Манчестер Юнайтед – Бернли. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 21.12.2022

Кубок английской лиги, 1/8 финала

21 декабря, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Грэм Скотт

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Английский футбол уже набирает свои обороты после международной паузы. Вчера были сыграны первые матчи Кубка лиги, а сегодня в игру вступают "Манчестер Юнайтед" и "Бернли". У обеих команд есть представители своих сборных, которые были на Чемпионате мира до финальных раундов, но коллективы находятся в разных кондициях. В то время как "манкуниацы" готовились к возобновлению сезона только в тренировочном режиме и режиме спаррингов, "бордовые" уже две недели выступают в официальных матчах.

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Манчестер Юнайтед

Команда провела международную паузу на Чемпионат мира в привычной для себя испанской Марбелье. Находилась там без 13 игроков, которые представляли свои сборные в Катаре. Это и частично повлияло на результаты в спаррингах, ведь 7 и 10 декабря "красные дьяволы" потерпели два подряд поражения: сначала от "Кадиса" (2:4), а затем от "Бетиса" (0:1). Но это были сугубо тренировочные матчи, в которых играли преимущественно футболисты из академии, поэтому таким результатам удивляться не стоит.

Официальную часть сезона перед Мундиалем "манкуниацы" завершили двумя победами подряд: над "Астон Виллой" в Кубке лиги и "Фулхэмом" в АПЛ. Сейчас МЮ находится на пятом месте в английском чемпионате, уступая первому "Арсеналу" 11 очков. Вряд ли у команды сейчас стоит задача о титуле в первенстве, однако хотя бы до ЛЧ достичь можно. "Тоттенхэм" впереди всего на три очка, имея на один матч больше. Чемпионат-чемпионатом, но в Кубке лиги можно сразиться за трофей. Среди именитых соперников остались только “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” – и то они завтра встретятся в очном противостоянии и кто-то из них покинет турнир.

Кадры хозяев

Еще не готовы возвращаться в клубный футбол финалисты ЧМ-2022 Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес. Более того, второй до сих пор в Аргентине – празднует победу на Мундиале вместе с "альбиселесте". Остальные игроки уже вернулись из Катара и почти все занимались в общей группе, в том числе и четвертьфиналисты из Англии и Португалии. Только Диогу Далот приехал с травмой и пока будет в лазарете. Ну и о Роналду вспомним, а сразу и забудем – больше он за МЮ не сыграет.

Бернли

Вылет из АПЛ пошел на пользу "бордовым". По крайней мере, в результатах. Пока они лидируют в Чемпионшипе, хотя и этот сезон начали неудачно. За первые пять туров "Бернли" набрал всего шесть очков из 15 возможных, но 12 побед в следующих 18 матчах чемпионата позволил вырваться на первое место. На данный момент на расстоянии трех очков дышит в спину "Шеффилд Юнайтед", а на восемь очков сзади – "Блэкберн". Достаточно комфортное преимущество, учитывая, что именно две первые позиции получают путевку в АПЛ.

В этом сезоне "бордовые" потерпели всего два поражения, однако два были на выезде и против прямых конкурентов за место в топе таблицы: того же "Шеффилда" и "Уотфорда". То есть сенсаций нет, разве что какие-то неожиданные ничьи, как вот было со "Сток Сити" дома. В других случаях команда Венсана Компани стабильно забивает, побеждает и хорошо играет в обороне. Кстати, Компани возвращается на такой враждебный для него “Олд Траффорд”, однако уже в качестве главного тренера. Весьма значимый матч сегодня будет для бельгийца – бывшего капитана “Манчестер Сити”.

Кадры гостей

"Бордовые" тоже имеют представителя, который почти до последнего находился на ЧМ в Катаре. Речь идет о нападающем сборной Марокко Анасса Зарури. Да, он отыграл всего 27 минут, однако вышел на поле как раз в матче за бронзу против Хорватии. Кроме него еще не сыграет Вествуд.

Последние матчи Манчестер Юнайтед и Бернли

Последние пять встреч хозяев

10.12. Бетис – Манчестер Юнайтед 1:0 (ТМ)

07.12. Кадис – Манчестер Юнайтед 4:2 (ТМ)

13.11. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

10.11. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2 (Кубок лиги)

06.11. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

17.12. Бернли – Мидлсбро 3:1 (Чемпионшип)

11.12. КПР – Бернли 0:3 (Чемпионшип)

13.11. Бернли – Блэкберн 3:0 (Чемпионшип)

08.11. Бернли – Кроули 3:1 (Кубок лиги)

05.11. Шеффиилд Юнайтед – Бернли 5:2 (Чемпионшип)

Последние пять личных встреч между командами

08.02.22. Бернли – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

30.12.21. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)

18.04.21. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)

12.01.21. Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

22.01.20.Манчестер Юнайтед – Бернли 0:2 (АПЛ)

Цифры и факты

Из последних шести очных встреч против "Бернли" на "Олд Траффорд" МЮ выиграл всего две.

В этом сезоне в чемпионате МЮ проиграл только однажды – "Брайтону".

"Бернли" победил в восьми из последних девяти матчей, забив 27 голов.

"Бордовые" – лучшие бомбардиры Чемпионшипа с 46 мячами за 23 тура.

МЮ победил в последних четырех домашних матчах с общим счетом 10:2.

Это будет первая встреча команд в Кубке лиги.

В то время как "Бернли" не завоевывал титул Кубка лиги, у “манкунианцев” их пять.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Бернли

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Бернли от UA-Футбол

Втягиваться в официальные поединки после месячной паузы достаточно тяжело, а для МЮ – особенно. Тен Хаг не имел в постоянном наличии 13 футболистов, а команда только собралась, и это не полным составом. Все гладко в таком случае вряд ли пройдет, чем соперник и воспользуется. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,8).