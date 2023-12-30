Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сыграет Мудрик? Лутон Таун - Челси: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Фото: premierleague.com
Сегодня в рамках 20 тура АПЛ, "Лутон" у себя дома примет "Челси". Статистика личных встреч - в пользу "Челси": три победы в трех играх. Команды расположились на 10 ("Челси") и 18 ("Лутон") местах в турнирной таблице. Сыграет ли сегодня Мудрик за "пенсионеров", пока неизвестно, ведь в предыдущем матче украинец получил повреждение.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Англии. "Лутон Таун" - Челси"
30 декабря, 14:40
Прямая трансляция: Setanta Sports
Прямая трансляция Лутон Таун - ЧелсиСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Эффектные сэйвы Трубина. Бенфика - Фамаликан 3:0. Обзор матча и видео голов
- Серия А. Дженоа - Интер 1:1. Как и с Ювентусом
- Байден: Путина нужно остановить - мы не можем подвести Украину
- Челси – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 27.12.2023
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн