Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 13.01.2024

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

13 января. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

После почти двух недель с кубковыми матчами возвращается Английская Премьер-лига, которая взяла небольшую паузу и готова врываться с новыми силами. В матче 21-го тура "Челси", который недавно проиграл от "Мидлсбро", будет пытаться исправить ошибки в матче против "Фулхэма" у себя дома.

Соперник у Мудрика и компании непростой, ведь буквально 2 дня назад они сыграли достойный матч на "Энфилде" против "Ливерпуля", а в последний день 2023-го года обыграли "Арсенал", бояться есть чего.

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Новости "Челси"

Подопечные Маурисио Почеттино после трех побед подряд снова попали в эмоциональную яму, ведь проиграли "Мидлбсро" в первом матче полуфинала Кубка Английской Лиги. У них еще есть шансы все исправить на "Сэтмфорд Бридж", но это поражение снова вернуло футбольных экспертов к разговору о слабости нынешнего "Челси" и целесообразности пребывания Маурсио Почеттино у руля команды.

Как утверждают СМИ, место Почеттино пока не в зоне риска, поэтому за это переживать не нужно, а вот за игру команды беспокоиться все же стоит. После поражения против "Вулверхэмптона" у них была победа над "Кристал Пэлас" и "Лутона", правда обе те победы были максимально неубедительными. А потом была разгромная победа над "Престоном" 4:0, но и там после первого тайма счет не был открыт и вопросов к игре "синих" хватало.

Смогут ли они выйти из такого крутого эмоционального пике после прошлого поражения? Вопрос открытый. Причин для подобного хватает, но болельщики хотят не оправданий, а результата, это прекрасно понимает и наставник клуба и сами игроки.

Новости "Фулхэма"

"Дачники" проводят достаточно неровный отрезок по результатам, но в последнее время игра команды Марку Силвы улучшилась. Даже на этой неделе они достойно сыграли на "Энфилде", хотя и уступили в первом матче полуфинала Кубка Английской Лиги.

Ранее была победа над "Ротерхэмом" в рамках Кубка Англии и очень хороший матч против "Арсенала", в котором они также одержали победу (2:1). Хотя накануне матча против "канониров" настроение у команды точно было не лучшее, ведь они проиграли "Борнмуту" и "Бернли".

Теперь у них новое испытание и учитывая нестабильность "Челси", у них есть все шансы удивить и даже победить, почему нет? С другой стороны, спортивная злость "синих" после прошлого поражения может сыграть свою роль. "Фулхэм" сейчас почти без травм и команда периодически может выдавать хорошие матчи, они могут повторить нечто подобное на "Стэмфорд Бридж".

Турнирная таблица

Личные встречи

02.10.23 АПЛ "Фулхэм" — "Челси" 0:2

30.07.23 КТМ "Челси" — "Фулхэм" 2:0

03.02.23 АПЛ "Челси" — "Фулхэм" 0:0

12.01.23 АПЛ "Фулхэм" — "Челси" 2:1

01.05.21 АПЛ "Челси" — "Фулхэм" 2:0

Цифры и факты

В последних 9 матчах между "Челси" и "Фулхэмом" на "Стэмфорд Бридж" проходила ставка ТМ 2.5;

"Челси" сохранил свои ворота в неприкосновенности в последних 6 домашних матчах против "Фулхэма";

"Челси" выиграл 9 из последних 11 матчей против "Фулхэма" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Несколько месяцев назад Маурисио Почеттино лучше было не задавать вопросов по поводу травм и кадровых потерь. И сейчас ничего не изменилось, проблемы "Челси" с лазаретом все еще колоссальные. Завтра не смогут сыграть: Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Ромео Лавия, Роберт Санчес, Лесли Угочукву, Трево Чалоба, Бенуа Бадиашиль, Бен Чилуэлл, Карни Чуквуемека и Кристофер Нкунку. Также на Кубок Африканских Наций отправился Николя Джексон, поэтому придется обходиться без него.

Что касается "Фулхэма", то масштаб потерь там куда меньше, впрочем также не все идеально. Не смогут сыграть Адама Траоре и Тим Рим, у них травмы. Также в команде есть три игрока, которые отправились на Кубок Африканский Наций: Калвин Бесси, Алекс Ивоби и Фоде Балло-Туре.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлахер, Стерлинг — Броя

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон — Палинья, Рид — Де Кордова-Рид, Перейра, Виллиан — Хименес

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Фулхэм" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Эти команды в личных встречах не любят забивать много голов, поэтому точно ожидаем не самого результативного матча. Учитывая проблемы "Челси" с нестабильностью, которая тянется еще с начала прошлого сезона, прогнозируем ничью против собранного "Фулхэма", команды обменяются голами и на этом все завершится.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.