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Сыграет Мудрик? Лутон Таун - Челси: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Англия
Обновлено

Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Сыграет Мудрик? Лутон Таун - Челси: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Фото: premierleague.com

UA-Футбол
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Сегодня в рамках 20 тура АПЛ, "Лутон" у себя дома примет "Челси". Статистика личных встреч - в пользу "Челси": три победы в трех играх. Команды расположились на 10 ("Челси") и 18 ("Лутон") местах в турнирной таблице. Сыграет ли сегодня Мудрик за "пенсионеров", пока неизвестно, ведь в предыдущем матче украинец получил повреждение.

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Чемпионат Англии. "Лутон Таун" - Челси"
30 декабря, 14:40
Прямая трансляция: Setanta Sports

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Прямая трансляция Лутон Таун - Челси
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