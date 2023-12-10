We have a problem, mate. Тоттенхэм – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 10.12.2023

Английская Премьер-лига. 16-й тур.

10 декабря. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Встреча двух раненых зверей, вот только первые - сильно так избиты результатами последних 5 матчей, в которых они не могут выиграть, а другие просто нестабильны, но также получили свои побои, в частности в четверг против "Эвертона".

Кто же окажется сильнее: кризисные ребята Анге Постекоглу, или нестабильные, но все еще острые "сороки"?

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Новости "Тоттенхэма"

После того, как "Тоттенхэм" провел начало сезона вообще без поражений и набрал чрезвычайно уверенный ход, произошла беда, шлейф которой до сих пор в головах футболистов "шпор". Речь о поражении от "Челси" с двумя красными карточками и травмами ключевых футболистов в лице Микки ван де Вена и Джеймса Маддисона. После того результата они как будто все еще не оправились.

Далее были поражения против "Вулверхэмптона", "Астон Виллы" и ничья с "Манчестер Сити". Тот матч с "горожанами" они действительно могут занести себе в актив, учитывая как развивались события. Вырванная ничья на последних минутах матча могла вдохновить на дальнейшие свершения, но посреди недели они уступили "Вест Хэму". Да, играли лучше, но в той игре снова проявился уже привычный синдром: "шпоры" первыми забивают, но не могут удержать преимущество.

Матч против "Ньюкасла" пройдет не в лучший момент, ведь подопечным Постекоглу не мешало бы одержать спокойную победу и привести голову в порядок и "сороки" не лучший вариант для подобного. С другой стороны, потенциальная победа над ними может стать еще слаще, ведь соперник действительно сложный.

Новости "Ньюкасла"

Сезон "сорок" проходит по схеме американских горок: от поражения к победе, затем к ничьей и так по кругу. Последние 5 матчей команды Эдди Хау были настолько разнообразными, что прогнозировать эту команду становится настолько же непросто, как и "Челси".

Подумайте сами: поражение от "Борнмута" при слабой игре, затем победа над "Челси" с уверенным счетом и рисунком игры. После этого ничья с "ПСЖ", которая должна была быть поражением, учитывая ход событий на зеленом газоне. Затем разгром "Манчестер Юнайтед", не по счету, конечно, ведь "джорди" победили лишь 1:0, но по содержанию это точно был разгром.

Ну и после такого снова поражение, на этот раз против мотивированного "Эвертона" со счетом 3:0. Каким мы увидим команду Хау в следующем матче? Остается лишь догадываться и ждать. Но если посмотреть на закономерность результатов, то после поражения должна идти победа.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.04.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Тоттенхэм" 6:1

23.10.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ньюкасл" 1:2

03.04.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ньюкасл" 5:1

17.10.21 АПЛ "Ньюкасл" — "Тоттенхэм" 2:3

04.04.21 АПЛ "Ньюкасл" — "Тоттенхэм" 2:2

Цифры и факты

В последних 6 матчах "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В последних 5 матчах между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом" проходила ставка ТБ 2.5;

"Тоттенхэм" пропустил как минимум 2 гола в последних 5 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Не следует забывать, что неудачные результаты обоих коллективов не в последнюю очередь связаны с травмами основных исполнителей, которые не могут помочь своим командам в такое непростое время.

Что касается Анге Постекоглу, то он не может рассчитывать на Райана Сессеньона, Альфи Уайтмена, Ивана Перишича, Манора Соломона, Микки ван де Вена, Джеймса Маддисона, Эшли Филлипса, Родриго Бентанкура и Эрика Дайера. Есть информация, что повреждение получил и Сон Хын Мин, поэтому его участие в матче под вопросом.

Эдди Хау также есть что сказать по поводу травм, ведь проблемы его команды еще масштабнее, не смогут сыграть Ник Поуп, Джейкоб Мерфи, Дан Берн, Каллум Уилсон, Эллиот Андерсон, Шон Лонгстафф, Свен Ботман, Джо Уиллок, Харви Барнс, Хавьер Макильо и Мэтт Таргетт, у всех травмы.

Напомним, что также дисквалифицирован Сандро Тонали, а состояние Джамала Ласселса будут оценивать непосредственно перед матчем.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Ромеро, Дэвис, Удоджи — Ло Чельсо, Биссума — Джонсон, Клусевски, Ришарлисон — Сон

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Триппьер, Шер, Крафт, Ливраменто — Майли, Гимараэс, Жоэлинтон — Альмирон, Исак, Гордон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Учитывая нестабильное состояние обоих коллективов, очень трудно склониться на чью-то сторону. "Ньюкасл" находится в лучшей форме, чем соперник, но при этом имеет больше кадровых потерь. Поэтому ожидаем, что баланс в проблемах перенесется и на баланс в счете. Ничья.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.