Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон – Борнмут. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 07.10.2023
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Эвертоном" и "Борнмутом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 8-й тур.
7 октября. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Противостояние двух аутсайдеров этого сезона Премьер-Лиги, которое можно назвать матчем за 6 очков. Очные встречи двух команд из нижней части турнирной таблицы всегда чрезвычайно принципиальные и бескомпромиссные. "Эвертон" принимает у себя дома "Борнмут". Это очередное украинское дерби в АПЛ, ведь Виталий Миколенко ждет приезда Ильи Забарного.
Новости "Эвертона"
Подопечные Шона Дайча проводят не лучший старт сезона, а прошлонедельное поражение против "Лутона" ставит "ирисок" в очень непростое положение. "Шляпники" одержали сенсационную победу на "Гудисон Парк" неделю назад и после этой игры болельщики начали задавать команде и тренеру логические вопросы: а мы вообще собираемся оставаться в АПЛ на следующий сезон?
Хотя до матча с "Лутоном" ливерпульский коллектив смог обыграть "Астон Виллу" (в Кубке Лиги) и "Брентфорд" (в АПЛ). То есть определенные признаки жизни команда показывает, но очень трудно прогнозировать, в какой форме они выйдут на каждый отдельный следующий поединок. Серия из трех поражений подряд после старта сезона уже давно прервана, но и стабильной игры и результатов от "Эвертона" мы не видим.
Свой прошлый матч за 6 очков они проиграли. Теперь у них есть шанс исправиться в матче с "Борнмутом". Но готовы ли они это сделать? Кажется, что даже игроки "ирисок" прямо не смогут дать ответ на этот вопрос.
Новости "Борнмута"
Андони Ираола получает немало критики от британской прессы, особенно испанца и его подопечных разносили после поражения против "Арсенала" на прошлой неделе. Казалось бы, а что такого в поражении против явного фаворита? Все из-за игры (или ее отсутствия), которую продемонстрировали "вишни" в этой игре.
Результаты "Борнмута" куда хуже, чем их реальные выступления на поле (если выносить матч с "Арсеналом" за скобки). В отдельных матчах им просто не везло, а в отдельных соперник все же был слишком сильным. Противостояние с "Эвертоном" будет первым матчем для "вишен" в этом сезоне против команды, непосредственно борющейся с ними за выживание. Тем интереснее будет взглянуть на подопечных Ираолы в таких условиях, когда не обязательно играть вторым номером, а можно брать инициативу в свои руки.
Возможно, именно в этом матче им удастся одержать первую победу в Премьер-лиге в этом сезоне, ведь на данный момент на счету "вишен" только 3 ничьи и 4 поражения после первых 7 туров.
Турнирная таблица
Личные встречи
28.05.23 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 1:0
12.11.22 АПЛ "Борнмут" — "Эвертон" 3:0
08.11.22 КАЛ "Борнмут" — "Эвертон" 4:1
26.07.20 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 1:3
15.09.19 АПЛ "Борнмут" — "Эвертон" 3:1
Цифры и факты
- "Борнмут" не может выиграть в последних 11 матчах в рамках Премьер-Лиги;
- "Эвертон" выиграл 5 из последних 6 домашних матчей против "Борнмута";
- "Борнмут" пропустил как минимум два гола в 5 из последних 6 матчей в рамках АПЛ;
- В 4 из последних 5 матчей между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Шон Дайч не сможет рассчитывать в этом матче на трех исполнителей: Шеймус Коулман, Деле Алли и Андре Гомеш. У каждого из них травма и ни один из них не сыграл ни одного матча за "ирисок" в этом сезоне.
У "Борнмута" немного масштабнее проблемы с повреждениями, из-за них не сыграют Тайлер Адамс, Райан Фредерикс, Ллойд Келли, Крис Мефам, Алекс Скотт и Эмилиано Маркондес. Все остальные готовы к бою.
"Эвертон", 4-4-2: Пикфорд — Паттерсон, Брентуэйт, Тарковски, Миколенко — Макнил, Дукуре, Онана, Харрисон — Калверт-Льюин, Бету
"Борнмут", 4-2-3-1: Нето — Ааронс, Забарный, Сенеси, Керкез — Ротуэлл, Кук — Тавернье, Биллинг, Синистерра — Соланке
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Борнмутом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Тенденция показывает, что "Борнмут" достаточно нередко побеждает "Эвертон" в последние годы. Впрочем "вишни" не могут победить уже в 11 матчах АПЛ подряд и это также надо учитывать. Это будет принципиальное противостояние и бой за шесть очков. Ожидаем, что голы будут, а вот победителя команды определить не смогут.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Полесье выходит на первое место, Днепр-1 уже седьмой. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Долгожданная победа Зари, другие результаты ЛЕ и ЛК, а также сборная Украины, которая поедет в Леверкузен. Главные новости за 5 октября
- Фулхэм – Челси. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 02.10.2023
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО