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Ливерпуль - Брентфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.05.2023
Красные намерены в шестом матче подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 35-й тур
6 мая 2023. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 19:30 “Брентфорд”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Юрген Клопп признает, что судьба топ-4 не в руках его команды. Даже “Ливерпуль” выиграет все четыре тура, этого может быть недостаточно, чтобы пробиться в зону Лигу чемпионов. Но это не означает, что их не нужно выигрывать.
Новости Ливерпуля
Победа над “Фулхэмом” (1:0) сталя для “Ливерпуля” пятой подряд в чемпионате Англии. Но она получилась наименее зрелищной и увлекательных. Никаких качелей, как в матчах с “Ноттингем Форест” (3:2) или “Тоттенхэмом” (4:3), меньше качества и содержания, как в матче с “Вест Хэмом” (2:1), отсутствие большого количества моментов и реализации, как в разгромной победе над “Лидсом” (2:1).
Это была своего рода “пешеходная” победа, у “Ливерпуля” был один гол Мохамеда Салаха, “дачники”, несмотря на свои трудности, играли достойно, и даже близки к тому, чтобы сравнять счет, но впервые за несколько матчей сделал клншит Алиссон.
Юрген Клопп ожидает, что матч с “Брентфордом” будет очень трудным. “Теоретически можно против них контролировать матч, но их один стандарт может все изменить”. При всем этом, “Ливерпуль” не будет отказываться от своего футбола.
Жота и Хендерсон под вопросом, травмированы Тьяго, Фирмино, Кейта и Байчетич.
Новости Брентфорда
Так как “Челси” отказывается набирать очки, а “Фулхэм” достойно, но проигрывает свои матчи, “Брентфорд”, вероятно закончить сезон в первой половине таблицы. На каком месте, вопрос остается открытым. У девятых “пчел” 50 набранных очков, впереди “Тоттенхэм” и “Астон Вилла”, которые имеют на четыре пункта больше.
У “Брентфорда” в марте-апреле была серия из шести матчей без побед, но в двух последних поединках с “Челси” и “Ноттингем Форест” команде Томаса Франка удалось взять шесть очков из шести возможных.
При этом, ни в одном из матчей у “Брентфорда” не было игрового преимущества. “Челси” ныне по сыгранности можно назвать худшей командой лиги, и “синих” способны обыграть все, а в поединке с “Форест” у “пчел” долгое время были проблемы с владением, и неумением им пользовать. Однако в конце матча Тоуни отыграл один гол со штрафного, а затем “Брентфорда” дожал соперника, игравшего в меньшинстве.
Защитники Кристофер Айер восстановился после травмы, вне игры остаются Янссон, Стракоша, Нергор и Льюис-Поттер.
Статистика команд, цифры и факты
- В последний раз “Ливерпуль” выигрывал в шести матчах подряд в мае 2022 года.
- “Ливерпуль” проиграл шесть из 11 последний матчей чемпионата в субботу.
- “Брентфорд” выиграл только один из 14 последних матчей против команд из первой пятерки (пять ничьих, семь поражений).
- “Ливерпуль” выиграл двадцать последних домашних поединков АПЛ, в которых забивал первым.
- Мохамед Салах забил десять голов в 11 матчах АПЛ, на “Энфилде” – в восьми поединках подряд.
- Трент Александер-Арнольд сделал шесть ассистов в шести последних матчах.
- “Ливерпуль” и “Брентфорд” встречались 18 раз, “красные” всего раз не забили.
Последние пять матчей Ливерпуля и Брентфорда
Ливерпуль
- 03.05 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)
- 30.04 “Тоттенхэм” 4:3 (АПЛ)
- 26.04 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)
- 22.04 “Ноттингем Форест” 3:2 (АПЛ)
- 17.04 “Лидс” 6:1 (АПЛ)
Брентфорд
- 29.04 “Ноттингем Форест” 2:1 (АПЛ)
- 26.04 “Челси” 2:0 (АПЛ)
- 22.04 “Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)
- 15.04 “Вулверхэмптон” 0:2 (АПЛ)
- 08.04 “Ньюкасл” 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|33
|25
|4
|4
|87-30
|+57
|79
|2
|"Арсенал"
|34
|24
|6
|4
|81-39
|+42
|78
|3
|"Ньюкасл"
|33
|18
|11
|4
|61-27
|+34
|65
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|19
|6
|8
|49-40
|+9
|63
|5
|"Ливерпуль"
|34
|17
|8
|9
|66-42
|+24
|59
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|32
|16
|7
|9
|62-40
|+22
|55
|7
|"Тоттенхэм"
|34
|16
|6
|12
|63-57
|+6
|54
|8
|"Астон Вилла"
|34
|16
|6
|12
|46-42
|+4
|54
|9
|"Брентфорд"
|34
|12
|14
|8
|52-44
|+8
|50
|10
|"Фулхэм"
|34
|13
|6
|15
|45-46
|-1
|45
|11
|"Кристал Пэлас"
|34
|10
|10
|14
|35-45
|-10
|40
|12
|"Челси"
|33
|10
|9
|14
|31-38
|-7
|39
|13
|"Борнмут"
|34
|11
|6
|17
|36-64
|-28
|39
|14
|"Вулверхэмптон"
|34
|10
|7
|17
|29-50
|-21
|37
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|9
|7
|18
|37-50
|-13
|34
|16
|"Лестер Сити"
|34
|8
|6
|20
|46-59
|-13
|30
|17
|"Лидс Юнайтед"
|34
|7
|9
|18
|43-67
|-24
|30
|18
|"Ноттингем Форест"
|34
|7
|9
|18
|30-62
|-32
|30
|19
|"Эвертон"
|34
|6
|11
|17
|27-52
|-25
|29
|20
|"Саутгемптон"
|34
|6
|6
|22
|28-60
|-32
|24
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Личные встречи
“Брентфорд” переиграл “Ливерпуль” в первом круге, победив со счетом 3:1. В прошлом сезоне команды сыграли 3:3 в Лондоне, на “Энфилде” команда Юргена Клоппа выиграла 3:0.
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Джонс – Салах, Нуньес, Гакпо
“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Йоргенсен, Ми – Генри, Йенсен, Янельт, Онька, Расмуссен – Мбемо, Тоуни
Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Брентфорд
Прогноз на матч Ливерпуль – Брентфорд от UA-Football
“Ливерпуль” и “Брентфорд” побеждают в последних матчах, но не всегда с убедительным уровнем игры. Тем не менее, домашние матчи “Ливерпуля” заметно отличаются от гостевых, что можно сказать и про “Брентфорд”. Этот фактор должен сыграть в пользу “красных”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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