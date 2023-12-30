Сыграет Мудрик? Лутон Таун - Челси: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Сегодня в рамках 20 тура АПЛ, "Лутон" у себя дома примет "Челси". Статистика личных встреч - в пользу "Челси": три победы в трех играх. Команды расположились на 10 ("Челси") и 18 ("Лутон") местах в турнирной таблице. Сыграет ли сегодня Мудрик за "пенсионеров", пока неизвестно, ведь в предыдущем матче украинец получил повреждение.

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Чемпионат Англии. "Лутон Таун" - Челси"

30 декабря, 14:40

Прямая трансляция: Setanta Sports