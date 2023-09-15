Продолжат ли мерсисайдцы свою победную серию? Вулверхэмптон - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 16.09.23

Английская Премьер-лига. 5-й тур.

16 сентября. 14:30. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Непобедимый в этом сезоне "Ливерпуль" едет в гости к "Вулверхэмптону", который имеет немало проблем на старте кампании. У "волков" были непростые соперники в первых четырех турах чемпионата, впрочем, от подопечных Гари О'Нила все равно ожидали большего.

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Новости "Вулверхэмптона"

Старт нового сезона выдался для "волков" слишком сложным. И если в первом туре в игре против "Манчестер Юнайтед" мы увидели на поле коллектив, который готов бороться и заслужил хотя бы ничью, то с "Брайтоном" и "Кристал Пэлас" эта команда была бледной тенью самой себя. Между этими матчами также отмечаем и победу над "Эвертоном" (1:0) и "Блэкпулом" в Кубке Лиги (5:0). Именно тот результат на "Гудисон Парк" позволяет им находиться на 15-м месте в таблице. Тем не менее, причин для оптимизма у подопечных Гари О'Нила не так много.

Не помогает "Вулверхэмптону" и то, что под конец летнего трансферного окна клуб покинул Матеуш Нуньеш, который теперь будет помогать достигать результатов Пепу Гвардиоле в "Манчестер Сити". Отсутствие Матеуша уже дало о себе знать, когда "волки" в прошлом туре проиграли на выезде "Кристал Пэлас", координатора центра поля сильно не хватало.

По итогам прошлого трансферного окна состав "волков", скорее, ослаб. Команду покинули вышеупомянутый Матеуш Нуньеш, Рубен Невеш, Натан Коллинз, а также провальный эксперимент с Гонсалу Гуедешом, который завершился для вингера очередной арендой в "Бенфику". Среди усилений выделяются лишь полузащитник Жан-Рикнер Бельгард, центральный защитник Сантьяго Буэно и опорник Бубакар Траоре.

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Юргена Клоппа прекрасно начали новый чемпионат, единственная потеря очков состоялась на "Стэмфорд Бридж" в первом туре, тогда команды разошлись миром (1:1). Далее на пути мерсисайдцев были относительно легкие прогулки с "Борнмутом" и "Астон Виллой", в которых им удалось забить по 3 мяча. И между ними спряталась сенсационная волевая победа в меньшинстве над "Ньюкаслом" (2:1). Конечно, сам факт подобного результата не является сенсацией, но учитывая обстоятельства и ход событий на "Сент Джеймс Парк", это было своеобразным подвигом.

Мохамед Салах остается самой мощной атакующей единицей команды Клоппа (на его счету 2 гола и 2 голевые передачи в 4 матчах АПЛ в этом сезоне). Быстро адаптируется к новой команде Доминик Собослай, который кроме умных передач уже отметился голом и ассистом. Не так легко проходит адаптация Алексиса Мак Аллистера, впрочем любые неудачи на старте можно легко списать на несыгранность.

Единственный вопрос, который сейчас может волновать главного наставника мерсисайдцев — это форма, в которой вернутся его игроки после матчей сборных. Нередко именно после перерывов на сборные гранды теряют очки из-за травм или переутомления отдельных исполнителей. Да, далеко не все лидеры команды отправились в свои сборные (из-за травм не полетели Александер-Арнолд и Ибрагима Конате, отказался от вызова в молодежную сборную Нидерландов Райан Гравенберх).

Однако Алиссон, Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо, Энди Робертсон, Доминик Собослай, Мохамед Салах, Луис Диас, Дарвин Нуньес, Диогу Жота, Алексис Мак Аллистер, Ватару Эндо, Костас Цимикас и другие были привлечены к игре за свои сборные. В какой форме и физических кондициях они вернулись в клуб? Можем только догадываться.

Турнирная таблица

Личные встречи

01.03.23 АПЛ "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" 2:0

04.02.23 АПЛ "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" 3:0

17.01.23 КА "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" 0:1

07.01.23 КА "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" 2:2

22.05.22 АПЛ "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" 3:1

Цифры и факты

"Ливерпуль" выиграл 9 из последних 11 матчей против "Вулверхэмптона" во всех турнирах;

"Ливерпуль" не проигрывает в последних 15 матчах в рамках Премьер-лиги;

В последних трех матчах "Ливерпуля" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "Вулверхэмптона" есть только одна кадровая потеря — это ирландский полузащитник Джо Ходж. Он не сможет помочь своим партнерам в этом матче из-за повреждения.

У "Ливерпуля" с этим немножко сложнее. Капитан команды Вирджил ван Дейк не сможет принять участие в этой игре из-за дисквалификации, защитник отбывает свое наказание за красную карточку, которую получил в матче против "Ньюкасла". Из-за травм против "волков" не смогут сыграть Трент Александер-Арнолд, Тьяго Алькантара и Ибрагима Конате. В связи с потерей трех защитников, вполне возможно, что со стартовых минут выйдет Джарелл Куанса, который уже дважды появлялся на поле в качестве замены в этом сезоне Премьер-Лиги.

"Вулверхэмптон", 4-4-1-1: Са — Доэрти, Доусон, Килман, Аит-Нури — Нету, Гомеш, Лемина, Сарабия — Кунья — Силва

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Куанса, Матип, Гомез, Робертсон — Собослай, Мак Аллистер, Джонс — Салах, Нуньес, Диас

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 - 0:3. Учитывая тот факт, что из последних 11 очных встреч "Ливерпуль" выиграл 9 раз, при этом лишь 1 раз проиграл, напрашивается вывод, что подобная тенденция продолжится. Кроме того, следует учитывать и нынешние формы обеих команд, но даже здесь мерсисайдцы имеют явное преимущество. В прошлом туре они обыграли "Астон Виллу" со счетом 3:0, то почему бы не повторить подобный результат и на "Молинью"?

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.