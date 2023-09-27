Брентфорд - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Кубка лиги на 27.09.2023

27 сентября 2023. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” 21:45 “Арсенал”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Арсенал” и “Брентфорд” остались без побед в прошлом туре. “Канониры” поделили очки в дерби с “Тоттенхэмом”, а “пчелы” и вовсе уступили “Эвертону”. Матч Кубка лиги – шанс проверить ближайший резерв, возможно игровые минуты получит и Егор Ярмолюк.
“Брентфорд” впервые в новом сезоне проиграл на своем поле, и это поражение было заслуженным, признал после матча главный тренер “пчел” Томас Франк.
“Думаю, что “Эвертон” заслуживал победить. В пяти предыдущих матчах сезона мы играли очень хорошо, но это был плохой поединок от нас. Нужно сделать выводы и выучить урок на этих ошибках”, – считает тренер “Брентфорда”.
“Эвертон” хорошо сыграл на стандартах и имел преимущество в скорости. Частичным оправданием Франку может послужить количество травмированных. Помимо дисквалифицированного Айвена Тоуни, из-за повреждений в ближайшее время “Брентфорду” не помогут Дасилва, Баптист, Дамсгор, Генри и Шаде.
Новости Арсенала
“Многие футболистам нужно игровые минуты, это точно. В составе есть достаточно футболистов, которые играли еще не так часто, поэтому они должны получить шанс”, – говорит Микель Артета перед матчем с “Брентфордом”, не скрывая, что проведет частичную или полную ротацию.
Некоторые изменения в составе будут вынуждены – повреждения получили Сака, Райс, ранее травмы были у Троссарда, Мартинелли, Парти. Но и я ряд футболистов, вроде Александра Зинченко или Уильяма Салиба, должны просто передохнуть.
“Арсенал” упустил победу над “Тоттенхэмом”, и у Артеты вновь спрашивали нужен ли его команде забивной форвард. Возможно сам тренер “канониров” об этом вопросе думает больше, чем о ближайшей игре Кубка лиги.
Статистика команд, цифры и факты
“Арсенал” забивал во всех матчах сезона 2023/24.
Команда Микеля Артеты выиграла два из двух выездных поединков в сезоне со счетом 1:0.
“Брентфорд” выиграл пока только один матч в сезоне, разгромив на выезде “Фулхэм” (3:0).
В домашних поединках у команды Томаса Франка три ничьи и одно поражение.