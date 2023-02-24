Кристал Пэлас – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.23

Английская Премьер-лига, 25-й тур

25 февраля, 21:45. "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Дэнни Ингленд

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

В матче первого круга между этими командами “Кристал Пэлас” не только впервые за долгое время не проиграл у мерсисайдцев, но и сделал это на “Энфилде”. Тогда “Ливерпулю” не везло с реализацией, а практически весь второй тайм он еще и играл в меньшинстве. Состояния команд и уровень их игры претерпели совсем незначительные изменения, однако в этот раз они встретятся в Лондоне.

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Новости Кристал Пэлас

В этом году "стекольщики" еще не побеждали. В восьми матчах они четыре раза сыграли вничью и столько же уступили. Да, полный провал был лишь однажды – против “Тоттенхэма” – однако в копилку очков подопечные Патрика Виейра положили мизер. Пока они идут на 12-м месте в шести очках от зоны вылета. Еще и из Кубка Англии вылетели, уступив аутсайдеру АПЛ "Саутгемптону" на своем поле.

На минувших выходных КП играл на выезде против “Брентфорда” и лишь на 90+6 минуте потерял победу. "Стекольщики" долго старались забиться, в середине второго тайма это, в конце концов, сделали, однако до конца доиграть они не смогли. В последнее время именно после перерыва “Кристал Пэлас” выглядит лучше – поэтому такое развитие событий против “пчел” достаточно нелогично. Однако стоит отметить, что хотя у команды и был кризис, однако шаг за шагом она из него выходит.

Кадры хозяев

Главный талисман и один из лучших игроков "стекольщиков" Уилфрид Заха сейчас в лазарете. Кроме него там еще четверо игроков: Джонстон, Томкинс, Фергюсон и Уорд. Все важные для Виейра, и их отсутствие – одна из причин спада.

Новости Ливерпуля

В конце января "Ливерпуль" уступил "Брайтону" в Кубке Англии и покинул турнир, далее разгромно проиграл "Вулверхэмптону" в АПЛ. Казалось бы, и разговоры об отставке Клоппа начали летать в воздухе, но нет – опять все изменилось. “Мерсисайдцы” уверенно переиграли “Эвертон” в дерби, а потом еще и претендента на медали “Ньюкасл” (пусть и в большинстве, но три очка – есть три очка). Однако качели все еще не завершились.

Посреди недели "Ливерпуль" играл против "Реала" в Лиге чемпионов. Фраза "играл против "Реала" в ЛЧ" уже звучит победно для "сливочных", даже если команда-соперник забивает дважды еще в первые 15 минут. Так и сделали подопечные Клоппа: уже на 14-й минуте они отмечали 2:0 на табло, а финальный свисток зафиксировал счет 2:5. Да, можно и нужно высказывать претензии именно к "Ливерпулю", однако это "Реал". Каким бы “Реал” Анчелотти ни был кризисным, но еще более кризисные команды ему по силам побороть.

Кадры хозяев

В лазарете у “мерсисайдцев” и так достаточно футболистов, а к нему после поединка против мадридцев еще и присоединился Гомес. Они с Конате уже практически восстановились, однако неизвестно, сыграют ли сегодня. Тьяго, Луис Диас и Артур точно не выйдут на поле в Лондоне.

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

18.02. Брентфорд – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

11.02. Кристал Пэлас – Брайтон 1:1 (АПЛ)

04.02. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

21.01. Кристал Пэлас – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)

18.01. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

21.02. Ливерпуль – Реал 2:5 (ЛЧ)

18.02. Ньюкасл – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

13.02. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)

04.02. Вулверхэмптон – Ливерпуль 3:0 (АПЛ)

29.01. Брайтон – Ливерпуль 2:1 (Кубок Англии)

Последние пять встреч между командами

15.08.22. Ливерпуль – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

15.07.22. Ливерпуль – Кристал Пэлас 2:0 (ТМ)

23.01.22. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

18.09.21. Ливерпуль – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)

23.05.21. Ливерпуль – Кристал Пэлас 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 23 17 3 3 51 - 23 54 2 Манчестер Сити 24 16 4 4 60 - 24 52 3 Манчестер Юнайтед 24 15 4 5 41 - 28 49 4 Тоттенхэм 24 13 3 8 44 - 35 42 5 Ньюкасл 23 10 11 2 35 - 15 41 6 Фулхэм 24 11 5 8 35 - 30 38 7 Брайтон энд Хоув Альбион 22 10 5 7 39 - 29 35 8 Ливерпуль 22 10 5 7 38 - 28 35 9 Брентфорд 23 8 11 4 37 - 30 35 10 Челси 23 8 7 8 23 - 23 31 11 Астон Вилла 23 8 4 11 28 - 38 28 12 Кристал Пэлас 23 6 8 9 21 - 31 26 13 Ноттингем Форест 23 6 7 10 18 - 38 25 14 Лестер Сити 23 7 3 13 36 - 41 24 15 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17 - 32 23 16 Эвертон 23 5 6 12 17 - 30 21 17 Борнмут 23 5 6 12 21 - 44 21 18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 19 - 29 20 19 Лидс Юнайтед 23 4 7 12 28 - 39 19 20 Саутгемптон 23 5 3 15 19 - 40 18

Цифры и факты

"Кристал Пэлас" в последний раз побеждал дома еще 29 октября прошлого года.

"Ливерпуль" в последний раз играл вничью в гостях 3 сентября прошлого года.

Сразу трое игроков "мерсисайдцев" забили не меньше в АПЛ в этом сезоне, чем лучший бомбардир КП Заха (6): Салах (8), Фирмино (7) и Нуньес (6).

Только в двух из последних 14 матчей "Ливерпуля" команды шли на перерыв с нулями на табло.

За последние 13 матчей между командами "Ливерпуль" победил в 12, и только в первом круге этого сезона сыграл вничью.

Ставки и коэффициенты на матч Кристал Пэлас – Ливерпуль

Прогноз матча Кристал Пэлас – Ливерпуль от UA-Football

Этот поединок обещает быть тяжелым и тягучим. "Ливерпуль", несмотря на поражение от "Реала" несколькими днями раньше, все равно будет гнать вперед в атаку и налегать на ворота хозяев. Зато "стекольщики" будут пытаться воспользоваться контрнаступлениями – это они смогут лучше делать после перерыва. “Мерсисайдцы” же попытаются все оформить еще в первые 45 минут. Прогноз: Победа “Ливерпуля” в первом тайме (Кф 2,3).