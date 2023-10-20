Дерби города на реке Мерси. Ливерпуль – Эвертон. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 21.10.2023

Английская Премьер-лига. 9-й тур.

21 октября. 14:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Мерсисайдское дерби всегда наполнено эмоциями и принципиальностью, впрочем, не так часто радует реальной интригой в контексте победителя. "Ливерпуль" уже давно взял инициативу в свои руки, как минимум не проигрывая своим соседям. Последний раз "Эвертон" побеждал в дерби 2 года назад. Впрочем, это не означает, что подопечные Шона Дайча вместе с Миколенко раньше времени сдаются.

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Новости "Ливерпуля"

Подопечные Юргена Клоппа неплохо начали чемпионат и вообще сезон, постоянно пропуская первыми, но почти всегда находя возможность создать камбэк, даже если они играют в меньшинстве.

В этом сезоне на их счету только одно поражение, это произошло в скандальном матче против "Тоттенхэма", где они пропустили гол на последних секундах добавленного арбитром времени. Впрочем и этого поражения могло не быть, если бы арбитры ВАР не допустили грубую ошибку, не засчитав чистый гол Луиса Диаса. Свою ошибку ФА признала, а вот очки мерсисайдцам никто возвращать не собирается.

После поражения против "шпор" у них была победа над бельгийским "Сент-Жиллуазом" (2:0) в рамках Лиги Европы, а также веселая результативная ничья с "Брайтоном" (2:2). В целом форма команды Клоппа достаточно хорошая и к матчу против своего принципиального соперника они подходят с уверенностью. Вопрос лишь в том, как будут чувствовать себя игроки, которые вернулись в клуб после международного перерыва, особенно это касается игроков из Южной Америки.

Новости "Эвертона"

Синяя сторона Мерсиайда понемногу приходит в себя после чрезвычайно неудачного старта сезона. Если бы не недавнее поражение от главного аутсайдера чемпионата "Лутона", то можно было бы утверждать, что подопечные Шона Дайчча точно готовы давать бой более именитым соперникам.

За свои последние 4 матча "Эвертон" одержал три победы: над "Брентфордом" (1:3), над "Астон Виллой" (1:2) и над "Борнмутом" (3:0). Если подопечных Андони Ираолы сейчас обыгрывают практически все, а матч против "вилланов" был в рамках Кубка Английской Лиги, то победа над "Брентфордом" выглядела достаточно мощно. В той игре "ириски" просто раздавили своего соперника.

Благодаря последним результатам команда Дайча вылезла из зоны вылета и теперь немного комфортнее чувствует себя в турнирной таблице. Но по силам ли им отобрать очки в мерсисайдском дерби? Большой вопрос.

Турнирная таблица

Личные встречи

13.02.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Эвертон" 2:0

03.09.22 АПЛ "Эвертон" — "Ливерпуль" 0:0

24.04.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Эвертон" 2:0

01.12.21 АПЛ "Эвертон" — "Ливерпуль" 1:4

20.02.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Эвертон" 0:2

Цифры и факты

"Ливерпуль" непобедим в 27 из последних 28 матчей против "Эвертона" во всех турнирах;

В последних 7 матчах "Ливерпуля" проходила ставка ТБ 2.5;

"Ливерпуль" непобедим в 18 из своих последних 19 матчей в рамках Премьер-Лиги;

"Эвертон" не забивал в матчах против "Ливерпуля" с декабря 2021 года.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "Ливерпуля" хватает травм, впрочем почти все важнейшие исполнители сейчас готовы. Самой ощутимой потерей является, наверное, Энди Робертсон. Левый защитник будет иметь операцию на плече, это подтвердил Юрген Клопп. Он пропустит несколько мест. Также из-за повреждения не сможет сыграть Тьяго Алькантара, Коди Гакпо и Куивин Келлехер.

Все еще отбывает свою дисквалификацию после удаления в матче против "Тоттенхэма" Кертис Джонс. Из-за незначительного повреждения под вопросом участие в матче Стефана Байчетича.

Что касается "Эвертона", то свежих травм нет. Сейчас все игроки, находящиеся в лазарете, находятся там еще со старта сезона. Речь о Шеймусе Коулмане, Деле Алли и Андре Гомеше.

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Цимикас — Собослай, Мак Аллистер, Гравенберх — Салах, Жота, Диас

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Янг, Брентуэйт, Тарковски, Миколенко — Макнил, Гарнер, Онана, Гаррисон — Дукуре — Калверт-Льюин

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Эвертон" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:0. Да, за последние несколько недель "Эвертон" вылез из беспросветной ямы, где было поражение за поражением. Впрочем соперников такого калибра им пока обыгрывать не удавалось. Да что обыгрывать, хотя бы сыграть вничью. "Ливерпуль" в хорошей форме и причин для потерь очков на "Энфилде" в мерсисайдском дерби не видно.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.