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Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023
Украинец будет играть против команды, которая хотела его приобрести
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 20 тур
31 декабря, 16:00. "Тоттенхэм Хостпур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Прямая трансляция: Setanta Sports +
Забарного уже несколько лет слухами связывают с "Тоттенхэмом". Шпоры хотели его приобрести еще во времена его выступлений в “Динамо”, а после его стабильной игры на хорошем уровне в АПЛ количество новостей в СМИ об интересе лондонцев к защитнику увеличилось. Сейчас "Тоттенхэм" переключился уже на другого кандидата, однако Забарный сегодня может продемонстрировать, что зря.
Новости Тоттенхэма
Этот сезон под руководством Постекоглу очень весёлый. В общем, дебютные месяцы тренеров на таком уровне не бывают скучными, но австралиец с греческими корнями изрядно постарался. После невероятного старта и лидерства в турнирной таблице последовал спад. Одно очко в пяти матчах в период с начала ноября по практически середину декабря. Дальше снова начало все восстанавливаться, ведь были одержаны три победы в трех поединках.
Однако в прошлом туре "шпоры" снова уступили. Три дня назад "Брайтон" Де Дзерби в очередной раз продемонстрировал Игорю Цыганику, что может итальянский наставник. По состоянию на 75 минуту “чайки” вели 4:0, хотя и в итоге победили со счетом 4:2. Из-за этого поражения "Тоттенхэм" немного отстал от лидирующей четверки. В настоящее время команда находится на пятом месте с четырьмя очками отрыва от "Манчестер Сити" и "Арсенала".
Кадры хозяев
Причинами таких нестабильных результатов есть большие потери. В настоящее время в лазарете находятся сразу семь футболистов: Мэддисон, Перишич, Бентанкур, Ромеро, Сессеньон, Соломон и ван де Вен. Также сегодня не смогут сыграть из-за дисквалификации Биссума и Кулусевски. А вот Скипп возможно и будет готов ко встрече после того, как пропустил один матч из-за повреждения.
Новости Борнмута
"Вишенки" сейчас в прекрасной, блестящей форме. Если принимать во внимание последние пять и даже 10 матчей, то "Борнмут" лидирует в АПЛ по набранным очкам. И это еще будет переигран поединок против "Лутона", который 16 декабря был остановлен из-за того, что один из игроков "шляпников" потерял сознание. В том числе "Борнмут" победил и в прошлом матче. Да еще как! "Вишенки" разгромили "Фулхэм" со счетом 3:0, практически не дав шансов соперникам. Это была уже вторая победа над лондонской командой в декабре. "Тоттенхэму" настороженно приготовиться.
В настоящее время "Бормунт" находится на 12 месте в АПЛ. При этом у "вишенок" есть еще два матча в запасе: против "Тоттенхэма" и "Лутона". В теории можно подняться даже в первую половину турнирной таблицы. Нужно только держать тот темп, который сейчас есть у подопечных Ираолы. Этот тренер вдохнул новую жизнь в того же Соланке, который с 12 голами в активе идет в тройке лидеров бомбардирской гонки. Да и Забарный прогрессирует с каждым матчем.
Кадры гостей
У "вишенок" также есть проблемы с лазаретом. Сейчас там находятся Фредерикс, Адамс, Маркондес, Траоре, Келли, Керкез. Также под вопросом участие Кука и Рендолфа в поединке сегодня. Однако даже без этих исполнителей "Борнмут" может громить соперников со счетом 3:0 (как было в поединке с "Фулхэмом").
Последние пять матчей Тоттенхэма и Борнмута
Последние пять встреч хозяев
- 28.12. Брайтон – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)
- 23.12. Тоттенхэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)
- 15.12. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)
- 10.12. Тоттенхэм – Ньюкасл 4:1 (АПЛ)
- 07.12. Тоттенхэм – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 26.12. Борнмут – Фулхэм 3:0 (АПЛ)
- 23.12. Ноттингем Форест – Борнмут 2:3 (АПЛ)
- 09.12. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)
- 06.12. Кристал Пэлас – Борнмут 0:2 (АПЛ)
- 03.12. Борнмут – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч Тоттенхэма и Борнмута
26.08.23. Борнмут – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)
15.04.23. Тоттенхэм – Борнмут 2:3 (АПЛ)
29.10.22. Борнмут – Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)
09.07.20. Борнмут – Тоттенхэм 0:0 (АПЛ)
30.11.19. Тоттенхэм – Борнмут 3:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|43 - 27
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|12
|4
|3
|45 - 21
|40
|4
|Арсенал
|19
|12
|4
|3
|36 - 18
|40
|5
|Тоттенхэм
|19
|11
|3
|5
|39 - 28
|36
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|10
|3
|6
|33 - 30
|33
|7
|Манчестер Юнайтед
|20
|10
|1
|9
|22 - 27
|31
|8
|Брайтон
|19
|8
|6
|5
|38 - 33
|30
|9
|Ньюкасл
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|10
|Челси
|20
|8
|4
|8
|34 - 31
|28
|11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12
|Борнмут
|18
|7
|4
|7
|27 - 32
|25
|13
|Кристал Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22 - 29
|21
|14
|Фулхэм
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|15
|Ноттингем Форест
|20
|5
|5
|10
|24 - 35
|20
|16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26 - 31
|19
|17
|Эвертон*
|20
|8
|2
|10
|24 - 28
|16
|18
|Лутон Таун
|19
|4
|3
|12
|23 - 37
|15
|19
|Бернли
|20
|3
|2
|15
|20 - 41
|11
|20
|Шеффилд Юнайтед
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Борнмут
Прогноз матча Тоттенхэм – Борнмут от UA-Football
В этом сезоне "шпоры" уже побеждали "вишенок". Тогда команда была на подъеме, с практически пустым лазаретом, а также “Борнмут” был не в лучшей форме. Сейчас роли немного поменялись. Несмотря на выездной для команды Ираолы поединок против более статусного соперника, ее не следует считать андердогом этой пары. Напротив, стоит склоняться к тому, что фаворит может ошибиться. Прогноз: "Борнмут" не проиграет (Кф 2,1).
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