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Уиган – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 1/32 финала Кубка Англии на 08.01.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Уиганом" и "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка Англии

Уиган – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 1/32 финала Кубка Англии на 08.01.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии. 1/32 финала.

8 января. 22:15. Уиган. "Ди-Дабл-Ю Стэдиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Последний матч в рамках 1/32 финала Кубка Англии (если не учитывать будущие переигровки матчей, завершившихся вничью). Матч "Манчестер Юнайтед" вынесли отдельно, только сейчас они начинают свой путь в этом турнире и на бумаге задача выглядит достаточно просто: нужно победить кризисный "Уиган", который является аутсайдером Лиги 1, третьего по силе дивизиона английского футбола.

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Содержание

Новости "Уигана"

Не так давно "латикс" выступали в Премьер-лиге и выигрывали Кубок Англии, тогда Шон Мелони был одним из лучших игроков своей команды, а теперь Мелони стал главным тренером "Уигана". Уже 40-летний наставник поведет свою команду на матч против "Манчестер Юнайтед" впервые с 2017 года.

Сейчас команда в плачевном состоянии, поскольку проблем хватает не только на поле, но и за его пределами. У них немало долгов и в этом сезоне в рамках Лиги 1 с них уже сняли 8 очков за нарушение финансового фэйр-плей. Не в последнюю очередь из-за этого "Уиган" болтается на 18-м месте и их потенциально может ожидать борьба за выживание, о выходе в Чемпионшип они могут только мечтать.

Они проходят через непростую серию результатов и за последние 5 матчей у "латикс" 3 поражения, 1 победа и 1 ничья. К счастью, победа на ничья - это последние две игры, так что команда точно не в эмоциональной яме и попытается дать бой именитому и достаточно сильному сопернику в лице "Юнайтед".

Уиган – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 1/32 финала Кубка Англии на 08.01.2024 - изображение 1

Новости "Манчестер Юнайтед"

Это будет первый матч команды Эрика тен Хага в 2024-м году. Прошлый год они закрыли поражением против "Ноттингем Форест" на выезде. И хотя до этого был героический камбэк против "Астон Виллы" (3:2), результаты команды назвать удачными просто невозможно.

Поражение против "Вест Хэма", ничья с "Ливерпулем", поражения от "Баварии" и "Борнмута". Вот такими результатами радовали собственных болельщиков "красные дьяволы" в последние недели. Все очень печально и хуже всего то, что мы не можем увидеть рисунка, наработок, от которых можно отталкиваться и надеяться на изменение результатов.

"Юнайтед" выглядит безнадежно в отдельные моменты, однако когда мы говорим о матче против команды из Лиги 1, то ожидания от игры все же меняются. Все-таки исполнители у соперника будут слабее, поэтому здесь можно ожидать победы, а с другой стороны, возможно подопечные тен Хага настолько безыдейные, что не будут знать как справиться с "Уиганом"? Да нет, бред какой-то.

Уиган – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 1/32 финала Кубка Англии на 08.01.2024 - изображение 2

Личные встречи

29.01.17 КА "Манчестер Юнайтед" — "Уиган" 4:0

16.07.16 КТМ "Уиган" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

11.08.13 СКА "Манчестер Юнайтед" — "Уиган" 2:0

01.01.13 АПЛ "Уиган" — "Манчестер Юнайтед" 0:4

15.09.12 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Уиган" 4:0

Цифры и факты

  • "Манчестер Юнайтед" выиграл 19 из последних 20 матчей против "Уигана" во всех турнирах;
  • "Манчестер Юнайтед" сохранил свои ворота сухими в 10 из последних 11 матчей против "Уигана" во всех турнирах;
  • "Манчестер Юнайтед" забил как минимум 2 гола в 11 из последних 12 матчей против "Уигана" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Шон Мелони имеет хотя бы одну хорошую новость накануне этой встречи: лахарет его команды пуст и он может сыграть сильнейшим составом.

Что касается Эрика тен Хага, то здесь все не так весело, хотя ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было еще несколько недель назад. Андре Онана решил сыграть 2 матча за 24 часа, поэтому после того, как он выйдет на матч против "Уигана", он отправится в лагерь Камеруна, чтобы сыграть первую игру команды на турнире буквально на следующий день.

Что касается потерь, то не смогут сыграть Люк Шоу, Тайрелл Маласия, Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф, Каземиро и Харри Магуайр. Под вопросом готовность Антони Марсьяля. Как и ранее, отстранен от работы с командой Джейдон Санчо.

"Уиган", 4-2-3-1: Тикл — Клер, Хьюз, Моррисон, Сессеньон — Шоу, Адико — Годо, Ланг, Джонс — Магеннис

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Уан-Биссака, Варан, Эванс, Далот — Мактоминей, Мейну — Диалло, Межбри, Гарначо — Хойлунд

Ставки и коэффициенты на матч

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13.50
6.30
1.22
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Прогноз на матч между "Уиганом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:3. Конечно, манкунианцы имеют немало проблем с формой и результатами, однако их соперник гораздо ниже по рангу и имеет проблемы как на поле, так и за его пределами. Вряд ли "Уигану" сможет помочь даже домашний стадион. А учитывая историю матчей между этими соперниками, ожидаем сухого разгрома от "дьяволов".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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