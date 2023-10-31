Вест Хэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 1/8 Кубка Английской Лиги на 01.11.2023

Кубок Английской Лиги. 1/8 финала.

1 ноября. 21:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Команды провели диаметрально противоположные матчи на выходных. Команда Микеля Артеты с легкостью разгромила "Шеффилд Юнайтед", не заметив соперника и спокойно готовилась к противостоянию в среду. А вот "Вест Хэм" с Дэвидом Мойесом уступил "Эвертону" в непростом домашнем матче. "Молотобойцам" нужно реабилитироваться, а "Арсеналу" просто продолжать двигаться с набранной скоростью.

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Новости "Вест Хэма"

Прямо сейчас подопечные Дэвид Мойеса переживают непростую серию из трех поражений подряд во всех турнирах и есть большой риск того, что серия может увеличиться до четырех матчей. На позапрошлой неделе они без шансов уступили мощной "Астон Вилле" со счетом 4:1, затем было поражение в рамках Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса" (2:1), ну и о поражении против "Эвертона" мы уже упоминали выше. В рамках 1/16 финала Кубка Лиги "Вест Хэм" прошел "Линкольн" со счетом 1:0.

"Молотобойцы" откровенно потеряли темп, который сами же набрали в начале сезона, когда казалось, что в с таким контратакующим стилем можно пройти чуть ли не всю дистанцию, обыгрывая даже очень серьезных оппонентов. Но как только у команды исчезла убийственная реализация, исчезли и бешеные результаты. Насколько нынешняя форма команды является временной? Трудный вопрос, на который куда легче будет ответить через несколько недель.

Конечно, команде желательно как можно скорее возвращаться на победный путь, но насколько это возможно против "Арсенала"? Также не нужно забывать, что многие английские клубы сознательно жертвуют Кубком Лиги ради сохранения свежести в других турнирах, поэтому, вполне возможно, "Вест Хэм" сознательно пожертвует этим матчем ради вероятных будущих успехов.

Новости "Арсенала"

"Канониры" имели сразу несколько непростых матчей подряд, речь о "Манчестер Сити", "Челси" и "Севилье", но прошли этот период подопечные Артеты более, чем достойно. Победы над "горожанами" и андалусийцами лишний раз напомнили, насколько хорошую команду на "Эмирейтс" выстроил испанский специалист.

В этом контексте матч против "Челси" выходит за скобки, но даже там они смогли вернуться в игру после двух пропущенных голов и свести все к ничьей 2:2. Легкая прогулка против "Шеффилд Юнайтед", в которой Эдди Нкетиа забил сразу три гола, намекает на готовность "канониров" продолжать свою победную серию и в Кубке Лиги, где можно использовать ротацию. На стадии 1/16 финала Кубка Лиги "Арсенал" прошел "Брентфорд", обыграв "пчел" со счетом 0:1.

Важно, насколько серьезно Артета воспринимает этот кубок и насколько сильно желает его выиграть. Если приоритетность будет слишком низкой, то раненые "молотобойцы" могут воспользоваться подобным состоянием и вернуться на победный путь. Этот матч может стать особенным для Деклана Райса, который впервые сыграет против своей бывшей команды, но вообще будет ли он в стартовом составе — большой вопрос.

Личные встречи

16.04.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Арсенал" 2:2

26.12.22 АПЛ "Арсенал" — "Вест Хэм" 3:1

01.05.22 АПЛ "Вест Хэм" — "Арсенал" 1:2

15.12.21 АПЛ "Арсенал" — "Вест Хэм" 2:0

21.03.21 АПЛ "Вест Хэм" — "Арсенал" 3:3

Цифры и факты

В 12 из последних 14 матчей между этими соперниками на домашней арене "Вест Хэма" проходила ставка ТБ 2.5;

"Арсенал" забивал как минимум 2 гола в 13 из своих последних 15 выездных матчей против "Вест Хэма";

"Арсенал" не проигрывает в 15 из последних 16 выездных матчей против "Вест Хэма" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет "Вест Хэма" полностью пуст и все игроки готовы принять участие в матче против "Арсенала".

Что касается Микеля Артеты, то он не рассчитывает на Юрриена Тимбера, Томаса Партея и Габриэля Жезуса. Действительно важные игроки для команды и без них может быть не так просто. С другой стороны, все и так ожидают определенную ротацию от испанского наставника.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Фабиански — Керер, Мавропанос, Огбонна, Эмерсон — Соучек, Уорд-Праус — Корне, Форнальс, Бенрахма — Ингс

"Арсенал", 4-3-3: Рамсдейл — Уайт, Габриэл, Кивиор, Томиясу — Хаверц, Жоржиньо, Виейра — Нелсон, Нкетиа, Троссард

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Анализируя нынешнюю форму обоих коллективов и историю их противостояния, напрашивается единодушный вывод о том, что победителем должны становиться подопечные Микеля Артеты. Причем от них ожидается как минимум два забитых гола. Найдет ли на это какой-то ответ "Вест Хэм"? Мы прогнозируем, что найдет, но этого будет недостаточно.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.