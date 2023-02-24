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Кристал Пэлас – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.23
В какую сторону качели "мерсисайдцев" покачнутся на этот раз?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 25-й тур
25 февраля, 21:45. "Селхерст Парк" (Лондон)
Главный арбитр: Дэнни Ингленд
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В матче первого круга между этими командами “Кристал Пэлас” не только впервые за долгое время не проиграл у мерсисайдцев, но и сделал это на “Энфилде”. Тогда “Ливерпулю” не везло с реализацией, а практически весь второй тайм он еще и играл в меньшинстве. Состояния команд и уровень их игры претерпели совсем незначительные изменения, однако в этот раз они встретятся в Лондоне.
Новости Кристал Пэлас
В этом году "стекольщики" еще не побеждали. В восьми матчах они четыре раза сыграли вничью и столько же уступили. Да, полный провал был лишь однажды – против “Тоттенхэма” – однако в копилку очков подопечные Патрика Виейра положили мизер. Пока они идут на 12-м месте в шести очках от зоны вылета. Еще и из Кубка Англии вылетели, уступив аутсайдеру АПЛ "Саутгемптону" на своем поле.
На минувших выходных КП играл на выезде против “Брентфорда” и лишь на 90+6 минуте потерял победу. "Стекольщики" долго старались забиться, в середине второго тайма это, в конце концов, сделали, однако до конца доиграть они не смогли. В последнее время именно после перерыва “Кристал Пэлас” выглядит лучше – поэтому такое развитие событий против “пчел” достаточно нелогично. Однако стоит отметить, что хотя у команды и был кризис, однако шаг за шагом она из него выходит.
Кадры хозяев
Главный талисман и один из лучших игроков "стекольщиков" Уилфрид Заха сейчас в лазарете. Кроме него там еще четверо игроков: Джонстон, Томкинс, Фергюсон и Уорд. Все важные для Виейра, и их отсутствие – одна из причин спада.
Новости Ливерпуля
В конце января "Ливерпуль" уступил "Брайтону" в Кубке Англии и покинул турнир, далее разгромно проиграл "Вулверхэмптону" в АПЛ. Казалось бы, и разговоры об отставке Клоппа начали летать в воздухе, но нет – опять все изменилось. “Мерсисайдцы” уверенно переиграли “Эвертон” в дерби, а потом еще и претендента на медали “Ньюкасл” (пусть и в большинстве, но три очка – есть три очка). Однако качели все еще не завершились.
Посреди недели "Ливерпуль" играл против "Реала" в Лиге чемпионов. Фраза "играл против "Реала" в ЛЧ" уже звучит победно для "сливочных", даже если команда-соперник забивает дважды еще в первые 15 минут. Так и сделали подопечные Клоппа: уже на 14-й минуте они отмечали 2:0 на табло, а финальный свисток зафиксировал счет 2:5. Да, можно и нужно высказывать претензии именно к "Ливерпулю", однако это "Реал". Каким бы “Реал” Анчелотти ни был кризисным, но еще более кризисные команды ему по силам побороть.
Кадры хозяев
В лазарете у “мерсисайдцев” и так достаточно футболистов, а к нему после поединка против мадридцев еще и присоединился Гомес. Они с Конате уже практически восстановились, однако неизвестно, сыграют ли сегодня. Тьяго, Луис Диас и Артур точно не выйдут на поле в Лондоне.
Последние пять матчей Кристал Пэлас и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 18.02. Брентфорд – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)
- 11.02. Кристал Пэлас – Брайтон 1:1 (АПЛ)
- 04.02. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)
- 21.01. Кристал Пэлас – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)
- 18.01. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 21.02. Ливерпуль – Реал 2:5 (ЛЧ)
- 18.02. Ньюкасл – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
- 13.02. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)
- 04.02. Вулверхэмптон – Ливерпуль 3:0 (АПЛ)
- 29.01. Брайтон – Ливерпуль 2:1 (Кубок Англии)
Последние пять встреч между командами
15.08.22. Ливерпуль – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)
15.07.22. Ливерпуль – Кристал Пэлас 2:0 (ТМ)
23.01.22. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
18.09.21. Ливерпуль – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)
23.05.21. Ливерпуль – Кристал Пэлас 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|23
|17
|3
|3
|51 - 23
|54
|2
|Манчестер Сити
|24
|16
|4
|4
|60 - 24
|52
|3
|Манчестер Юнайтед
|24
|15
|4
|5
|41 - 28
|49
|4
|Тоттенхэм
|24
|13
|3
|8
|44 - 35
|42
|5
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35 - 15
|41
|6
|Фулхэм
|24
|11
|5
|8
|35 - 30
|38
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8
|Ливерпуль
|22
|10
|5
|7
|38 - 28
|35
|9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37 - 30
|35
|10
|Челси
|23
|8
|7
|8
|23 - 23
|31
|11
|Астон Вилла
|23
|8
|4
|11
|28 - 38
|28
|12
|Кристал Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21 - 31
|26
|13
|Ноттингем Форест
|23
|6
|7
|10
|18 - 38
|25
|14
|Лестер Сити
|23
|7
|3
|13
|36 - 41
|24
|15
|Вулверхэмптон
|23
|6
|5
|12
|17 - 32
|23
|16
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17 - 30
|21
|17
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21 - 44
|21
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|5
|5
|13
|19 - 29
|20
|19
|Лидс Юнайтед
|23
|4
|7
|12
|28 - 39
|19
|20
|Саутгемптон
|23
|5
|3
|15
|19 - 40
|18
Цифры и факты
- "Кристал Пэлас" в последний раз побеждал дома еще 29 октября прошлого года.
- "Ливерпуль" в последний раз играл вничью в гостях 3 сентября прошлого года.
- Сразу трое игроков "мерсисайдцев" забили не меньше в АПЛ в этом сезоне, чем лучший бомбардир КП Заха (6): Салах (8), Фирмино (7) и Нуньес (6).
- Только в двух из последних 14 матчей "Ливерпуля" команды шли на перерыв с нулями на табло.
- За последние 13 матчей между командами "Ливерпуль" победил в 12, и только в первом круге этого сезона сыграл вничью.
Ставки и коэффициенты на матч Кристал Пэлас – Ливерпуль
Прогноз матча Кристал Пэлас – Ливерпуль от UA-Football
Этот поединок обещает быть тяжелым и тягучим. "Ливерпуль", несмотря на поражение от "Реала" несколькими днями раньше, все равно будет гнать вперед в атаку и налегать на ворота хозяев. Зато "стекольщики" будут пытаться воспользоваться контрнаступлениями – это они смогут лучше делать после перерыва. “Мерсисайдцы” же попытаются все оформить еще в первые 45 минут. Прогноз: Победа “Ливерпуля” в первом тайме (Кф 2,3).
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