Шанс для тен Хага вернуться на победный путь. Бернли - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 23.09.2023

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

23 сентября. 22:00. Бернли. "Терф Мур"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Манчестер Юнайтед" находится в кризисе и на это намекают не только результаты "красных дьяволов", но и рисунок их игры в последних пяти официальных матчах. Встреча против новичка АПЛ "Бернли" выглядит как неплохая возможность для возвращения на победный путь, впрочем подопечные Венсана Компани точно не готовы так легко отдавать кому-то победу.

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Новости "Бернли"

На прошлых выходных "бордовые" заработали первый зачетный балл в новом сезоне Премьер-Лиги. Им удалось сыграть вничью с "Ноттингем Форест", хотя под конец встречи они вообще вышли вперед, впрочем игра рукой и незасчитанный гол Лайла Фостера не позволили Компани праздновать свою первую полноценную победу в АПЛ. До этого были разгромы от "Тоттенхэма", "Астон Виллы" и "Манчестер Сити", которые точно не принесли "Бернли" особого позитива, а между ними была победа над "Ноттингемом", правда в рамках Кубка Английской Лиги.

Сейчас банда Компани занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице и находится в активном поиске первой победы. Возможно, именно кризисный "Манчестер Юнайтед" станет тем самым Робин Гудом, который отдаст очки бедным.

После такого мощного сезона в Чемпионшипе болельщики ожидали от "Бернли" немного большего. Если в матчах против очевидно более сильных соперников чудес особо не ждали, то во встрече против "лесников" хотелось увидеть более агрессивный и атакующий стиль от "бордовых".

Новости "Манчестер Юнайтед"

Да, манкунианцев продолжает лихорадить на всех фронтах, в клубе страдают не только результаты или рисунок игры, но и внутренние взаимоотношения в коллективе. Наставнику "дьяволов" Эрику тен Хагу приходится справляться со многими негативными факторами: травмы основных игроков, конфликт с Джейдоном Санчо и отстранение его от тренировок, скандал с Антони. Ничто из этого, мягко говоря, не помогает поднятию морального духа команды.

Впрочем проблемы "Манчестер Юнайтед" не только психологические, но и игровые. Счет в матче против мюнхенской "Баварии", который состоялся на этой неделе, может дать вам обманчивое впечатление, что коллективы провели равный матч, но это не так. Именно с игровой точки зрения подопечные тен Хага были уничтожены мюнхенцами, а голы на последних минутах от Каземиро лишь слегка сгладили впечатление от очередного провального матча.

До этого манкунианцы проиграли "Брайтону" и "Арсеналу", дважды пропустив по три гола, а еще раньше было поражение от "Тоттенхэма" (2:0), которые предшествовала волевая победа над "Ноттингемом" (3:2). У манчестерского коллектива немало проблем, но если они планируют выбираться из этой ямы, то матч против новичков Премьер-Лиги - это едва ли не лучший вариант для первого шага.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.12.22 КАЛ "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 2:0

08.02.22 АПЛ "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

30.12.21 АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 3:1

18.04.21 АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 3:1

12.01.21 АПЛ "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Цифры и факты

В последних 9 домашних матчах "Бернли" против "Манчестер Юнайтед" проходила ставка ТМ 2.5;

"Манчестер Юнайтед" непобедим в последних 15 из 16 матчей против "Бернли" во всех турнирах;

"Манчестер Юнайтед" пропустил как минимум 3 гола в последних 4 матчах Премьер-Лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет "Бернли", к большому сожалению, не пустует. Сейчас Венсан Компани из-за различных повреждений не может рассчитывать на форварда Майкла Обафеми, полузащитника Дарко Чурлинова и защитника Хьялмара Экдала. Под вопросом участие в матче полузащитника Витиньо. Ну и не забываем о красной карточке, которую на прошлой неделе получил Лайл Фостер за удар локтем, против "Манчестер Юнайтед" он не сыграет из-за дисквалификации.

У "красных дьяволов" проблем с составом даже больше. Из-за повреждений не смогут сыграть Тайрелл Маласия, Амад Диалло, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, а также резервный вратарь Том Хитон. Под вопросом участие в матче летнего новичка команды Софьяна Амрабата и Харри Магуайра.

Кроме того, Антони продолжает решать свои проблемы в суде после того, как ему предъявили обвинение в насилии. А Джейдон Санчо после конфликта с главным наставником команды не тренируется в общей группе и на него не рассчитывают.

"Бернли", 4-2-3-1: Траффорд — Робертс, Дакгил, О'Ши, Тейлор — Каллен, Браунхилл — Зарури, Рэмзи, Колеошо — Амдуни

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Далот, Варан, Мартинес, Регильон — Мактоминей, Каземиро — Гарначо, Фернандеш, Рэшфорд — Хойлунд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Бернли" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТМ 2.5 - 0:1. Учитывая тенденцию очных матчей между этими соперниками, большого количества голов здесь не ожидаем. Да и кризисное состояние "Манчестер Юнайтед" не намекает на то, что здесь возможен разгром. Впрочем, даже в таком состоянии манкунианцы способны получить для себя положительный результат, поскольку "Бернли" также не в идеальной форме, да еще и остались без своего основного центрального нападающего.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.