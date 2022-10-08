Манчестер Сити – Саугемптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.10.2022

Английская Премьер-лига, 10-й тур

8 октября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая телетрансляция: Setanta Sports Ukraine

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Саутгемптон - Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

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Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Что ж, на очереди у Холанда "Саутгемптон". Вряд ли он будет исповедоваться перед "святыми", ведь вряд ли обвиняет себя хотя бы в каких-нибудь грехах за свои издевательства над соперниками. Хоть, конечно же, без партнеров Эрлинг всего этого достичь не смог, однако не выделить его при такой результативности просто невозможно. Сегодня "Саутгемптон" попытается его и "Сити" вообще остановить.

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Манчестер Сити

"Горожане" продолжают охотиться за "Арсеналом" в турнирной таблице АПЛ. Пока именно эти два клуба с небольшим отрывом от третьего “Тоттенхэма” лидируют в чемпионате. Уже 19 октября "Манчестер Сити" и "канониры" должны были встретиться в очном противостоянии, однако поединок был перенесен через еще один перенесенный матч "Арсенала" – в Лиге Европы против ПСВ (запланирован на 20 октября). Ввиду этого "горожанам" для возвращения себе впервые с прошлого сезона статуса лидера АПЛ нужно только побеждать и надеяться на осечки лондонцев.

"Сити" остается единственной командой, которая еще не потерпела ни одного поражения в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Правда, дважды "горожане" сыграли вничью (против "Ньюкасла" 3:3 и "Астон Виллы" 1:1), в то время как "Арсенал" только однажды уступил, благодаря чему именно "канониры" находятся на вершине турнирки. Однако все очень изменчиво, ведь между командами разрыв всего в одно очко, а подопечные Гвардиолы набрали очень мощный ход, который мало кто может остановить. После ничьей с бирмингемцами они победили пять раз подряд, забив в ворота соперников 20 голов. Впечатляюще.

Кадры хозяев

Трое игроков "горожан" в лазарете. Летний новичок Филлипс так и не смог полноценно войти в команду из-за травм – он до сих пор лечится. Собственно, и его партнер по сборной Англии Стоунс тоже имеет повреждения и получил он его в матче Лиги наций против Германии, как раз выступая за "Трех львов". Кроме этого, недавно прооперировали Уокера и срок его возвращения явно не очень мал.

Саутгемптон

Ральф Хазенхюттль – один из самых стабильных тренеров АПЛ. Вместе с командой уже четыре года, и даже несмотря на определенные негативные этапы неудач боссы "святых" все-таки доверились ему. Собственно, последние результаты “Саутгемптона” желают оставлять лучшего, однако имеют одну приятную часть. Команда уступила четыре из пяти домашних матчей, но выиграла не у кого-нибудь, а в "Челси".

Сейчас "святые" идут 16-ми в турнирной таблице, набрав семь очков за восемь матчей. До зоны вылета всего один зачетный пункт, однако в нижней части турнирки – с 15 по 20 позицию – в общем-то все очень плотно и каждый тур может все перевернуть. Большая проблема "Саутгемптона" – это пропущенные голы, ведь их собралось уже 13.

Кадры гостей

На счет травмированных у "святых" – там все по-классике. В лазарете находятся Лавия и Ливраменто. Бельгиец туда попал больше месяца назад, а англичанин лечится с прошлого сезона.

Последние пять матчей Манчестер Сити – Саутгемптон

Последние пять встреч хозяев

05.10. Манчестер Сити – Копенгаген 5:0 (ЛЧ)

02.10. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 6:3 (АПЛ)

17.09. Вулвергемптон – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

14.09. Манчестер Сити – Боруссия Д 2:1 (ЛЧ)

06.09. Севилья – Манчестер Сити 0:4 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

01.10. Саутгемптон – Эвертон 1:2 (АПЛ)

16.09. Астон Вилла – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)

03.09. Вулвергемптон – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)

30.08. Саутгемптон – Челси 2:1 (АПЛ)

27.08. Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч Манчестер Сити и Саутгемптона

20.03. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:4

22.01. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:1

18.09. Манчестер Сити – Саутгемптон 0:0

10.03. Манчестер Сити – Саутгемптон 5:2

19.12. Саутгемптон – Манчестер Сити 0:1

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 8 7 0 1 20 - 8 21 2 Манчестер Сити 8 6 2 0 29 - 9 20 3 Тоттенхэм 8 5 2 1 19 - 10 17 4 Брайтон энд Хоув Альбион 7 4 2 1 14 - 8 14 5 Челси 7 4 1 2 10 - 10 13 6 Манчестер Юнайтед 7 4 0 3 11 - 14 12 7 Ньюкасл 8 2 5 1 12 - 8 11 8 Фулхэм 8 3 2 3 13 - 15 11 9 Ливерпуль 7 2 4 1 18 - 9 10 10 Брентфорд 8 2 4 2 15 - 12 10 11 Эвертон 8 2 4 2 7 - 7 10 12 Лидс Юнайтед 7 2 3 2 10 - 10 9 13 Борнмут 8 2 3 3 6 - 19 9 14 Астон Вилла 8 2 2 4 6 - 10 8 15 Вест Хэм Юнайтед 8 2 1 5 5 - 9 7 16 Саутгемптон 8 2 1 5 8 - 13 7 17 Кристал Пэлас 7 1 3 3 8 - 11 6 18 Вулверхэмптон 8 1 3 4 3 - 9 6 19 Лестер Сити 8 1 1 6 14 - 22 4 20 Ноттингем Форест 8 1 1 6 6 - 21 4

Цифры и факты

Эрлинг Холанд забил в текущем розыгрыше АПЛ больше (14 голов), чем 13 команд. Еще два коллектива отличились в воротах соперников столько же.

"Саутгемптон" пропустил в каждом поединке чемпионата этого сезона. Если добавить еще прошлогодний розыгрыш внутреннего первенства, серия без сухих матчей составляет 14 матчей.

В последний раз "святые" побеждали на поле "Сити" еще в далеком 2004 году.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Саутгемптон

Прогноз матча Манчестер Сити – Саутгемптон от UA-Football

Победитель очевиден, хотя, конечно же, особенно в современном футболе, не нужно исключать возможности сенсаций. "Саутгемптон" любит пропускать в этом сезоне, так что это идеальная пара для большого количества забитых голов. Честно говоря, и "горожане" не слишком уверенно играют в обороне. Ввиду этого можно все-таки поставить на гол гостей. Прогноз: Обе забьют.