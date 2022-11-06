Саутгемптон - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.11.2022

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур

6 ноября 2022. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” 16:00 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ньюкасл” выиграл в октябре пять из шести матчей, что позволило ему закрепиться в топ-4. “Сороки” стали претендентами на еврокубки, а именно такие соперники удобны “Саутгемптону”, который имеет репутацию “грозы авторитетов”.

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Новости Саутгемптона

Осенью “Саутгемптон” выиграл всего один из восьми последних матчей в АПЛ, взяв три очка в игре 12-го тура АПЛ с “Борнмутом”. “Святые” остаются одной из самых неоднозначных команд лиги. В хороший день они могут обыграть “Челси” (2:1) или создать большие проблемы для “Арсенала” (1:1) и “Вест Хэма” (1:1) или “Манчестер Юнайтед” (0:1). Но в плохой они выполняют роль Робин Гуда раздавая очки командам, нуждающимся в победах (“Кристал Пэлас”, “Эвертон”, “Астон Вилла”).

Тяжелому осеннему отрезку сопутствовали и травмы ведущих игроков. 18-летний опорник Ромео Лавиа и 20-летний центрбек Армел Белла-Котчап присоединились к команде летом, но сразу же, благодаря редкому сочетанию большого таланта и футбольной зрелости, получили место в основе. К игре с “Ньюкаслом” оба футболиста восстановились от травм, но вероятно пока еще не выйдут в старте. По-прежнему травмированы Ливраменто и Уокер-Питерс.

Еще одна проблема “Саутгемптона” – это атака. В последних восьми матчах “святые” не забивали больше гола за матч.

Новости Ньюкасла

Без сотней миллионов от саудовских владельцев “Ньюкаслу” не удалось бы взлететь на четвертое место после трети нового сезона, но самими деньгами еще нужно уметь распоряжаться и новые управляющие “сорок” вполне уже могут давать мастер-классы на тему как это делать.

Главное, что удалось Аманде Стейвли и ее команде функционеров – это изменить атмосферу вокруг клуба. Каждый домашний матч “сорок” превращается в праздник для болельщиков “Ньюкасла”, и команда играет с желанием, вдохновением и энергией.

Выбор Эдди Хау оправдывает себя. Экс-тренер “Борнмута” привил команде атакующий стиль игры, кроме того “Ньюкасл” – один из лидеров чемпионата по интенсивности прессинга. Кроме того, 44-летнему тренеру и его помощникам удалось перезапустить карьеры ряда игроков “Ньюкасла”. И этот факт впечатляет больше всего.

К примеру в двух последних матчах “сороки” играли в основе всего с четырьмя игроками, купленными в новую эпоху. Это Ник Поуп, Дэн Берн, Киран Триппьер и Бруну Гимараэш. Первых двух нельзя назвать суперзвездами, это хорошие игроки средних клубов АПЛ, не более и не менее. У Триппьера очень хорошие подачи, но он никогда не считался фулбеком экстра-класса. Остается центрхав Бруну Гимараэш, и он действительно звезда, центр и мотор команды, один из ключевых игроков в системе Хау.

Все остальные – Альмирон, Уилсон, Лонгстафф, Жоэлинтон, Уиллок и Шер – были в команде и раньше. И уровень, на которой они вышли в октябре – это результат кропотливой работы как самих футболистов, так и тренерского штаба. Большие деньги – это катализатор промежуточных успехов “Ньюкасла”, но не единственный фактор.

Жоэлинтон, к слову, пропустит матч с “Саутгемптоном” из-за перебора карточек. Крафт, Исак и Ритчи остаются травмированными, Сен-Максимен и Шелви понемногу набирают форму.

Статистика команд, цифры и факты

Мигель Альмирон забил шесть голов в шести последних матчах “Ньюкасла”.

“Саутгемптон” выиграл всего один из последних восьми матчей АПЛ (две ничьи, пять поражений).

“Саутгемптон” – худшая команда АПЛ по набранным очкам на своем поле (одна победа, три ничьи, два поражения).

“Ньюкасл” выиграл в октябре пять из шести матчей лиги.

В трех из шести матчей “сороки” забили четыре гола и больше.

У “Ньюкасла” лучшая защита в чемпионате (десять пропущенных голов).

Последние пять матчей Саутгемптона и Ньюкасла

Саутгемптон

29.10 “Кристал Пэлас” 0:1 (АПЛ)

23.10 “Арсенал” 1:1 (АПЛ)

19.10 “Борнмут” 1:0 (АПЛ)

16.10 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)

08.10 “Манчестер Сити” 0:4 (АПЛ)

Ньюкасл

29.10 “Астон Вилла” 4:0 (АПЛ)

23.10 “Тоттенхэм” 2:1 (АПЛ)

19.10 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)

16.10 “Манчестер Юнайтед” 0:0 (АПЛ)

08.10 “Брентфорд” 5:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 13 10 2 1 39-12 +27 32 2 "Арсенал" 12 10 1 1 30-11 +19 31 3 "Тоттенхэм" 13 8 2 3 26-16 +10 26 4 "Ньюкасл" 13 6 6 1 24-10 +14 24 5 "Манчестер Юнайтед" 12 7 2 3 17-16 +1 23 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 13 6 3 4 22-17 +5 21 7 "Челси" 12 6 3 3 17-15 +2 21 8 "Фулхэм" 14 5 4 5 23-24 -1 19 9 "Ливерпуль" 12 4 4 4 23-15 +8 16 10 "Брентфорд" 14 3 7 4 21-24 -3 16 11 "Кристал Пэлас" 12 4 4 4 13-16 -3 16 12 "Лидс Юнайтед" 13 4 3 6 19-22 -3 15 13 "Лестер Сити" 14 4 2 8 23-25 -2 14 14 "Вест Хэм Юнайтед" 13 4 2 7 11-13 -2 14 15 "Эвертон" 14 3 5 6 11-14 -3 14 16 "Борнмут" 14 3 4 7 15-32 -17 13 17 "Астон Вилла" 13 3 3 7 11-20 -9 12 18 "Саутгемптон" 13 3 3 7 11-20 -9 12 19 "Вулверхэмптон" 14 2 4 8 8-22 -14 10 20 "Ноттингем Форест" 14 2 4 8 10-30 -20 10

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Личные встречи

“Саутгемптон” выиграл всего один из последних десяти матчей с “Ньюкаслом” (три ничьи, шесть поражений). В прошлом сезоне команды поделили очки на “Сент-Джеймс Парк” (2:2), на южном побережье выиграл “Ньюкасл” (2:1). Общая история встреч в АПЛ – 17 побед “Ньюкасла”, 16 “Саутгемптона”, девять ничьих.

Ориентировочные составы

“Саутгемптон”: Базуну – Лянко, Чалета-Цар, Салису – Эльюнусси, Уорд-Проуз, Мэйтленд-Найлз, Диалло, Перро – Арибо, Адамс

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Уиллок, Гимараэш, Лонгстафф – Альмирон, Уилсон, Сен-Максимен

Ставки и Коэффициенты на матч Саутгемптон – Ньюкасл

Прогноз на матч Саутгемптон – Ньюкасл от UA-Football

Серия “Ньюкасла” впечатляет, но “Саутгемптону” не просто так удалось остановить “Арсенал” и “Вест Хэм” в своих последних матчах. Ральф Хазенхюттль умеет настраивать свою команду на фаворитов, а именно такой статус имеет “Ньюкасл” перед предстоящим матчем. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.