые 3:2 в 38-м туре прошлого сезона, когда “Сити” забил три гола за последние минут и взял очередной чемпионский титул.

Ориентировочные составы

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Динь – Макгинн, Камара, Дуглас Луис – Бэйли, Уоткинс, Коутиньо

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Силва, Родри, Де Брюйне – Фоден, Холанд, Альварес

Ставки и Коэффициенты на матч

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9.80
6.00
1.336
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9.10
5.80
1.34
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6.00
1.34
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Parimatch
9.10
5.80
1.33
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Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Сити от UA-Football

Пеп Гвардиола говорит, что в своем состоянии “Астон Вилла” очень опасна, но тренер “Манчестер Сити” в последние сезон-два часто льстит своим соперникам. Разница в качестве игры команд просто колоссальная. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити ставки Прогнозы Эрлинг Холанд
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