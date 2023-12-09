Мудрик в гостях у Миколенко. Эвертон – Челси. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 10.12.2023

Английская Премьер-лига. 16-й тур.

10 декабря. 16:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Не стоит недооценивать эмоциональную составляющую футбола. Об этом так любит говорить Маурисио Почеттино, который постоянно напоминает, что сложные процессы, которые происходят в головах футболистов, иногда важнее физических или технических качеств игроков.

"Эвертон" является прекрасной иллюстрацией этих слов, ведь получив достойную мотивацию от Премьер-лиги путем снятия 10 очков, игроки "ирисок" вышли на новый уровень спортивной агрессии и непосредственно футбола. Они уже разбили "Ньюкасл" и ожидают в гости проблемный "Челси".

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Новости "Эвертона"

Еще до того, как с ливерпульского клуба сняли 10 очков, они показывали достойный футбол и были в середине турнирной таблицы, но после наказания они действительно стали другим зверем. Это можно связывать с психологическим подъемом команды, но не следует забывать о работе Шона Дайча, который вывел клуб из очень темного места и сделал из этой команды настоящих бойцов, готовых выполнять даже очень непростые задачи.

В четверг "ириски" разгромили "Ньюкасл" и этот результат стал громким заявлением об амбициях. Они наконец-то покинули зону вылета. До этого была победа над "Ноттингем Форест" (0:1), а также поражения против "Манчестер Юнайтед" (0:3), впрочем против манкунианцев парни Дайча показали себя достойно, несмотря на результат.

Еще раньше была победа над "Кристал Пэлас" и боевая ничья с "Брайтоном". Команда нашла себя и находится в прекрасной форме, особенно в контексте встречи с "Челси", который является олицетворением нестабильности.

Новости "Челси"

Подопечные Маурисио Почеттино провели частично позорный матч против "Манчестер Юнайтед", ведь сложилось впечатление, что они даже не пытались что-то показать на "Олд Траффорд" и просто смирились со своей судьбой еще до матча. И это был матч против не менее кризисного соперника, чем они сами. После того матча у болельщиков "синих" было немало вопросов к команде и главному тренеру, свое мнение они выразили громкими свистами в сторону своих любимцев.

И действительно, на прошлой неделе лондонцы в непростом матче, где они весь второй тайм провели в меньшинстве, вырвали победу у "Брайтона", но до этого был еще один позор, на этот раз на "Сент-Джеймс Парк", где хозяева стадиона разбили их со счетом 4:1.

А ведь у всех было совсем другое впечатление и ожидания после двух уверенных матчей против "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", где "синие" добыли 4 очка. Молодость почти наверняка равна нестабильности, состав "синих" иллюстрирует эту закономерность лучше, чем кто-либо другой. Теперь у них по графику крепкие "ириски" на выезде и данная встреча не сулит ничего хорошего столь пассивной и мягкотелой команде аргентинского специалиста.

Турнирная таблица

Личные встречи

18.03.23 АПЛ "Челси" — "Эвертон" 2:2

06.08.22 АПЛ "Эвертон" — "Челси" 0:1

01.05.22 АПЛ "Эвертон" — "Челси" 1:0

16.12.21 АПЛ "Челси" — "Эвертон" 1:1

08.03.21 АПЛ "Челси" — "Эвертон" 2:0

Цифры и факты

В последних 5 матчах "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В 5 из последних 6 домашних матчей "Эвертона" против "Челси" проходила ставка ТМ 2.5;

В 5 из последних 6 матчей "Астон Виллы" в Премьер-лиге проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси пропускал как минимум 2 гола в 6 из последних 7 матчей Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Несмотря на хорошую форму команды Шона Дайча, у нее все же есть проблемы с травмами и на всех исполнителей наставник рассчитывать не может. В лазарете продолжают находиться Деле Алли и Андре Гомеш, недоступен и Джеймс Гарнер. Под вопросом участие во встрече Доминика Калверта-Льюина, Амаду Онана и Шеймуса Коулмана, впрочем тренер подтвердил, что почти наверняка они будут готовы.

Что касается проблем Почеттино, то там ничего нового, из лазарета вернулся только Нони Мадуэке. Это означает, что по-прежнему недоступны Уэсли Фофана, Бен Чилуэлл, Карни Чуквуемека, Трево Чалоба, Ромео Лавия и Лесли Угочукву.

На пресс-конференции наставник "синих" не исключил вариант, при котором Кристофер Нкунку и Ромео Лавия могут появиться в заявке на матч, впрочем это очень маловероятно, они продолжают восстанавливаться от своих повреждений.

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд – Паттерсон, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Харрисон, Янг, Гуйе, Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Дисаси, Силва, Бадиашиль, Колвилл — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлахер, Стерлинг — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Перформанс команды Почеттино на "Олд Траффорд" был настолько неубедительным, что трудно представить, как они будут на выезде противодействовать собранному и отточенному сопернику. Очень похоже на то, что лондонцы станут легкой добычей для "ирисок", поэтому прогнозируем победу хозяев поля.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.