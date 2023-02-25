Борнмут - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 25.02.2023

Чемпионат Англии, 25-й тур

25 февраля 2023. Борнмут, “Виталити Стэдиум”

“Борнмут” 19:30 “Манчестер Сити”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” выиграл свои 11 матчей Премьер-лиги против “Борнмута”. Кажется, что эта серия может продолжаться бесконечно.

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Новости Борнмута

Дебют Ильи Забарного, как известно, откладывается приблизительно до апреля, поэтому “Борнмут” еще не успел стать для украинского болельщика “своей командой”. Тем не менее, это едва ли не самый скромный клуб среди всех борцов за выживание и только этим фактом может вызывать у кого-то симпатии.

В прошлом туре “Борнмуту” удалось впервые с ноября победить в чемпионате. В матче с “Вулверхэмптоном” у “вишенок” было в три раза меньше ударов, чем у соперника (15 против пяти) и всего один из них – створ. Но именно этот удар Тавернье после ассиста Соланке привел к голу в ворота “вулвз”.

“Борнмут” долго ждал этой победы и она наконец-то ему позволила покинуть зону вылета. Команда Гари О’Нила в целом проиграла только один матч из последних четырех, ряд зимних новичок хорошо адаптировались, и “вишенки” не выглядят безнадежно. Но в трех предстоящих матчах (“Манчестер Сити”, “Арсенал”, “Ливерпуль”) рассчитывать на какие-то очки будет сложно.

Помимо Забарного травмированы Тавернье, Брукс, Келли и Кук.

Новости Манчестер Сити

Сложно понять нынешний “Манчестер Сити”. Возможно, наши ожидания, наши требования от самой дорогой команды Премьер-лиги не дают нам возможности представить, что и у нее могут быть какие-то игровые проблемы.

Но так ли это? Игроки “Манчестер Сити” были явно разочарованы ничьей с “РБ Лейпциг” (1:1) посреди недели в Лиге чемпионов, и Пеп Гвардиола сразу после финального свистка пытался их подбодрить. “Они все шли, опустив головы, и я спросил, почему вы это делаете? Игра была хорошей. Мы играли так, как должны были”.

У Гвардиолы после матча пытались узнать, почему он не провел за 90 минут ни одной замены и как объяснить пассивность “горожан” после перерыва. Тренер “Сити”, конечно же, нашел, что ответить, в частности отметив, что у его команды не было скорости для игры с “Лейпцигом”.

Эта ничья отличилась от поединка с “Ноттингем Форест”, где “Сити” создал моментов на несколько матчей, но его подвела реализация, а “Форест” реализовал свою единственную атаку (1:1).

Эрлинг Холанд забил всего один гол в последних пяти матчах, но и своего норвежского бомбардира Гвардиола готов защищать, сказав, что вины форварда ни в чем нет. В матче против “Лейпцига” Холанд часто показывал свое недовольство, не получая передач от партнеров. “Сити” не хотел рисковать, и играл осторожно.

В матче Лиги чемпионов ощущалось, что “Сити” играет без Де Брюйне. К игре с “Борнмутом” бельгиец восстановился, вне игры остаются Стоунз и Лапорт.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” в последних пяти матчах пропускал по одному голу и в целом после ЧМ только в четырех из 15 матчах делал клиншит.

“Манчестер Сити” выиграл все 11 матчей Премьер-лиги против “Борнмута” в своей истории.

Джек Грилиш поучаствовал в семи голах “Сити” в АПЛ (три мяча, четыре ассиста), все результативные действия были в гостевых матчах.

В шести из семи матчей против команд последней шестерки Премьер-лиги “Манчестер Сити” побеждал и в первом тайме, и после перерыва.

После хет-трика в ворота “Вулверхэмптона” в январе Эрлинг Холанд забил один гол в четырех следующих матчах АПЛ.

“Манчестер Сити” выиграл один из шести последних выездных матчей во всех турнирах (две ничьи, три поражения).

Последние пять матчей Борнмута и Манчестер Сити

Борнмут

18.02 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

11.02 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)

04.02 “Брайтон” 0:1 (АПЛ)

21.01 “Ноттингем Форест” 1:1 (АПЛ)

14.01 “Брентфорд” 0:2 (АПЛ)

Манчестер Сити

22.02 “РБ Лейпциг” 1:1 (Лига чемпионов)

18.02 “Ноттингем Форест” 1:1 (АПЛ)

15.02 “Арсенал” 3:1 (АПЛ)

12.02 “Астон Вилла” 3:1 (АПЛ)

05.02 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 23 17 3 3 51-23 +28 54 2 "Манчестер Сити" 24 16 4 4 60-24 +36 52 3 "Манчестер Юнайтед" 24 15 4 5 41-28 +13 49 4 "Тоттенхэм" 24 13 3 8 44-35 +9 42 5 "Ньюкасл" 23 10 11 2 35-15 +20 41 6 "Фулхэм" 25 11 6 8 36-31 +5 39 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 10 5 7 39-29 +10 35 8 "Ливерпуль" 22 10 5 7 38-28 +10 35 9 "Брентфорд" 23 8 11 4 37-30 +7 35 10 "Челси" 23 8 7 8 23-23 0 31 11 "Астон Вилла" 23 8 4 11 28-38 -10 28 12 "Кристал Пэлас" 23 6 8 9 21-31 -10 26 13 "Ноттингем Форест" 23 6 7 10 18-38 -20 25 14 "Лестер Сити" 23 7 3 13 36-41 -5 24 15 "Вулверхэмптон" 24 6 6 12 18-33 -15 24 16 "Эвертон" 23 5 6 12 17-30 -13 21 17 "Борнмут" 23 5 6 12 21-44 -23 21 18 "Вест Хэм Юнайтед" 23 5 5 13 19-29 -10 20 19 "Лидс Юнайтед" 23 4 7 12 28-39 -11 19 20 "Саутгемптон" 23 5 3 15 19-40 -21 18

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Личные встречи

В матче первого круга “Манчестер Сити” выиграл 4:0 (Гюндоган, Де Брюйне, Фоден, автогол Лермы). Эта победа стала одиннадцатой подряд для “Сити” над “Борнмутом”.

Ориентировочные составы

“Борнмут”: Нету – Смит, Стивенс, Сенеси, Земура – Лерма, Биллинг – Уттара, Траоре, Энтони – Соланке

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Льюис, Диаш, Аканджи, Аке – Силва, Родри, Гюндоган, Грилиш – Альварес, Холанд

Ставки и Коэффициенты на матч Борнмут – Манчестер Сити

Прогноз на матч Борнмут – Манчестер Сити от UA-Football

Игра “Борнмута” с “Манчестер Сити” – это встреча худшей защиты лиги против лучшей атаки. Но в последних четырех матчах чемпионата “вишенки” пропускали не больше гола, а “Сити” в трех из четырех последних поединков на выезде забивал только раз. Однако как показал матч против “Ноттингем Форест”, с созданием моментов против команд второй половины таблицы у “горожан” проблем нет. Странно предположить, что гостей снова подведет реализация. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.