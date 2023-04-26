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Челси - Брентфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.04.2023
Лондонское дерби команд без турнирных задач
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 33-й тур
26 апреля 2023. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” 21:45 “Брентфорд”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Челси” и “Брентфорд” не могут победить в нескольких матчах и перед встречей друг с другом застряли ровно в середине турнирной таблицы Премьер-лиги.
Новости Челси
В скором времени Маурисио Почеттино будет объявлен новым главным тренером “Челси”. Аргентинец приступит к своим обязанностям уже летом, но “синим” осталось провести еще семь матчей в нынешнем чемпионате. Когда у Фрэнка Лэмпарда спросили можно ли назвать нынешний сезон завершенным, он резко возразил, заявил, что для него, как тренера “Челси”, каждая игра имеет большое значение.
“Челси” может ставить себе целью место в первой десятке АПЛ, но для этого нужно начать побеждать. Пока с этим проблемы. “Синие” проиграли все четыре матча под руководством Фрэнка Лэмпарда, забив в них всего один гол. В чемпионате “Челси” выиграл всего два поединка из последних двенадцати.
Помимо попытки выкарабкаться из второй десятки, “Челси” может думать и том, чтобы уже наигрывать состав на следующий сезон, но с этим есть проблемы. В частности до конца сезона вылетели из-за травм Рис Джеймс и Мейсон Маунт, получил повреждение Хавертц, ранее травмировались Кулибали и Броя.
Новости Брентфорда
“Брентфорд” проводил прекрасный сезон, но завершает его команда Томаса Франка не лучшим образом. “Пчелы” не смогли выиграть в шести матчах подряд и они больше не воспринимаются как одни из участников борьбы за еврокубки.
И не скажешь, что “Брентфорд” плохо проводит свои матчи. И против “Ньюкасла”, и против “Астон Виллы” команда Томаса Франка забивала первой, действовала в своем стиле, но затем победа ускользала из ее рук. Есть проблемы как с реализацией, так и с тем, чтобы ровно провести все 90 минут.
“Брентфорд” проведет матч с “Челси” без Айера, Льюис-Поттера, Янссона и Нергора.
Статистика команд, цифры и факты
- Начиная с февраля 2022 года Фрэнк Лэмпард проиграл в АПЛ 23 матча, больше чем любой тренер лиги.
- В последний раз “Челси” завершал сезон во второй половине турнирной таблицы в сезоне 1995/96.
- “Челси” не смог победить в своих пяти последних матчах на “Стэмфорд Бридж” во всех турнирах (две ничьи, три поражения).
- “Челси” пятая с конца команда чемпионата по количеству забитых голов (30), но только “Ньюкасл” (25) и “Манчестер Сити” пропустили меньше (28) “синих” (33).
- “Брентфорд” выиграл один из семи последних выездных матчей в АПЛ (три ничьи, три поражения).
Последние пять матчей Челси и Брентфорда
Челси
- 18.04 “Реал” Мадрид (Лига чемпионов)
- 15.04 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)
- 12.04 “Реал” Мадрид 0:2 (Лига чемпионов)
- 08.04 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
- 04.04 “Ливерпуль” 0:0 (АПЛ)
Брентфорд
- 22.04 ”Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)
- 15.04 “Вулверхэмптон” 0:2 (АПЛ)
- 08.04 “Ньюкасл” 1:2 (АПЛ)
- 05.04 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)
- 01.04 “Брайтон” 3:3 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|32
|23
|6
|3
|77-34
|+43
|75
|2
|"Манчестер Сити"
|30
|22
|4
|4
|78-28
|+50
|70
|3
|"Ньюкасл"
|31
|16
|11
|4
|54-25
|+29
|59
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|18
|5
|7
|46-37
|+9
|59
|5
|"Астон Вилла"
|33
|16
|6
|11
|46-41
|+5
|54
|6
|"Тоттенхэм"
|32
|16
|5
|11
|58-51
|+7
|53
|7
|"Ливерпуль"
|31
|14
|8
|9
|59-38
|+21
|50
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|14
|7
|8
|54-37
|+17
|49
|9
|"Фулхэм"
|32
|13
|6
|13
|44-43
|+1
|45
|10
|Брентфорд
|32
|10
|14
|8
|48-43
|+5
|44
|11
|"Челси"
|31
|10
|9
|12
|30-33
|-3
|39
|12
|"Кристал Пэлас"
|33
|9
|10
|14
|31-42
|-11
|37
|13
|"Вулверхэмптон"
|33
|10
|7
|16
|29-44
|-15
|37
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|31
|9
|7
|15
|33-41
|-8
|34
|15
|"Борнмут"
|32
|9
|6
|17
|31-63
|-32
|33
|16
|"Лидс Юнайтед"
|33
|7
|9
|17
|42-63
|-21
|30
|17
|"Лестер Сити"
|33
|8
|5
|20
|44-57
|-13
|29
|18
|Эвертон
|32
|6
|10
|16
|24-46
|-22
|28
|19
|Ноттингем Форест
|32
|6
|9
|17
|26-59
|-33
|27
|20
|"Саутгемптон"
|32
|6
|6
|20
|27-56
|-29
|24
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Где смотреть матч Челси – Брентфорд
Личные встречи
В первом круге команды сыграли 0:0. В прошлом сезоне “Брентфорд” выиграл на “Стэмфорд Бридж” (4:1), но проиграл домашние матчи в Кубке лиги и чемпионате (0:2 и 0:1).
Ориентировочные составы
“Челси”: Аррисабалага – Чалоба, Фофана, Силва, Чилуэлл – Канте, Фернандес, Галлахер – Стерлинг, Феликс, Мудрик
“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Ми, Расмуссен – Генри, Дамсгор, Оньека, Йенсен, Хики – Мбемо, Тоуни
Ставки и Коэффициенты на матч Челси – Брентфорд
Прогноз на матч Челси – Брентфорд от UA-Football
“Челси” пропустил выходные, а “Брентфорд” провел непростой матч с “Астон Виллой”, где оставил много сил и потерял из-за травмы капитана команды Нергора. Вполне вероятно, что серия поражений Лэмпарда прервется, но смогут ли “синие” сделать достаточно для победы? Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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