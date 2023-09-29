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Очередная встреча украинцев в АПЛ. Борнмут – Арсенал. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 30.09.2023
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутом" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 7-й тур.
30 сентября. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"
Главный судья: Майкл Салисбюри (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
"Борнмут" все еще в поиске первой победы в рамках Премьер-Лиги нового сезона, но испытание "Арсеналом" не выглядит как идеальным момент для добычи трех очков. Команда Артеты в хорошей форме и планирует в субботу вкусно полакомиться "вишнями". Позволит ли им это сделать Илья Забарный?
Новости "Борнмута"
Подопечные Андони Ираолы на самом деле проводят куда более сильный сезон, чем это отображает турнирная таблица Премьер-Лиги. Важно отметить, что в начале сезона у "вишен" очень непростой календарь, благодаря которому они сыграли, например, против "Вест Хэма", "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Брайтона" и "Челси". В двух из пяти вышеперечисленных матчей они даже смогли забрать ничью.
А там, где "Борнмут" должен побеждать без вариантов, он и побеждает, а именно — в Кубке Английской Лиги, где им встречались "Суонси" и "Сток Сити". В среду они принимали у себя дома "гончаров" и очень спокойно с ними разобрались, одержав победу 2:0.
Вполне возможно, что эта победа над "Стоком" станет для ребят Ираолы отправной точкой к дальнейшим победам. Однако их субботний соперник выглядит чрезвычайно мощно, чтобы говорить о легких и спокойных победах. Доминик Соланке и Филипп Биллинг как главное оружие "вишен" в атаке, попытаются сделать все возможное, чтобы пройти оборону "Арсенала". А Илья Забарный вместе со своими партнерами по защите получают очередной вызов: им нужно остановить Жезуса, Нкетиа и Сака (если последний будет готов выйти на поле).
Новости "Арсенала"
Обыграв в среду "Брентфорд" в рамках Кубка Лиги, "Арсенал" вернулся на победный путь. Не то, чтобы "канониры" с него надолго сходили, просто в прошлом туре они разыграли боевую ничью со своим самым принципиальным соперником, "Тоттенхэмом" (2:2). Это была вторая потеря очков от команды Микеля Артеты в этом сезоне, первая произошла также в лондонском дерби, тогда в матче против "Фулхэма" финальный свисток арбитра также зафиксировал ничью 2:2.
Все остальные - это чисто победы, особенно стоит отметить легкую прогулку против нидерландского "ПСВ" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Канониры" просто уничтожили своего соперника со счетом 4:0. Возможно, когда они будут выходить на матч против "Борнмута", то в голове будут держать то, что в среду им нужно будет сыграть второй тур группового этапа ЛЧ против "Ланса".
Впрочем учитывая форму французской команды в этом сезоне, наверное, экономить силы не стоит. Ожидаем, что "вишни" доставят им больше проблем, чем "Ланс" на следующей неделе. Да и в матче против "Брентфорда" в среду несколько основных исполнителей получили отдых, поэтому ноги должны быть свежими.
Турнирная таблица
Личные встречи
04.03.23 АПЛ "Арсенал" - "Борнмут" 3:2
20.08.22 АПЛ "Борнмут" - "Арсенал" 0:3
27.01.20 КА "Борнмут" - "Арсенал" 1:2
26.12.19 АПЛ "Борнмут" - "Арсенал" 1:1
06.10.19 АПЛ "Арсенал" - "Борнмут" 1:0
Цифры и факты
- В 9 из последних 12 матчей между "Борнмутом" и "Арсеналом" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
- "Арсенал" выиграл 6 из последних 7 матчей против "Борнмута";
- "Борнмут" не может обыграть "Арсенал" уже 10 матчей подряд.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Андони Ираола имеет достаточно неприятную потерю в лице защитника Ллойда Келли, который получил повреждение и пока неизвестно, когда сможет вернуться к общим тренировкам с командой. Кроме того, у "Борнмута" сохраняются давние потери: травмы у Райана Фредрикса, Алекса Скотта, Эмилиано Маркондеса и Криса Мефама.
У "Арсенала" достаточно интересная ситуация по травмам, ведь сразу несколько игроков близки к возвращению на поле и трудно спрогнозировать, кто действительно сможет принять участие в матче. Под вопросом Габриэл Мартинелли, Леандро Троссар, Деклан Райн и Букайо Сака.
А вот кто точно не сыграет и не вызывает никаких вопросов, так это Юрриен Тимбер, которого, вполне возможно, в этом сезоне мы уже не увидим, а также Томас Партей.
"Борнмут", 4-2-3-1: Нето — Ааронс, Забарный, Сенеси, Керкез — Биллинг, Кук — Тавернье, Кристи, Клюйверт — Соланке
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Эдегор, Жоржиньо, Виейра — Жезус, Нкетиа, Нелсон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Арсеналом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 - 1:3. "Борнмут" действительно играет не так плохо, как можно подумать, если взглянуть на турнирную таблицу АПЛ. Именно поэтому мы прогнозируем, что как минимум один гол в воротах "канониров" побывает. Впрочем "Арсенал", несмотря на определенные проблемы с травмами, остается командой Артеты, ожидаем от них уверенной победы на "Виталити Стэдиум".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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