Челси - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 24.09.2023

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

24 сентября. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

То ощущение, когда у "Астон Виллы" из-за еврокубков было меньше времени на отдых, чем у "Челси". Но в этом сезоне все именно так. "Пенсионеры" продолжают переживать игровой кризис, который заключается в неумении конвертировать собственные моменты в голы и надеются что-то изменить в это воскресенье. А команда Унаи Эмери планирует вернуться к форме прошлого сезона, когда снятие скальпов с фаворитов было для них обыденностью.

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Новости "Челси"

Проблемы лондонского коллектива перед чужими воротами обсуждают все: от болельщиков до журналистов и даже до самого главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист на своей пресс-конференции пожаловался именно на завершение моментов. Он даже уточнил, что по показателям созданных шансов его команда входит в топ-4 АПЛ в этом сезоне, но если мы говорим о завершении, то "синие" уже в нижней четверке.

Действительно, игровой кризис "синих" кажется особенно тяжелым в контексте их результатов. Впрочем, в некоторых матчах подопечные Почеттино точно заслуживали большего. С другой стороны, если проблемы с реализацией не решатся, то на что лондонцы вообще могут рассчитывать?

Сейчас на их счету 2 ничьи, 2 поражения и 1 победа. Следует отметить, что единственная победа произошла в матче против главного аутсайдера сезона "Лутона", поэтому даже не все хотят учитывать тот матч при обсуждении формы "Челси".

На прошлой неделе в матче против "Борнмута" впервые в этом сезоне Михаил Мудрик появился на поле с первых минут. Украинец провел неплохой первый тайм, но растворился в дебюте второй половины встречи. Хватит ли неплохого первого тайма для того, чтобы Почеттино снова поставил Михаила в стартовый состав? Узнаем уже совсем скоро.

Новости "Астон Виллы"

Подопечные Унаи Эмери явно в поиске своей прошлосезонной формы, когда после прихода испанского специалиста команда не стеснялась отбирать очки у всех грандов и буквально катком проезжалась по некоторым соперникам из середины турнирной таблицы.

В начале этого сезона в активе "вилланов" победы над "Кристал Пэлас", "Бернли" и "Эвертоном". Однако беззубые поражения против "Ливерпуля" и "Ньюкасла" все еще в памяти. Возможно, "Вилла" подходила бы к выезду на "Стэмфорд Бридж" в лучшем настроении, если бы в четверг им удалось обыграть варшавскую "Легию". В рамках первого тура группового этапа они поехали в Польшу, где Эмери решил выставить полуосновной состав. Как оказалось, полуосновная противостояние против поляков не потянула и бирмингемцы проиграли со счетом 3:2.

Сейчас "вилланы" занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Они осознают все игровые проблемы своего соперника, а после неудачи в Варшаве их желание победить только выросло.

Турнирная таблица

Личные встречи

01.04.23 КАЛ "Челси" - "Астон Вилла" 0:2

11.12.22 КТМ "Челси" - "Астон Вилла" 0:1

16.10.22 АПЛ "Астон Вилла" - "Челси" 0:2

26.12.21 АПЛ "Астон Вилла" - "Челси" 1:3

22.09.21 КАЛ "Челси" - "Астон Вилла" 1:1

Цифры и факты

В последних 6 матчах "Астон Виллы" в рамках Премьер-Лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" выиграл 13 из последних 17 матчей против "Астон Виллы" в рамках Премьер-Лиги;

В последних 3 матчах между "Челси" и "Астон Виллой" на "Стэмфорд Бридж" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

О травмах "Челси" можно писать целые приключенческие романы. Из недели в неделю почти ничего не меняется. Травмированы Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Уэсли Фофана, Армандо Броя, Маркус Беттинелли, Карни Чуквуэмека и Ромео Лавия. Их на матч против "вилланов" ждать не стоит. Повторное повреждение во время восстановления получил Бенуа Бадиашиль, поэтому его возвращение переносится на другой срок. Трево Чалоба все еще с повреждением и сыграть не сможет.

Под вопросом участие в матче Мойзеса Кайседо, который, по словам Почеттино, на этой неделе тренировался индивидуально, а не в общей группе. Также непонятно, смогут ли помочь команде Марк Кукурелья, у которого был грипп, а также Нони Мадуэке, у которого было незначительное повреждение.

У "Астон Виллы" также лазарет не пустует. Как и раньше, травмированы Эмилиано Буэндиа и Тайрон Мингс. Также не успел залечить свое повреждение Диего Карлос, а по поводу Бертрана Траоре есть сомнения, он также лишь недавно вернулся к тренировкам в общей группе.

"Челси", 4-2-3-1: Санчез — Гюсто, Дисаси, Силва, Чилуэлл — Угочукву, Галлахер — Стерлинг, Фернандес, Мудрик — Джексон

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Камара, Луиз — Диаби, Макгинн, Бэйли — Уоткинс

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТМ 2.5 - 1:1. Голевой феерии не ожидается. "Челси" не умеет хладнокровно решать моменты в свою пользу, зато умеет создавать эти моменты. Ожидаем, что среди большого количества потенциальных шансов "синие" все же найдут свой один забитый гол. А что касается "Астон Виллы", то они будут частично уставшими после выезда в Варшаву в четверг, но им должно хватить сил забить гол и не проиграть на "Стэмфорд Бридж".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.