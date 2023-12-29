Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 30.12.2023

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

30 декабря. 17:00. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Главные неудачники первого круга Английской Премьер-лиги, которые уже успели сменить тренера и вернуть своего бывшего наставника Криса Уайлдера, едут в гости к действующему чемпиону Англии, который хоть и не в идеальной форме, но когда включается, как это было в прошлом матче, то устоять чрезвычайно трудно.

Пеп Гвардиола уже вернулся в Англию после Клубного Чемпионата Мира с триумфальной победой над "Эвертоном". Теперь задача у его команды намного проще, да и родные стены должны помочь.

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Новости "Манчестер Сити"

Подопечные Пепа Гвардиолы делают все правильно, однако их недавние результаты в чемпионате заставляют многих людей браться за голову и сомневаться в способности этого коллектива выиграть АПЛ в очередной раз. Речь о поражении от "Астон Виллы", чрезвычайно неуверенной победе над "Лутоном" и ничьей против "Кристал Пэлас".

Однако "горожане" спокойно выиграли Клубный Чемпионат Мира и после него с новыми силами готовы возвращаться в английский футбол. Посреди недели их не очень тепло встретил "Эвертон", впрочем во втором тайме "Сити" собрались и дали отпор наглым "ирискам".

Теперь у них матч против скромного "Шеффилда", который находится на последнем месте в турнирной таблице и подобный матч состоится очень вовремя. Ведь у команды хватает кадровых проблем, о которых мы поговорим немного позже. Тяжелые матчи подопечным Гвардиолы сейчас точно не нужны.

Новости "Шеффилд Юнайтед"

Катастрофичность формы "клинков" перестала быть столь масштабной после того, как клуб уволил с поста главного тренера Пола Хекингботтома и назначил Криса Уайлдера. Да, проблемы с результатами остаются, хотя даже они стали немного лучше. Самое важное - это рисунок игры, который стал слегка более выразительным и теперь хотя бы можно описать то, во что хочет играть эта команда.

Матч посреди этой недели не назовешь удачным, ведь они проиграли прямому конкуренту в борьбе за выживание "Лутону". Впрочем, до этого был неплохой матч против "Астон Виллы", в котором они едва не победили и мало кто бы назвал такую победу незаслуженной, ну и ранее поражения против "Челси", "Ливерпуля" и "Брентфорда".

Дела идут не лучшим образом, но болельщики получили хотя бы какие-то намеки на то, что все может стать лучше со временем. Поэтому активно следим за "клинками" в ожидании метаморфоз, которые могут позволить команде даже выжить в АПЛ. Хотя сейчас это выглядит как фантастика.

Турнирная таблица

Личные встречи

27.08.23 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити" 1:2

22.04.24 КА "Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед" 3:0

30.01.21 АПЛ "Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед" 1:0

31.10.20 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити" 0:1

21.01.20 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити" 0:1

Цифры и факты

"Манчестер Сити" сохранял свои ворота в неприкосновенности в последних 6 домашних матчах против "Шеффилд Юнайтед" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" выиграл последние 6 матчей против "Шеффилд Юнайтед" во всех турнирах;

В 8 из последних 10 матчах "Манчестер Сити" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Пеп Гвардиола накануне этого матча заявил, что целый ряд основных исполнителей не смогут помочь команде в последней игре 2023 года. Точно не будут готовы сыграть Джон Стоунз, Рубен Диаш, Эрлинг Холанд, Кевин Де Брюйне и Жереми Доку.

Что касается Криса Уайлдера и потерь его команды, то не смогут сыграть капитан Крис Башам, также Джон Иган, Том Дэвис, Даниэл Джеббисон и Джеймс Макати. Кроме того, дисквалифицированы Густаво Хамер и Анель Ахмедходжич.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Уокер, Аканджи, Аке, Гвардиол — Родри, Ковачич — Силва, Фоден, Грилиш — Альварес

"Шеффилд Юнайтед", 4-4-2: Фодерингем — Балдок, Трасти, Робинсон, Томас — Богл, Норвуд, Соуза, Арчер — Брюстер, Макберни

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Шеффилд Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Уровень команд прямо сейчас находится на разных полюсах, а учитывая серьезные потери в составе "клинков", шансов на успех в этом матче у них остается крайне мало. Ожидаем уверенной, разгромной победы "горожан" на своем стадионе, они точно захотят порадовать собственных болельщиков после долгого отсутствия.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.