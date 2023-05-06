Ливерпуль - Брентфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.05.2023

Чемпионат Англии, 35-й тур

6 мая 2023. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 19:30 “Брентфорд”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Юрген Клопп признает, что судьба топ-4 не в руках его команды. Даже “Ливерпуль” выиграет все четыре тура, этого может быть недостаточно, чтобы пробиться в зону Лигу чемпионов. Но это не означает, что их не нужно выигрывать.

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Новости Ливерпуля

Победа над “Фулхэмом” (1:0) сталя для “Ливерпуля” пятой подряд в чемпионате Англии. Но она получилась наименее зрелищной и увлекательных. Никаких качелей, как в матчах с “Ноттингем Форест” (3:2) или “Тоттенхэмом” (4:3), меньше качества и содержания, как в матче с “Вест Хэмом” (2:1), отсутствие большого количества моментов и реализации, как в разгромной победе над “Лидсом” (2:1).

Это была своего рода “пешеходная” победа, у “Ливерпуля” был один гол Мохамеда Салаха, “дачники”, несмотря на свои трудности, играли достойно, и даже близки к тому, чтобы сравнять счет, но впервые за несколько матчей сделал клншит Алиссон.

Юрген Клопп ожидает, что матч с “Брентфордом” будет очень трудным. “Теоретически можно против них контролировать матч, но их один стандарт может все изменить”. При всем этом, “Ливерпуль” не будет отказываться от своего футбола.

Жота и Хендерсон под вопросом, травмированы Тьяго, Фирмино, Кейта и Байчетич.

Новости Брентфорда

Так как “Челси” отказывается набирать очки, а “Фулхэм” достойно, но проигрывает свои матчи, “Брентфорд”, вероятно закончить сезон в первой половине таблицы. На каком месте, вопрос остается открытым. У девятых “пчел” 50 набранных очков, впереди “Тоттенхэм” и “Астон Вилла”, которые имеют на четыре пункта больше.

У “Брентфорда” в марте-апреле была серия из шести матчей без побед, но в двух последних поединках с “Челси” и “Ноттингем Форест” команде Томаса Франка удалось взять шесть очков из шести возможных.

При этом, ни в одном из матчей у “Брентфорда” не было игрового преимущества. “Челси” ныне по сыгранности можно назвать худшей командой лиги, и “синих” способны обыграть все, а в поединке с “Форест” у “пчел” долгое время были проблемы с владением, и неумением им пользовать. Однако в конце матча Тоуни отыграл один гол со штрафного, а затем “Брентфорда” дожал соперника, игравшего в меньшинстве.

Защитники Кристофер Айер восстановился после травмы, вне игры остаются Янссон, Стракоша, Нергор и Льюис-Поттер.

Статистика команд, цифры и факты

В последний раз “Ливерпуль” выигрывал в шести матчах подряд в мае 2022 года.

“Ливерпуль” проиграл шесть из 11 последний матчей чемпионата в субботу.

“Брентфорд” выиграл только один из 14 последних матчей против команд из первой пятерки (пять ничьих, семь поражений).

“Ливерпуль” выиграл двадцать последних домашних поединков АПЛ, в которых забивал первым.

Мохамед Салах забил десять голов в 11 матчах АПЛ, на “Энфилде” – в восьми поединках подряд.

Трент Александер-Арнольд сделал шесть ассистов в шести последних матчах.

“Ливерпуль” и “Брентфорд” встречались 18 раз, “красные” всего раз не забили.

Последние пять матчей Ливерпуля и Брентфорда

Ливерпуль

03.05 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)

30.04 “Тоттенхэм” 4:3 (АПЛ)

26.04 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)

22.04 “Ноттингем Форест” 3:2 (АПЛ)

17.04 “Лидс” 6:1 (АПЛ)

Брентфорд

29.04 “Ноттингем Форест” 2:1 (АПЛ)

26.04 “Челси” 2:0 (АПЛ)

22.04 “Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)

15.04 “Вулверхэмптон” 0:2 (АПЛ)

08.04 “Ньюкасл” 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 33 25 4 4 87-30 +57 79 2 "Арсенал" 34 24 6 4 81-39 +42 78 3 "Ньюкасл" 33 18 11 4 61-27 +34 65 4 "Манчестер Юнайтед" 33 19 6 8 49-40 +9 63 5 "Ливерпуль" 34 17 8 9 66-42 +24 59 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 16 7 9 62-40 +22 55 7 "Тоттенхэм" 34 16 6 12 63-57 +6 54 8 "Астон Вилла" 34 16 6 12 46-42 +4 54 9 "Брентфорд" 34 12 14 8 52-44 +8 50 10 "Фулхэм" 34 13 6 15 45-46 -1 45 11 "Кристал Пэлас" 34 10 10 14 35-45 -10 40 12 "Челси" 33 10 9 14 31-38 -7 39 13 "Борнмут" 34 11 6 17 36-64 -28 39 14 "Вулверхэмптон" 34 10 7 17 29-50 -21 37 15 "Вест Хэм Юнайтед" 34 9 7 18 37-50 -13 34 16 "Лестер Сити" 34 8 6 20 46-59 -13 30 17 "Лидс Юнайтед" 34 7 9 18 43-67 -24 30 18 "Ноттингем Форест" 34 7 9 18 30-62 -32 30 19 "Эвертон" 34 6 11 17 27-52 -25 29 20 "Саутгемптон" 34 6 6 22 28-60 -32 24

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Личные встречи

“Брентфорд” переиграл “Ливерпуль” в первом круге, победив со счетом 3:1. В прошлом сезоне команды сыграли 3:3 в Лондоне, на “Энфилде” команда Юргена Клоппа выиграла 3:0.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Джонс – Салах, Нуньес, Гакпо

“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Йоргенсен, Ми – Генри, Йенсен, Янельт, Онька, Расмуссен – Мбемо, Тоуни

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Брентфорд

Прогноз на матч Ливерпуль – Брентфорд от UA-Football

“Ливерпуль” и “Брентфорд” побеждают в последних матчах, но не всегда с убедительным уровнем игры. Тем не менее, домашние матчи “Ливерпуля” заметно отличаются от гостевых, что можно сказать и про “Брентфорд”. Этот фактор должен сыграть в пользу “красных”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.