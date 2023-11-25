Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 26.11.2023

Английская Премьер-лига. 13-й тур.

26 ноября. 18:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Что подготовит нам "Манчестер Юнайтед" на этот раз? Конечно, мы сразу можем ожидать аморфного футбола в исполнении подопечных тен Хага, который, тем не менее, может закончиться даже победой.

"Юнайтед" - это едва ли не единственная команда, от которой все хотят увидеть прежде всего изменение игры, а не результатов. Даже в мертвых матчах иногда свои результаты они получают, но целостного рисунка игры все еще нет. Удастся ли им удивить крепкую команду Шона Дайча, которая теперь еще и вдвое злее из-за снятия очков Премьер-лигой накануне.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Эвертона"

Команда Шона Дайча только-только начала находить свою игру, как им пришли новости от Премьер-лига, которая отняла у них 10 очков за нарушение финансового ферй-плей. Да, у клуба действительно есть проблемы и то, как они превратились в команду, которая борется за выживание, прекрасно подтверждает этот тезис, впрочем сейчас наступил неплохой период под руководством Дайча и коллектив наконец заиграл, не в последнюю очередь благодаря замечательным выступлениям Виталия Миколенко.

Это снятие очков может как добавить злости и силы этому коллективу, так и загнать их в психологическую яму, ведь целых 10 очков, которые они так тяжело зарабатывали, в один момент исчезли. Теперь "ириски" оказались в зоне вылета и задача выживания сильно усложнилась. Однако с такой игрой у них есть все шансы остаться в АПЛ.

Они не проигрывают в последних 4 матчах Премьер-лиги, в частности за этот период ливерпульцы одержали 3 победы (над "Вест Хэмом", "Бернли" и "Кристал Пэлас"), также была ничья с "Брайтоном" (1:1).

Стиль этой команды становится понятным, особенно бросаются в глаза их стартовые натиски в первые 15 минут. В этом сезоне они забили аж 5 голов в период с первой по 15 минуты, это лучший показатель в лиге. Возможно, быстрого гола следует ожидать и против "Манчестер Юнайтед"?

Новости "Манчестер Юнайтед"

У команды тен Хага все стабильно нестабильно. В последних 5 матчах они сыграли по-разному плохо: где-то ужасно, где-то немного лучше, что и позволило им одержать 2 победы, но 3 раза проиграть.

Неудачная серия началась с манчестерского дерби, где на своем стадионе "красные дьяволы" были сокрушительно разбиты со счетом 3:0. Затем поражение с таким же счетом против команды Эдди Гау, и снова на "Олд Траффорд", правда это был матч в рамках Кубка Английской Лиги.

Победа над "Фулхэмом" (1:0) сменилась позорным поражением против "Копенгагена", где они дважды вели в счете. Ну и перед международным перерывом был сыгран скромный матч против "Лутона", где удалось одержать минимальную победу. Форму "Юнайтед" невозможно назвать оптимальной. Команда продолжает находиться в кризисе и болельщики ожидают немедленных улучшений прежде всего в игре. Возможно, именно матч против "ирисок" станет переломным в плане игрового рисунка.

Турнирная таблица

Личные встречи

08.04.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Эвертон" 2:0

06.01.23 КА "Манчестер Юнайтед" — "Эвертон" 3:1

09.10.22 АПЛ "Эвертон" — "Манчестер Юнайтед" 1:2

09.04.22 АПЛ "Эвертон" — "Манчестер Юнайтед" 1:0

02.10.21 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Эвертон" 1:1

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" выиграл своих три последних матча против "Эвертона" во всех турнирах;

"Манчестер Юнайтед забивал как минимум 2 гола в своих последних 3 матчах против "Эвертона" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Шон Дайч не имеет серьезных кадровых потерь, которые бы влияли на его выбор стартового состава, однако сказать, что лазарет у "ирисок" пустой, также невозможно. Из-за травм не смогут сыграть Шеймус Коулман, Деле Алли и Андре Гомеш. Под вопросом участие в игре Амаду Онана, впрочем Daily Mail утверждает, что полузащитник будет готов сыграть.

Что касается потерь у команды Эрика тен Хага, то здесь все куда серьезнее. Наставник "красных дьяволов" не сможет рассчитывать на Лисандро Мартинеса, Тайрела Маласия, Амада Диалло, Каземиро и Кристиана Эриксена. Также по инициативе самого тен Хага отстранен от команды Джейлон Санчо.

Под вопросом возможность принять участие в матче Андре Онана, Люка Шоу, Расмуса Гойлунда, Джонни Эванса и Аарона Уан-Биссаки. Но согласно информации в британской прессе, они все же будут готовы выйти на поле.

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Янг, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Харрисон, Гарнер, Онана, Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Далот, Линделеф, Магуайр, Регилон — Мактоминей, Амрабат — Антони, Фернандеш, Гарначо — Рэшфорд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Эвертон" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТМ 2.5 - 1:1. Игровые проблемы "Юнайтед" продолжаются и вряд ли следует ожидать их внезапного решения сразу после очередного международного перерыва. С другой стороны у нас команда Шона Дайча, которая набрала форму и несмотря на снятие 10 очков более чем готова продолжать борьбу за выживание. Из-за разницы в классе отдельных исполнителей все же прогнозируем ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.