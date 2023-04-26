Челси - Брентфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.04.2023

Чемпионат Англии, 33-й тур

26 апреля 2023. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 21:45 “Брентфорд”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Челси” и “Брентфорд” не могут победить в нескольких матчах и перед встречей друг с другом застряли ровно в середине турнирной таблицы Премьер-лиги.

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Новости Челси

В скором времени Маурисио Почеттино будет объявлен новым главным тренером “Челси”. Аргентинец приступит к своим обязанностям уже летом, но “синим” осталось провести еще семь матчей в нынешнем чемпионате. Когда у Фрэнка Лэмпарда спросили можно ли назвать нынешний сезон завершенным, он резко возразил, заявил, что для него, как тренера “Челси”, каждая игра имеет большое значение.

“Челси” может ставить себе целью место в первой десятке АПЛ, но для этого нужно начать побеждать. Пока с этим проблемы. “Синие” проиграли все четыре матча под руководством Фрэнка Лэмпарда, забив в них всего один гол. В чемпионате “Челси” выиграл всего два поединка из последних двенадцати.

Помимо попытки выкарабкаться из второй десятки, “Челси” может думать и том, чтобы уже наигрывать состав на следующий сезон, но с этим есть проблемы. В частности до конца сезона вылетели из-за травм Рис Джеймс и Мейсон Маунт, получил повреждение Хавертц, ранее травмировались Кулибали и Броя.

Новости Брентфорда

“Брентфорд” проводил прекрасный сезон, но завершает его команда Томаса Франка не лучшим образом. “Пчелы” не смогли выиграть в шести матчах подряд и они больше не воспринимаются как одни из участников борьбы за еврокубки.

И не скажешь, что “Брентфорд” плохо проводит свои матчи. И против “Ньюкасла”, и против “Астон Виллы” команда Томаса Франка забивала первой, действовала в своем стиле, но затем победа ускользала из ее рук. Есть проблемы как с реализацией, так и с тем, чтобы ровно провести все 90 минут.

“Брентфорд” проведет матч с “Челси” без Айера, Льюис-Поттера, Янссона и Нергора.

Статистика команд, цифры и факты

Начиная с февраля 2022 года Фрэнк Лэмпард проиграл в АПЛ 23 матча, больше чем любой тренер лиги.

В последний раз “Челси” завершал сезон во второй половине турнирной таблицы в сезоне 1995/96.

“Челси” не смог победить в своих пяти последних матчах на “Стэмфорд Бридж” во всех турнирах (две ничьи, три поражения).

“Челси” пятая с конца команда чемпионата по количеству забитых голов (30), но только “Ньюкасл” (25) и “Манчестер Сити” пропустили меньше (28) “синих” (33).

“Брентфорд” выиграл один из семи последних выездных матчей в АПЛ (три ничьи, три поражения).

Последние пять матчей Челси и Брентфорда

Челси

18.04 “Реал” Мадрид (Лига чемпионов)

15.04 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)

12.04 “Реал” Мадрид 0:2 (Лига чемпионов)

08.04 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)

04.04 “Ливерпуль” 0:0 (АПЛ)

Брентфорд

22.04 ”Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)

15.04 “Вулверхэмптон” 0:2 (АПЛ)

08.04 “Ньюкасл” 1:2 (АПЛ)

05.04 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)

01.04 “Брайтон” 3:3 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 32 23 6 3 77-34 +43 75 2 "Манчестер Сити" 30 22 4 4 78-28 +50 70 3 "Ньюкасл" 31 16 11 4 54-25 +29 59 4 "Манчестер Юнайтед" 30 18 5 7 46-37 +9 59 5 "Астон Вилла" 33 16 6 11 46-41 +5 54 6 "Тоттенхэм" 32 16 5 11 58-51 +7 53 7 "Ливерпуль" 31 14 8 9 59-38 +21 50 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 14 7 8 54-37 +17 49 9 "Фулхэм" 32 13 6 13 44-43 +1 45 10 Брентфорд 32 10 14 8 48-43 +5 44 11 "Челси" 31 10 9 12 30-33 -3 39 12 "Кристал Пэлас" 33 9 10 14 31-42 -11 37 13 "Вулверхэмптон" 33 10 7 16 29-44 -15 37 14 "Вест Хэм Юнайтед" 31 9 7 15 33-41 -8 34 15 "Борнмут" 32 9 6 17 31-63 -32 33 16 "Лидс Юнайтед" 33 7 9 17 42-63 -21 30 17 "Лестер Сити" 33 8 5 20 44-57 -13 29 18 Эвертон 32 6 10 16 24-46 -22 28 19 Ноттингем Форест 32 6 9 17 26-59 -33 27 20 "Саутгемптон" 32 6 6 20 27-56 -29 24

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Где смотреть матч Челси – Брентфорд

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Личные встречи

В первом круге команды сыграли 0:0. В прошлом сезоне “Брентфорд” выиграл на “Стэмфорд Бридж” (4:1), но проиграл домашние матчи в Кубке лиги и чемпионате (0:2 и 0:1).

Ориентировочные составы

“Челси”: Аррисабалага – Чалоба, Фофана, Силва, Чилуэлл – Канте, Фернандес, Галлахер – Стерлинг, Феликс, Мудрик

“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Ми, Расмуссен – Генри, Дамсгор, Оньека, Йенсен, Хики – Мбемо, Тоуни

Ставки и Коэффициенты на матч Челси – Брентфорд

Прогноз на матч Челси – Брентфорд от UA-Football

“Челси” пропустил выходные, а “Брентфорд” провел непростой матч с “Астон Виллой”, где оставил много сил и потерял из-за травмы капитана команды Нергора. Вполне вероятно, что серия поражений Лэмпарда прервется, но смогут ли “синие” сделать достаточно для победы? Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша