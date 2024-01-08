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Мидлсбро – Челси. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Кубка Английской Лиги на 09.01.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Мидлсбро" и "Челси" в рамках Кубка Английской Лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок Английской Лиги. Полуфинал.
9 января. 22:00. Мидлсбро. "Риверсайд"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Настал момент решающих матчей в Кубке Английской Лиги, который далеко не все воспринимают серьезно и любят сливать его ради того, чтобы не играть дополнительных матчей в и без того насыщенном календаре. Однако если кто-то все же доходит до полуфинала, то легкомысленность по отношению к этому соревнованию куда-то исчезает.
Когда есть реальная возможность выиграть трофей и ты уже находишься в полуфинале, нужно идти до конца. Именно об этом говорил Маурисио Почеттино на пресс-конференции накануне. Но готова ли его команда противостоять "Мидлсбро", который на неделе создал проблем "Астон Вилле" в Кубке Англии?
Новости "Мидлсбро"
"Боро" возглавляет легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик и у команды есть амбиции побороться за выход в Английскую Премьер-лигу в следующем сезоне. Сейчас они занимают 12-ю строчку в Чемпионшипе, но до 6-го места, которое дает право играть в плей-офф, всего 4 очка, поэтому вся борьба впереди.
Несмотря на 3 поражения в последних 5 матчах, команда у Каррика действительно интересная и они это доказали на прошлой неделе, когда в рамках Кубка Англии принимали у себя дома "Астон Виллу" Унаи Эмери. "Вилланы" смогли вырвать победу в непростом матче лишь на последних минутах. Это точно можно записать в актив "Мидлсбро", отдельный матч у себя дома они точно могут вытянуть и показать бойцовский дух, однако даже если у них получится показать нечто подобное против "Челси", останется еще ответный матч на "Стэмфорд Бридж", что усложняет задачу парням Каррика, которые мечтают о выходе в финал Кубка Английской Лиги.
Новости "Челси"
Для команды Маурисио Почеттино этот матч выглядит как обязательный для победы. Давление именно на лондонском коллективе, они сильнее на бумаге и обязаны показывать это на футбольном поле, хотя буквально на прошлой неделе у них были проблемы с другим коллективом из Чемпионшипа — "Престоном".
Да, "Челси" выиграл со счетом 4:0, впрочем все голы были забиты во втором тайме, а то, что мы увидели в первой половине, вызвало немало вопросов. Почеттино также отмечал, что его команда просто не подъехала на первый тайм, не хватало скорости и агрессии. Во втором тайме все изменилось, но может ли коллектив такого статуса позволять себе такие неудачные перформансы против команд из низшего дивизиона?
В целом дела у "синих" улучшаются, они выиграли 5 из последних 6 матчей, единственное поражение в этой серии произошло против "Вулверхэмптона" в конце прошлого года. Теперь у них серия из трех побед подряд. Конечно, они очень хотят получить четвертую, чтобы спокойно возвращаться домой и в ответном матче на "Стэмфорде" спокойно довести дело до выхода в финал. Этот трофей хоть и не такой престижный, но он очень важен для такой проблемной команды, как "Челси".
Личные встречи
19.03.22 КА "Мидлсбро" — "Челси" 0:2
08.05.17 АПЛ "Челси" — "Мидлсбро" 3:0
20.11.16 АПЛ "Мидлсбро" — "Челси" 0:1
27.02.13 КА "Мидлсбро" — "Челси" 0:2
29.01.09 АПЛ "Челси" — "Мидлсбро" 2:0
Цифры и факты
- "Челси" сохранил свои ворота в неприкосновенности в последних 9 матчах против "Мидлсбро" во всех турнирах;
- "Челси" выиграл последние 9 матчей против "Мидлсбро" во всех турнирах;
- "Челси" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в 7 из последних 9 матчей против "Мидлсбро" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У команды Майкла Каррика есть проблемы с травмами и не только с ними. Из-за повреждений не смогут сыграть в этом матче: Дарра Лениган, Маркус Форсс, Томми Смит, Льюис О'Брайен и Падди Макнейр.
Также недоступен Сэм Гринвуд, дисквалификацию отбывает Морган Роджерс. Еще три футболиста сейчас находятся в расположении своих сборных, речь о Сэме Силвере, Райли Макгри и Сени Диенга.
Что касается "Челси", то там также все далеко не идеально, как будто когда-то было по-другому? Точно не смогут сыграть из-за травмы: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Ромео Лавия, Лесли Угочукву, Бенуа Бадиашиль, Кристофер Нкунку и Бен Чилуэлл.
Отправились в сборные Андрей Сантос и Николя Джексон. Под вопросом участие в матче Карни Чуквуемеки.
"Мидлсбро", 4-2-3-1: Гловер — Берг, Кларк, Фрай, Бангура — Хоусон, Барлейзер — Джонс, Крукс, Лат — Коберн
"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл — Галлахер, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Стерлинг — Броя
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Мидлсбро" и "Челси" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. Конечно, "Челси" является явным фаворитом этого матча, но у команды Почеттино нередко бывают проблемы с закрытыми командами и подобного мы ожидаем и на этот раз. Учитывая, что это двухматчевое противостояние, ставим на минимальное преимущество лондонцев в первой встрече на относительно спокойное возвращение домой. Но без пропущенного гола Джордже Петрович "Риверсайд" не покинет.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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