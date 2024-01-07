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Габриэль Жезус может пропустить сегодняшнюю игру против Ливерпуля. Известны причины
Все из-за травмы колена
Фото: premierleague.com
Сегодня в рамках кубка Англии, "Арсенал" примет у себя дома "Ливерпуль", но Габриэль Жезус может отсутствовать на этой игре, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 26-летний бразилец Габриэль Жезус получил травму колена, серьезность травмы, пока что неясна, но нападающий может пропустить сегодняшнюю игру.
Напомним, в этом сезоне Жезус провел 15 игр, забил два гола и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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