Ньюкасл – Челси. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 25.11.2023

Английская Премьер-лига. 13-й тур.

25 ноября. 17:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Если "Челси" планирует бороться за высокие места в этом сезоне, то нужно наконец демонстрировать стабильность и после таких выступлений, как против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", продолжать свою серию без поражений, а против "Ньюкасла" просто ничьей будет мало.

Маурисио Почеттино доказал всем, что его коллектив умеет выкладываться на максимум в отдельных матчах, но стабильности этой команде катастрофически не хватает, от того матч между ними и "сороками" интригует еще больше.

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Новости "Ньюкасла"

Эдди Гау последние несколько недель страдает от лазаретного кризиса, который накрыл его команду и сильно повлиял на последние результаты "Ньюкасла" в официальных матчах. Впрочем о травмах чуть позже, что же там с самими результатами.

Прямо сейчас у "сорок" два поражения подряд: одно в Лиге Чемпионов от дортмундской "Боруссии", а другое - в Премьер-Лиге от более чем скромного "Борнмута". Игра команды в последнем матче против "вишен" полностью списывается на переполненный лазарет, это была совсем не та команда, к которой мы привыкли.

Кроме обычных проблем с травмами, этот сезон для "Ньюкасла" стал сложным и из-за расширения расписания матчей из-за участия в Лиге Чемпионов. Им просто необходимо разрываться на несколько фронтов и удержать баланс при этом очень сложно. В Лиге Чемпионов они сохраняют шансы на выход, но для этого надо кровь из носу побеждать. С другой стороны, на выходных матч с "Челси" и там также надо побеждать.

Большая дилемма для Эдди Гау, которую главному тренеру придется решать в ближайшее время. Возможно, он рискнет пожертвовать матчем против "пенсионеров" ради Лиги Чемпионов? Кто знает.

Новости "Челси"

На контрасте со своими оппонентами, в этом сезоне лондонцы не имеют никаких еврокубков, у них разгруженный график и прямо сейчас они идут с тремя матчами без поражений подряд.

После непонятного поражения в матче с "Брентфордом" подопечные Маурисио Почеттино прошли "Блэкберн" в рамках Кубка Английской Лиги. А потом было два матча, которые уже стали в определенной степени легендарными, по крайней мере в рамках этого сезона. Речь о слегка странной победе над "Тоттенхэмом" (4:1), когда они посадили двух игроков соперника на красные, а собственное преимущество смогли реализовать только под конец встречи. Ну и 4:4 против "Манчестер Сити" накануне международного перерыва - такое не забывается.

После этих матчей мы убедились, что "Челси" готов играть против сильнейших команд, остается лишь один открытый вопрос: когда они смогут стабильно играть с менее именитыми коллективами? Сколько еще будут продолжаться вот такие случайные поражения против "Брентфордов"? Матч против "Ньюкасла" действительно очень важен и соперник у "синих" более чем мощный, но проблемы с травмами в составе "сорок" автоматически делают фаворитами именно "Челси", хотя у них и своих травм хватает.

Турнирная таблица

Личные встречи

27.07.23 КТМ "Ньюкасл" — "Челси" 1:1

28.05.23 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 1:1

12.11.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Челси" 1:0

13.03.22 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 1:0

30.10.21 АПЛ "Ньюкасл" — "Челси" 0:3

Цифры и факты

В 8 из последних 9 матчей между "Челси" и "Ньюкаслом" проходила ставка ТМ 2.5;

"Челси" забивал как минимум 2 гола в 5 из своих последних 6 матчей в рамках Премьер-Лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Эдди Гау прямо сейчас примерил на себя роль Маурисио Почеттино на старте сезона, правда ситуации у обоих наставников были неравноценны: аргентинец имел большой состав и несмотря на большие потери мог выставлять достаточно сильный коллектив на поле. Наставник "Ньюкасла" такой широкой скамейки запасных не имеет.

В этом матче точно не смогут сыграть Харви Барнс, Свен Ботман, Эллиот Андерсон, Джейкоб Мерфи, Мэтт Таргетт, Дан Берн и Каллум Уилсон. Это все игроки с травмами. Сандро Тонали дисквалифицирован за нелегальные ставки. Льюис Холл все еще находится в аренде с "Челси", поэтому по правилам лиги не может играть против клуба, которому принадлежит. Также под вопросом участие в игре Мигеля Альмирона.

Что касается потерь "Челси", то дела немного улучшаются, однако проблем все же хватает. На травмах Уэсли Фофана, Бен Чилуэлл, Карни Чуквуемека и Трево Чалоба. Есть и другие травмированные футболисты - Кристофер Нкунку и Ромео Лавия, которые до сих пор не сыграли ни одного официального матча за "синих", но близки к своему возвращению и могут оказаться на скамейке запасных в этом матче. Небольшие повреждения были у Колвилла и Гюсто, но они будут готовы выйти на поле при необходимости.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Ливраменто, Шер, Ласселс, Триппьер — Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимараес — Уиллок, Исак, Гордон

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Дисаси, Силва, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлахер, Стерлинг — Джексон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ньюкасл" — "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Проблемы с травмами и насыщенный календарь матчей в этом сезоне мешает команде Эдди Гай полностью расправить крылья, впрочем уже есть несколько игроков, которые вернулись после травм и играть должно стать легче. "Челси" же в неплохой форме и они попытаются вернуться на победный путь после ничьей с "Манчестер Сити". Но мы оцениваем шансы команд на победу как равные, такого же результата и ждем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.