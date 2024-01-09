Ливерпуль – Фулхэм. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Кубка Английской Лиги на 10.01.2024

Кубок Английской Лиги. Полуфинал.

10 января. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Кубок Английской Лиги приближается к своей развязке, которая классически проходит в конце февраля. В первом матче одного из полуфиналов "Ливерпуль" сыграет против "Фулхэма". Насколько этот трофей действительно важен для команды Клоппа - большой вопрос, хотя когда ты уже доходишь до полуфинала, то начинаешь воспринимать все максимально серьезно.

Тем более соперником выступает небезпроблемный "Фулхэм", который также мечтает о финале и попытается что-то противопоставить мерсисайдцам, однако пока все это выглядит очень маловероятно.

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Новости "Ливерпуля"

Что говорить о команде Юргена Клоппа... это очень качественная команда, которая находится в оптимальной форме и не собирается давать заднюю в ближайшее время, по крайней мере нет такого впечатления. На прошлой неделе они обыграли "Арсенал" на выезде в рамках Кубка Англии, хотя казалось, что матч будет как минимум проблемным. Решили они эту проблему на последних минутах противостояния.

До этой игры у них одни лишь победы, среди которых неприметно затерялись ничьи против "Манчестер Юнайтед" (0:0) и "Арсенала" (1:1), тогда мерсисайдцы действительно сыграли не лучшим образом. В прошлом туре Премьер-лиги они просто уничтожили "Ньюкасл" и побили рекорд по количеству созданного xG для одной команды в одном матче.

А сейчас в состав вернулся Диогу Жота и атака команды с "Энфилда" задышала по-новому. Ну или по-старому, как удобнее. Команда играет уверенно и не зря считается претендентом на титул АПЛ в этом сезоне. А если клуб претендует на титул АПЛ, то в Кубке Лиги, где уже нет "Манчестер Сити", они тем более являются фаворитами.

Новости "Фулхэма"

Подопечные Марку Силвы под конец прошлого и в начале этого года порадовали своих болельщиков как игрой, так и результатами. 31 декабря они обыграли "Арсенал" со счетом 2:1 и это точно не было случайностью, это абсолютная рабочая победа от команды, которая больше этого хотела. А на прошлой неделе они минимально обыграли "Ротерхэм" у себя дома. Да, победа минимальная, однако максимально спокойная.

В прошлом раунде Кубка Лиги они уже прошли ливерпульский клуб, "Эвертон". И произошло это только в серии пенальти. Однако после той игры было два поражения в рамках Премьер-лиги, одно из них против аутсайдера "Бернли", что может настораживать болельщиков.

Но есть и победа над "Арсеналом", что наоборот, может вдохновлять на дальнейшие свершения. В любом случае, если и играть против мощного соперника, то лучше в домашних стенах. У "дачников" будет такой шанс через 2 недели, а пока что нужно сыграть на "Энфилде" и желательно хотя бы удержать ничью для дальнейших шансов на успех.

Личные встречи

03.12.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 4:3

03.05.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 1:0

06.08.22 АПЛ "Фулхэм" — "Ливерпуль" 2:2

07.03.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 0:1

13.12.20 АПЛ "Фулхэм" — "Ливерпуль" 1:1

Цифры и факты

"Ливерпуль" выиграл 5 из последних 6 домашних матчей против "Фулхэма" во всех турнирах;

"Ливерпуль" выиграл 13 и свел к ничьей 2 из последних 15 матчей на "Энфилде" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ожидается начало нового временного этапа для команды Юргена Клоппа, ведь Ватару Эндо и Мохамед Салах отправились на Кубок Азии и Кубок Африканских Наций соответственно. Ожидается, что они будут отсутствовать около месяца и это точно усложняет задачу команде.

Кроме того, не забываем о травмах, среди свежих травм у "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд, который не сможет сыграть. Также пропустят игру Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Энди Робертсон, Тьяго Алькантара и Костас Цимикас. Под вопросом возможность сыграть Доминика Собослая.

Что касается "Фулхэма", то здесь также есть потери из-за отъезда в сборные и Кубок Африканских Наций. Из-за этого будут отсутствовать Калвин Бесси, Алекс Ивоби и Фоде Балло-Туре. Сейчас травмированы Тим Рим и Адама Траоре. Остальные готовы.

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Брэдли, Конате, ван Дейк, Гомес — Эллиотт, Мак Аллистер, Джонс — Жота, Нуньес, Диас

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон — Палинья, Кейрни — Де Кордова-Рид, Перейра, Виллиан — Хименес

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. В связи с явным ослаблением команды Клоппа из-за отъезда звезд в сборные, а также из-за травм, вряд ли они смогут провести безгрешный матч. Но это прежде всего топ-команда, играющая за счет взаимодействия, которого должно хватить, чтобы добыть комфортную победу у себя дома. Поэтому ожидаем трех голов в ворота Лено, и одного в ответ в ворота Алиссона.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.