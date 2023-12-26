Челси – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 27.12.2023

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

27 декабря. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

После поражения на Сочельник игрокам "Челси" просто необходимо заглаживать вину перед собственными болельщиками, которым они испортили настроение перед праздником. Хотя, фан-база клуба уже привыкла к подобным выходкам от своей команды, однако жажда к победам от нестабильных результатов меньше не становится.

Ну а исправлять ошибки придется против команды, которая очень любит играть вничью и которая также далека от оптимальной формы на данную минуту. Лондонское дерби между двумя проблемными коллективами, это должно быть интересно.

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Новости "Челси"

Эмоциональные качели на "Стэмфорд Бридж" продолжаются. После эмоционального всплеска, который получила команда Почеттино после прохода в полуфинал Кубка Английской Лиги в матче с "Ньюкаслом", они приехали в гости к "Вулверхэмптону" на Сочельник и показали пик бездарной реализации, из-за которой получили очередное поражение в свой пассив.

До этого была относительно спокойная победа над "Шеффилд Юнайтед" (2:0), а предшествовало этой серии два беззубых поражения на выезде против "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона". Как и в начале сезона, подопечные Почеттино максимально нестабильны и если отмечать в их игре какой-то позитив, то его чрезвычайно мало.

Наверное, некоторого оптимизма болельщикам добавляет возвращение Кристофера Нкунку, который после выхода на замену в первом матче реализовал послематчевый пенальти, а во втором забил свой первый гол в дебютном матче Премьер-лиги, хотя тот гол не принес лондонцам ни одного балла. Команда продолжает свою непонятную серию, которая максимально далека от определения слова "стабильность". Чего ждать от них в следующей игре? Мы не знаем.

Новости "Кристал Пэлас"

Последняя победа "орлов" была еще в начале ноября, когда они обыграли "Бернли" со счетом 2:0. После того они ни разу не покидали поле в качестве победителей, хотя и успели насобирать несколько важных ничьих, например, против "Вест Хэма", "Брайтона" и "Манчестер Сити".

Подопечные Роя Ходжсона не в лучшей форме и это очевидно, за последние несколько недель они уступили "Ливерпулю", "Лутону", "Борнмуту" и "Эвертону". Но прямо сейчас они имеют прекрасную возможность набрать все три очка, ведь соперником выступает "Челси", который любит дарить результаты командам, которые давно не побеждают. "Ноттингем Форест", единственная выездная победа которого в этом сезоне была именно на "Стэмфорд Бридж", не даст соврать.

Частично все игровые проблемы можно оправдать травмами, которые не отпускают "орлов", однако травмы преследовали их еще с августа, а победы они получали чаще, чем это происходит последние 2 месяца.

Турнирная таблица

Личные встречи

15.01.23 АПЛ "Челси" — "Кристал Пэлас" 1:0

01.10.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Челси" 1:2

17.04.22 КА "Челси" — "Кристал Пэлас" 2:0

19.02.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Челси" 0:1

14.08.21 АПЛ "Челси" — "Кристал Пэлас" 3:0

Цифры и факты

"Челси" выиграл последние 12 матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

"Челси" играл ничью после перерыва, но выигрывал после финального свистка в последних 4 матчах против "Кристал Пэлас";

"Челси" сохранил свои ворота "сухими" в последних 5 домашних матчах против "Кристал Пэлас".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Когда в какой-то момент показалось, что у "Челси" наконец улучшается ситуация с травмированными, все началось как с нуля. Хотя сегодняшний список отсутствующих характеризуется не только состоянием здоровья, но и отсутствием дисциплины.

Из-за дисквалификации не смогут сыграть Коул Палмер и Рахим Стерлинг. Из-за травм будут отсутствовать: Энцо Фернандес, Уэсли Фофана, Бен Чилуэлл, Карни Чуквуемека, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Роберт Санчес, Марк Кукурелья и Лесли Угочукву. Также под вопросом готовность Мойзеса Кайседо, который пропустил предыдущий матч из-за гриппа.

Что касается кадровых проблем в команде Роя Ходжсона, то там также не все идеально. Не смогут помочь своей команды Шейк Дукуре, Есурун Рак-Сакьи, Роб Голдинг, Сэм Джонстон, Одсон Эдуар и Жоэль Уорд.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл — Кайседо, Галлахер — Мадуэке, Нкунку, Мудрик — Бройя

"Кристал Пэлас", 4-2-3-1: Хендерсон — Клайн, Андерсен, Гейи, Митчелл — Ричардс, Лерма — Олисе, Эзе, Айю — Матета

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Помним, что после неудачных матчей обычно команда Маурисио Почеттино дает результат. Ну и наоборот, после побед должен быть провал. Несмотря на проблемы с составом, мы все же ожидаем победы хозяев, которые должны реабилитироваться перед собственными болельщиками за поражение на Сочельник.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.