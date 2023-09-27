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Брентфорд - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Кубка лиги на 27.09.2023

Англия
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Артета получит возможность для экспериментов

Брентфорд - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Кубка лиги на 27.09.2023

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Кубок лиги, третий раунд

27 сентября 2023. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” 21:45 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” и “Брентфорд” остались без побед в прошлом туре. “Канониры” поделили очки в дерби с “Тоттенхэмом”, а “пчелы” и вовсе уступили “Эвертону”. Матч Кубка лиги – шанс проверить ближайший резерв, возможно игровые минуты получит и Егор Ярмолюк.

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Содержание

Новости Брентфорда

“Брентфорд” впервые в новом сезоне проиграл на своем поле, и это поражение было заслуженным, признал после матча главный тренер “пчел” Томас Франк.

“Думаю, что “Эвертон” заслуживал победить. В пяти предыдущих матчах сезона мы играли очень хорошо, но это был плохой поединок от нас. Нужно сделать выводы и выучить урок на этих ошибках”, – считает тренер “Брентфорда”.

“Эвертон” хорошо сыграл на стандартах и имел преимущество в скорости. Частичным оправданием Франку может послужить количество травмированных. Помимо дисквалифицированного Айвена Тоуни, из-за повреждений в ближайшее время “Брентфорду” не помогут Дасилва, Баптист, Дамсгор, Генри и Шаде.

Новости Арсенала

“Многие футболистам нужно игровые минуты, это точно. В составе есть достаточно футболистов, которые играли еще не так часто, поэтому они должны получить шанс”, – говорит Микель Артета перед матчем с “Брентфордом”, не скрывая, что проведет частичную или полную ротацию.

Некоторые изменения в составе будут вынуждены – повреждения получили Сака, Райс, ранее травмы были у Троссарда, Мартинелли, Парти. Но и я ряд футболистов, вроде Александра Зинченко или Уильяма Салиба, должны просто передохнуть.

“Арсенал” упустил победу над “Тоттенхэмом”, и у Артеты вновь спрашивали нужен ли его команде забивной форвард. Возможно сам тренер “канониров” об этом вопросе думает больше, чем о ближайшей игре Кубка лиги.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Арсенал” забивал во всех матчах сезона 2023/24.
  • Команда Микеля Артеты выиграла два из двух выездных поединков в сезоне со счетом 1:0.
  • “Брентфорд” выиграл пока только один матч в сезоне, разгромив на выезде “Фулхэм” (3:0).
  • В домашних поединках у команды Томаса Франка три ничьи и одно поражение.

Последние пять матчей Брентфорда и Арсенала

Брентфорд

  • 23.09 “Эвертон” 1:3 (АПЛ)
  • 16.09 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)
  • 02.09 “Борнмут” 2:2 (АПЛ)
  • 29.08 “Ньюпорт” 1:1 (Кубок лиги)
  • 26.08 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)

Арсенал

  • 24.09 “Тоттенхэм” 2:2 (АПЛ)
  • 20.09 “ПСВ” 4:0 (Лига чемпионов)
  • 17.09 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)
  • 03.09 “Манчестер Юнайтед” 3:1 (АПЛ)
  • 26.08 “Фулхэм 2:2 (АПЛ)

Где смотреть матч Брентфорд – Арсенал

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Ставки и Коэффициенты на матч Брентфорд – Арсенал

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3.60
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Прогноз на матч Брентфорд – Арсенал от UA-Football

И “Брентфорд”, и “Арсенал” предстоящий матч проведут вторыми составами, но глубина скамейки у “канониров” явно сильнее, и этот фактор может стать определяющим. Прогноз – победа “Арсенала” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Брентфорд (Лондон) Кубок Лиги ставки Александр Зинченко Прогнозы
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