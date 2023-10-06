Эвертон – Борнмут. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 07.10.2023

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

7 октября. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Противостояние двух аутсайдеров этого сезона Премьер-Лиги, которое можно назвать матчем за 6 очков. Очные встречи двух команд из нижней части турнирной таблицы всегда чрезвычайно принципиальные и бескомпромиссные. "Эвертон" принимает у себя дома "Борнмут". Это очередное украинское дерби в АПЛ, ведь Виталий Миколенко ждет приезда Ильи Забарного.

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Новости "Эвертона"

Подопечные Шона Дайча проводят не лучший старт сезона, а прошлонедельное поражение против "Лутона" ставит "ирисок" в очень непростое положение. "Шляпники" одержали сенсационную победу на "Гудисон Парк" неделю назад и после этой игры болельщики начали задавать команде и тренеру логические вопросы: а мы вообще собираемся оставаться в АПЛ на следующий сезон?

Хотя до матча с "Лутоном" ливерпульский коллектив смог обыграть "Астон Виллу" (в Кубке Лиги) и "Брентфорд" (в АПЛ). То есть определенные признаки жизни команда показывает, но очень трудно прогнозировать, в какой форме они выйдут на каждый отдельный следующий поединок. Серия из трех поражений подряд после старта сезона уже давно прервана, но и стабильной игры и результатов от "Эвертона" мы не видим.

Свой прошлый матч за 6 очков они проиграли. Теперь у них есть шанс исправиться в матче с "Борнмутом". Но готовы ли они это сделать? Кажется, что даже игроки "ирисок" прямо не смогут дать ответ на этот вопрос.

Новости "Борнмута"

Андони Ираола получает немало критики от британской прессы, особенно испанца и его подопечных разносили после поражения против "Арсенала" на прошлой неделе. Казалось бы, а что такого в поражении против явного фаворита? Все из-за игры (или ее отсутствия), которую продемонстрировали "вишни" в этой игре.

Результаты "Борнмута" куда хуже, чем их реальные выступления на поле (если выносить матч с "Арсеналом" за скобки). В отдельных матчах им просто не везло, а в отдельных соперник все же был слишком сильным. Противостояние с "Эвертоном" будет первым матчем для "вишен" в этом сезоне против команды, непосредственно борющейся с ними за выживание. Тем интереснее будет взглянуть на подопечных Ираолы в таких условиях, когда не обязательно играть вторым номером, а можно брать инициативу в свои руки.

Возможно, именно в этом матче им удастся одержать первую победу в Премьер-лиге в этом сезоне, ведь на данный момент на счету "вишен" только 3 ничьи и 4 поражения после первых 7 туров.

Турнирная таблица

Личные встречи

28.05.23 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 1:0

12.11.22 АПЛ "Борнмут" — "Эвертон" 3:0

08.11.22 КАЛ "Борнмут" — "Эвертон" 4:1

26.07.20 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 1:3

15.09.19 АПЛ "Борнмут" — "Эвертон" 3:1

Цифры и факты

"Борнмут" не может выиграть в последних 11 матчах в рамках Премьер-Лиги;

"Эвертон" выиграл 5 из последних 6 домашних матчей против "Борнмута";

"Борнмут" пропустил как минимум два гола в 5 из последних 6 матчей в рамках АПЛ;

В 4 из последних 5 матчей между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Шон Дайч не сможет рассчитывать в этом матче на трех исполнителей: Шеймус Коулман, Деле Алли и Андре Гомеш. У каждого из них травма и ни один из них не сыграл ни одного матча за "ирисок" в этом сезоне.

У "Борнмута" немного масштабнее проблемы с повреждениями, из-за них не сыграют Тайлер Адамс, Райан Фредерикс, Ллойд Келли, Крис Мефам, Алекс Скотт и Эмилиано Маркондес. Все остальные готовы к бою.

"Эвертон", 4-4-2: Пикфорд — Паттерсон, Брентуэйт, Тарковски, Миколенко — Макнил, Дукуре, Онана, Харрисон — Калверт-Льюин, Бету

"Борнмут", 4-2-3-1: Нето — Ааронс, Забарный, Сенеси, Керкез — Ротуэлл, Кук — Тавернье, Биллинг, Синистерра — Соланке

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Тенденция показывает, что "Борнмут" достаточно нередко побеждает "Эвертон" в последние годы. Впрочем "вишни" не могут победить уже в 11 матчах АПЛ подряд и это также надо учитывать. Это будет принципиальное противостояние и бой за шесть очков. Ожидаем, что голы будут, а вот победителя команды определить не смогут.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.